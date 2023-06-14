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Новини Правосуддя
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Колишнього суддю Чауса засудили до 10 років тюрми

чаус

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок колишньому судді Дніпровського районного суду Києва Миколі Чаусу - 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади строком на 3 роки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба САП.

"14 червня 2023 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва, викритого на вимаганні та одержанні неправомірної вигоди у 150 тис. дол США (понад 3,7 млн грн за курсом НБУ станом на момент вчинення злочину)", - йдеться в повідомленні.

Суд підтримав позицію прокурора САП та визнав особу винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 368 КК України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням").

За вироком суду колишньому судді призначено покарання у виді 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади у судовій гілці влади строком на 3 роки з конфіскацією майна.

Йдеться про колишнього суддя Дніпровського райсуду Києва Миколу Чауса.

Читайте: За Чауса внесли понад 700 тис. застави

Нагадаємо, 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря у розмірі $150 тис. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України, і 12 вересня 2016 року його було оголошено у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови.

6 жовтня 2017 р. Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Молдова звинувачує Україну у викраденні екссудді і вважає причетними співробітників українських спецслужб.

17 травня 2021 року екссуддя Чаус опублікував відео, на якому заявив: "Перебуваю в безпеці, найближчим часом маю намір з'явитися в Україні". Його адвокат Вишневий вважає, що ці заяви не можуть вважатися добровільними.

30 липня суддю Чауса виявили в одному із сіл Вінницької області. Він повідомив, що був викрадений невідомими. За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, співробітники СБУ відбили Чауса у поліцейських і вивезли його в невідомому напрямку.

Увечері 30 липня було опубліковано фотографії та відео того, як співробітники НАБУ намагаються проникнути на територію будівлі СБУ в Києві, щоб затримати Чауса, але їх не пускають. 31 липня СБУ повідомила, що Чаус перебуває під захистом і що його допитали у справі про викрадення.

3 серпня НАБУ повідомило про затримання Чауса в лікарні "Феофанія".

4 серпня 2021 року ВАКС призначив екссудді Миколі Чаусу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Пізніше САП оскаржила запобіжний захід Чаусу. 16 серпня апеляційна палата ВАКС залишила чинним рішення про цілодобовий домашній арешт Чауса.

Читайте: Молдові не надали жодних пояснень щодо обставин вивезення Чауса до України, - Санду

Автор: 

вирок (1074) юстиція (732) Чаус Микола (327) Антикорупційний суд ВАКС (1955)


