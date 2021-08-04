Чауса отправили под круглосуточный домашний арест
Экс-судье Николаю Чаусу избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Такое решение принял Высший антикоррупционный суд.
Заседание по избранию меры пресечения длилось более 9 часов. Адвокаты Чауса заявляли отвод судье, но суд не удовлетворил их ходатайство.
Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы
6 октября Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.
4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.
Молдова винит Украину в похищении экс-судьи и считает причастными сотрудников украинских спецслужб.
17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый подчеркнул, что эти заявления не могут считаться добровольными.
30 июля судью Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он сообщил, что был похищен неизвестными. По данны главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, сотрудники СБУ отбили Чауса у полицейских и вывезли его в неизвестном направлении.
Вечером 30 июля были опубликованы фотографии и видео того, как сотрудники НАБУ пытаются проникнуть на территорию здания СБУ в Киеве, чтобы задержать Чауса, но их не пускают. 31 июля СБУ сообщила, что Чаус находится под защитой и что его допросили по делу о похищении.
3 августа НАБУ сообщило о задержании Чауса в больнице "Феофания".
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ну если кому-то наступили на мозоль))))
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назад в село?
украдите не меньше 150 тыс. долларов и ходите по селу в трусах
Бриллиантовое бикини от Сюзан Розен, 30 000 000 $
Комплект от Victoria's Secret, 15 000 000 $
Комплект от Victoria's Secret и Mouawad «Royal Fantasy», 10 000 000 $
Мужские трусы от Джона Гальяно 17 000 $
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на труси Чаусу має вистачити грошей.
Дочка и говорит - Ты, папа бери взятки, не стесняйся. Но в нашем цеху по заточке булавок....
Але сценарісти цих серіалів відомі "авторский коллектив студии Квартал 95", як і в більшості зашкварів, які відволікають від інших зашкварів, що відволікають порушення законів найвеличнішим...
Хоча, свого СІЗО у НАБУ не має, а в СІЗО СБУ теж залишати не зовсім безпечно
тобто дали змогу цьому злочинцю знову втекти 😀
Шоу 95-го кварталу продовжується 🤣
Цирк переходит в трагикомедию 😀
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В Словакии бы брифинги были каждый день с прямыми трансляциями
ДЕМОКРАТИЯ
Как интересно ускоряется время. Буквально за пару дней: Чаус с погонями, убийство белоруса, атошник с гранатой в Кабмине, НАБУ в Харькове с видами не только на Товмасяна, но также на Айну и на Кирилла Тимошенко… На месте Зеленского я бы забеспокоился. Такая кучность событий как правило происходит перед большим взрывом.
Такое предостережение https://ord-ua.com/2021/08/04/nabu-nachinaet-i-vyigryvaet/ высказал журналист Сергей Никонов в сегодняшней статье для «ОРД».
Похоже, что ребятам дали в Посольстве США «мочить всех». В этом смысле «дело Чауса» идеально. И «мочить» будут не только Порошенко.
СБУ будет пытаться в этой истории крайним сделать Кондратюка. Но ведь понятно, что сам бы Кондратюк на похищение человека в чужой стране бы не решился. Кто-то ему приказывал. То ли сам Зеленский, то ли Ермак.
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%BF%D0%BE%D1%85%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%87%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B1%D1%8B%D0%BB.html Бутусов: похищение Чауса в Молдове было санкционировано лично Зеленским
По идее, Зеленскому бы стоило сейчас устроить «ночь длинных ножей» в своем Офисе. И все спихнуть на того же Ермака. Но Зеленский не самостоятелен. И без няньки не сможет. Баканов на эту роль не тянет, ему самому нянька нужна.
А тем временем в помещениях Харьковского облсовета НАБУ проводит обыски. В том числе в кабинете председателя облсовета Артура Товмасяна. Странное, кстати, поведение у кадра.
Первые обыски прошли еще 22 июля. За это время вполне можно было бы хотя бы уволиться. Тем более, что обвинение серьезное - взятка. Пока одна, но сегодняшний обыск, вполне вероятно, это снятие техники набушниками. И что там будет дальше - неизвестно.
- https://www.economics-prorok.com/2021/08/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B8-%D0%BE%D0%BF%D0%B7%D0%B6-%D1%81%D0%BE.html Главы фракций «Слуга народа» и ОПЗЖ создали преступную группировку - Бутусов
Но у НАБУ явно есть козыри, не только в смысле материалов видеофиксации, но и показания подчиненных, которые пошли на сделку со следствием. Скоро, надо полагать, такую сделку захочет заключить и сам Товмасян. А тогда следом пойдут обыски и у Айны Тымчук, крайне непопулярной в городе. И у всех «связей», начиная с Корбана-Филатова и заканчивая Кириллом Тимошенко. У НАБУ приказ - «мочить всех».
Карикатура на Айну Тымчук
В общем, у «слуг» положение весьма печальное. И НАБУ сейчас, перед возможными внеочередными парламентскими выборами, вполне может помножить эту политсилу на ноль.
Интересно, уделит ли НАБУ столько же внимания Кличко? Или это и есть «сменщик» Зеленского? Или все-же, кто-то совершенно новый, вроде Зеркаль?
