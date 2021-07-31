СБУ: Чауса допитали про викрадення, він під захистом
Служба безпеки України гарантує безпеку виявленому вчора в селищі на Вінниччині колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколі Чаусу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в телеграмі.
"Слідчі СБУ отримали від Чауса дані, що свідчать про його викрадення, позбавлення волі і застосування до нього інших протизаконних дій. У зв'язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для гарантування його безпеки", - повідомили в спецслужбі.
Як заявили в СБУ, зараз Чаусу надається медична допомога, а також спецслужба контактує з його дружиною.
"Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі і встановлення осіб, які це вчинили", - додали в СБУ.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.
Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.
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1.Чауса ніхто не викрадав, Чаус заплатив молдавським правоохоронцям і "зник" (сам себе викрав) з Молдавії. За що несуть відповідальність молдавани, котрі його прї.али, або "відпустили" за "наколядоване" бабло.
2.Всі звинувачення Молдавії на адресу України і її спецслужб з "доказами", "висновками якоїсь комісії, якогось Настасе", вимогами "збудженння карних справ", якимось белькотінням Санду - маячня, накшталт "запхав руку до чужої кишені, волаючи тримай злодія!" Обісралися,,, тут навіть слів підбирати не треба.
3. І, нарешті , доморощені чорнороті запроданці, котрі, експлуатуючи тему Чауса, тут стоголосо паплюжили Україну ії Народ і все Українське перед "європейською" Молдавією - сходіть підмийтеся і поміняйте памперси... і продовжуйте мастурбувати на світлину М.Санду, може попустить.
Які спецслужби викрадають чувака з Молдавії в Україну, щоб він потім бігав у трусах по селі???