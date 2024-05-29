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МИД (6806) Минобороны (9038) Шабунин (523) Центр противодействия коррупции (240)

Экс-заместитель Резникова Замлинский, согласовывавший закупки "яиц по 17 грн", отвечает в МИД за вооружение, - ЦПК. ДОКУМЕНТ

Чим займається Замлинський в МЗС

Бывший заместитель министра обороны Ростислав Замлинский занимается вопросами военно-технического сотрудничества в МИД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Центра противодействия коррупции.

В МИД на запрос главы ЦПК Шабунина сообщили, что на должности посла по особым поручениям к полномочиям Замлинского, в частности, относятся вопросы военно-технического сотрудничества, контроля над вооружениями и военной деятельностью.

"Чиновник, который, по сути, является соучастником скандалов по закупке оружия и вещевого обеспечения, сегодня, по мнению МИД, имеет право общаться с международными партнерами относительно вооружения Украины. Именно репутация подобных Замлинскому переговорщиков уменьшает наши шансы получить больше оружия и разрушает доверие к Украине среди союзников", - подчеркнул Шабунин.

Чим займається Замлинський у МЗС

Напомним, ранее сообщалось, что экс-заместителя министра обороны Ростислава Замлинского, согласовывавшего контракт на "яйца по 17 грн", назначили послом по особым поручениям Министерства иностранных дел.

