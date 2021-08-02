Зеленський зобов'язаний офіційно прокоментувати протистояння НАБУ і підзвітної особисто йому СБУ у справі Чауса: ця історія сама собою не забудеться, - Ступак

Президент вже понад 48 годин відчайдушно мовчить і ніяк не коментує історію з протистоянням між НАБУ і підзвітною особисто йому СБУ в справі екссудді Миколи Чауса.

Про це пише у фейсбуку асоційований експерт програми реформування правоохоронної і судової систем "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент вже понад 48 годин відчайдушно мовчить і ніяк не коментує історію з протистоянням між НАБУ і підзвітною особисто йому СБУ. П'ятнична гонитва через весь Київ, яка дійсно поставила під загрозу життя/здоров'я звичайних людей, а також загроза збройного протистояння між відомствами прямо у дворі центрального апарату СБУ, аж ніяк не співвідноситься з вагою злочинів, за якими проходить екссуддя Чаус", - зазначив він.

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"Офіційно СБ України взяла Миколу Чауса під захист як потерпілого в межах двох статей Кримінального Кодексу: ст. 146 - Незаконне позбавлення волі та ст. 332 - Незаконне переміщення осіб через державний кордон. Але є нюанси в цій схемі. Стаття "Незаконне позбавлення волі" не є компетенцією СБ України - це чиста підслідність національної поліції. Очевидно, що Офіс Генерального прокурора, відверто підігруючи СБУ, визначив підслідність у цій справі за спецслужбою. Цей злочин ніяк не несе загрозу національній безпеці. Стаття "Незаконне переміщення осіб через державний кордон" - передбачає кримінальну відповідальність за організацію і керівництво цілим каналом переміщення мігрантів через кордон. Але ніяк не окремою особою", - пояснив Ступак.

"Я не можу пригадати випадку, коли спецслужба так люто оберігала і захищала потерпілого. Аж надто все неакуратно. Концептуально, справа НАБУ в абсолютному пріоритеті над іншими кримінальними провадженнями в інших правоохоронних органах, за якими проходить Микола Чаус!" - акцентував він.

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"Отже: президент просто зобов'язаний офіційно прокоментувати цю ситуацію. Безперечно, не варто розраховувати на те, що ця історія сама собою забудеться найближчим часом під вантажем інших інформаційних подій. Час, обставини, та й люди вже не ті. Істрія з вагнерівцями - найбільш наочний приклад!" - резюмував Ступак.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

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Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.