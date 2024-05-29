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МЗС (4022) Міноборони (7010) Шабунін (522) Центр протидії корупції (258)

Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував закупки "яєць по 17 грн", відповідає в МЗС за озброєння, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Чим займається Замлинський в МЗС

Колишній заступник міністра оборони Ростислав Замлинський займається питаннями військово-технічного співробітництва у МЗС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Центру протидії корупції.

У МЗС на запит голови ЦПК Шабунін повідомили, що на посаді посла з особливих доручень до повноважень Замлинсього зокрема належать питання щодо військово-технічного співробітництва, контролю над озброєннями і військовою діяльністю.

"Чиновник, який по суті є співучасником скандалів із закупівлі зброї та речового забезпечення сьогодні, на думку МЗС, має право спілкуватися з міжнародними партнерами щодо озброєння України. Саме репутація подібних до Замлинського переговорників зменшує наші шанси отримати більше зброї та руйнує довіру до України серед союзників", - наголосив Шабунін.

Чим займається Замлинський у МЗС

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ексзаступника міністра оборони Ростислава Замлинського, який погоджував контракт на "яйця по 17 грн", призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ. 

Читайте: Нардепи хочуть звільнити корупціонерів від покарання, начебто замінивши його військовою службою, - Шабунін

Автор: 
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Топ коментарі
+26
круговорот говна в природе...
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29.05.2024 11:54
+13
всьо чьотко.
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29.05.2024 11:55
+13
Зато теперь не будет вопросов почему такая дупа с закупкой вооружения за кордоном.
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29.05.2024 12:03
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круговорот говна в природе...
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29.05.2024 11:54 Відповісти
Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте, - опасливо присел на корточки… (с)
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29.05.2024 13:16 Відповісти
Новиє ліца
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29.05.2024 13:46 Відповісти
всьо чьотко.
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29.05.2024 11:55 Відповісти
Зато теперь не будет вопросов почему такая дупа с закупкой вооружения за кордоном.
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29.05.2024 12:03 Відповісти
Така важка війна, тисячі загиблих, а ця мразота продовжує себе вільно почувати. Коли вже терпіння закінчиться?
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29.05.2024 11:56 Відповісти
Таке - він заимається і ви ним заиміться
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29.05.2024 11:57 Відповісти
система працює
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29.05.2024 11:58 Відповісти
Невже заброньований? Критично важливий для України чувак.
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29.05.2024 11:59 Відповісти
Просто цікаво...якою бачили виборці ЗЕ! Україну у 2024?...
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29.05.2024 12:00 Відповісти
Вони більше чим на день на бачать
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29.05.2024 12:11 Відповісти
красвачик, молодець!
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29.05.2024 12:00 Відповісти
ПРОВІРЕНИЙ ТАВАРІЩ...ВМІЄ ПРАЦЮВАТИ... ТАКІ НЕПОТОПЛЯЄМІ... ЧАС ПОКАЗАВ( НЕ СКАЖІТЬ ЩО Я ПРОВОКАТОР АБО ПАНІКЕР) ЩО ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАДИ ПІД ЧАС ВІЙНИ МАЮТЬ ЗАДАЧУ НАГРЕБТИ НАГРЕБТИ І ЩЕ РАЗ НАГРЕБТИ.... ТАМ ВИСТАЧИТЬ І НА СУДДІВ І НА ПРОКУРОРІВ І НА ІНШИХ....
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29.05.2024 12:01 Відповісти
хто небудь мені пояснить, яка мета, цього цпк?
які права, обов'язки?
періодично, щабуня викидає інфу про якесь гімно, і що далі? хтось звільнений, покараний?
шабуня, це, як отой шпіц на руках губатої жаби, обов'язковий атрибут, влади.
до речі, шабуня оновив свої данні в тцк?
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29.05.2024 12:02 Відповісти
Видно, що Грицько, який себе вважає глибою, є з команди яєць по 17 або їх шісток. Немає ні моралі, ні честі. Звинувачує не крадіїв, а тих, хто на них вказує. З головою не дружить Грицько
