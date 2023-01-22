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Новости Война
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Информация СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ, - Минобороны

міноборони

Приоритетом Министерства обороны Украины была и остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих, в том числе – в зоне ведения боевых действий. Для этого Министерством в установленном законом порядке осуществляется закупка соответствующих услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Минобороны, комментируя повлекшую скандал публикацию в СМИ относительно закупки услуг питания для военнослужащих.

Как отмечается, распространенная в публичном пространстве информация о содержании закупок услуг питания, распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение.

"Министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуг питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР.

Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Минобороны исповедует принцип нулевой терпимости к коррупции.

"Об эпизодах, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуг питания так же будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону", – добавляют в Минобороны.

Более подробная информация по этому поводу будет обнародована по итогам соответствующего заседания Комитета, ориентировочно - в понедельник.

По данным СМИ, Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 млрд грн. Цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза. Позже стало известно, что Комитет ВР по нацбезопасности вызывает для заслушивания руководство Минобороны.

Информация СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ, - Минобороны 01

Автор: 

Минобороны (9288) еда (352) закупки (748)


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Топ комментарии
+133
Посадять не тих хто крав, а тих, хто про це розповів суспільству
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22.01.2023 10:56
+80
а де факти спростовування ? Виглядає так, як - Не хитайте човен!
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22.01.2023 10:57
+63
Тобто, замість розслідування закупівель по завищеним цінам (якщо це не правда, то слідство це покаже) вони вирішили карати тих, кто зробив розголос цього факту.

Яка корупція? Нащо її розслідувати? Краще позатикати всім пельки.
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22.01.2023 10:59
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АХАХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!!! МЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЭ РАЗОМ!!! ****** (прошу прощения за матюк, но других слов для названия всего этого ******* у меня нет)
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22.01.2023 21:32 Ответить
Гої,краще вчиться чьоткої хуцпі у чьоткіх пацанів,замість того щоб тут обурюватися))))вам ще доооовго тут існувати при цьому режимі))
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22.01.2023 22:40 Ответить
А у тебя методичка подляка)))
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23.01.2023 07:19 Ответить
Раз МО пішло у відверту атаку і звинувачує журналістів у маніпуляції значить справа серйозна, діла хірові і напряму зачіпає інтереси КЛЄТЧАТОГО
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22.01.2023 23:48 Ответить
Ало 73%! Це вже "свінарчуки", чи ще нє?
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22.01.2023 23:48 Ответить
Наконец то подоляцким ботам начали аыдавать качественные методички, даже цитаты Гейне есть
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23.01.2023 07:17 Ответить


A по запорізькій гуманітарці що все затихло?
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23.01.2023 00:25 Ответить
Возможно многоходовка от Ермака для перестановки кадров в ЗСУ, так как Ермак выкупает что военные видят какой он дырявый и какие у него шоколадные отношения с ОПЗЖ они же Відновлення України, по этому он спит и видит как убрать или сместить Залужного. Кумир Ермака Левочкин который был главой ОП у Януковича находится в комитете ВР по нац безопасности... вы серьёзно...? Этот боец батальона Монако номер 1 по схемам вывода капитала, схемам с ценными бумагами, офшорами и спиливанию гос имущества через схемы вместе с завгоспом Януковича Андреем Кравцем который был замечен журналистом УП на встрече с Арахамией в ресторане Ишак, сын которого Андрей Кравец зам главы земельной комиссии в Киевсовете, пока наши пацаны в холодных окопах защищают нашу землю сын завгоспа Януковича Владимир Кравец распоряжается нашей землей в Киеве... Януковича давно нету, хотя нам его все еще хотят вернуть.... а все его ближайшее окружение и дальше пилят страну под покровительством Ермака у которого в замах Татаров который при Януковиче был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД и получил звание "Заслуженного юриста" указом Виктора Януковича от 22 января 2014 года за то что шил дела на активистов майдана...Кто сдал юг? Что произошло с Киреевым? Кто ответит за Мрию? Кто ответит за подготовку к шашлыкам а не к войне? Ермак это опухоль Украины которая пустила метастазы во все органы власти. Скоро будем искать в Ницце или в Ростове
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23.01.2023 01:12 Ответить
Ганьба! Наживатись у воєнний час- підлість. Де ваша совість?
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23.01.2023 02:31 Ответить
Суки, ви що взагалі кончені ?
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23.01.2023 03:15 Ответить
Это все лож и провокация, , как дети в детском саду
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23.01.2023 07:07 Ответить
Расследование необходимо провести и его результаты должны быть опубликованы. Не исключено, что на "Прозоро" ценовые предложения у всех поставщиков были завышены, а поставщики в торгвые сети уже связаны контрактами на поставку продукции.
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23.01.2023 08:12 Ответить
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