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Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров

Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров

Президент Украины Владимир Зеленский не встречался в беглым экс-судьей Николаем Чаусом.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Серегей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Украины не встречался с судьей Чаусом", - написал Никифоров.

Таким образом, пресс-секретарь президента опроверг появившуяся ранее информацию о якобы встрече Зеленского с беглым судьей.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.

Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров 01

Автор: 

Зеленский Владимир (20232) Чаус Николай (330) Сергей Никифоров (153)


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Топ комментарии
+39
А Нікііороф не планує еротичну фотосесію ?
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02.08.2021 20:04
+38
Это уже было.
Зеленский ничего не знает о "вагнеровцах"
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02.08.2021 20:08
+30
Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров - Цензор.НЕТ 7184
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02.08.2021 20:15
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Правила форума Совет форумчан
А Нікііороф не планує еротичну фотосесію ?
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02.08.2021 20:04 Ответить
для Рис Рис?
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02.08.2021 20:06 Ответить
они там все артисты для рейтинга не только эротическую сессию организуют но и

Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров - Цензор.НЕТ 1932
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02.08.2021 20:10 Ответить
Він обирає модного фотографа і оригінальні ракурси.
Не хоче, як попередниця, зганбитися.
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02.08.2021 20:15 Ответить
"Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров... "А не знаєте смєнні трухалі вова хоч передав йому?
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02.08.2021 21:07 Ответить
..здається вже созрів
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02.08.2021 20:32 Ответить
цензор троллит зебильную власть:
...Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Серегей Никифоров...
таки да... этот гей - реально "серет"))
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02.08.2021 20:34 Ответить
шо і нікіфоров??? знову гей-гей?
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02.08.2021 21:06 Ответить
Господи..... да вся страна будет сильно удивлена, если наша убогая Зеплесень вообще знает, кто такой Чуас......не уверена, что Обдолбанному вообще что-то рассказали.... учитывая, что он по супермаркетам разгуливал без врачей......
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03.08.2021 00:02 Ответить
цвет труселей чауса не нравиццо...
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02.08.2021 20:05 Ответить
Это чмо реально красит ресницы...
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02.08.2021 20:06 Ответить
В нас влада із шоубізу. Нестандартна.
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02.08.2021 20:09 Ответить
и косметички у них от залдостанова...
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02.08.2021 20:15 Ответить
значіт хорошиє сапогі! надо брать!
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02.08.2021 20:06 Ответить
Это уже было.
Зеленский ничего не знает о "вагнеровцах"
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02.08.2021 20:08 Ответить
БРЕХУНИ.
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02.08.2021 20:10 Ответить
_Да? Если секретутка чего сбрехал, то реальность магическим образом изменяется так чтобы брехня стала действительностью? Нет, вряд ли.
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02.08.2021 20:10 Ответить
Не встречался?! А зря!
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02.08.2021 20:12 Ответить
Встретится.
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02.08.2021 20:13 Ответить
в очереди за баландой.
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02.08.2021 20:21 Ответить
"Президент Украины не встречался с судьей Чаусом" - президент может и не встречался . а это 43-ох летнее чмо которое временно исполняет его обязанности встречалось ?
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02.08.2021 20:15 Ответить
Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров - Цензор.НЕТ 7184
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02.08.2021 20:15 Ответить
ну раз сам нікіфоров сказав, значить не зустрічався. Розходимся)
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02.08.2021 20:17 Ответить
А я вірю
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02.08.2021 21:01 Ответить
"Я не спал с этой женщиной!" (с)

Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров - Цензор.НЕТ 8456
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02.08.2021 20:17 Ответить
а він реально не спав,тока на клик і всьо єта ж нє ізмєна
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02.08.2021 20:19 Ответить
Кстати, наша Моника очень похожа на первую пресс-секретаршу вашей Моники
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02.08.2021 20:24 Ответить
разе шо по национальности
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02.08.2021 23:49 Ответить
канєш не встречалса, так пару раз мімоходом відєл, і усьо
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02.08.2021 20:18 Ответить
А зачем ему с Чаусом встречаться? Его судить другой судья будет- честный.
Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров - Цензор.НЕТ 4480
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02.08.2021 20:20 Ответить
шоп на "Пороха" дал показания
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02.08.2021 20:47 Ответить
Да хто вам повірить тепер, клоуни?!
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02.08.2021 20:21 Ответить
Бубочка вроде хотел с Байденом, а не с Чаусом....
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02.08.2021 20:22 Ответить
Цей також буде зніматись в «еротичній сесії»?
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02.08.2021 20:23 Ответить
Та не подсказывай ты ему, ну!!!
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02.08.2021 20:24 Ответить
Никифирова скоро уволят, а потом он будет эротические сессии нагорА выдавать.
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02.08.2021 20:26 Ответить
Нікіфоров каже, що Зеленський не зустрічався з Часом, Лерос каже- зустрічався...
Хто пи...здИть?
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02.08.2021 20:28 Ответить
Оба. Они понятия ни о чем не имеют. Зэля, кстати- тоже. Они- не игроки. Играют- их. Всех их.
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02.08.2021 20:41 Ответить
Зеля не зустрічався з Часом,то Чаус зустрічався з Шмарклею.
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03.08.2021 09:44 Ответить
Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров - Цензор.НЕТ 1726
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02.08.2021 20:29 Ответить
Зеленский не встречался с судьей Чаусом Это Чаус встречался с Зеленским .Или наоборот Та какая разница, - пресс-секретарь Никифоров
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02.08.2021 20:31 Ответить
Кажуть, що Зеленський вже двічі зустрічався із суддею Чаусом! Фігассе новина!… Ммммм… А це було до того, як Чаус залишився в одних труханах, чи вже після?
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02.08.2021 20:36 Ответить
Это было в процессе 🙂
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02.08.2021 22:43 Ответить
брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів
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02.08.2021 20:37 Ответить
Хе-хе-хе... а я говорил: все тут играют свою роль! Все, без исключения! Лероса вытащили, он что-то промямлил, отзвонился о выполненном задании... Щас этого якута или кто он? Чукяа? Пусть чукча... Теперь чукча свою роль отработал... А мы тут... а шо? Мы- болтаем.
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02.08.2021 20:39 Ответить
не тільки Лерос про це сказав!
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02.08.2021 20:49 Ответить
Президент - нє, Зе Ленський - так!
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02.08.2021 20:40 Ответить
Зеленський не обіцяв зарплату вчителям 4000дол.
Зеленський не обіцяв знизити тарифи.
Зеленський не зустрічався з Чаусом
Зеленський не обіцяв посадити мільярд дерев.
Тут все правда 🥺
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02.08.2021 20:41 Ответить
не кричи - первое он не обещал - это какой-то хмырь с "команды" высрал шо типо думаю можем как бы это самое подсчитали
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02.08.2021 20:49 Ответить
ага, "я вам ничего не должен"
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02.08.2021 20:56 Ответить
при чем должен/ не должен, если тупая ложь уподобл*ет крикливого товарища ватнику?
вы же сам знаешь шо высер про 4к. произвел не Зеля, а тоже дурак какой-то, но не Зеля. и да, я х.з., но вроде в высер поверила куча "учителей", тогда как по мне логично мыслящий 8-летний шкет сказал бы - дадя зеленый, вы ду..., ах да, мог бы и не спрашивать)
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02.08.2021 22:20 Ответить
Зеленський цілий рік казав, що вагнеровці це брехня. так буде і з чусом.
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02.08.2021 22:54 Ответить
ЗЕлень, ты думаешь табе много кто поверит? Упоротое ЗЕбыдло только, которого уже мало осталось.
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02.08.2021 20:45 Ответить
Вот Вы ,Михаил , выдали очень высококультурный "пост".Как вы думаете ответят на него те кого Вы в высшей степени толерантно называете ЗЕбыдлом ,а их миллионы ? Правильно друг мой ! Пошлют Вас на х@й.даже не сомневайтесь.Так может это,стоит пересмотреть риторику,ну по крайней мере основные принципы?
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02.08.2021 21:35 Ответить
может он с сайта Антиколорадоса? ох, шо там творилось когда выборы были - скока зверских проклятий, какие изощренные обзывалки.... мммм, я хоть и ненавижу всех, но чуть не обосрался со смеху - это было круто)))
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02.08.2021 22:24 Ответить
А кто они?Могу предположить,сто Лохи.Если простые избиратели,то говорят,что простота хуже воровства.Они св
тип простым голосованием перекрыли путь в Европу
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03.08.2021 15:36 Ответить
Какая интеллектуальная физия...
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02.08.2021 20:46 Ответить
Задовбали ви вже своїм чаусом....
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02.08.2021 20:50 Ответить
https://prm.ua/zelenskyy-vzhe-dvichi-zustrichavsia-iz-chausom-riaboshapka/ Зеленський вже двічі зустрічався із Чаусом - Рябошапка

