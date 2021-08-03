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НАБУ сообщает о задержании Чауса. ФОТО

НАБУ сообщает о задержании Чауса. ФОТО

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали беглого экс-судью Николая Чауса в больнице "Феофания".

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что в больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды", - сказано в сообщении.

В НАБУ добавили, что Чаусу вручили ходатайство о применении меры пресечения.

"До этого момента подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания", - уточнили в НАБУ.

Читайте: Чаус готов быть завтра в суде, но пока неизвестно, смогут ли его доставить, - адвокат Кравец

НАБУ сообщает о задержании Чауса 01

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщает со ссылкой на свои источники, что доставку Чауса на завтрашнее заседание суда гарантировал лично глава СБУ Иван Баканов.

"К Чаусу допущены детективы НАБУ, они контролируют подозреваемого", - отметил Бутусов.

Также читайте: Бутусов: Молдова просит допросить Чауса и еще 12 граждан Украины по делу о похищении. ДОКУМЕНТ

"Это решение директору НАБУ Артему Сытнику и его сотрудникам удалось пробить, несмотря на беспрецедентное и незаконное давление со стороны властей. Сегодня НАБУ открыло два уголовных дела против руководства СБУ. И это был бы далеко не один фигурант", - добавил Бутусов, пообещав рассказать о деталях позднее.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.

Автор: 

НАБУ (4218) Бутусов Юрий (4348) Чаус Николай (330)


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Топ комментарии
+56
шапито 95й зелёный кварталь представляет
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03.08.2021 21:46
+50
Кто еще Чауса не ловил? Там спецназ рыбоохраны нигде не сидит в засаде?
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03.08.2021 21:50
+46
Зараз той чавус почне говорити, що його викрав Порошенко.
Для цього ж все затівали.
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03.08.2021 21:46
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та ховали його там від НАБУ. Бо на тюремну больнічку Чаус з клованом не домовлялися...
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03.08.2021 22:37 Ответить
злочинець і в феофанію... там що маліна для всякого взброду? чому чавуса не направили в просту райлікарню?
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03.08.2021 22:18 Ответить
там за звичай всі реальні злочинці ..а не шулупонь ...переховуються саме так..там і Насірова НАБУ затримувала, якого в клітчатій ковдрі платна ШМД із суда забирала...Напевне у Чайса вже теж така ковдра є ...і завтра йому теж стане зле....знову ж і начальник відділу комісійної СМЕ Валіахметов по якому розглядається обвинувальний акт в Печерському суду за підроблену експертизу по Насірову...може по Чайсу висновок зробити...та і інших яскравих експертів "з підозрами" там хоч пруд гати))
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03.08.2021 22:30 Ответить
Кто призрак тот,"Еготутнет"?
Он вездесущь в своих семейных труселях,
В столице, на Владимирской он жил,
"Еготутнет" сказали там, идите ка все нах ...

