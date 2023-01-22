Информация СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ, - Минобороны

Приоритетом Министерства обороны Украины была и остается организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих, в том числе – в зоне ведения боевых действий. Для этого Министерством в установленном законом порядке осуществляется закупка соответствующих услуг.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Минобороны, комментируя повлекшую скандал публикацию в СМИ относительно закупки услуг питания для военнослужащих.

Как отмечается, распространенная в публичном пространстве информация о содержании закупок услуг питания, распространяется с признаками умышленных манипуляций и вводит в заблуждение.

"Министр обороны Алексей Резников вчера лично обратился к председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александру Завитневичу с просьбой безотлагательно провести заседание Комитета и заслушать исчерпывающую информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуг питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР.

Минобороны готовит материалы в Службу безопасности Украины с целью проведения расследования распространения заведомо ложных сведений, которые наносят вред интересам обороны в особый период", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что Минобороны исповедует принцип нулевой терпимости к коррупции.

"Об эпизодах, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера представления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуг питания так же будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону", – добавляют в Минобороны.

Более подробная информация по этому поводу будет обнародована по итогам соответствующего заседания Комитета, ориентировочно - в понедельник.

По данным СМИ, Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 млрд грн. Цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза. Позже стало известно, что Комитет ВР по нацбезопасности вызывает для заслушивания руководство Минобороны.