Пока что Зеленский надеется «сбить волну» отставкой Кабмина. Заменить никакого Шмыгаля никаким Чернышовым. Но, увы, таким не погасишь. Скорее, наоборот, вызывает раздражение. Так же как назначение в МО эксперта по педофилам Анна Маляр.
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B8%D0%BB-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82.html Зеленский решил сменить правительство Шмыгаля в качестве козла отпущения - политолог
Анна Маляр
Господа, но это уже даже не смешно. Министерство Обороны - не богадельня для старичков вроде Тарана, и «экспертов по педофилам», вроде Маляр. Назначьте еще Сережу Лещенко, тоже на ток-шоу ходить будет. За хороший оклад.
В общем, наблюдаем ежедневные серьезные вызовы для Президента, на которые его окружение отвечает совершенно дурацкими и бессмысленными действиями. А огонь уже подбирается к пороховой бочке, на которой сидит Зеленский.
В частности, Мери Акопян, занимавшая должность директора Департамента международного сотрудничества МВД Украины, была назначена заместителем министра внутренних дел.
Кроме того, заместителем министра обороны Украины была назначена Маляр Анна Васильевна. Мери! Мери ! Чудеса! Мери едет небеса!
Экс-судья Николай Чаус, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, был обнаружен на Виннитчине.
В полицию позвонил [фамилия не раскрывается], житель села Мазуровка (Винницкая область) и сообщил, что обнаружил гражданина Николая Чауса, 1966 года рождения. Чаус находился на территории села в не используемом доме без верхней одежды, со следами инъекций на правой руке.
Информацию о местонахождении Чауса СБУ получило одновременно с МВД, от своего источника непосредственно на месте события, но технически опоздало на 15-20 минут. Прибыв на место спецподразделение СБУ оттеснило наряд МВД, не предъявив никаких документов, усадило Чауса в микроавтобус.
Местное начальство МВД пыталось связаться с руководством, но тщетно. Уже при въезде в Киев оперативную группу СБУ встретил спецназ НАБУ сопровождавший ее до Владимирской. На момент этого Чауса уже пересадили в машину, ушедшую другим маршрутом.
В свое время МВД по распоряжению Зеленского и личном участии Авакова, не смотря на возражения СБУ, незаконно арестовало и потом выдало РФ ключевого свидетеля по делу сбитого "Боинга" Цемаха. ( см. *1)
СБУ сделало из этого выводы и видимо не собирается так легко расставаться с козырной картой в своих руках. Маленькое представление с участием НАБУ ставит Зеленского и К перед непростой дилеммой - Чаус в руках СБУ, как гарант восстановления "status quo" после увольнения верхушки СБУ, или Чаус в руках Сытника, которому уже терять нечего.
Не зависимо от дальнейшего развития событий факт обнаружения на территории Украины Чауса Николая Алексеевича, бывшего судьи Днепровского райсуда Киева, похищенного на территории Молдовы подтвержден фактуально.
Подозрения об прямом участии официальных представителей Украины и ее специальных служб в похищении Чауса получили достаточно весомое подтверждение. Кроме того, участие в этом российских структур, о котором Великобритания сообщала Молдове, а мы - вам, выглядит еще более чем убедительно.
Безусловно, главной причиной по которой украинская власть пошла на "обнаружение" Чауса явилось предупреждение президента Молдовы Майи Санду на встрече с Зеленским в Грузии "Мы знаем, что он у вас. Это знает Лондон, это знает Вашингтон".
У Зеленского просто не нашлось достаточно надежного "ликвидатора" (или хватило ума?) и Чауса просто выбросили в винницкое село.
Самой большой загадкой всего этого безумия есть простой вопрос "Зачем Зеленский вообще полез в эту авантюру с похищением Чауса?" Мы долго пытались понять логику этого человека, но поняли лишь то, что логикой там и не пахнет.
Оказывается автором идеи "разработки" Чауса был Михаил Подоляк имплантированный в окружение Зеленского парочкой Ермак-Левочкин с прицелом на снятие Кирилла Тимошенко. Операция провалилась, но заняв кабинет №383 Подоляк, пытаясь удержаться и доказать свою нужность донес до Зеленского удивительную теорию о судье Днепровского суда Николае Чаусе, который по его убеждению обладает ключами главных "коррупционных секретов" противника №1 - Петра Порошенко.
Чтобы реально поверить в это нужно совершенно мозгов не иметь, но расчет был на другое - имя "Порошенко" мгновенно блокирует остатки здравого смысла у Зеленского и превращает его в прекрасный объект "политтехнологической" манипуляции.
Результат налицо - международный скандал, использование украинских спецслужб и дипломатических представительств для незаконных операций за рубежом (и главное - провал этого), использование спецслужб России (и открытая выдача им планов спецопераций собственных спецслужб) и превращение Зеленского в "токсичную фигуру", общение с которой только под протокол и запись.
Продолжение следует ....
Тип скрывался несколько лет, а его под домашний арест)
Финиш...
Дожили! ..Смех сквозь слезы..