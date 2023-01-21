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Новини Війна
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Комітет ВР з нацбезпеки викликає для заслуховування керівництво Міноборони, - "слуга народу" Безугла

безугла

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міністерства оборони.

Про це повідомила у фейсбуці заступник голови комітету Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.

"Викликаємо керівництво Міністерство оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - зазначила вона.

Безугла у коментарях додала, що засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.

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Вона також написала, що Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за її результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуються "резонансні висновки".

"Щодо закупівель в Міністерстві оборони України: такі націнки не тільки по харчуванню. І комплекс питань не обмежується, а чи може міністерство закупати китайські дрончики. Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків. Наше Міноборони зробило дуже багато під час війни в 2022. Але і упущення, тим більше корупційні ризики, не можуть бути залишені без уваги. Дякую журналістам ZN.UA за роботу. Також зверніть увагу, що навіть в умовах воєнного стану ми залишаємось демократією та маємо бути надалі", - розповіла вона.

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Автор: 

ВР (14942) Міноборони (7307) їжа (428) закупівлі (3351) Безугла Мар’яна (297)


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Топ коментарі
+81
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21.01.2023 17:16
+70
А потім засекретять інформацію і таки все заплановане вкрадуть.
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21.01.2023 17:13
+61
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21.01.2023 17:29
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Посадіть цю курву вже в який небудь гвинтокрил в один кінець!
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21.01.2023 18:17 Відповісти
Ні Честі ні Совісті
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21.01.2023 18:21 Відповісти
Це *******.. якщо це правда, розстріл на місці всіх винних...
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21.01.2023 18:23 Відповісти
І якщо Вовочка, нічого "вменяемого" не скаже, чмирити його буду більше ніж усі парашенки разом узяті.
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21.01.2023 18:25 Відповісти
Хто буде розстрілювать, Безугла? Її призначають щоби поховати справу. Згадайте вагнерівців.
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21.01.2023 18:34 Відповісти
А-ха... Так вони ще й самі себе перевірятимуть... Ой всьо....
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21.01.2023 18:27 Відповісти
НА КРОВІ КРАДУТЬ ТВАРЮКИ.
НА КРОВІ.
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21.01.2023 18:34 Відповісти
Нема кому?? Розстріляю власноруч.. але не вірю що ниточки тягнуться аж до гори..
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21.01.2023 18:36 Відповісти
.. у " Нема кому?? Розстріляю власноруч... дуже сумл(н)іваюсь...
а отдовжину " ниточки" нам не покажуть і після " розслідування"Шо там ... в Запоріжжі з гуманітаркою?

Хто читав ЗВІТ ?

я не читав.. може - прогавив.. а може його й немає...І ще, ця особа подякувала:

"Дякую журналістам ZN.UA за роботу. Джерело:

Питьається : якого х..а біса ) робите ВИ у ВАШІЙ КОМІСІЇ ?

чому тільки тепер прозріли.. Тай то : а на скільки?

Що би константувать ?

І вимовлено це тому, що бедлам бачать не тільки у Країні.. його фіксують УСІ ті, хто допомагає зброєю і грошима.

Учора про це розповідав .п. Швець...То він шо ( як писав пан Альтер его).. казав неправду ?

А скільки було мовлено іще раніш ? Проснулися?

Млява реакція.. вимушена...нехотя дозволений виступ людини, обов'язок якої САМІЙ.. без ЗМІ шуукати і викорінювати ЗЛО !

...Смішні і грішні...
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21.01.2023 19:51 Відповісти
За безкоштовно гріх на душу брати не буду..
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21.01.2023 19:55 Відповісти
Що ця мокра куриця може казати нашим бійцям?

Пора накрутити хвіст на руку...
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21.01.2023 18:39 Відповісти
корупція є невідємною складовою влади в Україні з часів набуття незалежності, а Міністерство оборони яскравим і ласим шматком для її буяння. Тож тупо юзать тут тему "зелених", при них така ж шкода від корупції як і останні 30 років. Наголос треба робити не на кольорі влади, а на конкретних прізвищах. Міняти не кроваті в борделі а державні інституції
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21.01.2023 18:43 Відповісти
Volodymyr Omelyan