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Топ коментарі
+34
О,засуджений на 10 років...що ж таки не дав потрібної інформації проти Порошенко...
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14.06.2023 09:15
+24
Схоже, що і про Бурбу нічого не сказав цікавого...
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14.06.2023 09:19
+23
Що, він так і не показав, звідки на нього готувався напасти Порошенко?!
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14.06.2023 09:17
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О,засуджений на 10 років...що ж таки не дав потрібної інформації проти Порошенко...
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14.06.2023 09:15 Відповісти
Схоже, що і про Бурбу нічого не сказав цікавого...
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14.06.2023 09:19 Відповісти
"блискуча" спецоперація виявилася марною. А дав би свідчення, то був би на волі, як Цемах.
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14.06.2023 09:20 Відповісти
На волі це де? В окупації бо Донбас буде визволено, а далі що?
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14.06.2023 09:22 Відповісти
на росії.
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14.06.2023 09:23 Відповісти
Він би дав, аби знав. )
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14.06.2023 09:47 Відповісти
там знати не обов'язково. Просто прочитати що дають.
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14.06.2023 09:55 Відповісти
То так, але 100500 "кримінальних справ" проти Порошенка перетворилися в повний нуль. Ще одна вже нічого не вирішувала, лише додала б до злочинів ЗЕвлади.
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14.06.2023 10:14 Відповісти
Мені теж таке спало на думку. Часто за вбивство стільки дають. А за хлопчика застреленого п'яними поліцаями, 4,5р.
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14.06.2023 09:27 Відповісти
САПу, ВАКСу та НАБУ до одного "місця", на кого та які покази він дав чи мав дати. Факт вчинення колишнім суддею корупційних злочинів доведений - отримай адекватне покарання. Нормальний європейський підхід
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14.06.2023 09:43 Відповісти
Подивимося, що залишиться з цього вироку після апеляції...
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14.06.2023 09:50 Відповісти
Радує наразі сам факт вироку та ставлення до обставин злочину з боку НАБУ, САП та ВАКСа
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14.06.2023 09:51 Відповісти
Розподіляю Вашу радість. Але, чомусь не можу пригадати хоча б одного корупціонера, який би реально сидів за гратами....
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14.06.2023 09:59 Відповісти
Tempo mutanto... Маємо надію на зміни в Україні на краще, колись же треба починати
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14.06.2023 10:01 Відповісти
Ага,а ще без надії сподівайся
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14.06.2023 10:06 Відповісти
Загадай хоча би суддю Зварича, відсидів нормально
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14.06.2023 10:03 Відповісти
Дякую. Ну... Колядник Зварич --- це взагалі монумент українському правосуддю, який при нагоді показують всім, хто в цьому правосудді сумнівається ...
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14.06.2023 10:12 Відповісти
Tempo mutanto... Маємо надію на зміни в Україні на краще А стосовно корупціонерів - згадай будь ласка суддю Романа Зварича - відсидів за вироком нормально
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14.06.2023 10:06 Відповісти
Насіров, наприклад, досі знаходиться в СІЗО, суди справно відвідує.
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14.06.2023 23:18 Відповісти
Це ви про Червінського з цим підходом? Що ще подоляк написав?
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14.06.2023 10:05 Відповісти
Будь яке розслідування стосовно особи закінчується судовим розглядом або закриттям провадження щодо цієї особи, інших варіантів немає. В Україні діє Закон, забезпечується захист усім особам, які затримані та підозрювані, можливість оскарження дій до суду як в Україні, так і до Європейського суду. За результатами розслідування (досудового чи судового) буде усе зрозуміло. Наразі робити висновки стосовно запитуваної Вами особи зарано - триває розслідування. У разі порушень з боку слідства, прокурора, суду - усі їхні дії реально можуть бути оскаржені, у т.ч. в Європейському суді. Щось приховати чи якось надурити вже наразі неможливо. Україна буде в Європейскому Союзу, а без дотримання Європейських правил та процедур - це неможливо. Україна - це Європа.
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14.06.2023 10:13 Відповісти
Україна не росія, але ще не Європа. До Європи нам ще дуже далеко... Це не про географію. )
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14.06.2023 10:18 Відповісти
Україна безповоротно рухається до участі в ЄС і НАТО - це факт. Сьогодні Україна власною кровю захищає Європу, США, Канаду, Японію, Південну Корею та увесь цивілізований світ від рашистської чуми. Майте надію - Європа, США та світ цього ніколи вже не забудуть та просто так не залишать - майбутнє України в складі Європи неминуче (не географічно)
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14.06.2023 10:27 Відповісти
Тільки щоб на території України до 2025 року на зявився новий якийсь проект
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14.06.2023 12:58 Відповісти
Чим менше ми у себе в Україні під час війни будемо гризтися, цапатися та влаштовувати "розбори", а натомість обєднаємося та спільно діятимемо проти нашого реального ворога - путінської раші, тим швидше закінчиться війна нашою Перемогою та менше загине "стрижня" та "золотої серцевини" нашої нації - наших ВОЇНІВ. Гризня та розбори тільки на користь ворогові. А вже після Перемоги у нас в Україні буде реальна можливість демократично, вільно, відкрито, прозоро обирати свій подальший шлях. І чим більше живих українських ВОЇНІВ-фронтовиків у цьому процесі братиме участь, тим більш прозорим буде вибір та більш уважно нас слухатиме та сприйматиме цивілізований світ.
Нажаль корупція під війни не зникла, вона є смертельно небезпечним ворогом для України та реально боротися із нею життєво необхідно для нашого виживання як нації.
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14.06.2023 14:59 Відповісти
От нікому не сподобалось ваше словоблудіє.
коли вже будуть заарештовані татаров, смирнов, баканов, наумов, і вся інша зеленьська шушваль яка розграбувала Україну і привела до поразки в війні з расіє
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09.11.2023 13:08 Відповісти
а в нього та інормація була? Ну так, щоб були доведення з юридичною точністю?

