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Зеленський не зустрічався з суддею Чаусом, - прессекретар Никифоров

Зеленський не зустрічався з суддею Чаусом, - прессекретар Никифоров

Президент України Володимир Зеленський не зустрічався в екссуддею-втікачем Миколою Чаусом.

Про це на своїй сторінці в фейсбук повідомив прессекретар президента Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України не зустрічався з суддею Чаусом", - написав Никифоров.

Читайте також: Нардеп Лерос стверджує, що Зеленський зустрічався з Чаусом

Таким чином, прессекретар президента спростував інформацію, яка з’явилася раніше, про нібито зустріч Зеленського зі суддею-втікачем.

Читайте також: Офіс генпрокурора: Те, що Чаус в одній справі - підозрюваний, а в іншій - потерпілий, не може впливати на розслідування

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Дивіться також: "Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі. ВIДЕО

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

Зеленський не зустрічався з суддею Чаусом, - прессекретар Никифоров 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Чаус Микола (327) Сергій Никифоров (159)


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Топ коментарі
+39
А Нікііороф не планує еротичну фотосесію ?
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02.08.2021 20:04
+38
Это уже было.
Зеленский ничего не знает о "вагнеровцах"
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02.08.2021 20:08
+30
Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров - Цензор.НЕТ 7184
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02.08.2021 20:15
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А Нікііороф не планує еротичну фотосесію ?
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02.08.2021 20:04 Відповісти
для Рис Рис?
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02.08.2021 20:06 Відповісти
они там все артисты для рейтинга не только эротическую сессию организуют но и

Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров - Цензор.НЕТ 1932
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02.08.2021 20:10 Відповісти
Він обирає модного фотографа і оригінальні ракурси.
Не хоче, як попередниця, зганбитися.
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02.08.2021 20:15 Відповісти
"Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров... "А не знаєте смєнні трухалі вова хоч передав йому?
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02.08.2021 21:07 Відповісти
..здається вже созрів
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02.08.2021 20:32 Відповісти
цензор троллит зебильную власть:
...Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Серегей Никифоров...
таки да... этот гей - реально "серет"))
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02.08.2021 20:34 Відповісти
шо і нікіфоров??? знову гей-гей?
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02.08.2021 21:06 Відповісти
Господи..... да вся страна будет сильно удивлена, если наша убогая Зеплесень вообще знает, кто такой Чуас......не уверена, что Обдолбанному вообще что-то рассказали.... учитывая, что он по супермаркетам разгуливал без врачей......
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03.08.2021 00:02 Відповісти
цвет труселей чауса не нравиццо...
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02.08.2021 20:05 Відповісти
Это чмо реально красит ресницы...
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02.08.2021 20:06 Відповісти
В нас влада із шоубізу. Нестандартна.
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02.08.2021 20:09 Відповісти
и косметички у них от залдостанова...
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02.08.2021 20:15 Відповісти
значіт хорошиє сапогі! надо брать!
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02.08.2021 20:06 Відповісти
Это уже было.
Зеленский ничего не знает о "вагнеровцах"
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02.08.2021 20:08 Відповісти
БРЕХУНИ.
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02.08.2021 20:10 Відповісти
_Да? Если секретутка чего сбрехал, то реальность магическим образом изменяется так чтобы брехня стала действительностью? Нет, вряд ли.
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02.08.2021 20:10 Відповісти
Не встречался?! А зря!
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02.08.2021 20:12 Відповісти
Встретится.
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02.08.2021 20:13 Відповісти
в очереди за баландой.
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02.08.2021 20:21 Відповісти
"Президент Украины не встречался с судьей Чаусом" - президент может и не встречался . а это 43-ох летнее чмо которое временно исполняет его обязанности встречалось ?
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02.08.2021 20:15 Відповісти
Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров - Цензор.НЕТ 7184
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02.08.2021 20:15 Відповісти
ну раз сам нікіфоров сказав, значить не зустрічався. Розходимся)
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02.08.2021 20:17 Відповісти
А я вірю
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02.08.2021 21:01 Відповісти
"Я не спал с этой женщиной!" (с)

Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров - Цензор.НЕТ 8456
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02.08.2021 20:17 Відповісти
а він реально не спав,тока на клик і всьо єта ж нє ізмєна
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02.08.2021 20:19 Відповісти
Кстати, наша Моника очень похожа на первую пресс-секретаршу вашей Моники
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02.08.2021 20:24 Відповісти
разе шо по национальности
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02.08.2021 23:49 Відповісти
канєш не встречалса, так пару раз мімоходом відєл, і усьо
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02.08.2021 20:18 Відповісти
А зачем ему с Чаусом встречаться? Его судить другой судья будет- честный.
Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров - Цензор.НЕТ 4480
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02.08.2021 20:20 Відповісти
шоп на "Пороха" дал показания
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02.08.2021 20:47 Відповісти
Да хто вам повірить тепер, клоуни?!
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02.08.2021 20:21 Відповісти
Бубочка вроде хотел с Байденом, а не с Чаусом....
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02.08.2021 20:22 Відповісти
Цей також буде зніматись в «еротичній сесії»?
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02.08.2021 20:23 Відповісти
Та не подсказывай ты ему, ну!!!
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02.08.2021 20:24 Відповісти
Никифирова скоро уволят, а потом он будет эротические сессии нагорА выдавать.
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02.08.2021 20:26 Відповісти
Нікіфоров каже, що Зеленський не зустрічався з Часом, Лерос каже- зустрічався...
Хто пи...здИть?
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02.08.2021 20:28 Відповісти
Оба. Они понятия ни о чем не имеют. Зэля, кстати- тоже. Они- не игроки. Играют- их. Всех их.
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02.08.2021 20:41 Відповісти
Зеля не зустрічався з Часом,то Чаус зустрічався з Шмарклею.
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03.08.2021 09:44 Відповісти
Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров - Цензор.НЕТ 1726
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02.08.2021 20:29 Відповісти
Зеленский не встречался с судьей Чаусом Это Чаус встречался с Зеленским .Или наоборот Та какая разница, - пресс-секретарь Никифоров
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02.08.2021 20:31 Відповісти
Кажуть, що Зеленський вже двічі зустрічався із суддею Чаусом! Фігассе новина!… Ммммм… А це було до того, як Чаус залишився в одних труханах, чи вже після?
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02.08.2021 20:36 Відповісти
Это было в процессе 🙂
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02.08.2021 22:43 Відповісти
брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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02.08.2021 20:37 Відповісти
Хе-хе-хе... а я говорил: все тут играют свою роль! Все, без исключения! Лероса вытащили, он что-то промямлил, отзвонился о выполненном задании... Щас этого якута или кто он? Чукяа? Пусть чукча... Теперь чукча свою роль отработал... А мы тут... а шо? Мы- болтаем.
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02.08.2021 20:39 Відповісти
не тільки Лерос про це сказав!
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02.08.2021 20:49 Відповісти
Президент - нє, Зе Ленський - так!
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02.08.2021 20:40 Відповісти
Зеленський не обіцяв зарплату вчителям 4000дол.
Зеленський не обіцяв знизити тарифи.
Зеленський не зустрічався з Чаусом
Зеленський не обіцяв посадити мільярд дерев.
Тут все правда 🥺
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02.08.2021 20:41 Відповісти
не кричи - первое он не обещал - это какой-то хмырь с "команды" высрал шо типо думаю можем как бы это самое подсчитали
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02.08.2021 20:49 Відповісти
ага, "я вам ничего не должен"
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02.08.2021 20:56 Відповісти
при чем должен/ не должен, если тупая ложь уподобл*ет крикливого товарища ватнику?
вы же сам знаешь шо высер про 4к. произвел не Зеля, а тоже дурак какой-то, но не Зеля. и да, я х.з., но вроде в высер поверила куча "учителей", тогда как по мне логично мыслящий 8-летний шкет сказал бы - дадя зеленый, вы ду..., ах да, мог бы и не спрашивать)
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02.08.2021 22:20 Відповісти
Зеленський цілий рік казав, що вагнеровці це брехня. так буде і з чусом.
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02.08.2021 22:54 Відповісти
ЗЕлень, ты думаешь табе много кто поверит? Упоротое ЗЕбыдло только, которого уже мало осталось.
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02.08.2021 20:45 Відповісти
Вот Вы ,Михаил , выдали очень высококультурный "пост".Как вы думаете ответят на него те кого Вы в высшей степени толерантно называете ЗЕбыдлом ,а их миллионы ? Правильно друг мой ! Пошлют Вас на х@й.даже не сомневайтесь.Так может это,стоит пересмотреть риторику,ну по крайней мере основные принципы?
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02.08.2021 21:35 Відповісти
может он с сайта Антиколорадоса? ох, шо там творилось когда выборы были - скока зверских проклятий, какие изощренные обзывалки.... мммм, я хоть и ненавижу всех, но чуть не обосрался со смеху - это было круто)))
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02.08.2021 22:24 Відповісти
А кто они?Могу предположить,сто Лохи.Если простые избиратели,то говорят,что простота хуже воровства.Они св
тип простым голосованием перекрыли путь в Европу
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03.08.2021 15:36 Відповісти
Какая интеллектуальная физия...
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02.08.2021 20:46 Відповісти
Задовбали ви вже своїм чаусом....
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02.08.2021 20:50 Відповісти
https://prm.ua/zelenskyy-vzhe-dvichi-zustrichavsia-iz-chausom-riaboshapka/ Зеленський вже двічі зустрічався із Чаусом - Рябошапка

