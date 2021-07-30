СБУ заявило, що офіційно Чауса в будівлі спецслужби немає, - адвокат Кравець
Адвокат сім'ї Чауса Ростислав Кравець оприлюднив інформацію про те, що СБУ офіційно заявило, що в будівлі СБУ судді-втікача немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.
Він зазначив: "Отже. До мене вийшов представник СБУ і повідомив, що офіційно Чауса немає в будівлі СБУ і тому вони не можуть виконати моє прохання про допуск до клієнта.
Поки на цьому все. Свої координати я залишив. Думаю, якщо він офіційно з'явиться в СБУ, мені повідомлять".
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.
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Вспомните как вычислили, завалили и подтвердили ликвидацию Усамы Бен Ладена - по ДНК с нестиранных трусов. Только ваве не говорите, а то он может от передоза сойти с дистанции преждевременно.
Сьогодні пліснявий резнік, щось молов про імплементацію "формули фуйла" з наданням ордло особливого статусу і т.д.
Я не стежила за цією справою аж настільки: тобто ГУР його передали СБУ після вивозу з Молдови ?
Боже, війни спецслужб.
Але це ж не зараз почалося.
Зараз просто воно набуло =квартального= (f***) забарвлення.
Пишу сценарий фильма "С Чаусом Наголо"
Продам в Голивуд!! Чайса играть будет Дени Девито,,Баканова-Мистер Бин
поцЗедента-Саша Барон Коєн..
В следующем году фильм покучит Оскар
из рук *****........
Или он уже в свеженьком фундаменте?