Запомни, друже, не забудь и намотай на ус,
"Еготутнет", этО псевдО, а звать его - ЧАус...
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03.08.2021 22:23 Ответить
То шо вытворяет сейчас зе, заслуживает самых низких оценок, но в таком случае те, кто его посадил в кресло не заслуживают никакой критики, одно презрения, и спасти остатки репутации может только харакири.
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03.08.2021 22:24 Ответить
Тепер НАБУ квач
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03.08.2021 22:24 Ответить
Когда за всем происходящим с Чаусом наблюдают уважаемые люди из ЕС и США, в головах у них по видимому вращается мысль-а Украина на самом деле это государство? Ну ладно, для потомственных дегенератов из 73- х, озабоченных более насущными вещами как-то пожрать, поржать и по..ть, никаких проблем канешна нет, но для цивилизованного человека нынешнее шапито смотрится отвратительным и смешным.
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03.08.2021 22:32 Ответить
... только уже не смешно...
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03.08.2021 22:48 Ответить
Ну чого? "Горячие головы", "Тупой и ещё тупее", "Такси" І так далі
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03.08.2021 23:04 Ответить
Видалив коммент, бо хтось вище вже таке написав.
Так, "Аероплан", "Голий пістолет" та ін...
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03.08.2021 23:06 Ответить
Не, ну нормальный ход? Бродил бомж в трусах по селу и через два дня уже в Феофании "лечится". Вава и Ко всю страну превратили в дешевый сериал....
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03.08.2021 22:58 Ответить
Приоділи нашого "героя" Чауса в фірмовий "Абібас ": СБУ- погані а НАБУ хороші !
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04.08.2021 05:54 Ответить
то що Пороха знову не посодют?
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03.08.2021 23:35 Ответить
А часом не при Порошенкові порушили справу відносно Чауса, Не у 2016 році Чаус утік із України. То до чого тут збитий льотчик? Може Порошенко має відношення що Україна обіс...я з Молдовою через викрадення Чауса?
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04.08.2021 07:42 Ответить
Порошенко - активний політик, єдиний з український екс-президентів. Переймається нагальними потребами України. Набагато більше, ніж ти, друзяка, сидячи на дивані. Будь таким же "збитим льотчиком".
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04.08.2021 10:01 Ответить
Саме я - не дивлюсь і не слухаю його промови - вони мені не потрібні. Я диввлюсь на ті справи, щр він робив і робить на користь або на шкоду України.
Ви теж дивитесь на ті самі справи. І чому його рейтинг не росте серед ВАС - подумайте.
І скажіть мені, якщо буде на то Ваша воля.
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04.08.2021 17:07 Ответить
Помрій. Це зебоби ще не заборонили.
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04.08.2021 11:14 Ответить
У Феофанію його по швидкій прийняли, чи як ?
Як він туди потрапив ??
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03.08.2021 23:45 Ответить
Напевно за протекцією "найвеличнішого"
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04.08.2021 06:58 Ответить
+5
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04.08.2021 11:37 Ответить
Здається, на Петра,на Медведчука вже стільки компромкту, а їм хоч хни. Тут так само буде.
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04.08.2021 01:43 Ответить
Мені сподобався той ''компромат'' де Порох, будучи президентом, нелегально перейшов державний
кордон.
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04.08.2021 11:04 Ответить
Та я кожен день через той компромат спотикаюсь. Зеленими придурками називається.
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04.08.2021 11:16 Ответить
Так,саме порохова двуликість дала можливість прийти до влади зеленим. Те кіно про Голобородька для плебосу мало бути вилучене як антидержавницька стрічка. Порох грав на двох стільцях.
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04.08.2021 14:41 Ответить
Це Ви з методички цитуєте, чи самі себе вмовляєте? Знаєте, 99% фільмів в тому чи іншому вигляді пропагують насилля, аморальність і т.д. Хто винуватий, що більше половини людей не має мозку, раз ведеться на всякі фільми? Я додивився до середини першої серії і на тому крапка. Стошнило. Чому решта взахльоб дивилися і уші розвішували? Вот в чем вопрос.
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04.08.2021 17:38 Ответить
Такая "важная" особа! Лайфхак для мечтающих о славе.
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04.08.2021 05:33 Ответить
чаус и литинант бакланов должны сидеть в соседних камерах --- охвицуцеры устроившие гонки в КИЕВЕ за судьей в трусиках должны быть уволены --- вова-квартальный должен записать видосик у масейчук-********** и что-то промычать для лохов . например что сбушники пенсионэры по своей инициативе украли из МОЛДОВЫ судью в трусиках ---- лохи схавают и все будут задоволэни
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04.08.2021 05:56 Ответить
Чудны дела твои, Гоподи.
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04.08.2021 07:34 Ответить
Продовження шоу Кварталу 95 про Голобородька. Фанати Кварталу 95 порадуються.
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04.08.2021 08:27 Ответить
Вот злой *барыга*,придумал НАБУ,мешать зедебилам рекформы проводить,да мистер Юра?
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04.08.2021 08:47 Ответить
Вот это сериал нам замутили, Сваты -12 отдыхают, хотя продюсер тот же.
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04.08.2021 09:01 Ответить
1. Феофанія підпорядкована Державному управлінню справами.
2. Державне управління справами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1180/2002#Text є спеціальним державним органом з матеріально-технічного, соціально-побутового та іншого забезпечення діяльності Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, інших державних органів.
3. ДУС підпорядкований Президенту України (на даному етапі ермакузеленському).
4. то невже хтось досі вірить, що:
а) звичайний корупціонер перебуває в спецзакладі під захистом СБУ просто тому, що він про це попросив?
б) зеленське не намагатиметься якимсь чином використати чауса?
ганьба триває.
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04.08.2021 09:28 Ответить
Спец.службы сделали свою работу.вернули преступника на Родину под суд.
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04.08.2021 10:36 Ответить
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