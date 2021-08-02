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Зеленський зобов'язаний офіційно прокоментувати протистояння НАБУ і підзвітної особисто йому СБУ у справі Чауса: ця історія сама собою не забудеться, - Ступак

Зеленський зобов'язаний офіційно прокоментувати протистояння НАБУ і підзвітної особисто йому СБУ у справі Чауса: ця історія сама собою не забудеться, - Ступак

Президент вже понад 48 годин відчайдушно мовчить і ніяк не коментує історію з протистоянням між НАБУ і підзвітною особисто йому СБУ в справі екссудді Миколи Чауса.

Про це пише у фейсбуку асоційований експерт програми реформування правоохоронної і судової систем "Українського інституту майбутнього" Іван Ступак, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент вже понад 48 годин відчайдушно мовчить і ніяк не коментує історію з протистоянням між НАБУ і підзвітною особисто йому СБУ. П'ятнична гонитва через весь Київ, яка дійсно поставила під загрозу життя/здоров'я звичайних людей, а також загроза збройного протистояння між відомствами прямо у дворі центрального апарату СБУ, аж ніяк не співвідноситься з вагою злочинів, за якими проходить екссуддя Чаус", - зазначив він.

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"Офіційно СБ України взяла Миколу Чауса під захист як потерпілого в межах двох статей Кримінального Кодексу: ст. 146 - Незаконне позбавлення волі та ст. 332 - Незаконне переміщення осіб через державний кордон. Але є нюанси в цій схемі. Стаття "Незаконне позбавлення волі" не є компетенцією СБ України - це чиста підслідність національної поліції. Очевидно, що Офіс Генерального прокурора, відверто підігруючи СБУ, визначив підслідність у цій справі за спецслужбою. Цей злочин ніяк не несе загрозу національній безпеці. Стаття "Незаконне переміщення осіб через державний кордон" - передбачає кримінальну відповідальність за організацію і керівництво цілим каналом переміщення мігрантів через кордон. Але ніяк не окремою особою", - пояснив Ступак.

"Я не можу пригадати випадку, коли спецслужба так люто оберігала і захищала потерпілого. Аж надто все неакуратно. Концептуально, справа НАБУ в абсолютному пріоритеті над іншими кримінальними провадженнями в інших правоохоронних органах, за якими проходить Микола Чаус!" - акцентував він.

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"Отже: президент просто зобов'язаний офіційно прокоментувати цю ситуацію. Безперечно, не варто розраховувати на те, що ця історія сама собою забудеться найближчим часом під вантажем інших інформаційних подій. Час, обставини, та й люди вже не ті. Істрія з вагнерівцями - найбільш наочний приклад!" - резюмував Ступак.

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

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Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають.

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Адвокату сім'ї Чауса Роману Кравцю в СБУ повідомили, що офіційно екссуддя не перебуває на території управління спецслужби.

Автор: 

НАБУ (5061) Зеленський Володимир (23683) СБУ (12772) Чаус Микола (327) Ступак (2)


