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Новости
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Экс-заместитель Резникова Замлинский, согласовавший контракт на "яйца по 17 грн", стал послом по особым поручениям МИД, - ЦПК

Ростислав Замлинський став послом з особливих доручень МЗС

Бывшего заместителя министра обороны Ростислава Замлинского назначили послом по особым поручениям Министерства иностранных дел. Во времена председательства Резникова в Минобороны он занимался вопросами финансов и внутреннего аудита.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия коррупции.

Как отмечается, об этом ЦПК стало известно из декларации чиновника - в ежегодной декларации за 2023 год он отмечает уже новую должность в МИД. Вероятно назначение состоялось в начале 2024 года.

Ранее именно Замлинский, занимая должность заместителя министра обороны, занимался финансовыми вопросами. Именно он в 2022-2023 годах согласовывал контракты по закупке продуктов питания для Сил Обороны по завышенным ценам, в частности - известного контракта с "яйцами по 17".

"Безумием является назначить послом по особым поручениям чиновника, который закрывал глаза на коррупционный ад в госзакупках Резникова. Если же должностные обязанности Замлинского каким-либо образом касаются оружия - такое решение является преступным", - отметил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

По данным ZN.ua, на время разворачивания скандала Замлинский также контролировал все подразделения Минобороны, которые должны были бы отслеживать коррупционные действия в министерстве, "включая антикорруправление, внутренний аудит и инспекцию".

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Из публичных источников пока неизвестно, за какие именно "особые поручения" отвечает Замлинский в Министерстве иностранных дел.

Скандальные закупки Минобороны

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

В ответное ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка – поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны откинул обвинения в завышении цен и запросил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке. Резникова оставили на должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого еще до публикации журналистского расследования.

После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.

Автор: 

МИД (6939) Минобороны (9306) закупки (750) Центр противодействия коррупции (247)


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Топ комментарии
+36
А ви чого очікували? арешту, слідства. суду, вироку та гарний термін ув'язнення? От ви, шановна громада, сама наївна простота.
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14.05.2024 08:27
+31
А потім дивуються чому в армію і досі збирають волонтери, а ворог заходить на суверенні території як до себе додому.
Бо це ВЛАДА нікчемна. Переобрати їх не можна. А що тоді
Ми повільно вмираємо.
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14.05.2024 08:28
+24
Лише одні яйця мільярди принесли. А скільки ще на закупівлях, дорогах, ремонтах вкрадено. Скільки на пшениці. Скільки на людях, яких просіюють крізь сито мобілізації.
Награбовано більше ніж нам захід допомоги дав.
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14.05.2024 08:29
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Правила форума Совет форумчан
А ви чого очікували? арешту, слідства. суду, вироку та гарний термін ув'язнення? От ви, шановна громада, сама наївна простота.
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14.05.2024 08:27 Ответить
Сволота, роблять що захочуть, і на всіх їм наплювати. У них, як у риб почався жор.
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14.05.2024 08:33 Ответить
Владу в країні захопила купка шахраїв. Зроблено це за допомогою брехні і маніпуляцій, поширюваних медійними каналами, підконтрольними злочинцю, який знаходиться в розшуку за звинуваченнями в шахрайствах і корупції, і якого покриває та сама злочинна влада. В цьому також брали участь медійні канали, підконтрольні агентам російського імперського уряду.
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14.05.2024 08:42 Ответить
Потрібна більш глибша аналітика.
За допомогою чого захопили, вже з'ясували, ще потрібно з'ясувати завдяки тупості кого це стало можливе.
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14.05.2024 08:52 Ответить
Завдяки тупості мудрого нарІда.
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14.05.2024 09:13 Ответить
Вам ще невідомо про 73%? Дуже дивно ...
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14.05.2024 11:34 Ответить
