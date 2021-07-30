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НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Владимирскую, 33. ВИДЕО

Сотрудники СБУ отказались выполнить требования детективов НАБУ и доставили подозреваемого судью Чауса в центральный офис СБУ в Киеве.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал НАБУ.

"НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего незаконно доставили его на ул. Владимирскую, 33", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что в соответствии с ч.1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченными представителям Национального бюро.

Смотрите: Детективы НАБУ преследуют автобус, на котором СБУ увозит экс-судью Чауса. ВИДЕО

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Автор: 

НАБУ (4241) СБУ (20130) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+40
Сотрудники СБУ проигнорировали требования детективов и незаконно доставили Чауса на Владимирскую, 33, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7600
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30.07.2021 20:57 Ответить
+40
Сотрудники СБУ проигнорировали требования детективов и незаконно доставили Чауса на Владимирскую, 33, - НАБУ - Цензор.НЕТ 6623
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30.07.2021 21:01 Ответить
+39
Сотрудники СБУ проигнорировали требования детективов и незаконно доставили Чауса на Владимирскую, 33, - НАБУ - Цензор.НЕТ 7840
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30.07.2021 20:53 Ответить
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Внимательнее читайте, это украинский сайт "громадського UA", но на русском языке.
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30.07.2021 22:06 Ответить
А чого ти гнидо цензор на ру читаєш
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30.07.2021 22:15 Ответить
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Владимирскую, 33 - Цензор.НЕТ 4665

...
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30.07.2021 21:29 Ответить
И смешно и грустно
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31.07.2021 13:42 Ответить
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Владимирскую, 33 - Цензор.НЕТ 6349
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30.07.2021 21:30 Ответить
передадут))) чуйка, что повесится Чаус сегодня ночью на шнурках в камере...
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30.07.2021 21:34 Ответить
Ладно... шутки-шутками. А кто мне может объяснить: почему пан Чаус таки живой?! Он просто обязан уже быть растворен в кислоте, на молекулы! Кто играет нашими силовиками? Тут что-то не так. Так не может быть. Но! Это таки есть.
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30.07.2021 21:34 Ответить
Если его растворить, миллионы потом никто не найдет...
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30.07.2021 21:37 Ответить
У вас отменный и оптимистичный юмор. Тут ведь Дело иное. Тут не какими-то сраненькими лямами Чауса пахнет. Тут воняет угрозой всему Государству Украина. И- никак не иначе.
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30.07.2021 21:40 Ответить
Какая может быть угроза государству от бывшего прокурора, который очень любил брать взятки? Разве, что он владеет военной тайной!
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30.07.2021 21:48 Ответить
Туварисч, вы вовсе не владеете ситуацией. Пан Чаус не был прокурором. Он был судьей. Но... это уже неинтересно...
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30.07.2021 21:51 Ответить
Как он смотрелся будучи в должности!
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 6225 А сейчас,в трусах,и взгляд не тот,и спеси нет совсем.
Люстрацию надо было проводить именно так,не в урну выносить,а в отдаленное село вывезти и там в одних трусах оставить
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31.07.2021 09:07 Ответить
Цензор.Нет - "Сотрудники СБУ отбили Чауса у полиции и вывезли в неизвестном направлении........ НАБУ преследуют автобус, на котором СБУ увезла экс-судью Чауса."

Ну просто Санта-Барбара якась.
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30.07.2021 21:35 Ответить
СБУ незаконно доставила Чауса на Владимирскую, 33. .
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 516 .
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30.07.2021 21:36 Ответить
https://mobile.twitter.com/Volf_Ram

https://mobile.twitter.com/Volf_Ram Volf Ram https://mobile.twitter.com/Volf_Ram @Volf_Ram https://mobile.twitter.com/Volf_Ram/status/1421146001306443778 2 ч

