Нардеп Лерос стверджує, що Зеленський зустрічався з Чаусом

Народний депутат Гео Лерос повідомляє з посиланням на джерело, що президент Володимир Зеленський таємно зустрічався з колишнім суддею Миколою Чаусом ще до того, як було офіційно оголошено про його виявлення.

Про це Лерос пише у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Після того, як "невідомі" викрали суддю Чауса з Молдови, він заявив співробітникам, що буде говорити тільки з Зеленським. І вгадайте, що сталося? Зеленський з ним таки зустрівся, бо так сильно його душить жага влади", - написав Лерос.

Де і коли сталася ця зустріч, народний депутат не уточнює. Пише тільки, що дізнався про неї "від надійного перевіреного джерела".

Читайте також: Зеленський зобов'язаний офіційно прокоментувати протистояння НАБУ і підзвітної особисто йому СБУ у справі Чауса: ця історія сама собою не забудеться, - Ступак

"І підкреслюю, це (зустріч із Зеленським. - Ред.) відбулося до того, як Чаус офіційно знайшовся", - стверджує Лерос.

Читайте також: Офіс генпрокурора: Те, що Чаус в одній справі - підозрюваний, а в іншій - потерпілий, не може впливати на розслідування

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Дивіться також: "Гуляв босоніж, у самих шортах, намотував кола": мешканці Мазурівки на Вінниччині розповіли про перебування Чауса в їхньому селі. ВIДЕО

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

4 серпня Вищий антикорупційний суд має за клопотанням НАБУ обрати Чаусу запобіжний захід у справі про хабарництво, у яких він є підозрюваним.