Моє питання мало виглядати, як риторичне, якщо що)
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14.05.2024 11:48 Ответить
А потім дивуються чому в армію і досі збирають волонтери, а ворог заходить на суверенні території як до себе додому.
Бо це ВЛАДА нікчемна. Переобрати їх не можна. А що тоді
Ми повільно вмираємо.
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14.05.2024 08:28 Ответить
Ми не повільно вмираємо, нас планомірно, жорстко, за допомогою ракет, бомб, снарядів, мін і дронів знищують кожен день кацапи, розривючи на шмаття..., а одне, яке допомогло ворогу в цім діянні, відпустило борідку і кожного дня гундосить, що ми помстимося, ми переможемо, розвівши навколо себе бариг і мародерів, антимйднівців і любітєлєй "русского мира", любітєлей кацапської церкви.
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14.05.2024 09:13 Ответить
Мала на увазі, що це розтягнуто у часі. Тобто не за два дні і не за тиждень. Але тенденція вже намітилась.
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14.05.2024 09:18 Ответить
то ***** судять свинарчука????
17 лямів ц пшик в порівняння
з сотнями ярдів резніка.
чи ето не то???
ето другоє???
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14.05.2024 08:28 Ответить
Лише одні яйця мільярди принесли. А скільки ще на закупівлях, дорогах, ремонтах вкрадено. Скільки на пшениці. Скільки на людях, яких просіюють крізь сито мобілізації.
Награбовано більше ніж нам захід допомоги дав.
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14.05.2024 08:29 Ответить
А хто судить Свинарчука? П'ять років лише терендять про якісь суди. А потім тихо замнуть. Бо немає складу злочину.
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14.05.2024 10:33 Ответить
Сваіх нє брасают...
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14.05.2024 08:28 Ответить
Андрій Борисович провели розслідування - чувак нівчому невінуват. За шо ж його тіраніть?
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14.05.2024 08:31 Ответить
Це-ж скільки бабла воно могло вкрасти? ЗЕбануті такими цінними кадрами дорожать. блазень-же кукурікав, що у нього і його ЗЕбанутої братви закінчиться епоха бідності і вони вже не будуть на сміттезвалищах пляшки збирати. А цей дрищ вміє красти.
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14.05.2024 08:31 Ответить
Пий, кради, їби гусей - ти слуга країни цей!
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14.05.2024 08:57 Ответить
П"ємо, крадемо, спимо з ******* - ця країна для нас з вами! А про зоофілію не треба, гроші ж є!
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14.05.2024 10:55 Ответить
новини з дискотеки сєрлєща...
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14.05.2024 08:32 Ответить
Ось така сьогодні влада, яка тирить зі столу військових, що захищають їх дупи, а після того, як їх схопили з руку, то не на кічу, а відразу послом.
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14.05.2024 08:32 Ответить
Зато дружно поржалі і сдєлалі сєбя вмєстє.
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14.05.2024 08:44 Ответить
Хто б ще мав сумнів, дипломатичний корпус треба підсилювати такими персонажами
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14.05.2024 08:33 Ответить
Все вірно
Щоб вже дипломатам інших країн було навіть гидко дивитися в сторону представників української дипломатії.
Працюють хлопи на перемогу.... залишається тільки питання - на чию саме перемогу
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14.05.2024 08:57 Ответить
Зелена влада, злочинна влада..
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14.05.2024 08:33 Ответить
Такої жорстокої до крадіїв влади ще не було в Україні...справжні зелені безжалістні звірі...
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14.05.2024 08:33 Ответить
мразі до мразєй
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14.05.2024 08:33 Ответить
Узок круг потужних менеджерiв.
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14.05.2024 08:33 Ответить
Добряче з потрібними людьми поділився
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14.05.2024 08:35 Ответить
Треба було до синьогубова
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14.05.2024 08:36 Ответить
Розтикують своїх заробітчан Зеля з ОПУ, час їх збігає до кінця, ось і ще одне прилаштували…
Шмигаль з оточенням, тільки очима в очочках лупає!! На пенсію КРИВАВУ, НАСИДІЛИ, призначенці зелі??? Мабуть треба вносити зміни до законодавства щодо заборони зарахування трудового стажу особам на посадах в ЦОВВ, які призвели у державі до КРОВІ та загибелі ТИСЯЧ Українців та втрати територій України!

