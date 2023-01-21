Комітет ВР з нацбезпеки викликає для заслуховування керівництво Міноборони, - "слуга народу" Безугла

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міністерства оборони.

Про це повідомила у фейсбуці заступник голови комітету Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"Викликаємо керівництво Міністерство оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - зазначила вона.

Безугла у коментарях додала, що засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.

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Вона також написала, що Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за її результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуються "резонансні висновки".

"Щодо закупівель в Міністерстві оборони України: такі націнки не тільки по харчуванню. І комплекс питань не обмежується, а чи може міністерство закупати китайські дрончики. Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків. Наше Міноборони зробило дуже багато під час війни в 2022. Але і упущення, тим більше корупційні ризики, не можуть бути залишені без уваги. Дякую журналістам ZN.UA за роботу. Також зверніть увагу, що навіть в умовах воєнного стану ми залишаємось демократією та маємо бути надалі", - розповіла вона.

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