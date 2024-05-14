Экс-заместитель Резникова Замлинский, согласовавший контракт на "яйца по 17 грн", стал послом по особым поручениям МИД, - ЦПК
Бывшего заместителя министра обороны Ростислава Замлинского назначили послом по особым поручениям Министерства иностранных дел. Во времена председательства Резникова в Минобороны он занимался вопросами финансов и внутреннего аудита.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.
Как отмечается, об этом ЦПК стало известно из декларации чиновника - в ежегодной декларации за 2023 год он отмечает уже новую должность в МИД. Вероятно назначение состоялось в начале 2024 года.
Ранее именно Замлинский, занимая должность заместителя министра обороны, занимался финансовыми вопросами. Именно он в 2022-2023 годах согласовывал контракты по закупке продуктов питания для Сил Обороны по завышенным ценам, в частности - известного контракта с "яйцами по 17".
"Безумием является назначить послом по особым поручениям чиновника, который закрывал глаза на коррупционный ад в госзакупках Резникова. Если же должностные обязанности Замлинского каким-либо образом касаются оружия - такое решение является преступным", - отметил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.
По данным ZN.ua, на время разворачивания скандала Замлинский также контролировал все подразделения Минобороны, которые должны были бы отслеживать коррупционные действия в министерстве, "включая антикорруправление, внутренний аудит и инспекцию".
Из публичных источников пока неизвестно, за какие именно "особые поручения" отвечает Замлинский в Министерстве иностранных дел.
Скандальные закупки Минобороны
Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.
В ответное ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.
Поставщик услуг питания Минобороны откинул обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.
Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.
Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.
НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.
После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.
Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.
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За допомогою чого захопили, вже з'ясували, ще потрібно з'ясувати завдяки тупості кого це стало можливе.
Бо це ВЛАДА нікчемна. Переобрати їх не можна. А що тоді
Ми повільно вмираємо.
17 лямів ц пшик в порівняння
з сотнями ярдів резніка.
чи ето не то???
ето другоє???
Награбовано більше ніж нам захід допомоги дав.
Щоб вже дипломатам інших країн було навіть гидко дивитися в сторону представників української дипломатії.
Працюють хлопи на перемогу.... залишається тільки питання - на чию саме перемогу
Шмигаль з оточенням, тільки очима в очочках лупає!! На пенсію КРИВАВУ, НАСИДІЛИ, призначенці зелі??? Мабуть треба вносити зміни до законодавства щодо заборони зарахування трудового стажу особам на посадах в ЦОВВ, які призвели у державі до КРОВІ та загибелі ТИСЯЧ Українців та втрати територій України!
За що їм, особам з КМУ ОПУ ВРУ ОДВА після КРИВАВИХ «покращень» ще й Пенсії виплачувати!! Де здоровий глузд??
Если и это выше ваших возможностей, то что мешает провести точно такое же исследование о коррупционере который живёт рядом с вами, коих я уверен масса.
Ви зробили себе самі
Здається, владу в країні захопило ОЗУ
Країни Європи повинні бути пильними, щоб їх не заразили корупцією
Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. (с)
ну не на фронт же
посилати вора..
закривайте інститути для майбутніх дипломатів. вони не потрібні, більше.
тепер, всюди прихильники 95 кварталу.
скрізь, куди тільки дотягнеться Найвеличнівшиве - самі лише втрати, сльози та кров..
йому не потрібні ні рух України до Європи ні до НАТО, а ні Українська Перемога над Московією
- йому потрібно лише Воно - Сонцесяйне, само для себе, крадене бабло, овації обдуреної чи тупорилої публіки та пожиттєве сцарювання аби не відаповідати за усі свої злочини..
ти диви! - ІПСО, Майдан-3 йому вигадали придворні - а найбільшу ІПСО генерують сАме зеленське мародерство та зрада
Екс-заступник міністра оборони Резнікова Ростислав Замлинський, який погодив контракт на "яйця по 17 грн", отримав посаду в МЗС завдяки Зеленському та Кулебі.
Про це стало відомо з його декларацій за 2023 рік, де він вказав уже нову посаду у відомстві - посол з особливих доручень. Ймовірно, його призначення відбулося на початку 2024 року.
За даними видання, за каденції Резнікова саме він протягом 2022-2023 років погоджував контракти на харчування для української армії за завищеними цінами, зокрема скандальний контракт про "яйця по 17 грн".
А потім ми дивуємось, чому ліній оборони немає? Бо ніхто з оточення Зеленського за корупцію на армії, на мільярди доларів, не покараний. Інші продовжують грабувати, а росіяни цим користуються та наступають.
Зеленський - президент програшу та краху держави.
20 ТРАВНЯ ГАРНА ДАТА ДЛЯ ЦЬОГО.