За що їм, особам з КМУ ОПУ ВРУ ОДВА після КРИВАВИХ «покращень» ще й Пенсії виплачувати!! Де здоровий глузд??
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14.05.2024 08:37 Ответить
Зелена саранча, жере Україну !
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14.05.2024 08:39 Ответить
Ще один "заброньований". Еліта.
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14.05.2024 08:39 Ответить
Вчера дорогими яйцами вертел,сегодня особый *** посол,завтра будет продавать лохам электрику и газ по три цены,шоу кровавого шапито продолжается.
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14.05.2024 08:40 Ответить
ПрофессиАнальный яйцекрад.
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14.05.2024 08:40 Ответить
а зграя слухає та "жре" - краде. На цій владі вже нема де тавро ставити
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14.05.2024 08:42 Ответить
Посол з особливих яєць...🙃
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14.05.2024 08:43 Ответить
Ось так у лісок і пішов....як і всі колі коклєти. Смєтуни ви де?
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14.05.2024 08:50 Ответить
По німеччинам та польшам шукайте
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14.05.2024 08:59 Ответить
А какая охрана у этого человека? Если и есть что то, вряд ли что серьезное 24/7. Если он виноват и у вас есть к нему претензии, почему бы вам и/или вашим друзьям не разобрать эту тему лично с ним? Если это выше ваших возможностей, то вы могли бы по крайней мере изучить все его маршруты, адреса его и его родственников и выложить это в свободный доступ.
Если и это выше ваших возможностей, то что мешает провести точно такое же исследование о коррупционере который живёт рядом с вами, коих я уверен масса.
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14.05.2024 08:51 Ответить
Гарна порада. А ти сходи та Марджорі Грін з Рамасвамі хоч ляща дай.
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14.05.2024 08:56 Ответить
І що ви нам зробите?(с)
Ви зробили себе самі
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14.05.2024 08:52 Ответить
Это ******, товарищи.
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14.05.2024 08:56 Ответить
Теперь пускай зелёные ушлёпри рассказывают, что ОП не в ДОЛЕ .
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14.05.2024 08:56 Ответить
Доля ОПи 90%, 10% - зе.
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14.05.2024 09:07 Ответить
Замість відправити його до в"язниці, його відправили послом.
Здається, владу в країні захопило ОЗУ
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14.05.2024 09:02 Ответить
Це все давно вже стало нормою на яку не звертають уваги.
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14.05.2024 09:02 Ответить
Посол із особливих доручень, це про що?
Країни Європи повинні бути пильними, щоб їх не заразили корупцією
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14.05.2024 09:05 Ответить
Зеленські, Замлинські...
Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. (с)
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14.05.2024 09:06 Ответить
Закони для бідних тільки.
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14.05.2024 09:12 Ответить
нє
ну не на фронт же
посилати вора..
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14.05.2024 09:14 Ответить
Сподівався шо все ж таки піде у розвідники - ні, діпломат, особливий. Теж непогано.
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14.05.2024 09:17 Ответить
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14.05.2024 09:20 Ответить
))) ... мда... ну и цирк
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14.05.2024 09:23 Ответить
от вам, зе!шобло доканало наш дип корпус.
закривайте інститути для майбутніх дипломатів. вони не потрібні, більше.
тепер, всюди прихильники 95 кварталу.
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14.05.2024 09:25 Ответить
Иого ж НАБУ мали тягати за яиця - або в нього вони зі сталі - або в НАБУ руки слабенькі
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14.05.2024 09:26 Ответить
І що ж він тепер буде робити? За кордоном яйця не прийнято красти. Як людина-злодій буде жити?
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14.05.2024 09:38 Ответить
Ввн буде вивозити туди награбоване 95-м кагалом
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14.05.2024 09:49 Ответить
Відставні ЗСУшники повинні створити свій комітет безпеки країниі і відсіювати таких персонажів.
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14.05.2024 09:39 Ответить
а ми виходить "терпіли"..
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14.05.2024 09:40 Ответить
Поц по особливим дорученням - вивозити награбоване зешоблою
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14.05.2024 09:48 Ответить
Домовлятись пр відкати. Куля в лоб. Крупнокаліберна.
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14.05.2024 09:55 Ответить
73%
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14.05.2024 09:50 Ответить
Ценный кадр. Беречь надо.
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14.05.2024 10:09 Ответить
То пристрелити краще - вони ж без охорони.
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14.05.2024 10:35 Ответить
Русские своих не бросают.
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14.05.2024 10:24 Ответить
Мені будь-ласка 2кг.540гр. яєць.
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14.05.2024 10:32 Ответить
й...бані підари
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14.05.2024 10:53 Ответить
от вони справжні ухилянти...
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14.05.2024 11:25 Ответить
Дивно,і чому ж у українців нема мотивації захищати цей корумпований концтабір?
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14.05.2024 11:27 Ответить
😄
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14.05.2024 12:51 Ответить
зеленське руйнує Україну!
скрізь, куди тільки дотягнеться Найвеличнівшиве - самі лише втрати, сльози та кров..
йому не потрібні ні рух України до Європи ні до НАТО, а ні Українська Перемога над Московією
- йому потрібно лише Воно - Сонцесяйне, само для себе, крадене бабло, овації обдуреної чи тупорилої публіки та пожиттєве сцарювання аби не відаповідати за усі свої злочини..
ти диви! - ІПСО, Майдан-3 йому вигадали придворні - а найбільшу ІПСО генерують сАме зеленське мародерство та зрада
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14.05.2024 12:02 Ответить
Без емоцій. Цьому члену дали дипімунітет, щоб безперешкодно ганяв по сталіцам і контроліровал обстановку з кубишками і приводіл в чувство реальності должніков дуета. Поповнював касу.
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14.05.2024 12:10 Ответить
НОВИНИ ПРАВДИ: блог Олешко | УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ
Екс-заступник міністра оборони Резнікова Ростислав Замлинський, який погодив контракт на "яйця по 17 грн", отримав посаду в МЗС завдяки Зеленському та Кулебі.

Про це стало відомо з його декларацій за 2023 рік, де він вказав уже нову посаду у відомстві - посол з особливих доручень. Ймовірно, його призначення відбулося на початку 2024 року.

За даними видання, за каденції Резнікова саме він протягом 2022-2023 років погоджував контракти на харчування для української армії за завищеними цінами, зокрема скандальний контракт про "яйця по 17 грн".

А потім ми дивуємось, чому ліній оборони немає? Бо ніхто з оточення Зеленського за корупцію на армії, на мільярди доларів, не покараний. Інші продовжують грабувати, а росіяни цим користуються та наступають.

Зеленський - президент програшу та краху держави.
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14.05.2024 12:32 Ответить
Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував контракт на "яйця по 17 грн", став послом із особливих доручень МЗС, Джерело: ЦЮ ВЛАДУ ТРЕБА ВІДСТОРОНЯТИ ВІД УПРАВЛІННЯ УКРАЇНОЮ, БО ДАЛІ БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ.
20 ТРАВНЯ ГАРНА ДАТА ДЛЯ ЦЬОГО.
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14.05.2024 12:50 Ответить
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14.05.2024 12:53 Ответить
 
 