До речі, мертвечук "дав інформацію". І що з нею робити?
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14.06.2023 14:21 Відповісти
Що, він так і не показав, звідки на нього готувався напасти Порошенко?!
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14.06.2023 09:17 Відповісти
Десь мапи загубив..
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14.06.2023 10:14 Відповісти
Цікаво, Зяма хоч вибачився перед Санду, чи позичив очі в сірка?
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14.06.2023 09:23 Відповісти
Хах, йому і позичати нічого не треба. Вони в нього такі від народження.
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14.06.2023 09:26 Відповісти
а пенсію біля 100к, він і далі буде брати????
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14.06.2023 09:24 Відповісти
Буде, на зоні потрібно підігрівати сидельців, щоб все було нормально.
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14.06.2023 09:31 Відповісти
Апофеоз цього лайна - де зараз знаходиться "суддя" невідомо.
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14.06.2023 09:24 Відповісти
Заочно засудили? Звідки інформація?
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14.06.2023 09:29 Відповісти
нема інформаціі що він був присутній на зачитанні вироку суду.
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14.06.2023 09:42 Відповісти
Взяли під варту, після вироку,в залі суду..
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15.06.2023 01:05 Відповісти
де посилання?
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15.06.2023 10:36 Відповісти
Можете повірити на слово? Прочитав в інтернет-виданні, яке читаю вже років з десять, та не запам'ятав, в якому саме. Там ще Чаус заявив, що обов'язково подасть на апеляцію...
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15.06.2023 23:02 Відповісти
А шо я маю людям казати? "Мне так сказалі"?
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15.06.2023 23:20 Відповісти
Та наберіть в пошуку "Чаус вирок" знайдете цілу купу матеріалів,як я щойно і зробив, але не вмію вставити посилання...{{
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15.06.2023 23:45 Відповісти
Знайшов фото, де Чаус 14 червня присутній на засіданні ВАКС. Дивно що тут не спромоглися його вставити в тіло новини - це я думаю, непрофесіоналізм. Але ще є ризик того, що хтось може організувати втечу його з під варти до моменту набуття вироку законної сили, бо прецеденти були - колега Чауса суддя, прізвище не пам'ятаю, у 2003 році відпустив з-під варти вбивцю журналіста Гонгадзе генерала. Пукача, після чого той втік.
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16.06.2023 09:06 Відповісти
З нашими судами -- можливе ВСЕ!
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16.06.2023 15:36 Відповісти
Не пішов на співпрацю зі слідством і не дав потрібних показань про порошенка - отримав строк. А ось був би нормальний для діючої влади, як тупицький, то вже давно б жив у Відні.
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14.06.2023 09:25 Відповісти
тупицький у розшуку. як він міг виїхати з країни під час війни маючи 58 років - нікому невідомо
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14.06.2023 09:55 Відповісти
І справді, як показово, що зелена влада організувала диверсію у сусідній країні, зі шкури лізла, ср..ку рвала щоб відмити своїх папєрєдників .
Мабуть таки вдалося фсбу залякати Чауса, що він про злочини привладних зрадників і словом не обмовився.
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15.06.2023 09:11 Відповісти
А коли теперішніх хапуг-хабарників та казнокрадів посадять? Чекати зміни влади, бо теперішня ''папєрєднікофф'' та патріотів ''кошмарить''.
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14.06.2023 09:25 Відповісти
Дійсно , де сьогодні знаходиться суддя ,
в Украіні , чи в Молдові ?
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14.06.2023 09:32 Відповісти
Видок в цього судді якиись диковатии -- як з психушки .
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14.06.2023 09:34 Відповісти
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14.06.2023 09:42 Відповісти
Щури з'їли чергового собрата.
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14.06.2023 09:53 Відповісти
А шо Кірюша із Смірновим ? Ванятка літінант "ушел на нелегальноє положение" а ці шо ?
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14.06.2023 12:56 Відповісти
Ничего !1Через год зеленский амнистирует и Чауса и других ворюг зеленского..
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14.06.2023 12:58 Відповісти
Посадив банки, засипав міндобривом... але мабуть врожаю не дали.... засуха спалила.
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14.06.2023 13:06 Відповісти
Смішний дядько. Але хабарник(
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14.06.2023 13:12 Відповісти
Я бы не сажал. Полная конфискация всего и у ближней родни тоже, что на их имя куплено в период работы судьи и лишить диплома его. Пусть начнёт с ноля. Оставить жильё на уровне 1-2 комнатной квартиры. Он выйдет по удо через 4 года и опять в судьи. Можно диплом оставить, но в судах не работать 10 лет.
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14.06.2023 13:25 Відповісти
А де трубіцин, баканов...???
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14.06.2023 13:31 Відповісти
А як раніше розпиналися тут і друзі, і сусіди по під"їздові,, і неперевершені юристПЕРДЕНТИ... І викрали бідного Чауса, і побили сердешного, і щелепу зламали і обікрали (до трусів... ), і Маю Санду зі всією Молдавією образили до сліз. У-ух! Прокляті хахли.
А все так просто, як я писав - злодюга в мантії утік до Молдавії, "чесні" молдавани видоїли з нього все "наколядоване" непосильним трудом і вигнали через Дністер у самих трусах. Тепер сидітиме біля параші і кождого ранку матиме відчуття, що його трахнув ешелон з металоломом. Кого-кого, а суддів на зоні *******... ПАЛКО.
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14.06.2023 13:32 Відповісти
Не дав свідчення проти Пороха - 10 років
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14.06.2023 13:38 Відповісти
а в нього було що давати?
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14.06.2023 14:19 Відповісти
Тому і посадили шо не виправдував очікувань Зе влади
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14.06.2023 14:34 Відповісти
Не зберігайте гроші в банках, особливо трилітрових.

