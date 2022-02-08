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Новости
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За Чауса внесли более 700 тыс. залога

За Чауса внесли более 700 тыс. залога

Жена внесла за бывшего судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве, залог в размере почти 718 тысяч гривен. Теперь он сможет выходить из дома.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "УП".

Залог в сумме 717 900 грн Светлана Чаус внесла 7 февраля.

1 февраля Высший антикоррупционный суд постановил отпустить Николая Чауса под залог, надев на него электронный браслет. Заплатить этот залог он должен был в течение 5 рабочих дней.

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Ранее Чаус находился под круглосуточным домашним арестом, назначенным ему еще в августе прошлого года.

За Чауса внесли более 700 тыс. залога 01

Ответ ВАКС на запрос журналистов.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы.

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова обвиняет Украину в похищении экссудьи и считает причастными к сотрудникам украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экссудия Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судья Чаус был обнаружен в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и увезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".

4 августа ВАКС назначил экссудии Николаю Чаусу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Позже САП обжаловала меру пресечения Чауса. 16 августа апелляционная палата ВАКС оставила в силе решение о круглосуточном домашнем аресте Чауса.

Автор: 

залог (520) Чаус Николай (330) мера пресечения (483)


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Топ комментарии
+12
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08.02.2022 20:37 Ответить
+6
Страна за два года скатилась в днище.
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08.02.2022 20:41 Ответить
+5
Що таке ? Знову хтось наваляв у ваші штані ?
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08.02.2022 20:33 Ответить
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Дуже дорогим вявився для когось цей анчоус
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08.02.2022 20:27 Ответить
Що таке ? Знову хтось наваляв у ваші штані ?
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08.02.2022 20:33 Ответить
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08.02.2022 20:37 Ответить
Так... 150 тис. у.е. по нынешнему курсу около 4195420,50 грн. Застава 717 900 грн. Если предположить, что "судья" не первый раз берет такую суму, то условный профит у него на данный момент 3477520,50 грн. Плюс международный скандал. Финансово и репутационно его дешевле отвезти обратно в Молдову и поставить на тоже место где взяли.
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08.02.2022 20:34 Ответить
Страна за два года скатилась в днище.
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08.02.2022 20:41 Ответить
Та, шо там 700 000?... В нього наколядовано та наколядовано...
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08.02.2022 21:02 Ответить
Неплохо заработали когда то, лям гривен как с куста
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08.02.2022 22:31 Ответить
Знову втече?
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08.02.2022 23:34 Ответить
А в декларації дружини які цифри? чи це знову з накольодованих? і друге питання яка пропорція в украденому ( ну нехай поки недоведеному але ж є сума обвинувачення і самим внеском? на мій поглід таке співвідношення ніколи не може бути як три до одного.
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08.02.2022 23:54 Ответить
И спрашивается: НАФИГА?!
Вон, Медведчук, спокойно и комфортно сидит под "домашним арестом", никаких трудностей не испытывает и тритить деньги на залог не собирается, хоть у него их поболее, чем у Чауса.
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09.02.2022 00:45 Ответить
Судья ЧАУС рассказал, как его https://youtu.be/KBsPrbJuK8M похитили и пытали гэбнюки Зеленского.
Зе-бубочка заигрался в Сталина.

.. уже на этой неделе.. интервью Николая Чауса с подробностями его похищения штатными военнослужащими военной разведки, при участии военного атташе..
..Чауса из Молдавии вывозили подчиненные генерала Буданова, того самого который квартирует у скандально-известной помощницы президента Маши Левченко и ее мужа, бывшего помощника депутата Госдумы РФ и бывшего заместителя министра внутренних дел.
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09.02.2022 06:55 Ответить
Удивляет, как за отребье быстро вписываются другие. Система...
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09.02.2022 08:22 Ответить
Схоже що не все "наколядоване" вилучили, чи не "побачили".
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09.02.2022 08:24 Ответить
 
 