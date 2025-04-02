Справа про "яйця по 17 гривень": САП та НАБУ викрили в Міноборони схему розкрадання понад 700 млн грн

2 квітня Національне антикорупційне бюро оголосило підозри учасникам схеми закупівлі "яєць по 17 грн" та харчування в Міноборони. Йдеться про завдання державі збитків на 700 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України, власниці і директорам компаній-постачальниць та фізичній особі, причетним до розкрадання державних коштів на закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для ЗСУ під час повномасштабного вторгнення рф.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

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Справа про "яйця по 17 гривень"

Махінації із закупівлями

Встановлено, що протягом 2022–2023 років Міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги полягала в закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.

Тобто Міноборони закуповувало не окремі продукти із 409, які є в каталозі, а всі 409, вартість яких формувала ціну комплекту.

Це дозволяло зловмисникам розкрадати бюджетні кошти шляхом визначення завищених цін на найбільш затребувані продукти і заниження на менш затребувані, при цьому вартість комплекту виглядала як реальна ринкова.

Наприклад, 50 % вартості загальної поставки за договором, а це близько 1,2 млрд грн, припало всього на 40 видів продуктів із 409, а ціни на них були завищені.

І навпаки, 27 видів продуктів із заниженими цінами було поставлено для ЗСУ на суму всього 3,6 млн грн, що становить лише 0,14 % вартості таких продуктів.

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Також відбувалася маніпуляція в каталозі із сезонністю.

Так, постачальники визначали в каталогах аномально низькі ціни на сезонні продукти. Наприклад, вартість черешні згідно з ним становила всього 8 грн/кг, полуниці – 10 грн/кг, смородини чорної – 10 грн/кг тощо. На перший погляд, Міноборони здійснювало вигідні закупівлі. Але відповідно до затверджених нормативів указані сезонні продукти взагалі не могли замовлятись військовими частинами протягом строку дії договорів, оскільки їх укладено після завершення періоду, протягом якого такі сезонні продукти могли бути замовлені.

При цьому посадовець Міністерства оборони України під час підписання договорів на постачання "не помічав" цінові маніпуляції з вартістю продуктів.

Наслідки незаконної схеми

У підсумку реалізація такої схеми призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету.

Згодом частина цих коштів була сплачена під виглядом дивідендів та використана для надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Слідство вважає, що за ці кошти власниця компаній могла придбати готелі в Республіці Хорватія та іншу нерухомість за кордоном.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення в медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.

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Крім того, після внесення НАБУ і САП пропозицій щодо усунення причин та умов продуктової схеми Міноборони вжило відповідних заходів: порядок закупівлі наразі змінився, запроваджено деякі пілотні проєкти.

Слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Що передувало?

Нагадаємо, 21 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.

Згодом стало відомо, що постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт.