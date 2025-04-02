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Новини Хабарництво у владі
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Хабар у $40000 за усунення перешкод у веденні бізнесу: засуджено експрокурора та ексдепутата з Одещини, - ВАКС

ВАКС засудив ексдепутата та експрокурора за хабар у 40 тисяч доларів

Вищий антикорупційний суд засудив колишнього заступника керівника Ізмаїльської місцевої прокуратури та ексдепутата Одеської облради за отримання хабаря.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, обох визнали винними в отриманні 40 тисяч доларів хабаря від керівника господарського підприємства. За ці кошти вони обіцяли не створювати перешкод у веденні бізнесу (ч. 4 ст. 368 КК України).

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Суд виніс такі вироки:
- колишній депутат отримав 10 років ув’язнення, три роки заборони на державні посади (крім виборних) та конфіскацію майна. Також йому збільшили заставу до 5 мільйонів гривень;
- експрокурор засуджений до 8 років ув’язнення, трьох років заборони обіймати посади в судовій системі, конфіскації майна та позбавлення звання радника юстиції.

Вирок можна оскаржити в Апеляційній палаті ВАКС упродовж 30 днів.

За даними ЗМІ, йдеться про ексзаступника керівника Ізмаїльської прокуратури Івана Мараховського та колишнього депутата Одеської облради Івана Бойченка.

Розслідування Національного антикорупційного бюро розпочалося ще у 2017 році.

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Автор: 

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Все життя потрібно такі кошти заробляти - а тут одним рухом таке бабло падає....
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02.04.2025 11:40 Відповісти
Повісити, і буде дієво! А так, одне розмахування грошей, серед «ДОБРОЧЕСНИХ» у мантіях суддів і допобачення!
Нікчемні покарання, за їх грошові «покаяння»!!
Так і робиться, це суддівське дійство в Україні, упродовж 30 років! Болото в ЗАКОНОДАВСТВі!!
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02.04.2025 11:45 Відповісти
Вирок можна оскаржити...
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02.04.2025 12:13 Відповісти
 
 