За Чауса внесли более 700 тыс. залога
Жена внесла за бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве, залог в размере почти 718 тысяч гривен. Теперь он сможет выходить из дома.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УП".
Залог в сумме 717 900 грн Светлана Чаус внесла 7 февраля.
1 февраля Высший антикоррупционный суд постановил отпустить Николая Чауса под залог, надев на него электронный браслет. Заплатить этот залог он должен был в течение 5 рабочих дней.
Ранее Чаус находился под круглосуточным домашним арестом, назначенным ему еще в августе прошлого года.
Ответ ВАКС на запрос журналистов.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы.
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова обвиняет Украину в похищении экссудьи и считает причастными к сотрудникам украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экссудия Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судья Чаус был обнаружен в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и увезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".
4 августа ВАКС назначил экссудии Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чауса. 16 августа апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса.
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Вон, Медведчук, спокойно и комфортно сидит под "домашним арестом", никаких трудностей не испытывает и тритить деньги на залог не собирается, хоть у него их поболее, чем у Чауса.
Зе-бубочка заигрался в Сталина.
.. уже на этой неделе.. интервью Николая Чауса с подробностями его похищения штатными военнослужащими военной разведки, при участии военного атташе..
..Чауса из Молдавии вывозили подчиненные генерала Буданова, того самого который квартирует у скандально-известной помощницы президента Маши Левченко и ее мужа, бывшего помощника депутата Госдумы РФ и бывшего заместителя министра внутренних дел.