Президент України Володимир Зеленський зустрічався з Миколою Чаусом перед тим, як колишнього суддю "знайшли" (в Мазурівці) працівники СБУ. Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка поділився інсайдерською інформацією про те, що Зеленський двічі зустрічався з Чаусом.
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02.08.2021 20:56 Відповісти
"Чаус поступив як досвідчений корупціонер, він потребував зустріч з найвищою посадовою особою, тим самим повністю легалізував діяльність пана Зеленського тому що безпосередньо він санкціонував його викрадення із Молдови", - Гео Лерос. https://www.youtube.com/watch?v=yOS2DHD9Cz4
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02.08.2021 22:32 Відповісти
Пропоную Чауса на людину 2021 року.
А гаранта на зраду року, тільки 2020.
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02.08.2021 21:04 Відповісти
А МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ КАК БУБОЧКА ПОСИЩАЕТ ТОРГОВЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. РЕЙТИНГ ПОВЫШАЕТ. КЛОУН
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02.08.2021 21:04 Відповісти
А нащо він з ним «не зустрічався»???
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02.08.2021 21:12 Відповісти
Зеленський не зустрічався з суддею Чаусом, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 5453
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02.08.2021 21:15 Відповісти
На воре шапка горит
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02.08.2021 21:41 Відповісти
Тепер, коли адвокати розтовкли що йому за це світить, то вже не зустрічався. А адвокати кажуть, що Чаус реально викрадений і яущо зустріч була, то преЗедент є співучасником злочину.

Тут, або з кварталівського баканова такий СБУшник, або хтось дуже вміло затягує Зюзю у кримінал щоб не викрутився.
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02.08.2021 22:12 Відповісти
а все таки президентки Грузії та Молдови були праві - Зеленський та Єрмак "топили" за Додона Чаусом. А тепер висунули повну абсурду версію - у всьому винуватий то Бурба то Порох. А Санду переіначила його кричалку -мені сороктриянелох. Йому сорок три і він повний лох, навіть не лох а ЛОСЬ.Таки да ! Лось !
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02.08.2021 22:13 Відповісти
Новенький почав з брехні......ото сором-бєніні одоробали....тьху.
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02.08.2021 22:22 Відповісти
Никифоров точно такое брехло, как и сам клоун, там верить никому нельзя, мне - можно.
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02.08.2021 22:41 Відповісти
Не встречался? В смысле, не обслуживал пьянки в сауне, которые устраивал Чаус, когда ещё был судьёй и носил мантию.?.. Поверх трусов...
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02.08.2021 23:08 Відповісти
"Единожды совравший, кто тебе поверит?"(с)
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02.08.2021 23:48 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/chaus-ne-dopomozhe-u-kryminalnykh-spravakh-shchodo-poroshenka/31390047.html Чаус не допоможе просунутися у кримінальних справах щодо Порошенка - Сергій Горбатюк
Молдова довела, що до його https://www.radiosvoboda.org/a/news-mykola-chaus/31187512.html викрадення на території цієї держави були причетні представники українських спецслужб із посольства. На всі 100 відсотків, впевнений, що такі речі відбуваються виключно за вказівками перший осіб, як органів, так і взагалі держави. Не буває такого, щоб настільки резонансні події були без президента, тому що полетять голови і будуть звільнення повальні, якщо це відбулося без, принаймні, ставлення голови держави до відома. Кроку ж не ступлять, якщо це не погоджено із вищім керівництвом, із Адміністрацією президента. Все це зводиться до рішень Адміністрації президента і самого президента. Тому Чаус явно був вивезений. Можливо, він володів якимось компроматом. Є розмови про те, що він був причетний до групи, що збирала компромат для Головного управління розвідки часів Порошенка.

Важко знайти логіку в тому, як справа Чауса набула такого масштабу, аж до міжнародного скандалу. Бо якщо ми говоримо про викрадення правоохоронними, державними органами, тоді не зрозуміла оця поява Чауса, про яку не знали. Звісно на етапі виконання відбувається багато дурниць, але якщо його десь тримали, щоб потім випустити, то заради чого? Щоб що? Щоб легалізувати в Україні викраденого у Молдові? Але ж ми бачимо розвиток ситуації, бачимо, що СБУ зі запізненням дізналася про його появу і була неготова пояснити, що вони взагалі роблять.
Якщо ми припускаємо, що це координується з одного центру - з Офісу президента, то знову ж, це виглядає якоюсь дурницею. Якщо були якісь з ним переговори, якщо у нього була якась роль, щоб він заявляє, що повернувся, аби допомогти розкрити злочини, то минуло вже 2 дні - і ніякої інформації. Враження таке, що вони сидять і гарячково думають. Тоді навіщо було його випускати?

