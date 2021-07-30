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СБУ заявило, что официально Чауса в здании спецслужбы нет, - адвокат Кравец

СБУ заявило, что официально Чауса в здании спецслужбы нет, - адвокат Кравец

Адвокат семьи Чауса Ростислав Кравец обнародовал информацию о том, что СБУ официально заявило, что в здании СБУ беглого судьи нет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграме. 

Он отметил: "Итак. Ко мне вышел представитель СБУ и сообщил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут исполнить мою просьбу о допуске к клиенту.

Пока на этом все. Свои координаты я оставил. Думаю, если он официально появится в СБУ, мне сообщат".

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Автор: 

СБУ (20130) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+40
СБУ заявило, что официально Чауса в здании спецслужбы нет, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 2321

....
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30.07.2021 22:11 Ответить
+35
СБУ заявило, что официально Чауса в здании спецслужбы нет, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 4690
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30.07.2021 22:08 Ответить
+30
СБУ заявило, что официально Чауса в здании спецслужбы нет, - адвокат Кравец - Цензор.НЕТ 7486
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30.07.2021 22:13 Ответить
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Страница 2 из 2
Внимательно прочитал историю этого урода и пришел к выводу что СБУ и НАБУ и в хен не ставят решения ВР Украины,у них свои бандитские разборки а слюнтяй ЗЕ просто ссыт дать приказ НАЦгвардии арестовать и изолировать оба ведомства полностью и лишить их всех полномочий и прав.А на место этих гадючников назначить новых людей из боевых офицеров добробатов,АТО и ООС.Что мешает это сделать ЗЕ если он действительно не агент ФСБ?
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30.07.2021 22:57 Ответить
баночка с мочой у сєйфє...
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30.07.2021 22:58 Ответить
Видимо там могут обнаружить еще и серп с молотом,а металлолом нынче то дорог...
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30.07.2021 23:08 Ответить
Там не одна баночка, думаю уже 65535 проб снятых в разных локациях с проведенными экспертизами. И разными ведомствами, и результаты уже наверняка в докладах разведслужб g7.
Вспомните как вычислили, завалили и подтвердили ликвидацию Усамы Бен Ладена - по ДНК с нестиранных трусов. Только ваве не говорите, а то он может от передоза сойти с дистанции преждевременно.
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31.07.2021 00:31 Ответить
новости нашего Шапитолия
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30.07.2021 23:33 Ответить
Мені цікаво, що під час цього шоу протягують насправді?
Сьогодні пліснявий резнік, щось молов про імплементацію "формули фуйла" з наданням ордло особливого статусу і т.д.
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30.07.2021 23:35 Ответить
Наскільки я зрозуміла, поки що СБУ веде в рахунку і з НАБУ, і з поліцією.
Я не стежила за цією справою аж настільки: тобто ГУР його передали СБУ після вивозу з Молдови ?

Боже, війни спецслужб.
Але це ж не зараз почалося.
Зараз просто воно набуло =квартального= (f***) забарвлення.
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30.07.2021 23:39 Ответить
А цей адвокат не хоче написати заяви в поліцію чи в ДБР про викрадення та незаконне позбавлення волі свого підзахистного?
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30.07.2021 23:43 Ответить
официально приступника нет... а неофициально, посидит до понедельника...
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30.07.2021 23:47 Ответить
СБУ заявило, що офіційно Чауса в будівлі спецслужби немає, - адвокат Кравець - Цензор.НЕТ 4739
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31.07.2021 00:07 Ответить
звери ! расчленили и выбросили по кускам на помойку
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31.07.2021 00:54 Ответить
Таскают этого Чауса, как плюшевого медвежонка. Или: как мешок с картошкой?
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31.07.2021 04:35 Ответить
Пля!!! Тема!!
Пишу сценарий фильма "С Чаусом Наголо"
Продам в Голивуд!! Чайса играть будет Дени Девито,,Баканова-Мистер Бин
поцЗедента-Саша Барон Коєн..
В следующем году фильм покучит Оскар
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31.07.2021 04:56 Ответить
Як би був у нас нормальний президент, а не .... то вже би керівники служб були в нього на коврі і получали по повній. Але як кажуть-маємо того кого заслуговуємо, якщо в державі 73% ..... то і президент такий.
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31.07.2021 06:32 Ответить
Так це робиться по його завданню.
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31.07.2021 10:34 Ответить
Це вже не скандал,це,як каже мендель,ОБСІР!ШимпанЗе!Ви обісрались!
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31.07.2021 06:38 Ответить
мол понимайте как знаете... он там находиться не официально.. или его там нет заявляем официально
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31.07.2021 07:58 Ответить
хоспади такое пычатление шо эта он стелял из бука по МН-17 а потом получал орден лично
из рук *****........
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31.07.2021 08:10 Ответить
короче этот мальчег в трусиках чтото про когото знает нехарошева.......
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31.07.2021 08:22 Ответить
Начиная с Кравчука все высшие руководители что-то знают друг о друге,а возят в багажнике через границу второй год Чауса,дед уже реально сдурел,на фото лицо безумца.
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31.07.2021 08:24 Ответить
думаю трошки банальнее- ему безумно страшно.... поцик реально влип
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31.07.2021 10:33 Ответить
Кто ищет,тот и прячет.
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31.07.2021 08:19 Ответить
А НЕофициально есть.
Или он уже в свеженьком фундаменте?
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31.07.2021 08:33 Ответить
Тю, знову викрали!
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31.07.2021 08:36 Ответить
Чаус походу уже двинулся, судя по фейсу.
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31.07.2021 10:19 Ответить
Президент давал задание СБУ неофициально.
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31.07.2021 10:33 Ответить
тобто за грошыки?
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31.07.2021 10:34 Ответить
Значит он в здании не официально?
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31.07.2021 12:57 Ответить
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