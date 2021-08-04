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Чауса отправили под круглосуточный домашний арест

Чауса отправили под круглосуточный домашний арест

Экс-судье Николаю Чаусу избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Такое решение принял Высший антикоррупционный суд.

Заседание по избранию меры пресечения длилось более 9 часов. Адвокаты Чауса заявляли отвод судье, но суд не удовлетворил их ходатайство.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.

30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.

Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.

3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".

Автор: 

суд (25081) Чаус Николай (330) домашний арест (187) Антикоррупционный суд (1206) мера пресечения (452)


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Топ комментарии
+43
Я вже не знаю як це назвати. Чи то "Клоунада Санта-Барбари", чи то "Санта-Барбара 95к"
Але сценарісти цих серіалів відомі "авторский коллектив студии Квартал 95", як і в більшості зашкварів, які відволікають від інших зашкварів, що відволікають порушення законів найвеличнішим...
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04.08.2021 22:50
+39
Это финиш!!! Более дебильной и тупорылой власти у нас не было за все время Независимости
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04.08.2021 22:51
+29
Снова украдут...
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04.08.2021 22:45
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Правила форума Совет форумчан
Снова украдут...
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04.08.2021 22:45 Ответить
или случайно упадет с лестницы.. из окна...поскользнется в душе....
ну если кому-то наступили на мозоль))))
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04.08.2021 22:54 Ответить
Чауса отправили под круглосуточный домашний арест

================
назад в село?
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04.08.2021 22:57 Ответить
Неизвестно где этот дом у скитальца, возможно и в Молдове. И буде эта песня хороша, начинай сначала.
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05.08.2021 06:07 Ответить
хотите стать богатым и знаменитым в Украине ?
украдите не меньше 150 тыс. долларов и ходите по селу в трусах
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04.08.2021 23:05 Ответить
якого дизайнера труси мають бути?
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04.08.2021 23:06 Ответить
"семейного" - так убедительней
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04.08.2021 23:11 Ответить
10 самых дорогих трусов в мире
Бриллиантовое бикини от Сюзан Розен, 30 000 000 $
Комплект от Victoria's Secret, 15 000 000 $
Комплект от Victoria's Secret и Mouawad «Royal Fantasy», 10 000 000 $
Мужские трусы от Джона Гальяно 17 000 $
============
на труси Чаусу має вистачити грошей.
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04.08.2021 23:27 Ответить
Проблема в том, что мы даже не ходим там, где можно украсть 150 тысяч долларов.
Дочка и говорит - Ты, папа бери взятки, не стесняйся. Но в нашем цеху по заточке булавок....
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05.08.2021 00:23 Ответить
..та й вже ж не найдуть...(((((((((((((
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05.08.2021 02:14 Ответить
Я вже не знаю як це назвати. Чи то "Клоунада Санта-Барбари", чи то "Санта-Барбара 95к"
Але сценарісти цих серіалів відомі "авторский коллектив студии Квартал 95", як і в більшості зашкварів, які відволікають від інших зашкварів, що відволікають порушення законів найвеличнішим...
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04.08.2021 22:50 Ответить
Значит скоро уберут... Всё что от него было нужно - получили.
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04.08.2021 22:51 Ответить
Самый вероятный сценарий. Но внезапно найдутся его мемуары, где он все полученное незаконно бабло отдавал Пороху. Остается гадать как они будут найдены и сколько там будет страниц.
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04.08.2021 23:26 Ответить
Глядя на "чудом виживших" в 2021 есть ощущение претензии к немцам за некачественные техпроцессы.
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05.08.2021 03:34 Ответить
уже смысла нет. просто впаяют десятку, и поедет на зону
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05.08.2021 09:28 Ответить
Суддя Чайс, видно, виносив так багато рішень по закону, що й забув що в тих законах написано, найняв адвокатів для представництва, сам себе представляти не став.
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04.08.2021 22:51 Ответить
Это финиш!!! Более дебильной и тупорылой власти у нас не было за все время Независимости
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04.08.2021 22:51 Ответить
не фініш. Зараз зебілоїди будуть нити що вони не за ЗЕлю голосували,а проти Пороха.
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04.08.2021 23:34 Ответить
Вы правы на 100%, но ведь народ эту власть избрал и более того ещё первый год восхвалял и боготворил и даже сейчас есть ещё такие.. т.е. народ у нас тупорылый в большинстве своём
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05.08.2021 08:03 Ответить
Тепер чекайте в Молдові.
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04.08.2021 22:52 Ответить
Відверто, не розумію. Факт хабаря є, ухиляння від слідства шляхом незаконного перетину кордону теж є. І домашній арешт?
Хоча, свого СІЗО у НАБУ не має, а в СІЗО СБУ теж залишати не зовсім безпечно
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04.08.2021 22:53 Ответить
Ворон ворону око не виклює.
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04.08.2021 23:02 Ответить
Чауса отправили под круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 6928
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04.08.2021 22:53 Ответить
Це називається пі ......
тобто дали змогу цьому злочинцю знову втекти 😀
Шоу 95-го кварталу продовжується 🤣
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04.08.2021 22:59 Ответить
а нахрена йому тепер тікати? Щоб його "при спробі втечі"? Ну, він же не кончений дебіл.
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04.08.2021 23:16 Ответить
Та не втіче він! Труси ж відібрали, куди ж під осінь голяка.
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05.08.2021 06:10 Ответить
Е, ні! Тут інша задумка ! З СІЗО "втекти" важче! А так - прокинувся уночі, прив"язав каменюку на шию і пішки через Київське море і Десну - до Надинівки - поки ніхто не бачить На ранок прокинулися - а його нема! Утік знову, падлюка! От біда, біда, суцільне розчарування! Мабуть, утік у Нову Гвінею і сховався в джунглях! І судить нема кого... І вже нічого нам фейєричного не розкаже... "Блазень" з д"Єрмаком - "Не при ділах!" : "Запобіжний захід вибирав суд!" СБУ - теж: "Нам суддя на надавав завдання вночі за ним слідкувать!" Суддя "зробить баранячі очі" і скаже: "Я керувався законом і внутрішнім сумлінням та впевненістю!"
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05.08.2021 06:54 Ответить
«прив"язав каменюку на шию….І вже нічого нам фейєричного не розкаже...»
Цирк переходит в трагикомедию 😀
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05.08.2021 07:06 Ответить
Чауса отправили под круглосуточный домашний арест - Цензор.НЕТ 7808

