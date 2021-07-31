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СБУ: Чауса допитали про викрадення, він під захистом

СБУ: Чауса допитали про викрадення, він під захистом

Служба безпеки України гарантує безпеку виявленому вчора в селищі на Вінниччині колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва Миколі Чаусу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в телеграмі.

"Слідчі СБУ отримали від Чауса дані, що свідчать про його викрадення, позбавлення волі і застосування до нього інших протизаконних дій. У зв'язку з відповідною заявою щодо пана Чауса вжито заходів для гарантування його безпеки", - повідомили в спецслужбі.

Як заявили в СБУ, зараз Чаусу надається медична допомога, а також спецслужба контактує з його дружиною.

"Служба безпеки України вживає необхідних заходів для встановлення всіх обставин викрадення екссудді Чауса, позбавлення його волі і встановлення осіб, які це вчинили", - додали в СБУ.

СБУ: Чауса допитали про викрадення, він під захистом 01

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.

Автор: 

СБУ (13070) Чаус Микола (327)


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Топ коментарі
+36
А казали шо його у них нема. Літінант Баканов такий же брехливий як і його друх в кацаваротці.
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31.07.2021 14:33 Відповісти
+33
Цинічний анекдот від 95 Кварталу: "Служба безпеки України забезпечує безпеку Чауса" від адвокатів та НАБУ
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31.07.2021 14:36 Відповісти
+30
СБУ: Чауса допросили о похищении, он под защитой - Цензор.НЕТ 7833

...
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31.07.2021 14:44 Відповісти
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Когда-нить, и Зеля будет, как Чаус -- голый, босый, с дебильной мордой... -- его и пригласили для того...*)
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31.07.2021 17:20 Відповісти
чавес пропел и выходит. Фильм День независимости 1.
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31.07.2021 17:54 Відповісти
Уже очевидно, що:
1.Чауса ніхто не викрадав, Чаус заплатив молдавським правоохоронцям і "зник" (сам себе викрав) з Молдавії. За що несуть відповідальність молдавани, котрі його прї.али, або "відпустили" за "наколядоване" бабло.
2.Всі звинувачення Молдавії на адресу України і її спецслужб з "доказами", "висновками якоїсь комісії, якогось Настасе", вимогами "збудженння карних справ", якимось белькотінням Санду - маячня, накшталт "запхав руку до чужої кишені, волаючи тримай злодія!" Обісралися,,, тут навіть слів підбирати не треба.

3. І, нарешті , доморощені чорнороті запроданці, котрі, експлуатуючи тему Чауса, тут стоголосо паплюжили Україну ії Народ і все Українське перед "європейською" Молдавією - сходіть підмийтеся і поміняйте памперси... і продовжуйте мастурбувати на світлину М.Санду, може попустить.
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31.07.2021 18:25 Відповісти
Я точно повірив, що Чауса крім виконавців Зеленського ніхто не викрадав. Чомусь сьогодні більше віриться молдовським правоохоронцям, аніж зеленоохоронцям, тим більше що вони раніше все показали - хто викрадав, куди пхали, як вивозили і хто був задіяний для цього. А перешкоджання виконанню постанови смуда НАБУ СБУшниками чітко підтверджує молдовське розслідування. Тут із законами і правом і не пахне, тут хотєлеі однієї особи.
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31.07.2021 19:30 Відповісти
СБУ: Чауса допитали про викрадення, він під захистом - Цензор.НЕТ 9440
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31.07.2021 19:46 Відповісти
Штанці хоча б дали саракові?
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01.08.2021 03:16 Відповісти
баканов, ну так расскажи пересичным украинцам кто отдавал наказ о выкраденни и кто этот наказ исполнял? а то всё как то тишком-нишком. да и второе - а шо вы молдавской президентке пряснили за этот случай? какую отмазку придумали? кто за эту всю фуйню отвечать будет? или как с вагнеровцами - теперь будете молчать как рыба об лёд???
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01.08.2021 11:11 Відповісти
Ніхто цього Чаус не викрадав. Молдавани "обезжирили" його на "наколядоване" і відпустили додому. А, щоб перевести стрілки - звинуватили українські спецслужби у "викраденні". Їхні аргументи - то вологі фантазії накшталт запхати руку до чужої кишені, волаючи "тримай злодія!". Це чисто молдавський варіант.
Які спецслужби викрадають чувака з Молдавії в Україну, щоб він потім бігав у трусах по селі???
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01.08.2021 14:47 Відповісти
УРА!!!! чаус наконец-то под защитой 95 квартала!!!!!
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01.08.2021 14:50 Відповісти
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