Президент України Володимир Зеленський зустрічався з Миколою Чаусом перед тим, як колишнього суддю "знайшли" (в Мазурівці) працівники СБУ. Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка поділився інсайдерською інформацією про те, що Зеленський двічі зустрічався з Чаусом.
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02.08.2021 20:56 Ответить
"Чаус поступив як досвідчений корупціонер, він потребував зустріч з найвищою посадовою особою, тим самим повністю легалізував діяльність пана Зеленського тому що безпосередньо він санкціонував його викрадення із Молдови", - Гео Лерос. https://www.youtube.com/watch?v=yOS2DHD9Cz4
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02.08.2021 22:32 Ответить
Пропоную Чауса на людину 2021 року.
А гаранта на зраду року, тільки 2020.
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02.08.2021 21:04 Ответить
А МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ КАК БУБОЧКА ПОСИЩАЕТ ТОРГОВЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ. РЕЙТИНГ ПОВЫШАЕТ. КЛОУН
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02.08.2021 21:04 Ответить
А нащо він з ним «не зустрічався»???
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02.08.2021 21:12 Ответить
Зеленський не зустрічався з суддею Чаусом, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 5453
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02.08.2021 21:15 Ответить
На воре шапка горит
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02.08.2021 21:41 Ответить
Тепер, коли адвокати розтовкли що йому за це світить, то вже не зустрічався. А адвокати кажуть, що Чаус реально викрадений і яущо зустріч була, то преЗедент є співучасником злочину.

Тут, або з кварталівського баканова такий СБУшник, або хтось дуже вміло затягує Зюзю у кримінал щоб не викрутився.
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02.08.2021 22:12 Ответить
а все таки президентки Грузії та Молдови були праві - Зеленський та Єрмак "топили" за Додона Чаусом. А тепер висунули повну абсурду версію - у всьому винуватий то Бурба то Порох. А Санду переіначила його кричалку -мені сороктриянелох. Йому сорок три і він повний лох, навіть не лох а ЛОСЬ.Таки да ! Лось !
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02.08.2021 22:13 Ответить
Новенький почав з брехні......ото сором-бєніні одоробали....тьху.
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02.08.2021 22:22 Ответить
Никифоров точно такое брехло, как и сам клоун, там верить никому нельзя, мне - можно.
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02.08.2021 22:41 Ответить
Не встречался? В смысле, не обслуживал пьянки в сауне, которые устраивал Чаус, когда ещё был судьёй и носил мантию.?.. Поверх трусов...
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02.08.2021 23:08 Ответить
"Единожды совравший, кто тебе поверит?"(с)
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02.08.2021 23:48 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/chaus-ne-dopomozhe-u-kryminalnykh-spravakh-shchodo-poroshenka/31390047.html Чаус не допоможе просунутися у кримінальних справах щодо Порошенка - Сергій Горбатюк
Молдова довела, що до його https://www.radiosvoboda.org/a/news-mykola-chaus/31187512.html викрадення на території цієї держави були причетні представники українських спецслужб із посольства. На всі 100 відсотків, впевнений, що такі речі відбуваються виключно за вказівками перший осіб, як органів, так і взагалі держави. Не буває такого, щоб настільки резонансні події були без президента, тому що полетять голови і будуть звільнення повальні, якщо це відбулося без, принаймні, ставлення голови держави до відома. Кроку ж не ступлять, якщо це не погоджено із вищім керівництвом, із Адміністрацією президента. Все це зводиться до рішень Адміністрації президента і самого президента. Тому Чаус явно був вивезений. Можливо, він володів якимось компроматом. Є розмови про те, що він був причетний до групи, що збирала компромат для Головного управління розвідки часів Порошенка.

Важко знайти логіку в тому, як справа Чауса набула такого масштабу, аж до міжнародного скандалу. Бо якщо ми говоримо про викрадення правоохоронними, державними органами, тоді не зрозуміла оця поява Чауса, про яку не знали. Звісно на етапі виконання відбувається багато дурниць, але якщо його десь тримали, щоб потім випустити, то заради чого? Щоб що? Щоб легалізувати в Україні викраденого у Молдові? Але ж ми бачимо розвиток ситуації, бачимо, що СБУ зі запізненням дізналася про його появу і була неготова пояснити, що вони взагалі роблять.
Якщо ми припускаємо, що це координується з одного центру - з Офісу президента, то знову ж, це виглядає якоюсь дурницею. Якщо були якісь з ним переговори, якщо у нього була якась роль, щоб він заявляє, що повернувся, аби допомогти розкрити злочини, то минуло вже 2 дні - і ніякої інформації. Враження таке, що вони сидять і гарячково думають. Тоді навіщо було його випускати?