...
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04.08.2021 22:59 Ответить
Прямо в точку
В Словакии бы брифинги были каждый день с прямыми трансляциями
ДЕМОКРАТИЯ
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05.08.2021 07:08 Ответить
Стало быть договорились... Ждите сенсационных разоблачений. Немытый судия учит текст.
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04.08.2021 23:01 Ответить
Ржунимагу, до этого по ТВ куча специалистов утверждали что его поместят в СИЗО, потому как сбегал уже)))))) не в этой стране😁😁😁😁
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04.08.2021 23:02 Ответить
ти сам обгрунтував йому камеру в СІЗО......
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04.08.2021 23:12 Ответить
Ну так пришьют -с ним же даже зекрыса встречался,в чем благополучно спалился -теперь вопит от страха...
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04.08.2021 23:05 Ответить
Все под столом да здравствует наш гуманный суд все по фильму комедии и страна превратилась комедийный сериал королевство кривых зеркал Авов бездарно сидит на троне
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04.08.2021 23:06 Ответить
Огонь уже подбирается к пороховой бочке, на которой сидит Зеленский 4 августа, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/08/%d0%be%d0%b3%d0%be%d0%bd%d1%8c-%d1%83%d0%b6%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%ba-%d0%bf%d0%be%d1%80%d0%be%d1%85%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b1%d0%be%d1%87.html#comments Комментарии: 2
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 1242Как интересно ускоряется время. Буквально за пару дней: Чаус с погонями, убийство белоруса, атошник с гранатой в Кабмине, НАБУ в Харькове с видами не только на Товмасяна, но также на Айну и на Кирилла Тимошенко… На месте Зеленского я бы забеспокоился. Такая кучность событий как правило происходит перед большим взрывом.
Такое предостережение https://ord-ua.com/2021/08/04/nabu-nachinaet-i-vyigryvaet/ высказал журналист Сергей Никонов в сегодняшней статье для «ОРД».
Похоже, что ребятам дали в Посольстве США «мочить всех». В этом смысле «дело Чауса» идеально. И «мочить» будут не только Порошенко.
СБУ будет пытаться в этой истории крайним сделать Кондратюка. Но ведь понятно, что сам бы Кондратюк на похищение человека в чужой стране бы не решился. Кто-то ему приказывал. То ли сам Зеленский, то ли Ермак.
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%BB.html Бутусов: похищение Чауса в Молдове было санкционировано лично Зеленским
По идее, Зеленскому бы стоило сейчас устроить «ночь длинных ножей» в своем Офисе. И все спихнуть на того же Ермака. Но Зеленский не самостоятелен. И без няньки не сможет. Баканов на эту роль не тянет, ему самому нянька нужна.
А тем временем в помещениях Харьковского облсовета НАБУ проводит обыски. В том числе в кабинете председателя облсовета Артура Товмасяна. Странное, кстати, поведение у кадра.
Первые обыски прошли еще 22 июля. За это время вполне можно было бы хотя бы уволиться. Тем более, что обвинение серьезное - взятка. Пока одна, но сегодняшний обыск, вполне вероятно, это снятие техники набушниками. И что там будет дальше - неизвестно.
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B6-%D1%81%D0%BE.html Главы фракций «Слуга народа» и ОПЗЖ создали преступную группировку - Бутусов
Но у НАБУ явно есть козыри, не только в смысле материалов видеофиксации, но и показания подчиненных, которые пошли на сделку со следствием. Скоро, надо полагать, такую сделку захочет заключить и сам Товмасян. А тогда следом пойдут обыски и у Айны Тымчук, крайне непопулярной в городе. И у всех «связей», начиная с Корбана-Филатова и заканчивая Кириллом Тимошенко. У НАБУ приказ - «мочить всех».
Карикатура на Айну Тымчук
В общем, у «слуг» положение весьма печальное. И НАБУ сейчас, перед возможными внеочередными парламентскими выборами, вполне может помножить эту политсилу на ноль.
Интересно, уделит ли НАБУ столько же внимания Кличко? Или это и есть «сменщик» Зеленского? Или все-же, кто-то совершенно новый, вроде Зеркаль?
Пока что Зеленский надеется «сбить волну» отставкой Кабмина. Заменить никакого Шмыгаля никаким Чернышовым. Но, увы, таким не погасишь. Скорее, наоборот, вызывает раздражение. Так же как назначение в МО эксперта по педофилам Анна Маляр.
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82.html Зеленский решил сменить правительство Шмыгаля в качестве козла отпущения - политолог
Анна Маляр