Ща нацгвардия на танках приедет и осколочным как ******...
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30.07.2021 21:37 Ответить
Ещё не много, и Украину примут и в Европу и в НАТО
Вестерн с бандитизмом, набу с СБУ, друзья китайцы враги нато
Вот выбрали себе в слуги …….
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30.07.2021 21:42 Ответить
Чауса викрала СЗР. Потім його викрала СБУ, у якої намагається його перевикрасти НАБУ. І Аваков у відставці, тобто мінус поліція та Нацгвардія, і в армії перестановки. Зеленський круглий ідіот створювати таку ситуацію? Він же нічого не контролює. Це взагалі ідеальні умови для перевороту, особливо коли президент у відрядженні.
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30.07.2021 21:44 Ответить
Совершенно согласен! Так оно и есть. Я начинаю следить за паном Розумковым. Понятно- в СМИ следить. Что-то мне подсказывает, что стоит его внимательнее послушать... Что-то странное происходит. На Самом Высоком Уровне. И- мне вовсе не смешно.
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30.07.2021 21:47 Ответить
+100
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30.07.2021 22:29 Ответить
Кому и кобыла невеста , если тебе членограй -нарик пре… , то скорее- бы , случилось то, о чем ты говоришь
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30.07.2021 23:53 Ответить
Навряд чи диктатура краща за цивільного при владі. Нас оточують сусідні диктатури, нічого гарного там немає. Моє ставлення до Зеленського вільне від порохоботського пафосу "Президент!", взагалі) Просто управлінець, не дуже ефективний. Не вживаю порохоботських штампів "клован, членограй" і так далі, бо це є ознакою обмеженості, коли немає своїх думок і тільки слідом за стадом сиплеш пропагандиськими штампами, як росіяни "404, скаклы, кастрюли", фу бл. І так як не вхожу в секту свідків Зеленського, можу собі дозволити вільно його критикувати, на відміну від сектантів-порохоботів у яких як в класичних диктатурах чи сектах дозволено керманича лише хвалити.
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31.07.2021 00:39 Ответить
А ти не плутай все в кучу ! Намолов тут хз шо . . Це не штампи , це такий -вияв зневаги до людини , до якої відчуваєш ворожнечу . Це цілком природньо . Чи ти з ворогом розмовляєш мовою толерантності .? Тоді тобі до лікаря .

І навпаки .. До чого тут - дозволено , не дозволено ?? Не будеш же ти , зневажливо говорити про людей , яким симпатизуєш . !? .
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31.07.2021 08:42 Ответить
Повна деградація спецслужб. Одні зробили вигляд що наздоганяли, а другі зробили вигляд, що поняття не мають хто там їх прЄслЄдоваЛ. Ну, а охоронець як охоронець, стрілочник...
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30.07.2021 21:45 Ответить
какой клоун - такие и спецслужбы
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30.07.2021 21:46 Ответить
Держава деградована до рівня 95-го кварталу, а хохлобидло тішиться та думає що буде йому щастя.
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30.07.2021 22:41 Ответить
https://censor.net/ru/news/3272402/my_ne_mojem_daje_ponyat_chto_imeet_v_vidu_bayiden_kogda_govorit_chto_u_nas_ogromnye_problemy_s_korruptsieyi
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30.07.2021 21:45 Ответить
Какой то трэш с абсурдом перемешанный с клоунадой, нас опять хотят от чего то отвлеч.
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30.07.2021 21:51 Ответить
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 1842
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30.07.2021 21:51 Ответить
Коли почнуть стрілять .???
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30.07.2021 21:53 Ответить
Можно сказать, зе уже почти не скрывает "работу" на кремлевского мясника, зная, шо организованной оппозиции нету, демократические силы уничтожил 5й, и сейчас у зе развязаны руки, и кажется, большой соблазн, лечь под путлера.
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30.07.2021 21:54 Ответить
Які демократичні сили знищив 5-й?
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30.07.2021 22:52 Ответить
Kkostia НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 1660
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30.07.2021 23:28 Ответить
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 9822

...
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30.07.2021 21:56 Ответить
при шмарклi жодного дня без ганьби...цирк на дротi без перерви...

НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 9326
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30.07.2021 21:59 Ответить
Тут ця вся херня підказала нову фічу: ну нах вам вибори - ваше буття вже давно - суцільний даунтренд: хай десь на в'їзді з Борисполя стартануть ці всі комедіанти : петя , юля зеля , бойко… і хто швидше доїде до банкової - той і ваш презик… АКАКАЯ РАЗНІЦА
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30.07.2021 22:00 Ответить
Методы остались от краснопузых...
В те времена лягавые с военными делили
Сейчас сбу с набу и мвд...
Пока выигрывает шайка с короленка)))
К утру может расклад сменится)))
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30.07.2021 22:00 Ответить
Вот чье мнение пох
Так это мнение гастрабайтеров
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30.07.2021 22:08 Ответить
kvartall 95
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30.07.2021 22:01 Ответить
У цього зеленого дна, дно відсутнє.
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30.07.2021 22:03 Ответить
Швидше всього Чаус знає крота з СБУ. І має багато компромату на цю службу. Може все злити. Але дивно чому досі живий… Швидше всього увесь компромат у іншої людини на волі і в разі смерті Чауса ця людина викине у інфопростір дуже цікаві документи чи інформацію. Таким чином Чаус себе застрахував. Через 5 років можна буде знімати фільм за цим гострим сюжетом. Але на роль Чауса треба буде брати актора з приємнішим обличчям, щоб там було трохи маскулінності. Бо у цього лице співкамерника, який щоночі жере під подушкою чуже сало і заїдає вкраденим печивом.
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30.07.2021 22:09 Ответить
Якби хлопці користувались своєю мовою, то може б все і виходило не через сраку. Якісь омоскалені козломорді шпийони, а не працівники СБУ.
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30.07.2021 22:12 Ответить
зкацапленi та непрофесiйнi...саме так. поки що так...
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30.07.2021 22:15 Ответить
НАБУ , не валяйте дурака. И не тратьте зря топливо, купленное на наши налоги. Приходите для начала пешком в любой райсуд Киева, а тем более выше, и там на чаусов будет такой клев, шо... Та вы и сами знаете. На жаль, по всему, вы уже сами в схеме.
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30.07.2021 22:19 Ответить
Прокоментувати весь цей цирк на дроті,не вживаючи грубу нецензурну лайку, абсолютно неможливо.
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30.07.2021 22:29 Ответить
СБУ следит за сторонниками Саакашвили ...на Цензоре было 4 года назад ..Петя крутил СБУ как цыган солнцем теперь что Зеленскому нельзя так же использовать СБУ непоназначениб ?
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30.07.2021 22:57 Ответить
Зебаран не может отличить слежку от нарушения закона
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31.07.2021 00:15 Ответить
Сракашвили на деньги кремляди Курченко устраивал переворот. Почему же СБУ не должна была за ним следить? Или по твоему он шашлыки жарил на Подоле, а за ним злой петя отправлял следить СБУ?
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31.07.2021 10:34 Ответить
ну что тут сказать!!разумеется!! ЛЮБО!! куча всякого рода служб и спецслужб бьёт машины!!гоняются по городу!! словом развлекаются на деньги налогоплательщиков!! мордобои и прочая лабудень в раде похоже плавно внедряется в повседневный быт(пока видимо в качестве експеримента на уровне спецслужб) незабаром далі буде!!й дедалі веселіше!!(буде)
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30.07.2021 23:29 Ответить
Це вже мало чим відрізняться від супротиву між спецслужбами в рашці… це вже дно… цирк, який триває 30 років, на жаль…
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30.07.2021 23:35 Ответить
Я, друг, ой-такой страны не знаю, где так больно душат человек
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30.07.2021 23:51 Ответить
"контору" надо было ликвидировать еще в 2014-м
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31.07.2021 00:12 Ответить
Судя по видео в НАБУ хорошие парни работают, вот так вот с разгону заехать во двор СБУ блокируя закрытие ворот нужно иметь стальные шары.
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31.07.2021 00:17 Ответить
Меж собой ,при исполнении ,говорят на русском языке! Агенты Кремля однозначно!
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31.07.2021 09:09 Ответить
Сюжет для люк-бессоновского боевика)
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31.07.2021 01:05 Ответить
В 14 году так бы блатовали
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31.07.2021 06:58 Ответить
В какой стране возможно такое порно силовиков?
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31.07.2021 08:31 Ответить
во страна ! за эту мразь столько кипеша! а когда незаконно садили моего соседа (обычный рабочий завода ) то всем было насрать , горите мрази в погонах в аду с вашими погаными детьми! и да, мразям которые тут пишут шо детей проклинать нельзя..........дай Бог вам ощутить то , что чувствует человек ,когда у него милиция забрала детей навсегда ....
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31.07.2021 09:14 Ответить
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 9972
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31.07.2021 09:27 Ответить
Нужно петиция с требованием перестать похищать Чауса
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31.07.2021 09:49 Ответить
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 2944
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31.07.2021 10:01 Ответить
НОВОСТИ КАННСКОГО ФЕСТИВАЛЯ:
Хит сезона "Хроники судьи Часуса" оставляет далеко позади хроники Риддика в купе с судьёй Дредом вместе взятыми!
Миллион просмотров по обе стороны украинско-расийской границы!
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31.07.2021 10:03 Ответить
набу такие смешные. прохання АстанАвитесь!
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31.07.2021 11:42 Ответить
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 2754