Немає ж ніякого гучного викриття, лише осоромилися на весь світ. Дійсно, складно вважати, що суддя районного суду може володіти істотним компроматом. Максимум, що може бути, що до нього, припустимо, приїжджали з Адміністрації президента і казали, що робити і коли. Але ж, що тут дивного? Цим займалися повально. Якщо Чаус скаже, що у такій ситуації посилалися на Порошенка, то що - це доказ, за яким можна притягнути Порошенка? Якби припустити, що він записував такі розмови, то, гадаю, щось вже оприлюднили б.
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02.08.2021 23:58 Відповісти
Верим. Конечно. зеля ни разу не обманывал....
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03.08.2021 00:17 Відповісти
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZUKfO94JPfsz9oTlax7KChn3DwV4tfd3zwG5qr6DVhPTzCZUKbkRsYxyaYrvT4xnC7dXfYbiO6gpl6AapWhRCo0lcgguhVyhJHWtQR0_nOkSeGXP7oDf-B0GEacdVIvQ9M&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1398946677144300?__cft__[0]=AZUKfO94JPfsz9oTlax7KChn3DwV4tfd3zwG5qr6DVhPTzCZUKbkRsYxyaYrvT4xnC7dXfYbiO6gpl6AapWhRCo0lcgguhVyhJHWtQR0_nOkSeGXP7oDf-B0GEacdVIvQ9M&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Те що Чаус зустрівся з Зеленським зрозуміло. Коли вже буде зустріч Чауса з Байденом?
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03.08.2021 01:36 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZU0Jp-WsGW2C8DwwpOoJcZ6U1ISCFYnF2_LVd4aXSz2FGJlnK4W8-RsatAzKVQEx9jtnzlApw9DDDcU3ZHzOVQh2eihDHX75l0ps7yf-ufNKsCa5wTe_atjZDgmYf0MjxY&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 4 ч. ·

Зеленський двічі зустрічався з Чаусом після викрадення. Про це говорить вже два джерела: Рябошапка та Лерос.

Ще раз: президент України зустрічався з біглим суддею Чаусом після того як його викрали в Молдові.

Знаєте, я вже нічому не дивуюсь, але щоб президент падав до рівня зустрічі з якимось суддею-корупціонером, це вже не дно. Це нижче дна...

Люди добрі, до чого ми докотились.

У мене одна аналогія: Лукашенко і Білорусь.

Якщо це правда, то падати вже нікуди. Не питайте чому світ відвернувся від нас і не питайте чому ми для всіх перестали були суб'єктом. Це вже поза межею. Так принизити та знищити інститут президентства...
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03.08.2021 01:39 Відповісти
Можливо вони помилилися, насправді була зустріч Чауса з Дьопйош Зепленським, яка ж різниця.
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03.08.2021 07:21 Відповісти
Он ничего вам не должен!
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03.08.2021 01:43 Відповісти
никифоров получил указание от членограя побрехать ...
твари
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03.08.2021 01:48 Відповісти
...так ведь спикер (громкоговоритель, динамик, матюгальник есть и еще простонародные термины данного непонятного слова иностранного происхождения) говорит Правду-матку:
Президент не встречался с судьей Чаусом!
Ну, каой Чаус судья, да еще без костюма?!?
...просто с Чаусом!
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03.08.2021 05:27 Відповісти
Брехня і ще раз брехня.
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03.08.2021 07:00 Відповісти
Зеленский не встречался с судьей Чаусом......... потому шо мы давно встречаемся а конкурент

ку я не потерплю
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03.08.2021 07:03 Відповісти
Да какой интерес может представлять рядовой судья -взяточник? Такой каждьІй второй судья в Украине. А есть даже одиознее, тот же Тупицкий или Вовк. На ровном месте власть обси...я и гадит на всех украинцев. Не позортесь властьимущие. У вас враг у ворот, а вьІ ищете не зная где и не зная что. С вами никто дела не хочет иметь.
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03.08.2021 07:14 Відповісти
Вобщем "Маша не плять.?!....")
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03.08.2021 07:27 Відповісти
Зеленський не зустрічався з суддею Чаусом, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 8219
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03.08.2021 07:48 Відповісти
ну и пресс-секретари... то была доскадвасоска мундель, то теперь неряшливый небритый никифоров...
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03.08.2021 08:00 Відповісти
 
 