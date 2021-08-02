Зеленський не зустрічався з суддею Чаусом, - прессекретар Никифоров
Президент України Володимир Зеленський не зустрічався в екссуддею-втікачем Миколою Чаусом.
Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент України не зустрічався з суддею Чаусом", - написав Никифоров.
Таким чином, прессекретар президента спростував інформацію, яка з’явилася раніше, про нібито зустріч Зеленського зі суддею-втікачем.
Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.
6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.
4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.
Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.
17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.
30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.
Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.
4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.
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Не хоче, як попередниця, зганбитися.
...Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Серегей Никифоров...
таки да... этот гей - реально "серет"))
Зеленский ничего не знает о "вагнеровцах"
Хто пи...здИть?
Зеленський не обіцяв знизити тарифи.
Зеленський не зустрічався з Чаусом
Зеленський не обіцяв посадити мільярд дерев.
Тут все правда 🥺
вы же сам знаешь шо высер про 4к. произвел не Зеля, а тоже дурак какой-то, но не Зеля. и да, я х.з., но вроде в высер поверила куча "учителей", тогда как по мне логично мыслящий 8-летний шкет сказал бы - дадя зеленый, вы ду..., ах да, мог бы и не спрашивать)
тип простым голосованием перекрыли путь в Европу
Президент України Володимир Зеленський зустрічався з Миколою Чаусом перед тим, як колишнього суддю "знайшли" (в Мазурівці) працівники СБУ. Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка поділився інсайдерською інформацією про те, що Зеленський двічі зустрічався з Чаусом.
А гаранта на зраду року, тільки 2020.
Тут, або з кварталівського баканова такий СБУшник, або хтось дуже вміло затягує Зюзю у кримінал щоб не викрутився.
Молдова довела, що до його https://www.radiosvoboda.org/a/news-mykola-chaus/31187512.html викрадення на території цієї держави були причетні представники українських спецслужб із посольства. На всі 100 відсотків, впевнений, що такі речі відбуваються виключно за вказівками перший осіб, як органів, так і взагалі держави. Не буває такого, щоб настільки резонансні події були без президента, тому що полетять голови і будуть звільнення повальні, якщо це відбулося без, принаймні, ставлення голови держави до відома. Кроку ж не ступлять, якщо це не погоджено із вищім керівництвом, із Адміністрацією президента. Все це зводиться до рішень Адміністрації президента і самого президента. Тому Чаус явно був вивезений. Можливо, він володів якимось компроматом. Є розмови про те, що він був причетний до групи, що збирала компромат для Головного управління розвідки часів Порошенка.
Важко знайти логіку в тому, як справа Чауса набула такого масштабу, аж до міжнародного скандалу. Бо якщо ми говоримо про викрадення правоохоронними, державними органами, тоді не зрозуміла оця поява Чауса, про яку не знали. Звісно на етапі виконання відбувається багато дурниць, але якщо його десь тримали, щоб потім випустити, то заради чого? Щоб що? Щоб легалізувати в Україні викраденого у Молдові? Але ж ми бачимо розвиток ситуації, бачимо, що СБУ зі запізненням дізналася про його появу і була неготова пояснити, що вони взагалі роблять.
Якщо ми припускаємо, що це координується з одного центру - з Офісу президента, то знову ж, це виглядає якоюсь дурницею. Якщо були якісь з ним переговори, якщо у нього була якась роль, щоб він заявляє, що повернувся, аби допомогти розкрити злочини, то минуло вже 2 дні - і ніякої інформації. Враження таке, що вони сидять і гарячково думають. Тоді навіщо було його випускати?
Немає ж ніякого гучного викриття, лише осоромилися на весь світ. Дійсно, складно вважати, що суддя районного суду може володіти істотним компроматом. Максимум, що може бути, що до нього, припустимо, приїжджали з Адміністрації президента і казали, що робити і коли. Але ж, що тут дивного? Цим займалися повально. Якщо Чаус скаже, що у такій ситуації посилалися на Порошенка, то що - це доказ, за яким можна притягнути Порошенка? Якби припустити, що він записував такі розмови, то, гадаю, щось вже оприлюднили б.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1398946677144300?__cft__[0]=AZUKfO94JPfsz9oTlax7KChn3DwV4tfd3zwG5qr6DVhPTzCZUKbkRsYxyaYrvT4xnC7dXfYbiO6gpl6AapWhRCo0lcgguhVyhJHWtQR0_nOkSeGXP7oDf-B0GEacdVIvQ9M&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Те що Чаус зустрівся з Зеленським зрозуміло. Коли вже буде зустріч Чауса з Байденом?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 4 ч. ·
Зеленський двічі зустрічався з Чаусом після викрадення. Про це говорить вже два джерела: Рябошапка та Лерос.
Ще раз: президент України зустрічався з біглим суддею Чаусом після того як його викрали в Молдові.
Знаєте, я вже нічому не дивуюсь, але щоб президент падав до рівня зустрічі з якимось суддею-корупціонером, це вже не дно. Це нижче дна...
Люди добрі, до чого ми докотились.
У мене одна аналогія: Лукашенко і Білорусь.
Якщо це правда, то падати вже нікуди. Не питайте чому світ відвернувся від нас і не питайте чому ми для всіх перестали були суб'єктом. Це вже поза межею. Так принизити та знищити інститут президентства...
твари
Президент не встречался с судьей Чаусом!
Ну, каой Чаус судья, да еще без костюма?!?
...просто с Чаусом!
ку я не потерплю