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29.05.2024 13:24 Відповісти
не бреши, моральна та чеснотна гнида шабунінська!
я вказав на результат, якого нема! взагалі нема і ніколи не було.
а нє, було.
від бурхливої діяльності шабуні, україна обрала зе!пересідента в прєзікі.
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29.05.2024 13:34 Відповісти
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29.05.2024 12:03 Відповісти
Як правильно обскубти гусака чи постригти вівцю.Д.Гетьманцев.
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29.05.2024 12:33 Відповісти
Грьобане зелене шапіто... країна мрій Зеленського і 73% дебілів...
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29.05.2024 12:04 Відповісти
Все надзвичайно просто. Має право виїзду цілодобово,прямий звязок з Дерьмаком, вільно пересувається і збирає бабоси і ставить на цифру боржників, а заодно збирає для Дерьмака інфу з перших рук для передачі хозяїну в Кремлі.
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29.05.2024 12:04 Відповісти
Найдемократичніший далі мародерить
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29.05.2024 12:04 Відповісти
вийшов з лісу )
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29.05.2024 12:06 Відповісти
тобто подемократічняшало...
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29.05.2024 12:07 Відповісти
ЗеленСЬКИЙ, ЗамлинСЬКИЙ, МошківСЬКИЙ....
Ну, ви зрозуміли, що вони однієї крові !
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29.05.2024 12:08 Відповісти
А дехто ще кажуть про вибори...диваки...
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29.05.2024 12:25 Відповісти
думаю винуваті фіни зі шведами,
а десь отам за обрієм щє і австралійці....
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29.05.2024 12:12 Відповісти
Ні, це Байден !
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29.05.2024 12:26 Відповісти
так і знав шо дід десь заморочився.
a як на мене, то і зовсім непоганий дід,
не туповато-кавеєнській ні разу...
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29.05.2024 12:32 Відповісти
Що означає призначили ? В МЗС набирають персонал за конкурсом. Як ВІН міг перемогти? Куди дивився сектор боротьби з корупцією ? Хто ще брав участь у конкурсі , кого цей корупціонер переміг? Демобілізований інвалід військовослужбовець ? Це - його посада !!! Ц
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29.05.2024 12:21 Відповісти
д'Єрмак може ВСЕ, що захоче !!!
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29.05.2024 12:26 Відповісти
Петицію про звільнення дЄрмака і депортацію в Палестину !
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29.05.2024 12:34 Відповісти
Зате не ухилянт
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29.05.2024 12:24 Відповісти
Поки маємо Зелю, нічого не буде. Перемоги не буде також.
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29.05.2024 12:25 Відповісти
Ау, Кулеба? Йди тут про справедливість видай щось.
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29.05.2024 12:30 Відповісти
👍
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29.05.2024 12:32 Відповісти
Батя, он работает, вопрос только на кого?...
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29.05.2024 12:35 Відповісти
Цікаво тільки одне - коли вже в Україні перестане злість виходити, як отой "пар в гудок", і цю банду підірвуть? Реально підірвуть або просто порвуть на шматки! Щоб не встигли навіть до кордону доїхати!
Дай Боже побачити якнаймога швидше!
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29.05.2024 12:42 Відповісти
МраЗЕта масштабувала мародерство "своїх".
Не дивно, що чильник Мінфіну десь загубив 200 млрд грн, що закладені у цьогорічний бюджет на закупівлю зброї та бк для ЗСУ.
Фсьо норм, фсьо па плану.
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29.05.2024 12:42 Відповісти
Ооооо! Tо є місце саме для нього !
Непокаране зло збільшується.
Так війни не виграти ніколи.
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29.05.2024 12:57 Відповісти
У умєрова немає ні честі, ні совісті. Безхребетний і безморальний гвинтик в у владі зеєрмака
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29.05.2024 13:18 Відповісти
татаров сидит в офисе ермака,который руководит зеленским и Украиной,и что дальше?
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29.05.2024 14:20 Відповісти
bugaga
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29.05.2024 15:38 Відповісти
 
 