Немає ж ніякого гучного викриття, лише осоромилися на весь світ. Дійсно, складно вважати, що суддя районного суду може володіти істотним компроматом. Максимум, що може бути, що до нього, припустимо, приїжджали з Адміністрації президента і казали, що робити і коли. Але ж, що тут дивного? Цим займалися повально. Якщо Чаус скаже, що у такій ситуації посилалися на Порошенка, то що - це доказ, за яким можна притягнути Порошенка? Якби припустити, що він записував такі розмови, то, гадаю, щось вже оприлюднили б.
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02.08.2021 23:58 Ответить
Верим. Конечно. зеля ни разу не обманывал....
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03.08.2021 00:17 Ответить
https://www.facebook.com/anton.an.shvets?__cft__[0]=AZUKfO94JPfsz9oTlax7KChn3DwV4tfd3zwG5qr6DVhPTzCZUKbkRsYxyaYrvT4xnC7dXfYbiO6gpl6AapWhRCo0lcgguhVyhJHWtQR0_nOkSeGXP7oDf-B0GEacdVIvQ9M&__tn__=-UC%2CP-R Anton Shvets

https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1398946677144300?__cft__[0]=AZUKfO94JPfsz9oTlax7KChn3DwV4tfd3zwG5qr6DVhPTzCZUKbkRsYxyaYrvT4xnC7dXfYbiO6gpl6AapWhRCo0lcgguhVyhJHWtQR0_nOkSeGXP7oDf-B0GEacdVIvQ9M&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Те що Чаус зустрівся з Зеленським зрозуміло. Коли вже буде зустріч Чауса з Байденом?
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03.08.2021 01:36 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZU0Jp-WsGW2C8DwwpOoJcZ6U1ISCFYnF2_LVd4aXSz2FGJlnK4W8-RsatAzKVQEx9jtnzlApw9DDDcU3ZHzOVQh2eihDHX75l0ps7yf-ufNKsCa5wTe_atjZDgmYf0MjxY&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 4 ч. ·

Зеленський двічі зустрічався з Чаусом після викрадення. Про це говорить вже два джерела: Рябошапка та Лерос.

Ще раз: президент України зустрічався з біглим суддею Чаусом після того як його викрали в Молдові.

Знаєте, я вже нічому не дивуюсь, але щоб президент падав до рівня зустрічі з якимось суддею-корупціонером, це вже не дно. Це нижче дна...

Люди добрі, до чого ми докотились.

У мене одна аналогія: Лукашенко і Білорусь.

Якщо це правда, то падати вже нікуди. Не питайте чому світ відвернувся від нас і не питайте чому ми для всіх перестали були суб'єктом. Це вже поза межею. Так принизити та знищити інститут президентства...
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03.08.2021 01:39 Ответить
Можливо вони помилилися, насправді була зустріч Чауса з Дьопйош Зепленським, яка ж різниця.
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03.08.2021 07:21 Ответить
Он ничего вам не должен!
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03.08.2021 01:43 Ответить
никифоров получил указание от членограя побрехать ...
твари
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03.08.2021 01:48 Ответить
...так ведь спикер (громкоговоритель, динамик, матюгальник есть и еще простонародные термины данного непонятного слова иностранного происхождения) говорит Правду-матку:
Президент не встречался с судьей Чаусом!
Ну, каой Чаус судья, да еще без костюма?!?
...просто с Чаусом!
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03.08.2021 05:27 Ответить
Брехня і ще раз брехня.
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03.08.2021 07:00 Ответить
Зеленский не встречался с судьей Чаусом......... потому шо мы давно встречаемся а конкурент

ку я не потерплю
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03.08.2021 07:03 Ответить
Да какой интерес может представлять рядовой судья -взяточник? Такой каждьІй второй судья в Украине. А есть даже одиознее, тот же Тупицкий или Вовк. На ровном месте власть обси...я и гадит на всех украинцев. Не позортесь властьимущие. У вас враг у ворот, а вьІ ищете не зная где и не зная что. С вами никто дела не хочет иметь.
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03.08.2021 07:14 Ответить
Вобщем "Маша не плять.?!....")
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03.08.2021 07:27 Ответить
Зеленський не зустрічався з суддею Чаусом, - прессекретар Никифоров - Цензор.НЕТ 8219
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03.08.2021 07:48 Ответить
ну и пресс-секретари... то была доскадвасоска мундель, то теперь неряшливый небритый никифоров...
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03.08.2021 08:00 Ответить
 
 