Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ, - Міноборони

Пріоритетом Міністерства оборони України була і залишається організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців, в тому числі - у зоні ведення бойових дій. Для цього Міністерством у встановленому законом порядку здійснюється закупівля відповідних послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Міноборони, коментуючи піблікацію у ЗМІ щодо закупівлі послуг харчування для військовослужбовців, яка спричинила скандал.

Як зазначається, відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

"Міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Міноборони сповідує принцип нульової толерантності до корупції.

"Щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводиться службова перевірка. Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У разі виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно з законом", - додають у Міноборони.

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Більш детальну інформацію з цього приводу буде оприлюднено за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно - у понеділок.

За даними ЗМІ, Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. Ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися завищеними у 2-3 рази. Пізніше стало відомо, що Комітет ВР з нацбезпеки викликає для заслуховування керівництво Міноборони.