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Топ коментарі
+26
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак - Цензор.НЕТ 7441
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02.08.2021 13:56
+20
После всего этого лютого треша с похищениями, нахождениями, снова похищениями и т.д. любым показаниям Чауса уже грош ценя в базарный день. Особенно после результатов расследования молдавской стороны. Ваве нужно думать теперь как прикрыть и спасти свою задницу, а не как укусить Пороха.
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02.08.2021 14:00
+17
https://twitter.com/malitskiy_ Дід Микола
Зеленський вважає фейком зростання тарифів.
Нарід вважає фейком зростання пенсій і рівня життя.
Мудріші воліли би вважати фейком преЗЕдентство Зеленського, але вимушені визнати, що завдяки цьому наріду, та ганьба зовсім не фейк
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02.08.2021 13:56
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Зепоц же русским по-белому сказал что народу Украины он ничего. Не. Должен.
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02.08.2021 13:55 Відповісти
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак - Цензор.НЕТ 3774
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02.08.2021 14:10 Відповісти
Ну сынок покойного КГБ-иста Ивана Ступака нам может поведать много акуительных историй)))))))
Зеленський зобов'язаний офіційно прокоментувати протистояння НАБУ і підзвітної особисто йому СБУ у справі Чауса: ця історія сама собою не забудеться, - Ступак - Цензор.НЕТ 9867
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02.08.2021 14:11 Відповісти
Спасибо за инфу, "юристы" в целых поколениях, а толку 0. То что высшие должностные лица вообще не должны вмешиваться в уголовные дела, сынуле, он же "ассоциированный эксперт" чего-то там, видимо незнакомо, умных книжек не дочитал до конца, зато пиарнутся с громкими лозунгами, хоть хлебом не корми
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02.08.2021 14:17 Відповісти
Зебилы, то что не так сказал Ступак? Или кроме как набросить гавна на вентилятор на вашей ботоферме ума нн хватило?
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02.08.2021 14:23 Відповісти
Я Зелефила не выбирал, и терпеть не могу его больше Вашего, и никого не тут защищаю, просто знаю покойного кгбиста Ступака, как еще ту сволочь... а яблоко от яблони ккак говорится...............
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02.08.2021 14:30 Відповісти
То что не так сказал Ступак? Что бубочка очередной раз обосрался и нарушил закон, где не так?
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02.08.2021 14:34 Відповісти
А це тактика курв на платні-переводити стрілки.
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02.08.2021 15:12 Відповісти
Ти троль і досить тупорилий троль.
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02.08.2021 15:11 Відповісти
https://twitter.com/malitskiy_ Дід Микола
Зеленський вважає фейком зростання тарифів.
Нарід вважає фейком зростання пенсій і рівня життя.
Мудріші воліли би вважати фейком преЗЕдентство Зеленського, але вимушені визнати, що завдяки цьому наріду, та ганьба зовсім не фейк
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02.08.2021 13:56 Відповісти
Шо, опять?
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02.08.2021 13:59 Відповісти
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак - Цензор.НЕТ 1630
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02.08.2021 14:02 Відповісти
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак - Цензор.НЕТ 7441
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02.08.2021 13:56 Відповісти
Весь мир молчит.
Никак не комментирует и не выражает озабоченность.
Значит, всё нормально.
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02.08.2021 13:57 Відповісти
А какое дело всему миру комментировать действия власти, избранной подавляющим большинством нашего же нарида? Это из разряда "Мы тут натупили и плачем, защитите нас от нас самих?"
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02.08.2021 14:10 Відповісти
Весь мир уже понял, что идиотам при власти никакое дно не чуждо, так о чем говорить?
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02.08.2021 14:29 Відповісти
Пусть сперва расскажет, как Чауса из Молдовы выкрали.
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02.08.2021 13:57 Відповісти
А то шо ви йому зробите?Ви будете сидіти і мовчати,щоб він не зробив,доведено практикою.
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02.08.2021 13:58 Відповісти
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак - Цензор.НЕТ 9501
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02.08.2021 14:09 Відповісти
Коли Зеленський коментував затримання підозрюваних у справі Шеремета - це розцінили як тиск на слідство і суд. Так що різні концептуальні експерти і активісти нехай спочатку визначаться. Єдине що цікаве у цій справі - це свідчення самого Чауса.
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02.08.2021 13:58 Відповісти
После всего этого лютого треша с похищениями, нахождениями, снова похищениями и т.д. любым показаниям Чауса уже грош ценя в базарный день. Особенно после результатов расследования молдавской стороны. Ваве нужно думать теперь как прикрыть и спасти свою задницу, а не как укусить Пороха.
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02.08.2021 14:00 Відповісти
Почему молчит демократическое сообщество?
Такой трэш! Такой трэш!
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02.08.2021 14:04 Відповісти
Та да, молчат великие борцуны.

