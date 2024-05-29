Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував закупки "яєць по 17 грн", відповідає в МЗС за озброєння, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Колишній заступник міністра оборони Ростислав Замлинський займається питаннями військово-технічного співробітництва у МЗС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру протидії корупції.

У МЗС на запит голови ЦПК Шабунін повідомили, що на посаді посла з особливих доручень до повноважень Замлинсього зокрема належать питання щодо військово-технічного співробітництва, контролю над озброєннями і військовою діяльністю.

"Чиновник, який по суті є співучасником скандалів із закупівлі зброї та речового забезпечення сьогодні, на думку МЗС, має право спілкуватися з міжнародними партнерами щодо озброєння України. Саме репутація подібних до Замлинського переговорників зменшує наші шанси отримати більше зброї та руйнує довіру до України серед союзників", - наголосив Шабунін.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ексзаступника міністра оборони Ростислава Замлинського, який погоджував контракт на "яйця по 17 грн", призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ.

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