Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував закупки "яєць по 17 грн", відповідає в МЗС за озброєння, - ЦПК. ДОКУМЕНТ
Колишній заступник міністра оборони Ростислав Замлинський займається питаннями військово-технічного співробітництва у МЗС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру протидії корупції.
У МЗС на запит голови ЦПК Шабунін повідомили, що на посаді посла з особливих доручень до повноважень Замлинсього зокрема належать питання щодо військово-технічного співробітництва, контролю над озброєннями і військовою діяльністю.
"Чиновник, який по суті є співучасником скандалів із закупівлі зброї та речового забезпечення сьогодні, на думку МЗС, має право спілкуватися з міжнародними партнерами щодо озброєння України. Саме репутація подібних до Замлинського переговорників зменшує наші шанси отримати більше зброї та руйнує довіру до України серед союзників", - наголосив Шабунін.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ексзаступника міністра оборони Ростислава Замлинського, який погоджував контракт на "яйця по 17 грн", призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ.
Будь ласка, зачекайте...
які права, обов'язки?
періодично, щабуня викидає інфу про якесь гімно, і що далі? хтось звільнений, покараний?
шабуня, це, як отой шпіц на руках губатої жаби, обов'язковий атрибут, влади.
до речі, шабуня оновив свої данні в тцк?
я вказав на результат, якого нема! взагалі нема і ніколи не було.
а нє, було.
від бурхливої діяльності шабуні, україна обрала зе!пересідента в прєзікі.
Ну, ви зрозуміли, що вони однієї крові !
а десь отам за обрієм щє і австралійці....
a як на мене, то і зовсім непоганий дід,
не туповато-кавеєнській ні разу...
Дай Боже побачити якнаймога швидше!
Не дивно, що чильник Мінфіну десь загубив 200 млрд грн, що закладені у цьогорічний бюджет на закупівлю зброї та бк для ЗСУ.
Фсьо норм, фсьо па плану.
Непокаране зло збільшується.
Так війни не виграти ніколи.