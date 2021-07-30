НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Владимирскую, 33. ВИДЕО
Сотрудники СБУ отказались выполнить требования детективов НАБУ и доставили подозреваемого судью Чауса в центральный офис СБУ в Киеве.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал НАБУ.
"НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33", - говорится в сообщении.
В НАБУ подчеркнули, что в соответствии с ч.1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченными представителям Национального бюро.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.
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А сейчас,в трусах,и взгляд не тот,и спеси нет совсем.
Люстрацию надо было проводить именно так,не в урну выносить,а в отдаленное село вывезти и там в одних трусах оставить
Ну просто Санта-Барбара якась.
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Ща нацгвардия на танках приедет и осколочным как ******...
Вестерн с бандитизмом, набу с СБУ, друзья китайцы враги нато
Вот выбрали себе в слуги …….
І навпаки .. До чого тут - дозволено , не дозволено ?? Не будеш же ти , зневажливо говорити про людей , яким симпатизуєш . !? .
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В те времена лягавые с военными делили
Сейчас сбу с набу и мвд...
Пока выигрывает шайка с короленка)))
К утру может расклад сменится)))
Так это мнение гастрабайтеров
Хит сезона "Хроники судьи Часуса" оставляет далеко позади хроники Риддика в купе с судьёй Дредом вместе взятыми!
Миллион просмотров по обе стороны украинско-расийской границы!
На этой неделе Служба безопасности должна была «легализовать» бывшего судью Николая Чауса. Как пишет https://glavcom.ua/news/cogo-tizhnya-skandalniy-suddya-chaus-mozhe-znaytisya-na-kordoni-dzherela-770347.html «Главком» , такое задание дал лично ********** Зелупа.
Для этого на прошлой неделе он созвал специальное заседание с силовиками.
«В жесткой форме всем силовым ведомствам было сказано, что Чауса надо «легализовать» в промежутке 19-25 июля», - сообщил источник в правоохранительных органах. Его нужно «найти» на границе «во время незаконного пересечения». Рассматривают границу с Молдовой, непризнанным Приднестровьем и Россией, причем последняя считается приоритетом. В специальной операции, кроме СБУ, могут принимать участие представители ГУРа и пограничники.
Ответственным лицом назначен глава СБУ Иван Баканов.
О планах Офиса **********а «легализовать» Чауса и передать его дело в СБУ сообщил также журналист Юрий Бутусов.
«По данным наших источников, Чаус находится под контролем ГУР МО. Вся эта операция руководствуется, конечно, Офисом Ппезидента. Не исключено, что произойдет задержание Чауса вблизи границы Украины с материалами, дающие формальные основания прокуратуре забрать дело из-под следствия НАБУ и передать следствию СБУ как якобы подозреваемого в шпионаже, нарушении государственной границы, деятельность которого должна расследовать контрразведка», - заявил Бутусов в https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6035140293192883 Facebook .
По его мнению, вместо настоящего уголовного дела Зеленский и глава ОП Андрей Ермак попытаются использовать предъявления Чауса для создания информационного шума в годовщину провала спецоперации по захвату террористов-«вагнеровцев».
15 марта Верховный суд Молдовы https://petrimazepa.com/moldova_otkazalas_davat_ubezhische_ukrainskomu_sude_chausu отказал в предоставлении политического убежища подозреваемому во взяточничестве Николаю Чаусу. Он еще в 2016 году был уличен во взятке.3 апреля адвокат Чауса заявил, что https://petrimazepa.com/advokat_chausa_zayavil_chto_ukrainskogo_sudyu_pokhitili_v_kishineve судью похитили в Кишиневе .5 апреля президент Молдовы Майя Санду https://petrimazepa.com/prezident_moldovy_obratilas_k_specsluzhbam_izza_pokhischeniya_sudi_chausa потребовала от правоохранителей неотложных действи й из-за исчезновения судьи. В тот же день в МВД Молдовы заявили https://petrimazepa.com/pokhischennogo_sudyu_chausa_vyvezli_v_ukrainu_mvd_moldovy что Чауса действительно похитили , что похитители пересекли границу с Украиной, и переписка их велась на украинском языке.12 апреля https://petrimazepa.com/provokaciya_specsluzhb_rf_v_gur_minoborony_oprovergli_prichastnost_k_pokhischeniyu_chausa ГУР опроверг, что причастен к похищению Чауса. О связи ГУРа с этим инцидентом заявили СМИ.13 апреля стало известно о https://petrimazepa.com/mid_moldovy_prosit_razresheniya_arestovat_voennogo_attashe_ukrainy докладной записке посла Украины Марко Шевченко, в которой говорилось, что МИД Молдовы передал ему ноту с просьбой разрешить арестовать военного атташе Сергея Сметанюка. Посол также передал слова госсекретаря Думитру Соколана о том, что Санду уже несколько раз пыталась связаться со Владимиром Зеленским по данному вопросу, но «это не удалось не по вине молдовской стороны».22 апреля проект https://petrimazepa.com/pered_propazhey_sudi_chausa_u_ego_doma_chasami_stoyalo_avto_ukrainskikh_razvedchikov_smi «Слідство.Інфо» совместно с RISE Moldova опубликовал новые детали дела: перед похищением Чауса у его дома часами стояло авто украинских разведчиков.12 мая сообщалось, что дело о похищении Чауса уже в Интерполе и что, согласно документам, к преступлению может быть причастна https://petrimazepa.com/k_pokhischeniyu_chausa_mogut_byt_prichastny_sotrudniki_opu_smi Банковая .5 июля парламент Молдовы опубликовал отчет, в котором говорилось, что вся история с Чаусом - попытка Зеленского надавить на пятого президента Украины https://petrimazepa.com/parlament_moldovy_pokhischenie_chausa_popytka_zelenskogo_nadavit_na_poroshenko Петра Порошенко .
Майя Санду 19 июля https://petrimazepa.com/sandu_o_dele_chausa_tochka_esche_ne_postavlena заявила , что в истории с похищением Николая Чауса точка еще не поставлена и что этот вопрос будет подниматься на переговорах с Украиной.
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Главное, что не Порошенко!
Аминь