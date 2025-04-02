УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10558 відвідувачів онлайн
Новини Яйця по 17 грн Скандали із закупівлями для ЗСУ
9 203 54

Справа про "яйця по 17 гривень": САП та НАБУ викрили в Міноборони схему розкрадання понад 700 млн грн

Яйця

2 квітня Національне антикорупційне бюро оголосило підозри учасникам схеми закупівлі  "яєць по 17 грн" та харчування в Міноборони. Йдеться про завдання державі збитків на 700 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП

За процесуального керівництва прокурорів САП детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України, власниці і директорам компаній-постачальниць та фізичній особі, причетним до розкрадання державних коштів на закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для ЗСУ під час повномасштабного вторгнення рф.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Читайте також: Яйця по 17 гривень: НАБУ підтвердило корупційну схему закупівлі харчів для ЗСУ за часів Резнікова

Справа про "яйця по 17 гривень"

Махінації із закупівлями

Встановлено, що протягом 2022–2023 років Міністерство оборони України забезпечувало військових продуктами харчування шляхом закупівлі у суб’єктів господарювання послуги з організації харчування. Суть цієї послуги полягала в закупівлі комплекту продуктів згідно з каталогом, який містив 409 найменувань.

Тобто Міноборони закуповувало не окремі продукти із 409, які є в каталозі, а всі 409, вартість яких формувала ціну комплекту.

Це дозволяло зловмисникам розкрадати бюджетні кошти шляхом визначення завищених цін на найбільш затребувані продукти і заниження на менш затребувані, при цьому вартість комплекту виглядала як реальна ринкова.

Наприклад, 50 % вартості загальної поставки за договором, а це близько 1,2 млрд грн, припало всього на 40 видів продуктів із 409, а ціни на них були завищені.

І навпаки, 27 видів продуктів із заниженими цінами було поставлено для ЗСУ на суму всього 3,6 млн грн, що становить лише 0,14 % вартості таких продуктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков: "Я не знаю чому куртки коштували по 86$, а в турецьких документах по 29$. Це не клопіт України"

Також відбувалася маніпуляція в каталозі із сезонністю.

Так, постачальники визначали в каталогах аномально низькі ціни на сезонні продукти. Наприклад, вартість черешні згідно з ним становила всього 8 грн/кг, полуниці – 10 грн/кг, смородини чорної – 10 грн/кг тощо. На перший погляд, Міноборони здійснювало вигідні закупівлі. Але відповідно до затверджених нормативів указані сезонні продукти взагалі не могли замовлятись військовими частинами протягом строку дії договорів, оскільки їх укладено після завершення періоду, протягом якого такі сезонні продукти могли бути замовлені.

При цьому посадовець Міністерства оборони України під час підписання договорів на постачання "не помічав" цінові маніпуляції з вартістю продуктів.

Наслідки незаконної схеми

У підсумку реалізація такої схеми призвела до того, що протягом серпня – грудня 2022 року дві компанії-постачальниці незаконно одержали понад 733 млн грн із бюджету.

Згодом частина цих коштів була сплачена під виглядом дивідендів та використана для надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Слідство вважає, що за ці кошти власниця компаній могла придбати готелі в Республіці Хорватія та іншу нерухомість за кордоном.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення в медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував закупки "яєць по 17 грн", відповідає в МЗС за озброєння, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Крім того, після внесення НАБУ і САП пропозицій щодо усунення причин та умов продуктової схеми Міноборони вжило відповідних заходів: порядок закупівлі наразі змінився, запроваджено деякі пілотні проєкти.

Слідство триває, встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення цього злочину.

Що передувало?

Нагадаємо, 21 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.

Згодом стало відомо, що постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт.

Автор: 

