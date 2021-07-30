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НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33. ВIДЕО

Співробітники СБУ відмовилися виконати вимоги детективів НАБУ і доставили підозрюваного суддю Чауса в центральний офіс СБУ в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал НАБУ.

"НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Чауса, однак на законні вимоги детективів зупинитися і передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували, після чого незаконно доставили його на вул. Володимирську, 33", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Детективи НАБУ переслідували автобус, на якому СБУ відвезла екссуддю Чауса. ВIДЕО

У НАБУ підкреслили, що відповідно до ч.1 ст. 210 КПК України уповноважена посадова особа зобов'язана доставити затриманого в найближчий підрозділ органу досудового розслідування. Правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженими представникам Національного бюро.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Автор: 

НАБУ (5114) СБУ (13061) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+40
Сотрудники СБУ проигнорировали требования детективов и незаконно доставили Чауса на Владимирскую, 33, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7600
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30.07.2021 20:57 Відповісти
+40
Сотрудники СБУ проигнорировали требования детективов и незаконно доставили Чауса на Владимирскую, 33, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6623
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30.07.2021 21:01 Відповісти
+39
Сотрудники СБУ проигнорировали требования детективов и незаконно доставили Чауса на Владимирскую, 33, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7840
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30.07.2021 20:53 Відповісти
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Внимательнее читайте, это украинский сайт "громадського UA", но на русском языке.
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30.07.2021 22:06 Відповісти
А чого ти гнидо цензор на ру читаєш
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30.07.2021 22:15 Відповісти
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Владимирскую, 33 - Цензор.НЕТ 4665

...
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30.07.2021 21:29 Відповісти
И смешно и грустно
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31.07.2021 13:42 Відповісти
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Владимирскую, 33 - Цензор.НЕТ 6349
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30.07.2021 21:30 Відповісти
передадут))) чуйка, что повесится Чаус сегодня ночью на шнурках в камере...
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30.07.2021 21:34 Відповісти
Ладно... шутки-шутками. А кто мне может объяснить: почему пан Чаус таки живой?! Он просто обязан уже быть растворен в кислоте, на молекулы! Кто играет нашими силовиками? Тут что-то не так. Так не может быть. Но! Это таки есть.
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30.07.2021 21:34 Відповісти
Если его растворить, миллионы потом никто не найдет...
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30.07.2021 21:37 Відповісти
У вас отменный и оптимистичный юмор. Тут ведь Дело иное. Тут не какими-то сраненькими лямами Чауса пахнет. Тут воняет угрозой всему Государству Украина. И- никак не иначе.
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30.07.2021 21:40 Відповісти
Какая может быть угроза государству от бывшего прокурора, который очень любил брать взятки? Разве, что он владеет военной тайной!
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30.07.2021 21:48 Відповісти
Туварисч, вы вовсе не владеете ситуацией. Пан Чаус не был прокурором. Он был судьей. Но... это уже неинтересно...
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30.07.2021 21:51 Відповісти
Как он смотрелся будучи в должности!
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 6225 А сейчас,в трусах,и взгляд не тот,и спеси нет совсем.
Люстрацию надо было проводить именно так,не в урну выносить,а в отдаленное село вывезти и там в одних трусах оставить
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31.07.2021 09:07 Відповісти
Цензор.Нет - "Сотрудники СБУ отбили Чауса у полиции и вывезли в неизвестном направлении........ НАБУ преследуют автобус, на котором СБУ увезла экс-судью Чауса."

Ну просто Санта-Барбара якась.
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30.07.2021 21:35 Відповісти
СБУ незаконно доставила Чауса на Владимирскую, 33. .
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 516 .
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30.07.2021 21:36 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Volf_Ram

https://mobile.twitter.com/Volf_Ram Volf Ram https://mobile.twitter.com/Volf_Ram @Volf_Ram https://mobile.twitter.com/Volf_Ram/status/1421146001306443778 2 ч

