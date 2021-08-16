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Апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса, - адвокат

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса, - адвокат

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишила чинним рішення про обрання запобіжного заходу екссудді Миколі Чаусу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це адвокат Чауса Ростислав Кравець повідомив журналістам, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Суд вирішив залишити апеляційні скарги як прокуратури, так і сторони захисту без задоволення", - сказав Кравець у понеділок після закінчення засідання апеляційної палати ВАКС.

Він зазначив, що засідання проходило в закритому режимі, щоб не оприлюднювати інформацію, яка може нашкодити Чаусу.

Також читайте: Адвокат Кравець про стан здоров'я Чауса: Великі проблеми з ногами через те, що пройшов босоніж 50 км

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

Також читайте: Українські спецслужби застосовували до Чауса тортури: 50 днів він був прикутий до ліжка, близько місяця йому не давали митися, - адвокат Кравець

4 серпня ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу.

Автор: Наталя Джума
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И гже же тот дом в этого "Неуловимого Джо", где его только не носило, в одних трусах остался.
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16.08.2021 12:54 Відповісти
Жестко! Могут ведь когда захотят... Апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса, - адвокат - Цензор.НЕТ 23
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16.08.2021 13:00 Відповісти
Жестко это когда отправили бы в камеру , а так своего в обиде не оставили и дали ему возможность , будучи под домашнем арестом , влиять на правосудие ...
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16.08.2021 21:09 Відповісти
Это был сарказм.
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17.08.2021 10:47 Відповісти
Интересная тенденция, чем большего масштаба мошенник, тем лояльнее к нему относятся, вот и этот вместо нар сидит дома и пьёт коньяк, а какой-нибудь ветеран АТО при малейшем подозрении уже находился бы на нарах, опять же ситуация с Медведчуком.
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16.08.2021 13:12 Відповісти
коли суд по хабарю? Нічого адвокат не сказав?
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16.08.2021 13:31 Відповісти
Видається, що у самої "чесної" ЗЕ-влади все залежить від товщини і величини сумок (бо за гаманець і чемоданчик говорити наївно). Здоїли нормально Ч., ну й сидить собі вдома, Colu with visky попиває. Атошники бабла не мають, американських президентів не назбирали, а тільки ран, контузій і купу болячок. А ще вони патріоти, а тому ще більше небезпечні для Зе-влади ніж якісь там хабарники. Тому перспективи справи про хабар Чауса дуже примарні, дасть потрібні свідчення на оточення 5-го президента, а може і на самого, визнають докази з документування і легалізації оперативних матеріалів по хабарику нікчемними і недопустимими, а ще введуть так званий "захист свідка" і справі пшик, повернуть бабло за вимушений прогул ( а це 5 років = 60 місяців по 100тис. ( а може й більше), він іще з цього добавить, бо ж пенсію у 200-300 тис.нарахують і з лозунгом "Нехай живе зелене правосуддя" поїде у мандри на океанічні острови....
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16.08.2021 18:02 Відповісти
 
 