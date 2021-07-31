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СБУ: Чауса допросили о похищении, он под защитой

СБУ: Чауса допросили о похищении, он под защитой

Служба безопасности Украины обеспечивает безопасность обнаруженного вчера в поселке на Виннитчине бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Телеграмме.

"Следователи СБУ получили от Чауса данные, свидетельствующие о его похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий. В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности", - сообщили в спецслужбе.

Как заявили в СБУ, сейчас Чаусу оказывается медицинская помощь, а также спецслужба находится на контакте с его женой.

"Служба безопасности Украины принимает необходимые меры для установления всех обстоятельств похищения экс-судди Чауса, лишения его свободы и установления лиц, которые это совершили", - добавили в СБУ.

СБУ: Чауса допросили о похищении, он под защитой 01

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Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают.

Адвокату семьи Чауса Роману Кравцу в СБУ сообщили, что официально экс-судья не находится на территории управления спецслужбы.

Автор: 

СБУ (20138) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+36
А казали шо його у них нема. Літінант Баканов такий же брехливий як і його друх в кацаваротці.
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31.07.2021 14:33 Ответить
+33
Цинічний анекдот від 95 Кварталу: "Служба безпеки України забезпечує безпеку Чауса" від адвокатів та НАБУ
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31.07.2021 14:36 Ответить
+30
СБУ: Чауса допросили о похищении, он под защитой - Цензор.НЕТ 7833

...
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31.07.2021 14:44 Ответить
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Когда-нить, и Зеля будет, как Чаус -- голый, босый, с дебильной мордой... -- его и пригласили для того...*)
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31.07.2021 17:20 Ответить
чавес пропел и выходит. Фильм День независимости 1.
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31.07.2021 17:54 Ответить
Уже очевидно, що:
1.Чауса ніхто не викрадав, Чаус заплатив молдавським правоохоронцям і "зник" (сам себе викрав) з Молдавії. За що несуть відповідальність молдавани, котрі його прї.али, або "відпустили" за "наколядоване" бабло.
2.Всі звинувачення Молдавії на адресу України і її спецслужб з "доказами", "висновками якоїсь комісії, якогось Настасе", вимогами "збудженння карних справ", якимось белькотінням Санду - маячня, накшталт "запхав руку до чужої кишені, волаючи тримай злодія!" Обісралися,,, тут навіть слів підбирати не треба.

3. І, нарешті , доморощені чорнороті запроданці, котрі, експлуатуючи тему Чауса, тут стоголосо паплюжили Україну ії Народ і все Українське перед "європейською" Молдавією - сходіть підмийтеся і поміняйте памперси... і продовжуйте мастурбувати на світлину М.Санду, може попустить.
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31.07.2021 18:25 Ответить
Я точно повірив, що Чауса крім виконавців Зеленського ніхто не викрадав. Чомусь сьогодні більше віриться молдовським правоохоронцям, аніж зеленоохоронцям, тим більше що вони раніше все показали - хто викрадав, куди пхали, як вивозили і хто був задіяний для цього. А перешкоджання виконанню постанови смуда НАБУ СБУшниками чітко підтверджує молдовське розслідування. Тут із законами і правом і не пахне, тут хотєлеі однієї особи.
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31.07.2021 19:30 Ответить
СБУ: Чауса допитали про викрадення, він під захистом - Цензор.НЕТ 9440
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31.07.2021 19:46 Ответить
Штанці хоча б дали саракові?
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01.08.2021 03:16 Ответить
баканов, ну так расскажи пересичным украинцам кто отдавал наказ о выкраденни и кто этот наказ исполнял? а то всё как то тишком-нишком. да и второе - а шо вы молдавской президентке пряснили за этот случай? какую отмазку придумали? кто за эту всю фуйню отвечать будет? или как с вагнеровцами - теперь будете молчать как рыба об лёд???
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01.08.2021 11:11 Ответить
Ніхто цього Чаус не викрадав. Молдавани "обезжирили" його на "наколядоване" і відпустили додому. А, щоб перевести стрілки - звинуватили українські спецслужби у "викраденні". Їхні аргументи - то вологі фантазії накшталт запхати руку до чужої кишені, волаючи "тримай злодія!". Це чисто молдавський варіант.
Які спецслужби викрадають чувака з Молдавії в Україну, щоб він потім бігав у трусах по селі???
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01.08.2021 14:47 Ответить
УРА!!!! чаус наконец-то под защитой 95 квартала!!!!!
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01.08.2021 14:50 Ответить
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