Ща нацгвардия на танках приедет и осколочным как ******...
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30.07.2021 21:37 Відповісти
Ещё не много, и Украину примут и в Европу и в НАТО
Вестерн с бандитизмом, набу с СБУ, друзья китайцы враги нато
Вот выбрали себе в слуги …….
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30.07.2021 21:42 Відповісти
Чауса викрала СЗР. Потім його викрала СБУ, у якої намагається його перевикрасти НАБУ. І Аваков у відставці, тобто мінус поліція та Нацгвардія, і в армії перестановки. Зеленський круглий ідіот створювати таку ситуацію? Він же нічого не контролює. Це взагалі ідеальні умови для перевороту, особливо коли президент у відрядженні.
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30.07.2021 21:44 Відповісти
Совершенно согласен! Так оно и есть. Я начинаю следить за паном Розумковым. Понятно- в СМИ следить. Что-то мне подсказывает, что стоит его внимательнее послушать... Что-то странное происходит. На Самом Высоком Уровне. И- мне вовсе не смешно.
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30.07.2021 21:47 Відповісти
+100
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30.07.2021 22:29 Відповісти
Кому и кобыла невеста , если тебе членограй -нарик пре… , то скорее- бы , случилось то, о чем ты говоришь
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30.07.2021 23:53 Відповісти
Навряд чи диктатура краща за цивільного при владі. Нас оточують сусідні диктатури, нічого гарного там немає. Моє ставлення до Зеленського вільне від порохоботського пафосу "Президент!", взагалі) Просто управлінець, не дуже ефективний. Не вживаю порохоботських штампів "клован, членограй" і так далі, бо це є ознакою обмеженості, коли немає своїх думок і тільки слідом за стадом сиплеш пропагандиськими штампами, як росіяни "404, скаклы, кастрюли", фу бл. І так як не вхожу в секту свідків Зеленського, можу собі дозволити вільно його критикувати, на відміну від сектантів-порохоботів у яких як в класичних диктатурах чи сектах дозволено керманича лише хвалити.
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31.07.2021 00:39 Відповісти
А ти не плутай все в кучу ! Намолов тут хз шо . . Це не штампи , це такий -вияв зневаги до людини , до якої відчуваєш ворожнечу . Це цілком природньо . Чи ти з ворогом розмовляєш мовою толерантності .? Тоді тобі до лікаря .

І навпаки .. До чого тут - дозволено , не дозволено ?? Не будеш же ти , зневажливо говорити про людей , яким симпатизуєш . !? .
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31.07.2021 08:42 Відповісти
Повна деградація спецслужб. Одні зробили вигляд що наздоганяли, а другі зробили вигляд, що поняття не мають хто там їх прЄслЄдоваЛ. Ну, а охоронець як охоронець, стрілочник...
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30.07.2021 21:45 Відповісти
какой клоун - такие и спецслужбы
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30.07.2021 21:46 Відповісти
Держава деградована до рівня 95-го кварталу, а хохлобидло тішиться та думає що буде йому щастя.
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30.07.2021 22:41 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
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30.07.2021 21:45 Відповісти
Какой то трэш с абсурдом перемешанный с клоунадой, нас опять хотят от чего то отвлеч.
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30.07.2021 21:51 Відповісти
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 1842
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30.07.2021 21:51 Відповісти
Коли почнуть стрілять .???
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30.07.2021 21:53 Відповісти
Можно сказать, зе уже почти не скрывает "работу" на кремлевского мясника, зная, шо организованной оппозиции нету, демократические силы уничтожил 5й, и сейчас у зе развязаны руки, и кажется, большой соблазн, лечь под путлера.
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30.07.2021 21:54 Відповісти
Які демократичні сили знищив 5-й?
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30.07.2021 22:52 Відповісти
Kkostia НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 1660
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30.07.2021 23:28 Відповісти
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 9822

...
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30.07.2021 21:56 Відповісти
при шмарклi жодного дня без ганьби...цирк на дротi без перерви...

НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 9326
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30.07.2021 21:59 Відповісти
Тут ця вся херня підказала нову фічу: ну нах вам вибори - ваше буття вже давно - суцільний даунтренд: хай десь на в'їзді з Борисполя стартануть ці всі комедіанти : петя , юля зеля , бойко… і хто швидше доїде до банкової - той і ваш презик… АКАКАЯ РАЗНІЦА
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30.07.2021 22:00 Відповісти
Методы остались от краснопузых...
В те времена лягавые с военными делили
Сейчас сбу с набу и мвд...
Пока выигрывает шайка с короленка)))
К утру может расклад сменится)))
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30.07.2021 22:00 Відповісти
Вот чье мнение пох
Так это мнение гастрабайтеров
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30.07.2021 22:08 Відповісти
kvartall 95
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30.07.2021 22:01 Відповісти
У цього зеленого дна, дно відсутнє.
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30.07.2021 22:03 Відповісти
Швидше всього Чаус знає крота з СБУ. І має багато компромату на цю службу. Може все злити. Але дивно чому досі живий… Швидше всього увесь компромат у іншої людини на волі і в разі смерті Чауса ця людина викине у інфопростір дуже цікаві документи чи інформацію. Таким чином Чаус себе застрахував. Через 5 років можна буде знімати фільм за цим гострим сюжетом. Але на роль Чауса треба буде брати актора з приємнішим обличчям, щоб там було трохи маскулінності. Бо у цього лице співкамерника, який щоночі жере під подушкою чуже сало і заїдає вкраденим печивом.
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30.07.2021 22:09 Відповісти
Якби хлопці користувались своєю мовою, то може б все і виходило не через сраку. Якісь омоскалені козломорді шпийони, а не працівники СБУ.
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30.07.2021 22:12 Відповісти
зкацапленi та непрофесiйнi...саме так. поки що так...
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30.07.2021 22:15 Відповісти
НАБУ , не валяйте дурака. И не тратьте зря топливо, купленное на наши налоги. Приходите для начала пешком в любой райсуд Киева, а тем более выше, и там на чаусов будет такой клев, шо... Та вы и сами знаете. На жаль, по всему, вы уже сами в схеме.
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30.07.2021 22:19 Відповісти
Прокоментувати весь цей цирк на дроті,не вживаючи грубу нецензурну лайку, абсолютно неможливо.
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30.07.2021 22:29 Відповісти
СБУ следит за сторонниками Саакашвили ...на Цензоре было 4 года назад ..Петя крутил СБУ как цыган солнцем теперь что Зеленскому нельзя так же использовать СБУ непоназначениб ?
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30.07.2021 22:57 Відповісти
Зебаран не может отличить слежку от нарушения закона
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31.07.2021 00:15 Відповісти
Сракашвили на деньги кремляди Курченко устраивал переворот. Почему же СБУ не должна была за ним следить? Или по твоему он шашлыки жарил на Подоле, а за ним злой петя отправлял следить СБУ?
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31.07.2021 10:34 Відповісти
ну что тут сказать!!разумеется!! ЛЮБО!! куча всякого рода служб и спецслужб бьёт машины!!гоняются по городу!! словом развлекаются на деньги налогоплательщиков!! мордобои и прочая лабудень в раде похоже плавно внедряется в повседневный быт(пока видимо в качестве експеримента на уровне спецслужб) незабаром далі буде!!й дедалі веселіше!!(буде)
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30.07.2021 23:29 Відповісти
Це вже мало чим відрізняться від супротиву між спецслужбами в рашці… це вже дно… цирк, який триває 30 років, на жаль…
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30.07.2021 23:35 Відповісти
Я, друг, ой-такой страны не знаю, где так больно душат человек
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30.07.2021 23:51 Відповісти
"контору" надо было ликвидировать еще в 2014-м
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31.07.2021 00:12 Відповісти
Судя по видео в НАБУ хорошие парни работают, вот так вот с разгону заехать во двор СБУ блокируя закрытие ворот нужно иметь стальные шары.
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31.07.2021 00:17 Відповісти
Меж собой ,при исполнении ,говорят на русском языке! Агенты Кремля однозначно!
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31.07.2021 09:09 Відповісти
Сюжет для люк-бессоновского боевика)
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31.07.2021 01:05 Відповісти
В 14 году так бы блатовали
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31.07.2021 06:58 Відповісти
В какой стране возможно такое порно силовиков?
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31.07.2021 08:31 Відповісти
во страна ! за эту мразь столько кипеша! а когда незаконно садили моего соседа (обычный рабочий завода ) то всем было насрать , горите мрази в погонах в аду с вашими погаными детьми! и да, мразям которые тут пишут шо детей проклинать нельзя..........дай Бог вам ощутить то , что чувствует человек ,когда у него милиция забрала детей навсегда ....
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31.07.2021 09:14 Відповісти
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 9972
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31.07.2021 09:27 Відповісти
Нужно петиция с требованием перестать похищать Чауса
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31.07.2021 09:49 Відповісти
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 2944
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31.07.2021 10:01 Відповісти
НОВОСТИ КАННСКОГО ФЕСТИВАЛЯ:
Хит сезона "Хроники судьи Часуса" оставляет далеко позади хроники Риддика в купе с судьёй Дредом вместе взятыми!
Миллион просмотров по обе стороны украинско-расийской границы!
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31.07.2021 10:03 Відповісти
набу такие смешные. прохання АстанАвитесь!
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31.07.2021 11:42 Відповісти
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 2754