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14.06.2023 13:49 Відповісти
Напишіть у СБУ, ДБР, (тепер вже і у НАБУ можна) - я впевнений, вам підуть назустріч.
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14.06.2023 15:00 Відповісти
після того, як ти напишеш дермаку, що він незаконо займає посаду віце-президента України і він піде назустріч твоїм претензіям. Тоді в мене будуть шанси стосовно визнання брехні шабуні стосовно "під виглядом іншої людини окремим літаком (особу) вивозили з країни" - і що це злочин. Який досі не розслідувано, і досі нікого не покарано. Бо нічого подібного не знайшли!
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14.06.2023 20:23 Відповісти
Судова система України---це суцільна чаусіада!!!!!
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14.06.2023 15:50 Відповісти
"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю." (с)
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14.06.2023 15:58 Відповісти
На три роки заборона обіймати посади в судовій гіці влади...Ви серйозно? Після трьох років знову можна починати готовити банки(3л.)для продовження судової діяльності?
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14.06.2023 17:13 Відповісти
гілці
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14.06.2023 17:14 Відповісти
якщо цьому гандону 10р. за 150 000 долл. --- то князеву за 3 000 000 баксов -- пожиттево -- а чаус мабуть ще десь банки по 3л закопав , шкода якщо через 10 р. пропадуть
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14.06.2023 17:18 Відповісти
Справа проти Чауса була сфальшо, то ж я б нерозкидався такими образами..
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14.06.2023 18:50 Відповісти
Показово-покаральний вирок іншим суддям до уваги. Ви або підписуєте все що вам спустять із ОП, або вас по безпределу викрадуть, катуватимуть, а потім кинуть за грати за сфальшованих справою.
Правова держава по Зеленські. Своїм усе - опонентам беспредел.
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14.06.2023 18:49 Відповісти
Мало дали, потрібно було дати років 25 мінімум, або пожиттєво!
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14.06.2023 19:35 Відповісти
Якщо за 150 тисяч Чаусу дали 10 років то за три мільйони Князєву світе 20 довічних.
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14.06.2023 20:13 Відповісти
Не змогли вибити покази на Порошенка?
Інакше дали б героя!
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14.06.2023 20:32 Відповісти
Навпаки, закрили рота щоб не патякав зайвого
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15.06.2023 09:17 Відповісти
Нарешті
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14.06.2023 21:24 Відповісти
на вид- имбецил
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14.06.2023 21:34 Відповісти
Главное компромат слил на кого надо, и посидит зато в безопасном месте, чтоб ничего не случилось с ним за это.
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14.06.2023 23:02 Відповісти
 
 