@V_Omelyan

·

https://twitter.com/V_Omelyan/status/1616828352437927937 1 ч

Українська влада помилково сприймає відсутність критики під час війни як запрошення до безконтрольної корупції. Всі зловживання у сфері публічних закупівель під час війни є персональною політичною відповідальністю Верховного головнокомандуючого.
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21.01.2023 19:08 Відповісти
згоден, я б ще додав ОСОБЛИВО під час війни...але це ж ніяк не спростовує те що я написав...сьогодні буйним квітом зійшло те що 30 років росте...До речі, Омелян, який тут каже очевидні речі на кшалт "трава зелена, небо блакитне" на справді тупий баклан, який особисто мені заявив що Миколаєву 600 років)))
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21.01.2023 19:16 Відповісти
А скільки років Миколаєву?
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21.01.2023 19:29 Відповісти
1789р
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21.01.2023 19:43 Відповісти
1399.
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21.01.2023 20:33 Відповісти
Омелян, перелогінься)))
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21.01.2023 20:55 Відповісти
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22.01.2023 03:33 Відповісти
так у нас постійно ті прізвища якраз зі списку правлячої партії, від виборів до виборів.
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21.01.2023 19:31 Відповісти
безмозгла забалакала... чому вона ще не поносно-проносна....
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21.01.2023 18:45 Відповісти
А чого всі про це мовчать?? Чого цензор мовчить?? Чого сектанти пісень не співають?? Чого?? Мене вже трусе дві години.. це піста... це Майдан3
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21.01.2023 19:03 Відповісти
бачите ж -ЦЕНЗОР не мовчить

Таки іменно тут поданий цей матеріал.. в цьому сайт наслідує демократичні принципи і відтворює різні думки і погляди.. в тому числі і пана..

ЧОГО ВСІ МОВЧАТЬ ? А ДЕ треба ще " співати пісень "?

Прийде час ВИБОРІВ.. тоді й " заспіваєте"

А зараз тільки на Армію і надія.. та на те, що Старший брат не закриє очі на безлад..
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21.01.2023 19:37 Відповісти
І шатуном бути не хочеться, і прощати такі речі не можна.. значить всі в долі..
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21.01.2023 19:40 Відповісти
...вибачати таке неможливо... але зараз( вважаю) не час підіймати гвалт..-- пам'ятати, спілкуватись , обмінюватись думками - так.. але без закликів до " бурі в стакані"..

з часом дійде до висновків і оцінок.. отоді і агітуймо, шукаємо однодумців і вирішуємо Долю Країни.

Розумію злість і безсилля пана ... співчуваю .. як співчувають і мені

Дякую
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21.01.2023 20:05 Відповісти
І Вам найкращого, добра і ввічлива людина..
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21.01.2023 20:14 Відповісти


помітно.

Що "контора" застосувала генератор імен..

та й бажання "майдану" у час війни -це її бажання
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21.01.2023 21:49 Відповісти
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21.01.2023 19:07 Відповісти
смакота... - "вищий пілотаж"
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21.01.2023 19:54 Відповісти
Эта " жертва аборта" безуглая и это тоже будет расследовать?!
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21.01.2023 19:14 Відповісти
А ця безугла якому народу слуга?
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21.01.2023 19:18 Відповісти
о, вилупилась марянка безмізка.... , ні у кого нема передчуття що як тільки зявляється ця сосна чекай на галімий сюр. ця з любого зашквару від влади здатна зробити ще більший зашквар.
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21.01.2023 19:26 Відповісти
Де,ця Кругла, так довго працювала?Якпрогавила?Краще iди лiкуй хворих.Полiтик не дуже та й глашатай нiкудишнiй.
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21.01.2023 19:27 Відповісти
Арахулия со товарищи ну просто зарабатывают, а здесь вытянули Севрюгу обрубить концы. Этот чертополох из ансамбля песни и пляски имени 95 печерских комиссаров выдаст, що у МО нет средств закупать китайские дроны.
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21.01.2023 19:29 Відповісти
обережніше.

з МАВіками..

"троянським конем"
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21.01.2023 21:52 Відповісти
ЫрмакЗэлиВсрак
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21.01.2023 19:45 Відповісти
Подальші події з яйцями по 170 грн: Безумна розбереться як слід і накаже кого-попало. Резнікова можливо усунуть с посади, а на його місце поставлять ще одного друга Ермака, чи чиюсь корабельну сосну. Після чого відзвітуються про повну перемогу над корупцією в МО. Резніков їде послом на Сейшели.
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21.01.2023 19:55 Відповісти
безугла, **** зелена, продажна, як всі слуги урода.
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21.01.2023 20:10 Відповісти
Красiвая. Я би вдув.
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21.01.2023 20:11 Відповісти
Для кракаділа - може й красівая...
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21.01.2023 20:47 Відповісти
Ну так ****
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21.01.2023 21:07 Відповісти
Безумная жажда власти. Патологическая тварь. Спасибо, избиратели!
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21.01.2023 20:31 Відповісти
а ще З Рєзнікова треба персонально запитати про обмороження наших бійців (
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21.01.2023 21:50 Відповісти
Що,добавите своїх декілька позицій в контракт?
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21.01.2023 21:56 Відповісти
.

ну як вам таке, ЗеБiли? бубочка та слуги все ще нi в чому не винуватi?

все ще Порошенко барига? i як вам бiзнес на кровi ?

https://media.tenor.com/Hcjs0-DgEHoAAAAd/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.gif
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22.01.2023 16:59 Відповісти
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