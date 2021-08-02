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Нардеп Лерос стверджує, що Зеленський зустрічався з Чаусом

Нардеп Лерос стверджує, що Зеленський зустрічався з Чаусом

Народний депутат Гео Лерос повідомляє з посиланням на джерело, що президент Володимир Зеленський таємно зустрічався з колишнім суддею Миколою Чаусом ще до того, як було офіційно оголошено про його виявлення.

Про це Лерос пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після того, як "невідомі" викрали суддю Чауса з Молдови, він заявив співробітникам, що буде говорити тільки з Зеленським. І вгадайте, що сталося? Зеленський з ним таки зустрівся, бо так сильно його душить жага влади", - написав Лерос.

Де і коли сталася ця зустріч, народний депутат не уточнює. Пише тільки, що дізнався про неї "від надійного перевіреного джерела".

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"І підкреслюю, це (зустріч із Зеленським. - Ред.) відбулося до того, як Чаус офіційно знайшовся", - стверджує Лерос.

Нардеп Лерос стверджує, що Зеленський зустрічався з Чаусом 01

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Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.

Автор: 

Зеленський Володимир (23689) Чаус Микола (327) Лерос Гео (383)


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Топ коментарі
+55
Нардеп Лерос утверждает, что Зеленский встречался с Чаусом - Цензор.НЕТ 4583
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02.08.2021 19:01
+44
Нардеп Лерос утверждает, что Зеленский встречался с Чаусом - Цензор.НЕТ 255
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02.08.2021 19:04
+36
п.с. СБУ расследует дело о похищении Чауса, в котором Чаус является потерпевшим и заявляет о необходимости защиты его , как свидетеля. НАБУ расследует дело в котором Чаус обвиняемый и требует передачи его в их юрисдикцию.
Чаус не имеет статуса задержанного, но задержан СБУ. Адвокаты подали ходатайство о смене подследственности.
Все эти юридические игры показывают степень растерянности власти Зеленского, которая плохо понимает что же делать дальше.
Молдова официально потребовала разрешить допрос Чауса в рамках возбужденного уголовного дела по его похищению. (угадайте ответ "от зеленского" )))

В развернутых планах государственного департамента США на август 2021 г. нет упоминания об официальном визите президента Украины. Это означает что, либо его не будет, либо он будет проходить по линии администрации президента США со статусом "не официальный визит".
В планах администрации президента США этого визита тоже нет, но в этом случае он не требует специальной дипломатической процедуры и может быть внесен накануне самого визита.

К. Тимошенко убеждает представителей "хороших" олигархов что " ...все в силе, первый все подпишет, я к нему уже еду."
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02.08.2021 19:05
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лохдаун зовсім хворий на голову, тепер це вже доконаний факт і такий псиічно хворий персонаж не може бути президентом за означенням
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02.08.2021 22:36 Відповісти
Мене вже абсолютно не смішить вся та зеклоунада.
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02.08.2021 22:54 Відповісти
Чує моє серце... бреше Лерос....якесь чмо, тіпа чауса, може бути удостоєно аудієнції найвеличнішого? Лерос, не сміши.
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02.08.2021 23:21 Відповісти
А хто зустрічався з Чаусом перед тим, як п'ять років тому ті ж "невідомі" викрали його в Молдову і де тоді був арткуратор Лєрос?
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03.08.2021 00:21 Відповісти
Пинчер, а кто тебе сказал, что его вывезли в Молдову те же самые? И что по этому поводу должен был делать Лерос? Палишься, зебил.
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03.08.2021 08:29 Відповісти
А ти, ******* ватяне, не лінуйся на службі - поцікався темою глибше, ніж тобі куратори спускають в інструкціях, - очько загрєбьош. Чимало цікавого можна довідатися з "відкритих джерел". От хоча б у того ж https://www.facebook.com/volodymyr.boiko1965/posts/2915803671969745 Володі Бойка...
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04.08.2021 12:53 Відповісти
... таки Людовик ХХ встречался с бунтовщиком... так и гиллятина может только спасти честь короля
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03.08.2021 05:22 Відповісти
лерос ты надоел.
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03.08.2021 06:56 Відповісти
Так не читай его.
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03.08.2021 07:07 Відповісти
чаусу от шимпан-зе передали предложение от которого невозможно отказаться --- лить дерьмо на пороха ---- иначе обширный инсульт ждет судью бывшего переходящий в инфаркт ---- поэтому судья в трусиках согласился и литинант бакланов уже доложил об этом верховному потерпевшему от федыны и звиробий.........точка
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03.08.2021 08:16 Відповісти
Чудова справа!- вже час на натуральні "зйьомки" нового фільму!
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03.08.2021 08:26 Відповісти
Этот кадр постоянно какую-то муть сочиняет а доказать не может. Я вот например знаю, что Лерос встречается с Деркачем и бухает с Кивой и это всё со ссылкой на источник! Но мне не нужно это доказывать, правда же?!
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03.08.2021 09:02 Відповісти
Просто очень целеустремленный парнишка.) Видимо твёрдо намерен выстроить политическую карьеру. Кто бы о нём вспоминал, если бы он так и оставался в серой массе 250-ти таких же леросов, прошедших в парламент под брендом Зе? Очень правильная стратегия выделиться и быть на виду.
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03.08.2021 11:00 Відповісти
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