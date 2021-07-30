СБУ заявило, что официально Чауса в здании спецслужбы нет, - адвокат Кравец
Адвокат семьи Чауса Ростислав Кравец обнародовал информацию о том, что СБУ официально заявило, что в здании СБУ беглого судьи нет.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме.
Он отметил: "Итак. Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту.
Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат".
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вспомните как вычислили, завалили и подтвердили ликвидацию Усамы Бен Ладена - по ДНК с нестиранных трусов. Только ваве не говорите, а то он может от передоза сойти с дистанции преждевременно.
Сьогодні пліснявий резнік, щось молов про імплементацію "формули фуйла" з наданням ордло особливого статусу і т.д.
Я не стежила за цією справою аж настільки: тобто ГУР його передали СБУ після вивозу з Молдови ?
Боже, війни спецслужб.
Але це ж не зараз почалося.
Зараз просто воно набуло =квартального= (f***) забарвлення.
Пишу сценарий фильма "С Чаусом Наголо"
Продам в Голивуд!! Чайса играть будет Дени Девито,,Баканова-Мистер Бин
поцЗедента-Саша Барон Коєн..
В следующем году фильм покучит Оскар
из рук *****........
Или он уже в свеженьком фундаменте?