На этой неделе Служба безопасности должна была «легализовать» бывшего судью Николая Чауса. Как пишет https://glavcom.ua/news/cogo-tizhnya-skandalniy-suddya-chaus-mozhe-znaytisya-na-kordoni-dzherela-770347.html «Главком» , такое задание дал лично ********** Зелупа.
Для этого на прошлой неделе он созвал специальное заседание с силовиками.
«В жесткой форме всем силовым ведомствам было сказано, что Чауса надо «легализовать» в промежутке 19-25 июля», - сообщил источник в правоохранительных органах. Его нужно «найти» на границе «во время незаконного пересечения». Рассматривают границу с Молдовой, непризнанным Приднестровьем и Россией, причем последняя считается приоритетом. В специальной операции, кроме СБУ, могут принимать участие представители ГУРа и пограничники.
Ответственным лицом назначен глава СБУ Иван Баканов.
О планах Офиса **********а «легализовать» Чауса и передать его дело в СБУ сообщил также журналист Юрий Бутусов.
«По данным наших источников, Чаус находится под контролем ГУР МО. Вся эта операция руководствуется, конечно, Офисом Ппезидента. Не исключено, что произойдет задержание Чауса вблизи границы Украины с материалами, дающие формальные основания прокуратуре забрать дело из-под следствия НАБУ и передать следствию СБУ как якобы подозреваемого в шпионаже, нарушении государственной границы, деятельность которого должна расследовать контрразведка», - заявил Бутусов в https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6035140293192883 Facebook .
По его мнению, вместо настоящего уголовного дела Зеленский и глава ОП Андрей Ермак попытаются использовать предъявления Чауса для создания информационного шума в годовщину провала спецоперации по захвату террористов-«вагнеровцев».
15 марта Верховный суд Молдовы https://petrimazepa.com/moldova_otkazalas_davat_ubezhische_ukrainskomu_sude_chausu отказал в предоставлении политического убежища подозреваемому во взяточничестве Николаю Чаусу. Он еще в 2016 году был уличен во взятке.3 апреля адвокат Чауса заявил, что https://petrimazepa.com/advokat_chausa_zayavil_chto_ukrainskogo_sudyu_pokhitili_v_kishineve судью похитили в Кишиневе .5 апреля президент Молдовы Майя Санду https://petrimazepa.com/prezident_moldovy_obratilas_k_specsluzhbam_izza_pokhischeniya_sudi_chausa потребовала от правоохранителей неотложных действи й из-за исчезновения судьи. В тот же день в МВД Молдовы заявили https://petrimazepa.com/pokhischennogo_sudyu_chausa_vyvezli_v_ukrainu_mvd_moldovy что Чауса действительно похитили , что похитители пересекли границу с Украиной, и переписка их велась на украинском языке.12 апреля https://petrimazepa.com/provokaciya_specsluzhb_rf_v_gur_minoborony_oprovergli_prichastnost_k_pokhischeniyu_chausa ГУР опроверг, что причастен к похищению Чауса. О связи ГУРа с этим инцидентом заявили СМИ.13 апреля стало известно о https://petrimazepa.com/mid_moldovy_prosit_razresheniya_arestovat_voennogo_attashe_ukrainy докладной записке посла Украины Марко Шевченко, в которой говорилось, что МИД Молдовы передал ему ноту с просьбой разрешить арестовать военного атташе Сергея Сметанюка. Посол также передал слова госсекретаря Думитру Соколана о том, что Санду уже несколько раз пыталась связаться со Владимиром Зеленским по данному вопросу, но «это не удалось не по вине молдовской стороны».22 апреля проект https://petrimazepa.com/pered_propazhey_sudi_chausa_u_ego_doma_chasami_stoyalo_avto_ukrainskikh_razvedchikov_smi «Слідство.Інфо» совместно с RISE Moldova опубликовал новые детали дела: перед похищением Чауса у его дома часами стояло авто украинских разведчиков.12 мая сообщалось, что дело о похищении Чауса уже в Интерполе и что, согласно документам, к преступлению может быть причастна https://petrimazepa.com/k_pokhischeniyu_chausa_mogut_byt_prichastny_sotrudniki_opu_smi Банковая .5 июля парламент Молдовы опубликовал отчет, в котором говорилось, что вся история с Чаусом - попытка Зеленского надавить на пятого президента Украины https://petrimazepa.com/parlament_moldovy_pokhischenie_chausa_popytka_zelenskogo_nadavit_na_poroshenko Петра Порошенко .
Майя Санду 19 июля https://petrimazepa.com/sandu_o_dele_chausa_tochka_esche_ne_postavlena заявила , что в истории с похищением Николая Чауса точка еще не поставлена и что этот вопрос будет подниматься на переговорах с Украиной.
.
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31.07.2021 11:51 Відповісти
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 9235
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31.07.2021 11:51 Відповісти
воззрадуемся же, Братья и Сёсты!

Главное, что не Порошенко!
Аминь
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31.07.2021 11:57 Відповісти
То есть сценарий 95 квартала был сорван,а ведь сотрудники СБУусидели в ожидании звонка своего агента,но раньше прозвонил сельски голова в полицию,вертолет очевидно стоял с работающим двигателем,четыре буса на аэродроме в Киеве,и так обоср аться.Вивод,что Сопля плохой сценарис и режиссер в очередной раз подтвердился.
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31.07.2021 13:22 Відповісти
Опг слуга урода.
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31.07.2021 14:22 Відповісти
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