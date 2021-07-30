СБУ заявило, що офіційно Чауса в будівлі спецслужби немає, - адвокат Кравець

Адвокат сім'ї Чауса Ростислав Кравець оприлюднив інформацію про те, що СБУ офіційно заявило, що в будівлі СБУ судді-втікача немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.

Він зазначив: "Отже. До мене вийшов представник СБУ і повідомив, що офіційно Чауса немає в будівлі СБУ і тому вони не можуть виконати моє прохання про допуск до клієнта.

Поки на цьому все. Свої координати я залишив. Думаю, якщо він офіційно з'явиться в СБУ, мені повідомлять".

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.