НАБУ сообщает о задержании Чауса. ФОТО

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали беглого экс-судью Николая Чауса в больнице "Феофания".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

В НАБУ добавили, что Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения.

"До этого момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания", - уточнили в НАБУ.

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Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщает со ссылкой на свои источники, что доставку Чауса на завтрашнее заседание суда гарантировал лично глава СБУ Иван Баканов.

"К Чаусу допущены детективы НАБУ, они контролируют подозреваемого", - отметил Бутусов.

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"Это решение директору НАБУ Артему Сытнику и его сотрудникам удалось пробить, несмотря на беспрецедентное и незаконное давление со стороны властей. Сегодня НАБУ открыло два уголовных дела против руководства СБУ. И это был бы далеко не один фигурант", - добавил Бутусов, пообещав рассказать о деталях позднее.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.