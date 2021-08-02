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Новости Правосудие
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ВАКС 4 августа будет избирать меру пресечения Чаусу

ВАКС 4 августа будет избирать меру пресечения Чаусу

Высший антикоррупционный суд рассмотрит ходатайство НАБУ об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского районного суда Киева Николая Чауса на 4 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу суда.

"Вчера, 1 августа 2021 в ВАКС от НАБУ поступило ходатайство об избрании меры пресечения экс-судье Днепровского райсуда Киева  Рассмотрение указанного ходатайства было начато 1 августа 2021, однако, в связи с отсутствием подозреваемого судебное заседание было отложено на 4 августа 2021 в 14:00", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.

Также читайте: Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак

Автор: 

юстиция (758) Чаус Николай (330) Антикоррупционный суд (1202)


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Топ комментарии
+15
Цирк на дроте, все должны насытится по полной, "Сваты" до победного конца...
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02.08.2021 14:19
+9
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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02.08.2021 14:20
+9
СВАТИ це святе. А серіал "Свати" це лайно, яке дебілізірує нарід, як і інші серіали, тіпа: "Хата на тата", "Віталька", "95 квартал", "4 весілля", "Танці з зірками" і інше лайно...., джерелом якого є г+г
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02.08.2021 14:35
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Цирк на дроте, все должны насытится по полной, "Сваты" до победного конца...
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02.08.2021 14:19 Ответить
Сваты next.
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02.08.2021 14:23 Ответить
скоріш - скоти. Зелені хуцпаті скоти
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02.08.2021 14:34 Ответить
СВАТИ це святе. А серіал "Свати" це лайно, яке дебілізірує нарід, як і інші серіали, тіпа: "Хата на тата", "Віталька", "95 квартал", "4 весілля", "Танці з зірками" і інше лайно...., джерелом якого є г+г
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02.08.2021 14:35 Ответить
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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02.08.2021 14:20 Ответить
мера пресичения- по помидоры
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02.08.2021 14:21 Ответить
Можливо по,а можливо і разом з томатами !!!)))
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02.08.2021 14:30 Ответить
глядючи на унылую рожу- томаты давно не нужны
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02.08.2021 14:31 Ответить
Как же Коле меру пресечения избрать, если он постоянно в движении.
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02.08.2021 14:22 Ответить
Як лайно в ополонці !!!)))
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02.08.2021 14:24 Ответить
Крошку отщепнул по сравнению с другими и такие последствия.
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02.08.2021 14:24 Ответить
Влізло недолуге в гру дорослих дядьок,а назад шляху нема !!!)))
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02.08.2021 14:28 Ответить
Понять, простить и отпустить - в Молдову
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02.08.2021 14:30 Ответить
Чаусу напевно дадуть роль в "Сватах", розкрутили знатно простого хабарника.
Невже він не розуміє, що особисто для нього ця історія закінчиться погано....
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02.08.2021 14:31 Ответить
сейчас запоет канарейка
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02.08.2021 14:32 Ответить
У армянского Радио спросили -что будет после Чауса_полный Хаос,ответило Радио.
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02.08.2021 14:34 Ответить
72 години, пілять! 72 години з моменту затримання до рішення суду. Ніби й формальність, але ж навіть таку просту формальність зелені підарасти похерили... Як там в того чма? Якщо я порушу закон, то...? Що там то, не пригадуєте?
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02.08.2021 14:45 Ответить
Ага. Незаконное пересечение границы будут вменять. По коррупции превратится из обвиняемого в свидетеля - все подбросили: и банки, и доллары и все вещдоки по приказу Порошенко.
Как только даст такие показания за его жизнь никто ломаного гроша не даст...
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02.08.2021 14:56 Ответить
Показания он даст на Грановского, а там уже дальше посмотрим.
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02.08.2021 14:57 Ответить
Жму руку обнимаю
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02.08.2021 14:56 Ответить
Чаус, це немічний чоловік в трусиках, якого хотіли розіп'яти на дереві підступні порохоботи, замасковані під НАБУ, але доблесне СБУ, на чолі з Бакановим, в останній момент, завадило цьому лиходійству. За цю блискучу операцію, ФСБ відпочиває, Баканов, гідний присвоєння позачергового звання генерала сил спецоперацій.
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02.08.2021 15:02 Ответить
сарказм?
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02.08.2021 17:17 Ответить
всього-навсього нікчемна шавка пораша, яку "забули" відлюструвати
а яка інтрига!
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02.08.2021 15:14 Ответить
Випустять під залог, або під особисте зобов'язання когось із Слуг. Дивимось )
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02.08.2021 18:15 Ответить
 
 