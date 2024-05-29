Экс-заместитель Резникова Замлинский, согласовывавший закупки "яиц по 17 грн", отвечает в МИД за вооружение, - ЦПК. ДОКУМЕНТ
Бывший заместитель министра обороны Ростислав Замлинский занимается вопросами военно-технического сотрудничества в МИД.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия коррупции.
В МИД на запрос главы ЦПК Шабунина сообщили, что на должности посла по особым поручениям к полномочиям Замлинского, в частности, относятся вопросы военно-технического сотрудничества, контроля над вооружениями и военной деятельностью.
"Чиновник, который, по сути, является соучастником скандалов по закупке оружия и вещевого обеспечения, сегодня, по мнению МИД, имеет право общаться с международными партнерами относительно вооружения Украины. Именно репутация подобных Замлинскому переговорщиков уменьшает наши шансы получить больше оружия и разрушает доверие к Украине среди союзников", - подчеркнул Шабунин.
Напомним, ранее сообщалось, что экс-заместителя министра обороны Ростислава Замлинского, согласовывавшего контракт на "яйца по 17 грн", назначили послом по особым поручениям Министерства иностранных дел.
Пожалуйста, подождите...
які права, обов'язки?
періодично, щабуня викидає інфу про якесь гімно, і що далі? хтось звільнений, покараний?
шабуня, це, як отой шпіц на руках губатої жаби, обов'язковий атрибут, влади.
до речі, шабуня оновив свої данні в тцк?
я вказав на результат, якого нема! взагалі нема і ніколи не було.
а нє, було.
від бурхливої діяльності шабуні, україна обрала зе!пересідента в прєзікі.
Ну, ви зрозуміли, що вони однієї крові !
а десь отам за обрієм щє і австралійці....
a як на мене, то і зовсім непоганий дід,
не туповато-кавеєнській ні разу...
Дай Боже побачити якнаймога швидше!
Не дивно, що чильник Мінфіну десь загубив 200 млрд грн, що закладені у цьогорічний бюджет на закупівлю зброї та бк для ЗСУ.
Фсьо норм, фсьо па плану.
Непокаране зло збільшується.
Так війни не виграти ніколи.