Также читайте: Нардепы хотят освободить коррупционеров от наказания якобы обменяв его на военную службу, - Шабунин
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Топ комментарии
+26
круговорот говна в природе...
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29.05.2024 11:54
+13
всьо чьотко.
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29.05.2024 11:55
+13
Зато теперь не будет вопросов почему такая дупа с закупкой вооружения за кордоном.
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29.05.2024 12:03
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круговорот говна в природе...
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29.05.2024 11:54 Ответить
Михаил Самуэлевич Паниковский, который вообще не любил большого скопления честных людей в одном месте, - опасливо присел на корточки… (с)
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29.05.2024 13:16 Ответить
Новиє ліца
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29.05.2024 13:46 Ответить
всьо чьотко.
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29.05.2024 11:55 Ответить
Зато теперь не будет вопросов почему такая дупа с закупкой вооружения за кордоном.
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29.05.2024 12:03 Ответить
Така важка війна, тисячі загиблих, а ця мразота продовжує себе вільно почувати. Коли вже терпіння закінчиться?
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29.05.2024 11:56 Ответить
Таке - він заимається і ви ним заиміться
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29.05.2024 11:57 Ответить
система працює
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29.05.2024 11:58 Ответить
Невже заброньований? Критично важливий для України чувак.
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29.05.2024 11:59 Ответить
Просто цікаво...якою бачили виборці ЗЕ! Україну у 2024?...
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29.05.2024 12:00 Ответить
Вони більше чим на день на бачать
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29.05.2024 12:11 Ответить
красвачик, молодець!
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29.05.2024 12:00 Ответить
ПРОВІРЕНИЙ ТАВАРІЩ...ВМІЄ ПРАЦЮВАТИ... ТАКІ НЕПОТОПЛЯЄМІ... ЧАС ПОКАЗАВ( НЕ СКАЖІТЬ ЩО Я ПРОВОКАТОР АБО ПАНІКЕР) ЩО ПРЕДСТАВНИКИ ВЛАДИ ПІД ЧАС ВІЙНИ МАЮТЬ ЗАДАЧУ НАГРЕБТИ НАГРЕБТИ І ЩЕ РАЗ НАГРЕБТИ.... ТАМ ВИСТАЧИТЬ І НА СУДДІВ І НА ПРОКУРОРІВ І НА ІНШИХ....
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29.05.2024 12:01 Ответить
хто небудь мені пояснить, яка мета, цього цпк?
які права, обов'язки?
періодично, щабуня викидає інфу про якесь гімно, і що далі? хтось звільнений, покараний?
шабуня, це, як отой шпіц на руках губатої жаби, обов'язковий атрибут, влади.
до речі, шабуня оновив свої данні в тцк?
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29.05.2024 12:02 Ответить
Видно, що Грицько, який себе вважає глибою, є з команди яєць по 17 або їх шісток. Немає ні моралі, ні честі. Звинувачує не крадіїв, а тих, хто на них вказує. З головою не дружить Грицько
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29.05.2024 13:24 Ответить
не бреши, моральна та чеснотна гнида шабунінська!
я вказав на результат, якого нема! взагалі нема і ніколи не було.
а нє, було.
від бурхливої діяльності шабуні, україна обрала зе!пересідента в прєзікі.
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29.05.2024 13:34 Ответить
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29.05.2024 12:03 Ответить
Як правильно обскубти гусака чи постригти вівцю.Д.Гетьманцев.
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29.05.2024 12:33 Ответить
Грьобане зелене шапіто... країна мрій Зеленського і 73% дебілів...
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29.05.2024 12:04 Ответить
Все надзвичайно просто. Має право виїзду цілодобово,прямий звязок з Дерьмаком, вільно пересувається і збирає бабоси і ставить на цифру боржників, а заодно збирає для Дерьмака інфу з перших рук для передачі хозяїну в Кремлі.
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29.05.2024 12:04 Ответить
Найдемократичніший далі мародерить
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29.05.2024 12:04 Ответить
вийшов з лісу )
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29.05.2024 12:06 Ответить
тобто подемократічняшало...
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29.05.2024 12:07 Ответить
ЗеленСЬКИЙ, ЗамлинСЬКИЙ, МошківСЬКИЙ....
Ну, ви зрозуміли, що вони однієї крові !
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29.05.2024 12:08 Ответить
А дехто ще кажуть про вибори...диваки...
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29.05.2024 12:25 Ответить
думаю винуваті фіни зі шведами,
а десь отам за обрієм щє і австралійці....
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29.05.2024 12:12 Ответить
Ні, це Байден !
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29.05.2024 12:26 Ответить
так і знав шо дід десь заморочився.
a як на мене, то і зовсім непоганий дід,
не туповато-кавеєнській ні разу...
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29.05.2024 12:32 Ответить
Що означає призначили ? В МЗС набирають персонал за конкурсом. Як ВІН міг перемогти? Куди дивився сектор боротьби з корупцією ? Хто ще брав участь у конкурсі , кого цей корупціонер переміг? Демобілізований інвалід військовослужбовець ? Це - його посада !!! Ц
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29.05.2024 12:21 Ответить
д'Єрмак може ВСЕ, що захоче !!!
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29.05.2024 12:26 Ответить
Петицію про звільнення дЄрмака і депортацію в Палестину !
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29.05.2024 12:34 Ответить
Зате не ухилянт
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29.05.2024 12:24 Ответить
Поки маємо Зелю, нічого не буде. Перемоги не буде також.
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29.05.2024 12:25 Ответить
Ау, Кулеба? Йди тут про справедливість видай щось.
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29.05.2024 12:30 Ответить
👍
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29.05.2024 12:32 Ответить
Батя, он работает, вопрос только на кого?...
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29.05.2024 12:35 Ответить
Цікаво тільки одне - коли вже в Україні перестане злість виходити, як отой "пар в гудок", і цю банду підірвуть? Реально підірвуть або просто порвуть на шматки! Щоб не встигли навіть до кордону доїхати!
Дай Боже побачити якнаймога швидше!
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29.05.2024 12:42 Ответить
МраЗЕта масштабувала мародерство "своїх".
Не дивно, що чильник Мінфіну десь загубив 200 млрд грн, що закладені у цьогорічний бюджет на закупівлю зброї та бк для ЗСУ.
Фсьо норм, фсьо па плану.
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29.05.2024 12:42 Ответить
Ооооо! Tо є місце саме для нього !
Непокаране зло збільшується.
Так війни не виграти ніколи.
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29.05.2024 12:57 Ответить
У умєрова немає ні честі, ні совісті. Безхребетний і безморальний гвинтик в у владі зеєрмака
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29.05.2024 13:18 Ответить
татаров сидит в офисе ермака,который руководит зеленским и Украиной,и что дальше?
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29.05.2024 14:20 Ответить
bugaga
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29.05.2024 15:38 Ответить
 
 