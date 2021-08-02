ВАКС 4 августа будет избирать меру пресечения Чаусу

Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство НАБУ об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на 4 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Вчера, 1 августа 2021 в ВАКС от НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021, однако, в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 в 14:00", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.

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