Экс-заместитель Резникова Замлинский, согласовавший контракт на "яйца по 17 грн", стал послом по особым поручениям МИД, - ЦПК

Бывшего заместителя министра обороны Ростислава Замлинского назначили послом по особым поручениям Министерства иностранных дел. Во времена председательства Резникова в Минобороны он занимался вопросами финансов и внутреннего аудита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Как отмечается, об этом ЦПК стало известно из декларации чиновника - в ежегодной декларации за 2023 год он отмечает уже новую должность в МИД. Вероятно назначение состоялось в начале 2024 года.

Ранее именно Замлинский, занимая должность заместителя министра обороны, занимался финансовыми вопросами. Именно он в 2022-2023 годах согласовывал контракты по закупке продуктов питания для Сил Обороны по завышенным ценам, в частности - известного контракта с "яйцами по 17".

"Безумием является назначить послом по особым поручениям чиновника, который закрывал глаза на коррупционный ад в госзакупках Резникова. Если же должностные обязанности Замлинского каким-либо образом касаются оружия - такое решение является преступным", - отметил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

По данным ZN.ua, на время разворачивания скандала Замлинский также контролировал все подразделения Минобороны, которые должны были бы отслеживать коррупционные действия в министерстве, "включая антикорруправление, внутренний аудит и инспекцию".

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Из публичных источников пока неизвестно, за какие именно "особые поручения" отвечает Замлинский в Министерстве иностранных дел.

Скандальные закупки Минобороны

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответное ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны откинул обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.