Міноборони (7343) закупівлі (3363) Резніков Олексій (1446) розкрадання (213)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+40
То я не зрозумів, буде резніков таємниче блишати окулярами на лаві підсудних чи так і продовжить завдяки ЗЕ жирувати за кордоном на крові та загублених життях українців?
показати весь коментар
02.04.2025 14:24
+31
На це набушникам знадобилося більше двох років? Та гнати в шию таких "спеціалістів".
показати весь коментар
02.04.2025 14:24
+29
Це лишень верхня частина дЄрмаківського айсбергу ! Три чверті, які наповнюють кишені Лідора та його помічників сховані за кількома замками ЩЕ !
показати весь коментар
02.04.2025 14:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Резніков покривав - ловлять?
показати весь коментар
02.04.2025 14:23 Відповісти
Не цьому житті🤣🤣🤣
показати весь коментар
02.04.2025 14:25 Відповісти
Не звертайте увагу на цю касабську жопу яка намагаєтся всім довести шо вона думає.
показати весь коментар
02.04.2025 14:42 Відповісти
А того хто покриваа Рєзнікова? Вони ж для цього і прийняли закон щоб злочинці могли йти на угоду зі слідством і віддавати своїх покровителів і т.п. Але судячи як саме недавно відпустили одну депутатку (здається з азіатським прізвищем, з СН), то схоже таки той закон і лишився для відмивання своїх.
показати весь коментар
03.04.2025 10:16 Відповісти
Це лишень верхня частина дЄрмаківського айсбергу ! Три чверті, які наповнюють кишені Лідора та його помічників сховані за кількома замками ЩЕ !
показати весь коментар
02.04.2025 14:24 Відповісти
Яка блін "верхня частина"?!
Це - маленька ПІЩИНКА з Евересту розкрадання!
показати весь коментар
02.04.2025 14:26 Відповісти
На це набушникам знадобилося більше двох років? Та гнати в шию таких "спеціалістів".
показати весь коментар
02.04.2025 14:24 Відповісти
показати весь коментар
02.04.2025 17:34 Відповісти
То я не зрозумів, буде резніков таємниче блишати окулярами на лаві підсудних чи так і продовжить завдяки ЗЕ жирувати за кордоном на крові та загублених життях українців?
показати весь коментар
02.04.2025 14:24 Відповісти
Як Берія - ну того хоч - ***** - розстріляли
показати весь коментар
02.04.2025 14:33 Відповісти
Берия был блестящим управленцем в отличие от этой кучки голодранцев при власти, и красть ему было незачем.
показати весь коментар
02.04.2025 19:38 Відповісти
ти, що хворе, бєрія управлінець? це той кого боялись, бо може просто так розстріляти?
показати весь коментар
02.04.2025 20:45 Відповісти
І як блестящій приклав руку до знищеня приблизно 30 міліонів людей. А так таки так - блестящій.
показати весь коментар
03.04.2025 02:32 Відповісти
Ха-ха! Всього 700 млн? То вони їх відмазують?))
показати весь коментар
02.04.2025 14:24 Відповісти
Зеленський, де Резнiков, ***?
показати весь коментар
02.04.2025 14:24 Відповісти
"Фігуранти" по вищому дозволу вже два роки всі гроші вивели та давно у Монако живуть!
Їх з почестями та оваціями з Верховної Ради проводжали.
показати весь коментар
02.04.2025 14:25 Відповісти
А что нам скажет товарищ Резников ? https://24tv.ua/ru/jajca-po-17-griven-reznikov-vyskazalsja-o-skandale-zakupkoj_n2385231
показати весь коментар
02.04.2025 14:25 Відповісти
Та вже всім пох#й на ті яйця Резнікова по 17 грн.
Зараз в тренді "сталеві яйця" гаранта🤡
От тільки збивати ними ракети не дуже виходить 😡🤬
показати весь коментар
02.04.2025 14:26 Відповісти
У херанта яйця екологічні - перепелині!
показати весь коментар
02.04.2025 18:16 Відповісти
Таких тварин змінити неможливо, ще в Афганістані вони любили казати що дурак навойовуватиме а розумний наживеться, продавали усе, а гроші переправляли через секретну частину або в трунах загиблих солдатів
показати весь коментар
02.04.2025 14:28 Відповісти
Ще два роки будуть шукати продавця "фляг по 8 долЯрів"?
Ну а головну схему розкрадання на паливі взагалі згадувати не будуть?
показати весь коментар
02.04.2025 14:28 Відповісти
"відставка, звільнення".