Господа, но это уже даже не смешно. Министерство Обороны - не богадельня для старичков вроде Тарана, и «экспертов по педофилам», вроде Маляр. Назначьте еще Сережу Лещенко, тоже на ток-шоу ходить будет. За хороший оклад.
В общем, наблюдаем ежедневные серьезные вызовы для Президента, на которые его окружение отвечает совершенно дурацкими и бессмысленными действиями. А огонь уже подбирается к пороховой бочке, на которой сидит Зеленский.
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04.08.2021 23:07 Ответить
НАБУ по распоряжению Фашингтонгского обкома максимально потрошит ЗЕ-лю к его встрече с "Первым секретарем обкома" в овальном кабинете
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04.08.2021 23:19 Ответить
Кабинет министров Украины на заседании в среду, 4 августа, принял ряд решений о кадровых назначениях в министерствах, сообщил находящийся на заседании правительства народный https://t.me/oleksiihoncharenko/7257 депутат Алексей Гончаренко.
В частности, Мери Акопян, занимавшая должность директора Департамента международного сотрудничества МВД Украины, была назначена заместителем министра внутренних дел.
Кроме того, заместителем министра обороны Украины была назначена Маляр Анна Васильевна. Мери! Мери ! Чудеса! Мери едет небеса!
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05.08.2021 00:53 Ответить
Зеркаль- людинка Юльки Тимошенко.
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05.08.2021 06:20 Ответить
Нееть, скорее Павла Климкина 😀
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05.08.2021 07:20 Ответить
Чи дотисне Молдова ситуацію?
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04.08.2021 23:13 Ответить
свою 5 копеек Майя в любом случае вставит - она баба злая
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04.08.2021 23:20 Ответить
Выпускница Гарварда - там дураков не учат 😀
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05.08.2021 07:21 Ответить
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 6450
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04.08.2021 23:16 Ответить
Як заявляв один із дописувачів тема сісєк розкрита не повністю.
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05.08.2021 06:14 Ответить
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 2105
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04.08.2021 23:17 Ответить
обосранец так и не понял чем ему все это грозит. откатил назад временно т.к. визит в щтаты нужно готовить, но так и не понял что нужно делать чтобы из дерьма дерьмаковича выбраться
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04.08.2021 23:20 Ответить
Я правильно понимаю, человек один раз уже смылся от правосудия, а его опять под домашний арест?
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04.08.2021 23:20 Ответить
Именно так 😀
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04.08.2021 23:38 Ответить
ото ж бо воно. Закон що дишло - в руках авторитарної влади
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04.08.2021 23:39 Ответить
Ну так он не виноват в том что смылся назад же прорвался в одних трусах и добровольно.
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05.08.2021 09:49 Ответить
Слушание дела Чауса пройдет в закрытом формате. Какая "государственная тайна" имеется в деле взятки какого то судьи районного суда? .. Вова, позвони послу в Молдове. Он тебе вербально ноту перескажет !!...(Чрезвычайному и Полномочному Посолу Украины в Республике Молдова, дипломатическому советнику 1-о ранга Марко Шевченко оглашена вербальная нота правительства республики Молдова. Содержание пока что неизвестно. Но кого, мы знаем, а вот куда послали, нет!?) (с)
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04.08.2021 23:22 Ответить
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 2184
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04.08.2021 23:47 Ответить
Арешт з доплатою, чи без?
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04.08.2021 23:51 Ответить
Наилучшим выходом для всех участников данной ситуации является еще один побег, на этот раз к Днепру в бетонных ботинках.
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05.08.2021 00:00 Ответить
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 9440
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05.08.2021 00:02 Ответить
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 452
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05.08.2021 00:08 Ответить
Дайте ему орден. Это ж зебильный Херой!!!
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05.08.2021 00:40 Ответить
Стою на асфальті-у лижі узутий! Чи лижі не їдуть-чи я ЗЕбанутий?!
