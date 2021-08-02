Зеленский не встречался с судьей Чаусом, - пресс-секретарь Никифоров
Президент Украины Владимир Зеленский не встречался в беглым экс-судьей Николаем Чаусом.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Серегей Никифоров, информирует Цензор.НЕТ.
"Президент Украины не встречался с судьей Чаусом", - написал Никифоров.
Таким образом, пресс-секретарь президента опроверг появившуяся ранее информацию о якобы встрече Зеленского с беглым судьей.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.
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Не хоче, як попередниця, зганбитися.
...Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил пресс-секретарь президента Серегей Никифоров...
таки да... этот гей - реально "серет"))
Зеленский ничего не знает о "вагнеровцах"
Хто пи...здИть?
Зеленський не обіцяв знизити тарифи.
Зеленський не зустрічався з Чаусом
Зеленський не обіцяв посадити мільярд дерев.
Тут все правда 🥺
вы же сам знаешь шо высер про 4к. произвел не Зеля, а тоже дурак какой-то, но не Зеля. и да, я х.з., но вроде в высер поверила куча "учителей", тогда как по мне логично мыслящий 8-летний шкет сказал бы - дадя зеленый, вы ду..., ах да, мог бы и не спрашивать)
тип простым голосованием перекрыли путь в Европу
Президент України Володимир Зеленський зустрічався з Миколою Чаусом перед тим, як колишнього суддю "знайшли" (в Мазурівці) працівники СБУ. Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка поділився інсайдерською інформацією про те, що Зеленський двічі зустрічався з Чаусом.
А гаранта на зраду року, тільки 2020.
Тут, або з кварталівського баканова такий СБУшник, або хтось дуже вміло затягує Зюзю у кримінал щоб не викрутився.
Молдова довела, що до його https://www.radiosvoboda.org/a/news-mykola-chaus/31187512.html викрадення на території цієї держави були причетні представники українських спецслужб із посольства. На всі 100 відсотків, впевнений, що такі речі відбуваються виключно за вказівками перший осіб, як органів, так і взагалі держави. Не буває такого, щоб настільки резонансні події були без президента, тому що полетять голови і будуть звільнення повальні, якщо це відбулося без, принаймні, ставлення голови держави до відома. Кроку ж не ступлять, якщо це не погоджено із вищім керівництвом, із Адміністрацією президента. Все це зводиться до рішень Адміністрації президента і самого президента. Тому Чаус явно був вивезений. Можливо, він володів якимось компроматом. Є розмови про те, що він був причетний до групи, що збирала компромат для Головного управління розвідки часів Порошенка.
Важко знайти логіку в тому, як справа Чауса набула такого масштабу, аж до міжнародного скандалу. Бо якщо ми говоримо про викрадення правоохоронними, державними органами, тоді не зрозуміла оця поява Чауса, про яку не знали. Звісно на етапі виконання відбувається багато дурниць, але якщо його десь тримали, щоб потім випустити, то заради чого? Щоб що? Щоб легалізувати в Україні викраденого у Молдові? Але ж ми бачимо розвиток ситуації, бачимо, що СБУ зі запізненням дізналася про його появу і була неготова пояснити, що вони взагалі роблять.
Якщо ми припускаємо, що це координується з одного центру - з Офісу президента, то знову ж, це виглядає якоюсь дурницею. Якщо були якісь з ним переговори, якщо у нього була якась роль, щоб він заявляє, що повернувся, аби допомогти розкрити злочини, то минуло вже 2 дні - і ніякої інформації. Враження таке, що вони сидять і гарячково думають. Тоді навіщо було його випускати?
Немає ж ніякого гучного викриття, лише осоромилися на весь світ. Дійсно, складно вважати, що суддя районного суду може володіти істотним компроматом. Максимум, що може бути, що до нього, припустимо, приїжджали з Адміністрації президента і казали, що робити і коли. Але ж, що тут дивного? Цим займалися повально. Якщо Чаус скаже, що у такій ситуації посилалися на Порошенка, то що - це доказ, за яким можна притягнути Порошенка? Якби припустити, що він записував такі розмови, то, гадаю, щось вже оприлюднили б.
https://www.facebook.com/anton.an.shvets/posts/1398946677144300?__cft__[0]=AZUKfO94JPfsz9oTlax7KChn3DwV4tfd3zwG5qr6DVhPTzCZUKbkRsYxyaYrvT4xnC7dXfYbiO6gpl6AapWhRCo0lcgguhVyhJHWtQR0_nOkSeGXP7oDf-B0GEacdVIvQ9M&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Те що Чаус зустрівся з Зеленським зрозуміло. Коли вже буде зустріч Чауса з Байденом?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 4 ч. ·
Зеленський двічі зустрічався з Чаусом після викрадення. Про це говорить вже два джерела: Рябошапка та Лерос.
Ще раз: президент України зустрічався з біглим суддею Чаусом після того як його викрали в Молдові.
Знаєте, я вже нічому не дивуюсь, але щоб президент падав до рівня зустрічі з якимось суддею-корупціонером, це вже не дно. Це нижче дна...
Люди добрі, до чого ми докотились.
У мене одна аналогія: Лукашенко і Білорусь.
Якщо це правда, то падати вже нікуди. Не питайте чому світ відвернувся від нас і не питайте чому ми для всіх перестали були суб'єктом. Це вже поза межею. Так принизити та знищити інститут президентства...
твари
Президент не встречался с судьей Чаусом!
Ну, каой Чаус судья, да еще без костюма?!?
...просто с Чаусом!
ку я не потерплю