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Новини Війна
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Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ, - Міноборони

міноборони

Пріоритетом Міністерства оборони України була і залишається організація якісного та безперебійного харчування військовослужбовців, в тому числі - у зоні ведення бойових дій. Для цього Міністерством у встановленому законом порядку здійснюється закупівля відповідних послуг.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Міноборони, коментуючи піблікацію у ЗМІ щодо закупівлі послуг харчування для військовослужбовців, яка спричинила скандал.

Як зазначається, відомості щодо змісту закупівель послуг харчування, які набули поширення в публічному просторі, розповсюджуються з ознаками навмисних маніпуляцій та вводять в оману.

"Міністр оборони Олексій Резніков вчора особисто звернувся до голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Завітневича з проханням невідкладно провести засідання Комітету та заслухати вичерпну інформацію щодо порядку, обставин та результатів закупівлі послуги харчування військовослужбовців на 2023 рік за участі представників НАБУ та ДБР.

Міноборони готує матеріали до Служби безпеки України з метою проведення розслідування щодо поширення завідомо неправдивих відомостей, які наносять шкоду інтересам оборони в особливий період", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Міноборони сповідує принцип нульової толерантності до корупції.

"Щодо епізодів, які набувають суспільного резонансу, незалежно від змісту та характеру подання інформації, проводиться службова перевірка. Стосовно процесу та результатів закупівель послуги харчування так само буде проведено внутрішню перевірку. У разі виявлення порушень в діяльності посадових осіб Міноборони вони нестимуть відповідальність згідно з законом", - додають у Міноборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На угоді про постачання продуктів військовим в 13 млрд грн "пиляють" близько 4 млрд. Або Резніков спростовує, або йде у відставку, - Шабунін

Більш детальну інформацію з цього приводу буде оприлюднено за підсумками відповідного засідання Комітету, орієнтовно - у понеділок.

За даними ЗМІ, Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. Ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися завищеними у 2-3 рази. Пізніше стало відомо, що Комітет ВР з нацбезпеки викликає для заслуховування керівництво Міноборони.

Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ, - Міноборони 01

Автор: 

Міноборони (7307) їжа (428) закупівлі (3351)


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Топ коментарі
+133
Посадять не тих хто крав, а тих, хто про це розповів суспільству
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22.01.2023 10:56
+80
а де факти спростовування ? Виглядає так, як - Не хитайте човен!
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22.01.2023 10:57
+63
Тобто, замість розслідування закупівель по завищеним цінам (якщо це не правда, то слідство це покаже) вони вирішили карати тих, кто зробив розголос цього факту.

Яка корупція? Нащо її розслідувати? Краще позатикати всім пельки.
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22.01.2023 10:59
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АХАХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!!! МЫ ЗРОБЫЛЫ ЦЭ РАЗОМ!!! ****** (прошу прощения за матюк, но других слов для названия всего этого ******* у меня нет)
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22.01.2023 21:32 Відповісти
Гої,краще вчиться чьоткої хуцпі у чьоткіх пацанів,замість того щоб тут обурюватися))))вам ще доооовго тут існувати при цьому режимі))
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22.01.2023 22:40 Відповісти
А у тебя методичка подляка)))
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23.01.2023 07:19 Відповісти
Раз МО пішло у відверту атаку і звинувачує журналістів у маніпуляції значить справа серйозна, діла хірові і напряму зачіпає інтереси КЛЄТЧАТОГО
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22.01.2023 23:48 Відповісти
Ало 73%! Це вже "свінарчуки", чи ще нє?
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22.01.2023 23:48 Відповісти
Наконец то подоляцким ботам начали аыдавать качественные методички, даже цитаты Гейне есть
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23.01.2023 07:17 Відповісти


A по запорізькій гуманітарці що все затихло?
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23.01.2023 00:25 Відповісти
Возможно многоходовка от Ермака для перестановки кадров в ЗСУ, так как Ермак выкупает что военные видят какой он дырявый и какие у него шоколадные отношения с ОПЗЖ они же Відновлення України, по этому он спит и видит как убрать или сместить Залужного. Кумир Ермака Левочкин который был главой ОП у Януковича находится в комитете ВР по нац безопасности... вы серьёзно...? Этот боец батальона Монако номер 1 по схемам вывода капитала, схемам с ценными бумагами, офшорами и спиливанию гос имущества через схемы вместе с завгоспом Януковича Андреем Кравцем который был замечен журналистом УП на встрече с Арахамией в ресторане Ишак, сын которого Андрей Кравец зам главы земельной комиссии в Киевсовете, пока наши пацаны в холодных окопах защищают нашу землю сын завгоспа Януковича Владимир Кравец распоряжается нашей землей в Киеве... Януковича давно нету, хотя нам его все еще хотят вернуть.... а все его ближайшее окружение и дальше пилят страну под покровительством Ермака у которого в замах Татаров который при Януковиче был заместителем руководителя Главного следственного управления МВД и получил звание "Заслуженного юриста" указом Виктора Януковича от 22 января 2014 года за то что шил дела на активистов майдана...Кто сдал юг? Что произошло с Киреевым? Кто ответит за Мрию? Кто ответит за подготовку к шашлыкам а не к войне? Ермак это опухоль Украины которая пустила метастазы во все органы власти. Скоро будем искать в Ницце или в Ростове
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23.01.2023 01:12 Відповісти
Ганьба! Наживатись у воєнний час- підлість. Де ваша совість?
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23.01.2023 02:31 Відповісти
Суки, ви що взагалі кончені ?
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23.01.2023 03:15 Відповісти
Это все лож и провокация, , как дети в детском саду
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23.01.2023 07:07 Відповісти
Расследование необходимо провести и его результаты должны быть опубликованы. Не исключено, что на "Прозоро" ценовые предложения у всех поставщиков были завышены, а поставщики в торгвые сети уже связаны контрактами на поставку продукции.
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23.01.2023 08:12 Відповісти
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