А в умовах воєнного стану хоча б одну скотиняку розстріляли!
Тоді і розкрадання моменшалоб.
показати весь коментар
02.04.2025 14:32 Відповісти
Уявіть скільки крадуть на більш вартісних закупівлях, якщо на одніх яйцях стільки
Зате у зебіла рейтинг і довіра. ЯК ?????
показати весь коментар
02.04.2025 14:32 Відповісти
ніколи такого не було ..і от знову
показати весь коментар
02.04.2025 14:33 Відповісти
З такими затримками між скоєнням злочину і "оголошенням підозр" мабуть варто подавати заявку до Книги рекордів Гінеса.
показати весь коментар
02.04.2025 14:33 Відповісти
щойно виплюнутий виОПускник трускавецьких курсів підрахуїв.
показати весь коментар
02.04.2025 14:47 Відповісти
Я правильно зрозумів шо Резніков вже тут нідочого, і він ньЄ віноваТ?
показати весь коментар
02.04.2025 14:48 Відповісти
І шо?? Резя сяде? Хертам....
показати весь коментар
02.04.2025 14:55 Відповісти
Якщо так воруют на яйцях,то можно тільки уявити скільки ворують на амуніції та зброї...За війну кожен навіть прапорщик при складах забезпечив собі та ублюдкам безбідну старість у Європі...Щось підказує,що по "яйцям" ми ніколи вироку не дочекаємося...та усі підозрювані вже далеченько будуть.
показати весь коментар
02.04.2025 14:57 Відповісти
В качестве подозреваемых привлечь и тех депутатов Рады, которые в Раде стоя аплодировали уходящему в отставку Резникову, прекрасно зная о его делах.
Своими аплодисментами депутаты тем самым выражали поддержку кражи миллиардов у армии во время войны.
показати весь коментар
02.04.2025 14:58 Відповісти
Геніально!фФакт злочину є,винних призначать,Рєзніков нє вінаватий!
показати весь коментар
02.04.2025 15:00 Відповісти
припустімо людина скаже що за мільйон доларів надасть ідею як побороти корупцію.
не будемо про нереалістичність чи б'юрократію чи про ще якісь яйця що заважають танцювати.
будемо про те що ми як суспільство НЕ ГОТОВІ жити у світі без корупції.
бо якби були готові то вже давно б придумали механізм обміну ідеї на гроші, обміняли, взяли ту ідею і позбавилися корупції.
це як запропонувати неандертальцю айфон - цікава цацка але горіхи погано розбивати.
все.
показати весь коментар
02.04.2025 15:03 Відповісти
На початку "пєрєстройкі і гласності" була така інформація, що за часи СРСР один працівник міліції прийшов до керівництва з проєктом реформи, яка зробила б неможливим корупційні дії. Як ви гадаєте - де він опинився і куди дівся його проєкт?
А де опиниться сьогодні той, хто розробить проєкт, роблячий неможливою корупцію?
показати весь коментар
02.04.2025 22:44 Відповісти
Набу і БЕб імітують працю, щоб хоть якось виправдовувати їхнє не дешеве утримання. А збереження податків і перешкоджання крадіжкам - то пусте. Головне сюжетна частина і хороший фільм.
показати весь коментар
02.04.2025 15:29 Відповісти
І що? Рєзнікова посадять, який брехав суспільству, що такої ціни не було? Десь зустріну в ресторані виллю тарілку супу на його лисину.
показати весь коментар
02.04.2025 15:54 Відповісти
Та ви що??? Не пройшло і "пів року" !!!
показати весь коментар
02.04.2025 16:03 Відповісти
где этот очкастый Пи...р резников, ставленник фсбэшника Елдака, на приобритееной вилле в Испании или на Французских виноградниках...пока бенин Оманский Нарик будет играть роль гидранта Украине ни чего не светит....
показати весь коментар
02.04.2025 16:10 Відповісти
С момента аферы яйця по семнадцать Украина начала проигровать войну с масквабадом.
показати весь коментар
02.04.2025 16:15 Відповісти
а у фофіка між іншим рейтинг найвищий . чим більше у народу крадуть . тим більше народ любить фофу тому що краде оточення . а фофік нє прі дєлах
показати весь коментар
02.04.2025 17:10 Відповісти
Мабуть, отой резніков з МОУ, від сорому, за такі СХЕМАТОЗИ у Міноборони, в Особливий період, вчинив, прикре САМОГУБСТВО ???
Як попередники, з ригоАНАЛІВ!?!?!
показати весь коментар
02.04.2025 17:41 Відповісти
Так головним по яйцях в ЗСУ був Резніков! Будемо брати?
показати весь коментар
02.04.2025 17:56 Відповісти
Ми вам воювать не мішаєм а ви нам красти не мішайте
показати весь коментар
02.04.2025 19:38 Відповісти
Вибори вимагають показухи. Не виключено, що й друга дитинства Бакланова прийдеться принести в жертву
показати весь коментар
02.04.2025 19:45 Відповісти
Лідор заробив тільки на яйцях 700міліонів а в декларації непоказав,
показати весь коментар
02.04.2025 21:06 Відповісти
Не розхитуйте човна під час війни, це все іпсо. А якщо серйозно, то вся зелена шобла, має сісти у в'язницю .
показати весь коментар
02.04.2025 21:40 Відповісти
А де резніков?
показати весь коментар
02.04.2025 21:41 Відповісти
""яйцепад" -ширма, за котрою ховають закупівлю *********** ,через прокладки, на десятки млрд.
показати весь коментар
02.04.2025 22:18 Відповісти
головна мета праці всіх чиновників в Україні - знайти як вкрасти щось. Цьому вони присвячують весь свій робочий час. І в депутати лізуть по тій же причині.
Хтось з ними війну хоче виграти.
показати весь коментар
02.04.2025 23:20 Відповісти
Ну сказала ж тварина, коли прийшла до влади - Я, вам, ничего не должен. Якшо у людини немає ніяких боргів - то за шо йього судити - і мудрі ідіоти знов підтримують - 50% та оберуть.
показати весь коментар
03.04.2025 02:35 Відповісти
...САП/НАБУ/СБУ/ДБР/і інші *БУ...ще прокурватура/суди...Толку НУЛЬ! А караван "ВеликогоКрадівництва" просто йде далі і клав на них як "завіщавПотужнийЗє"!
показати весь коментар
03.04.2025 06:16 Відповісти
 
 