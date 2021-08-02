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Нардеп Лерос утверждает, что Зеленский встречался с Чаусом

Нардеп Лерос утверждает, что Зеленский встречался с Чаусом

Народный депутат Гео Лерос сообщает со ссылкой на источник, что президент Владимир Зеленский тайно встречался с бывшим судьем Николаем Чаусом еще до того, как было официально объявлено о его обнаружении.

Об этом Лерос пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"После того, как "неизвестные" похитили судью Чауса из Молдовы, он заявил сотрудникам, что будет говорить только с Зеленским. И угадайте, что случилось? Зеленский с ним таки встретился, потому что так сильно его душит жажда власти", - написал Лерос.

Где и когда произошла эта встреча, народный депутат не уточняет. Пишет только, что узнал о ней "от надежного проверенного источника".

"И подчеркиваю, это (встреча с Зеленским. - Ред.) произошло до того, как Чаус официально нашелся", - утверждает Лерос.

Нардеп Лерос утверждает, что Зеленский встречался с Чаусом 01

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

4 августа Высший антикоррупционный суд должен по ходатайству НАБУ избрать Чаусу меру пресечения по делу о взяточничестве, в которым он является подозреваемым.

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) Чаус Николай (330) Лерос Гео (378)


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Топ комментарии
+55
Нардеп Лерос утверждает, что Зеленский встречался с Чаусом - Цензор.НЕТ 4583
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02.08.2021 19:01
+44
Нардеп Лерос утверждает, что Зеленский встречался с Чаусом - Цензор.НЕТ 255
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02.08.2021 19:04
+36
п.с. СБУ расследует дело о похищении Чауса, в котором Чаус является потерпевшим и заявляет о необходимости защиты его , как свидетеля. НАБУ расследует дело в котором Чаус обвиняемый и требует передачи его в их юрисдикцию.
Чаус не имеет статуса задержанного, но задержан СБУ. Адвокаты подали ходатайство о смене подследственности.
Все эти юридические игры показывают степень растерянности власти Зеленского, которая плохо понимает что же делать дальше.
Молдова официально потребовала разрешить допрос Чауса в рамках возбужденного уголовного дела по его похищению. (угадайте ответ "от зеленского" )))

В развернутых планах государственного департамента США на август 2021 г. нет упоминания об официальном визите президента Украины. Это означает что, либо его не будет, либо он будет проходить по линии администрации президента США со статусом "не официальный визит".
В планах администрации президента США этого визита тоже нет, но в этом случае он не требует специальной дипломатической процедуры и может быть внесен накануне самого визита.

К. Тимошенко убеждает представителей "хороших" олигархов что " ...все в силе, первый все подпишет, я к нему уже еду."
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02.08.2021 19:05
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лохдаун зовсім хворий на голову, тепер це вже доконаний факт і такий псиічно хворий персонаж не може бути президентом за означенням
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02.08.2021 22:36 Ответить
Мене вже абсолютно не смішить вся та зеклоунада.
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02.08.2021 22:54 Ответить
Чує моє серце... бреше Лерос....якесь чмо, тіпа чауса, може бути удостоєно аудієнції найвеличнішого? Лерос, не сміши.
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02.08.2021 23:21 Ответить
А хто зустрічався з Чаусом перед тим, як п'ять років тому ті ж "невідомі" викрали його в Молдову і де тоді був арткуратор Лєрос?
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03.08.2021 00:21 Ответить
Пинчер, а кто тебе сказал, что его вывезли в Молдову те же самые? И что по этому поводу должен был делать Лерос? Палишься, зебил.
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03.08.2021 08:29 Ответить
А ти, ******* ватяне, не лінуйся на службі - поцікався темою глибше, ніж тобі куратори спускають в інструкціях, - очько загрєбьош. Чимало цікавого можна довідатися з "відкритих джерел". От хоча б у того ж https://www.facebook.com/volodymyr.boiko1965/posts/2915803671969745 Володі Бойка...
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04.08.2021 12:53 Ответить
... таки Людовик ХХ встречался с бунтовщиком... так и гиллятина может только спасти честь короля
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03.08.2021 05:22 Ответить
лерос ты надоел.
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03.08.2021 06:56 Ответить
Так не читай его.
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03.08.2021 07:07 Ответить
чаусу от шимпан-зе передали предложение от которого невозможно отказаться --- лить дерьмо на пороха ---- иначе обширный инсульт ждет судью бывшего переходящий в инфаркт ---- поэтому судья в трусиках согласился и литинант бакланов уже доложил об этом верховному потерпевшему от федыны и звиробий.........точка
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03.08.2021 08:16 Ответить
Чудова справа!- вже час на натуральні "зйьомки" нового фільму!
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03.08.2021 08:26 Ответить
Этот кадр постоянно какую-то муть сочиняет а доказать не может. Я вот например знаю, что Лерос встречается с Деркачем и бухает с Кивой и это всё со ссылкой на источник! Но мне не нужно это доказывать, правда же?!
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03.08.2021 09:02 Ответить
Просто очень целеустремленный парнишка.) Видимо твёрдо намерен выстроить политическую карьеру. Кто бы о нём вспоминал, если бы он так и оставался в серой массе 250-ти таких же леросов, прошедших в парламент под брендом Зе? Очень правильная стратегия выделиться и быть на виду.
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03.08.2021 11:00 Ответить
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