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05.08.2021 00:55 Ответить
Он Богдану выдаст всех заказчиков и исполнителей. Богдан знает, как распорядиться этой информацией. Где-то новость была про Богдана. Вполне вариант.
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05.08.2021 00:57 Ответить
Ну а теперь его теперь выкрадут с помощью беспилотника
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05.08.2021 01:06 Ответить
😀
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05.08.2021 07:14 Ответить
В территориальных водах Дании внезапно всплыла РАБссиянская подлодка "Орел" класса типа дохлый "Курск",что стало причиной ЧП и внезапного всплытия неизвестно.СМИ Дании сообщают что атомоход заглох и продолжил движение со скоростью 1,5 узла в час...,позднее на место аварии прибыл РАБссиянский буксир "Алтай" и с помощью мощных тросов тащил подлодку к месту назначения Кольский полуостров...,12 августа 2000 г в Баренцевом море типа утонула подлодка Курск...,август месяц для РАБссии опасный...,надо дома сидеть а не плавать что дерьмо по морям океянам...
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05.08.2021 01:34 Ответить
Всйо -Чаус покійник.
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05.08.2021 01:34 Ответить
Кто бы сомневался: он же не военный и не волонтёр...
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05.08.2021 02:22 Ответить
он корупционер и социально близкий, не то что Семенченнко у которого трое детей но он сидит по требованию СБУ . За что, просто был против власти барыг решили припомнить. Это не Семенченко посадили это отбирают наши права,которые граждане защищают как собаки свою територию. Но мы не граждане (совладельцы государства) мы физ лица -кормовая база для свиней корыта и их челяди. И останемся таковыми пока не усвоим ст. 142,143,13 Конституции и не станем бороться за свою територию кормления не отдовая ее барыгам у власти. Борьба громад с чиновниками за ресурсы вот чему надо учится.
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05.08.2021 04:45 Ответить
Не ту страну назвали Гондурасом. Позорище!!!
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05.08.2021 06:05 Ответить
Страна нормальная, просто дебилы в ней проживают
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05.08.2021 06:44 Ответить
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 2871
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05.08.2021 06:50 Ответить
5 лет ловили-ловили и тут спокойно отпустили. Квартал-шоу перекочевал в кабинеты власти.
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05.08.2021 07:21 Ответить
Після всіх перипетій: зникнення, оголошення у міждержавний розшук, звернення за політичним притулком, викрадення і т.д., і т.п., домашній арешт - саме те, що треба. Гарних суддів обрали до Вищого Антикорупційного Суду. Триндець корупції!
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05.08.2021 08:07 Ответить
ТОй, хто знає, яким чином здійснюється охорона особи в такому випадку - той просто рже!
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05.08.2021 08:44 Ответить
Страна дураков - домашний арест для того кто уже бегал от правосудия это уже полный зашквар.
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05.08.2021 08:46 Ответить
Це ппц. Хабар в 150к, потім втік. Тепер під домашній арешт. Тепер куди поїде? в бананову республіку?
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05.08.2021 08:53 Ответить
Под домашний арест в Винницкой области или в Молдове? Где теперь будет его дом?
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05.08.2021 09:35 Ответить
Ловіть тепер його на краші як Міхо
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05.08.2021 09:41 Ответить
Його ніхто не викрадав. Він косить під дебіла (тупа покоцана морда, "намотування кругів" по селах в трусах, дебільні відосіки..."), щоб його визнали психічно неповноцінним і він був не підсудний. Це, доречі, влаштовує усі "зацікавлені" сторони: і молдаванів, і Порошенка, і Зеленськог, і ту ж СБУ - тоді "патякання" Чауса не сприймуть, як юридичні докази. І "мочити" не доведеться...
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05.08.2021 09:49 Ответить
Чаус - судья-тампон, символ всего пещерного правосудия, окончательно расправившего крылья и взлетевшего "выше Лаврской колокольни" при Зеле йурысте-НКВДшнике..
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05.08.2021 10:20 Ответить
https://timeze2019.blogspot.com/2021/07/blog-post_31.html Чаус, как начало конца Зеленского.

Экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был обнаружен на Виннитчине.
В полицию позвонил [фамилия не раскрывается], житель села Мазуровка (Винницкая область) и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса, 1966 года рождения. Чаус находился на территории села в не используемом доме без верхней одежды, со следами инъекций на правой руке.
Информацию о местонахождении Чауса СБУ получило одновременно с МВД, от своего источника непосредственно на месте события, но технически опоздало на 15-20 минут. Прибыв на место спецподразделение СБУ оттеснило наряд МВД, не предъявив никаких документов, усадило Чауса в микроавтобус.
Местное начальство МВД пыталось связаться с руководством, но тщетно. Уже при въезде в Киев оперативную группу СБУ встретил спецназ НАБУ сопровождавший ее до Владимирской. На момент этого Чауса уже пересадили в машину, ушедшую другим маршрутом.
В свое время МВД по распоряжению Зеленского и личном участии Авакова, не смотря на возражения СБУ, незаконно арестовало и потом выдало РФ ключевого свидетеля по делу сбитого "Боинга" Цемаха. ( см. *1)
СБУ сделало из этого выводы и видимо не собирается так легко расставаться с козырной картой в своих руках. Маленькое представление с участием НАБУ ставит Зеленского и К перед непростой дилеммой - Чаус в руках СБУ, как гарант восстановления "status quo" после увольнения верхушки СБУ, или Чаус в руках Сытника, которому уже терять нечего.
Не зависимо от дальнейшего развития событий факт обнаружения на территории Украины Чауса Николая Алексеевича, бывшего судьи Днепровского райсуда Киева, похищенного на территории Молдовы подтвержден фактуально.
Подозрения об прямом участии официальных представителей Украины и ее специальных служб в похищении Чауса получили достаточно весомое подтверждение. Кроме того, участие в этом российских структур, о котором Великобритания сообщала Молдове, а мы - вам, выглядит еще более чем убедительно.
Безусловно, главной причиной по которой украинская власть пошла на "обнаружение" Чауса явилось предупреждение президента Молдовы Майи Санду на встрече с Зеленским в Грузии "Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
У Зеленского просто не нашлось достаточно надежного "ликвидатора" (или хватило ума?) и Чауса просто выбросили в винницкое село.
Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?" Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
Продолжение следует ....
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05.08.2021 10:40 Ответить
Это все, что нужно знать о нынешней власти...
Тип скрывался несколько лет, а его под домашний арест)
Финиш...
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05.08.2021 10:31 Ответить
Кловуни, не робіть з держави цирк!!! Далі буде не смішно.
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05.08.2021 11:01 Ответить
Чауса відправили під цілодобовий домашній арешт - Цензор.НЕТ 4503
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05.08.2021 11:05 Ответить
Это-ж надо как судью-взяточника-бегуна зе-суд круто уделал,не на поруки взял ,а под целый домашний арест услал...Беги, Чаус,беги...
Дожили! ..Смех сквозь слезы..
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05.08.2021 13:13 Ответить
 
 