На этой неделе Служба безопасности должна была «легализовать» бывшего судью Николая Чауса. Как пишет https://glavcom.ua/news/cogo-tizhnya-skandalniy-suddya-chaus-mozhe-znaytisya-na-kordoni-dzherela-770347.html «Главком» , такое задание дал лично ********** Зелупа.
Для этого на прошлой неделе он созвал специальное заседание с силовиками.
«В жесткой форме всем силовым ведомствам было сказано, что Чауса надо «легализовать» в промежутке 19-25 июля», - сообщил источник в правоохранительных органах. Его нужно «найти» на границе «во время незаконного пересечения». Рассматривают границу с Молдовой, непризнанным Приднестровьем и Россией, причем последняя считается приоритетом. В специальной операции, кроме СБУ, могут принимать участие представители ГУРа и пограничники.
Ответственным лицом назначен глава СБУ Иван Баканов.
О планах Офиса **********а «легализовать» Чауса и передать его дело в СБУ сообщил также журналист Юрий Бутусов.
«По данным наших источников, Чаус находится под контролем ГУР МО. Вся эта операция руководствуется, конечно, Офисом Ппезидента. Не исключено, что произойдет задержание Чауса вблизи границы Украины с материалами, дающие формальные основания прокуратуре забрать дело из-под следствия НАБУ и передать следствию СБУ как якобы подозреваемого в шпионаже, нарушении государственной границы, деятельность которого должна расследовать контрразведка», - заявил Бутусов в https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/6035140293192883 Facebook .
По его мнению, вместо настоящего уголовного дела Зеленский и глава ОП Андрей Ермак попытаются использовать предъявления Чауса для создания информационного шума в годовщину провала спецоперации по захвату террористов-«вагнеровцев».
15 марта Верховный суд Молдовы https://petrimazepa.com/moldova_otkazalas_davat_ubezhische_ukrainskomu_sude_chausu отказал в предоставлении политического убежища подозреваемому во взяточничестве Николаю Чаусу. Он еще в 2016 году был уличен во взятке.3 апреля адвокат Чауса заявил, что https://petrimazepa.com/advokat_chausa_zayavil_chto_ukrainskogo_sudyu_pokhitili_v_kishineve судью похитили в Кишиневе .5 апреля президент Молдовы Майя Санду https://petrimazepa.com/prezident_moldovy_obratilas_k_specsluzhbam_izza_pokhischeniya_sudi_chausa потребовала от правоохранителей неотложных действи й из-за исчезновения судьи. В тот же день в МВД Молдовы заявили https://petrimazepa.com/pokhischennogo_sudyu_chausa_vyvezli_v_ukrainu_mvd_moldovy что Чауса действительно похитили , что похитители пересекли границу с Украиной, и переписка их велась на украинском языке.12 апреля https://petrimazepa.com/provokaciya_specsluzhb_rf_v_gur_minoborony_oprovergli_prichastnost_k_pokhischeniyu_chausa ГУР опроверг, что причастен к похищению Чауса. О связи ГУРа с этим инцидентом заявили СМИ.13 апреля стало известно о https://petrimazepa.com/mid_moldovy_prosit_razresheniya_arestovat_voennogo_attashe_ukrainy докладной записке посла Украины Марко Шевченко, в которой говорилось, что МИД Молдовы передал ему ноту с просьбой разрешить арестовать военного атташе Сергея Сметанюка. Посол также передал слова госсекретаря Думитру Соколана о том, что Санду уже несколько раз пыталась связаться со Владимиром Зеленским по данному вопросу, но «это не удалось не по вине молдовской стороны».22 апреля проект https://petrimazepa.com/pered_propazhey_sudi_chausa_u_ego_doma_chasami_stoyalo_avto_ukrainskikh_razvedchikov_smi «Слідство.Інфо» совместно с RISE Moldova опубликовал новые детали дела: перед похищением Чауса у его дома часами стояло авто украинских разведчиков.12 мая сообщалось, что дело о похищении Чауса уже в Интерполе и что, согласно документам, к преступлению может быть причастна https://petrimazepa.com/k_pokhischeniyu_chausa_mogut_byt_prichastny_sotrudniki_opu_smi Банковая .5 июля парламент Молдовы опубликовал отчет, в котором говорилось, что вся история с Чаусом - попытка Зеленского надавить на пятого президента Украины https://petrimazepa.com/parlament_moldovy_pokhischenie_chausa_popytka_zelenskogo_nadavit_na_poroshenko Петра Порошенко .
Майя Санду 19 июля https://petrimazepa.com/sandu_o_dele_chausa_tochka_esche_ne_postavlena заявила , что в истории с похищением Николая Чауса точка еще не поставлена и что этот вопрос будет подниматься на переговорах с Украиной.
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31.07.2021 11:51 Ответить
НАБУ: СБУ незаконно доставила Чауса на Володимирську, 33 - Цензор.НЕТ 9235
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31.07.2021 11:51 Ответить
воззрадуемся же, Братья и Сёсты!

Главное, что не Порошенко!
Аминь
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31.07.2021 11:57 Ответить
То есть сценарий 95 квартала был сорван,а ведь сотрудники СБУусидели в ожидании звонка своего агента,но раньше прозвонил сельски голова в полицию,вертолет очевидно стоял с работающим двигателем,четыре буса на аэродроме в Киеве,и так обоср аться.Вивод,что Сопля плохой сценарис и режиссер в очередной раз подтвердился.
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31.07.2021 13:22 Ответить
Опг слуга урода.
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31.07.2021 14:22 Ответить
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