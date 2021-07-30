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СБУ заявило, що офіційно Чауса в будівлі спецслужби немає, - адвокат Кравець

СБУ заявило, що офіційно Чауса в будівлі спецслужби немає, - адвокат Кравець

Адвокат сім'ї Чауса Ростислав Кравець оприлюднив інформацію про те, що СБУ офіційно заявило, що в будівлі СБУ судді-втікача немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.

Він зазначив: "Отже. До мене вийшов представник СБУ і повідомив, що офіційно Чауса немає в будівлі СБУ і тому вони не можуть виконати моє прохання про допуск до клієнта.

Поки на цьому все. Свої координати я залишив. Думаю, якщо він офіційно з'явиться в СБУ, мені повідомлять".

Читайте також: НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33. ВIДЕО

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Автор: 

СБУ (13061) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+40
СБУ заявило, что официально Чауса в здании спецслужбы нет, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 2321

....
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30.07.2021 22:11 Відповісти
+35
СБУ заявило, что официально Чауса в здании спецслужбы нет, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 4690
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30.07.2021 22:08 Відповісти
+30
СБУ заявило, что официально Чауса в здании спецслужбы нет, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 7486
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30.07.2021 22:13 Відповісти
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Внимательно прочитал историю этого урода и пришел к выводу что СБУ и НАБУ и в хен не ставят решения ВР Украины,у них свои бандитские разборки а слюнтяй ЗЕ просто ссыт дать приказ НАЦгвардии арестовать и изолировать оба ведомства полностью и лишить их всех полномочий и прав.А на место этих гадючников назначить новых людей из боевых офицеров добробатов,АТО и ООС.Что мешает это сделать ЗЕ если он действительно не агент ФСБ?
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30.07.2021 22:57 Відповісти
баночка с мочой у сєйфє...
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30.07.2021 22:58 Відповісти
Видимо там могут обнаружить еще и серп с молотом,а металлолом нынче то дорог...
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30.07.2021 23:08 Відповісти
Там не одна баночка, думаю уже 65535 проб снятых в разных локациях с проведенными экспертизами. И разными ведомствами, и результаты уже наверняка в докладах разведслужб g7.
Вспомните как вычислили, завалили и подтвердили ликвидацию Усамы Бен Ладена - по ДНК с нестиранных трусов. Только ваве не говорите, а то он может от передоза сойти с дистанции преждевременно.
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31.07.2021 00:31 Відповісти
новости нашего Шапитолия
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30.07.2021 23:33 Відповісти
Мені цікаво, що під час цього шоу протягують насправді?
Сьогодні пліснявий резнік, щось молов про імплементацію "формули фуйла" з наданням ордло особливого статусу і т.д.
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30.07.2021 23:35 Відповісти
Наскільки я зрозуміла, поки що СБУ веде в рахунку і з НАБУ, і з поліцією.
Я не стежила за цією справою аж настільки: тобто ГУР його передали СБУ після вивозу з Молдови ?

Боже, війни спецслужб.
Але це ж не зараз почалося.
Зараз просто воно набуло =квартального= (f***) забарвлення.
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30.07.2021 23:39 Відповісти
А цей адвокат не хоче написати заяви в поліцію чи в ДБР про викрадення та незаконне позбавлення волі свого підзахистного?
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30.07.2021 23:43 Відповісти
официально приступника нет... а неофициально, посидит до понедельника...
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30.07.2021 23:47 Відповісти
СБУ заявило, що офіційно Чауса в будівлі спецслужби немає, - адвокат Кравець - Цензор.НЕТ 4739
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31.07.2021 00:07 Відповісти
звери ! расчленили и выбросили по кускам на помойку
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31.07.2021 00:54 Відповісти
Таскают этого Чауса, как плюшевого медвежонка. Или: как мешок с картошкой?
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31.07.2021 04:35 Відповісти
Пля!!! Тема!!
Пишу сценарий фильма "С Чаусом Наголо"
Продам в Голивуд!! Чайса играть будет Дени Девито,,Баканова-Мистер Бин
поцЗедента-Саша Барон Коєн..
В следующем году фильм покучит Оскар
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31.07.2021 04:56 Відповісти
Як би був у нас нормальний президент, а не .... то вже би керівники служб були в нього на коврі і получали по повній. Але як кажуть-маємо того кого заслуговуємо, якщо в державі 73% ..... то і президент такий.
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31.07.2021 06:32 Відповісти
Так це робиться по його завданню.
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31.07.2021 10:34 Відповісти
Це вже не скандал,це,як каже мендель,ОБСІР!ШимпанЗе!Ви обісрались!
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31.07.2021 06:38 Відповісти
мол понимайте как знаете... он там находиться не официально.. или его там нет заявляем официально
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31.07.2021 07:58 Відповісти
хоспади такое пычатление шо эта он стелял из бука по МН-17 а потом получал орден лично
из рук *****........
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31.07.2021 08:10 Відповісти
короче этот мальчег в трусиках чтото про когото знает нехарошева.......
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31.07.2021 08:22 Відповісти
Начиная с Кравчука все высшие руководители что-то знают друг о друге,а возят в багажнике через границу второй год Чауса,дед уже реально сдурел,на фото лицо безумца.
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31.07.2021 08:24 Відповісти
думаю трошки банальнее- ему безумно страшно.... поцик реально влип
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31.07.2021 10:33 Відповісти
Кто ищет,тот и прячет.
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31.07.2021 08:19 Відповісти
А НЕофициально есть.
Или он уже в свеженьком фундаменте?
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31.07.2021 08:33 Відповісти
Тю, знову викрали!
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31.07.2021 08:36 Відповісти
Чаус походу уже двинулся, судя по фейсу.
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31.07.2021 10:19 Відповісти
Президент давал задание СБУ неофициально.
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31.07.2021 10:33 Відповісти
тобто за грошыки?
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31.07.2021 10:34 Відповісти
Значит он в здании не официально?
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31.07.2021 12:57 Відповісти
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