Зеленський зобов'язаний офіційно прокоментувати протистояння НАБУ і підзвітної особисто йому СБУ у справі Чауса: ця історія сама собою не забудеться, - Ступак - Цензор.НЕТ 5149
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02.08.2021 15:06 Відповісти
Та, это пиар на хотелках.
Сейчас у них состязание - кто самый большой "вымагатель".
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02.08.2021 14:03 Відповісти
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак - Цензор.НЕТ 8140
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02.08.2021 13:59 Відповісти
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак - Цензор.НЕТ 7314
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02.08.2021 14:05 Відповісти
Зеленский никому ничего не обязан кроме как написать явку с повинной. Точнее так: он и это не обязан делать, но это в его интересах.
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02.08.2021 14:06 Відповісти
Порошенко так же не комментирует. Значит ведут переговоры, кузню уже отжали, теперь отжимают очередные активы Порошенко.Как договорятся Петя приедет в Украину.
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02.08.2021 14:08 Відповісти
Лядь. Де ж ви такі беретЕсь? Яку кузню віджали? Звідки Петя приїде в Україну? З України?
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02.08.2021 14:11 Відповісти
кузню отжали?
И кому отдали?
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02.08.2021 14:14 Відповісти
тигипко.
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02.08.2021 14:39 Відповісти
Ты дебилом родился или курсы какие оканчивал? Трускавец, не?
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02.08.2021 14:43 Відповісти
тігіпко і віджав?
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02.08.2021 14:45 Відповісти
Походу тело не в адеквате
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02.08.2021 14:46 Відповісти
у нас воровские семьи , вот одна отжала у другой.
а шоколадные всю сосут чупа чупс, пока на бутылке прыгают.
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02.08.2021 14:51 Відповісти
Плигання на пляшках це споконвічна забава лаптєногих та їхніх ватяноголових братків по всьому світу.
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02.08.2021 14:54 Відповісти
А чому Порох це повинен коментувати? Чи може він керує Службою Безпеки? Він вже заявив, що незнайомий, і ніколи не спілкувався с Чаусом. Не той рівень в цього Чауса просто.
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02.08.2021 14:25 Відповісти
потому что он все комментировал, и продолжает это делать.
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02.08.2021 14:43 Відповісти
Может пока не поздно к врачу, а вдруг поможет?
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02.08.2021 14:44 Відповісти
тебе же не помогло
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02.08.2021 14:51 Відповісти
Зеленский обязан официально прокомментировать противостояние НАБУ и подотчетной лично ему СБУ по делу Чауса: эта история сама собой не забудется, - Ступак

=============
Вообще-то зеленский обязан уволить своего друга детства - баканова
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02.08.2021 14:09 Відповісти
За что, за то что тот выполнил его хотелки?
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02.08.2021 14:32 Відповісти
Все так обычно и невинно начиналась. Чаус брал взятки, кто их из судей не берет, закапал их банках на огороде и из-за этого разгорелись такие страсти. Пусть теперь Чаус пусть объяснит, как это он умудрился два раза, туда и назад перейти украинско-молдавскую границу, что надо было наговорить, чтобы три силовых структуры из-за него чуть не побились, чтобы Зеленского обругали в Молдавии. Давно администрация Зеленского не попадала в такой переплет. Наус, заварил кашу, пусть и расхлебывает.
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02.08.2021 14:29 Відповісти
Если он объяснит и расскажет, то бывшего президента мы в Украине больше не увидим.
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02.08.2021 14:44 Відповісти
А если нет, то ты присядешь на бутылку, только на этот раз с горлышком пошире😀
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02.08.2021 14:46 Відповісти
Как если ты на ней сидишь, бутылочник.
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02.08.2021 14:49 Відповісти
Гоев разводят как котят,вот Чаусом забавляют уже неделю?чем бы дитя не тешилось-лишь бы е.ть не просило!
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02.08.2021 14:29 Відповісти
а кто то, когда либо слышал хоть какие нибудь обьяснения со стороны зе, оп и вообще этой зеленой шоблы? они все работают по принципу: вы все, ....овно, а мы делаем что хотим
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02.08.2021 14:30 Відповісти
зелен-ий нам "нічєво нє должен"! Зелен-ого ЗВІЛЬНЕНО!
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02.08.2021 14:30 Відповісти
Через 3 роки у новому 95 квартеті на ТВ 2+2 він себе покаже, не сумнівайтеся. Буде "сміх" та будуть сльози хліб 15 гривень 40 копійок а пенсія 1852 гривні а це аж 60 доллярів, які депутати у "офісі" президента кожна людина прожирає за пів дня.

А зарплата за межами Київа 6-8 тисяч гр., а у пенсіонерів пенсія в основному 1852-2120 гривень.
Зєлєнь, Бла, коли ви зникните не просто з єкранів телевізора а назавжди піздячте на свої улюблені Канари ?
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02.08.2021 14:34 Відповісти
Сынок ступака даёт комментарии... Тьфу
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02.08.2021 15:05 Відповісти
Zo?!
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02.08.2021 15:16 Відповісти
73 відсотка навіть зараз за це нічого не знають - вони сватів дивляться...
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02.08.2021 21:39 Відповісти
Что может клоун сказать? Только выставить чесать какого-нибудь ещё большего дурачка типа мартышки из Рады с ядерной бомбой
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03.08.2021 11:29 Відповісти
 
 