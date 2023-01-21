Комітет ВР з нацбезпеки викликає для заслуховування керівництво Міноборони, - "слуга народу" Безугла
Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки викликає на засідання керівництво Міністерства оборони.
Про це повідомила у фейсбуці заступник голови комітету Мар'яна Безугла, передає Цензор.НЕТ.
"Викликаємо керівництво Міністерство оборони України на Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - зазначила вона.
Безугла у коментарях додала, що засідання має відбутися у закритому режимі найближчим часом.
Вона також написала, що Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за її результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуються "резонансні висновки".
"Щодо закупівель в Міністерстві оборони України: такі націнки не тільки по харчуванню. І комплекс питань не обмежується, а чи може міністерство закупати китайські дрончики. Державна аудиторська служба України якраз проводить перевірку Міноборони і за результатами, а також роботи правоохоронних органів, очікуємо резонансних висновків. Наше Міноборони зробило дуже багато під час війни в 2022. Але і упущення, тим більше корупційні ризики, не можуть бути залишені без уваги. Дякую журналістам ZN.UA за роботу. Також зверніть увагу, що навіть в умовах воєнного стану ми залишаємось демократією та маємо бути надалі", - розповіла вона.
Будь ласка, зачекайте...
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НА КРОВІ.
а отдовжину " ниточки" нам не покажуть і після " розслідування"Шо там ... в Запоріжжі з гуманітаркою?
Хто читав ЗВІТ ?
я не читав.. може - прогавив.. а може його й немає...І ще, ця особа подякувала:
"Дякую журналістам ZN.UA за роботу. Джерело:
Питьається : якого х..а біса ) робите ВИ у ВАШІЙ КОМІСІЇ ?
чому тільки тепер прозріли.. Тай то : а на скільки?
Що би константувать ?
І вимовлено це тому, що бедлам бачать не тільки у Країні.. його фіксують УСІ ті, хто допомагає зброєю і грошима.
Учора про це розповідав .п. Швець...То він шо ( як писав пан Альтер его).. казав неправду ?
А скільки було мовлено іще раніш ? Проснулися?
Млява реакція.. вимушена...нехотя дозволений виступ людини, обов'язок якої САМІЙ.. без ЗМІ шуукати і викорінювати ЗЛО !
...Смішні і грішні...
Пора накрутити хвіст на руку...
@V_Omelyan
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https://twitter.com/V_Omelyan/status/1616828352437927937 1 ч
Українська влада помилково сприймає відсутність критики під час війни як запрошення до безконтрольної корупції. Всі зловживання у сфері публічних закупівель під час війни є персональною політичною відповідальністю Верховного головнокомандуючого.
Таки іменно тут поданий цей матеріал.. в цьому сайт наслідує демократичні принципи і відтворює різні думки і погляди.. в тому числі і пана..
ЧОГО ВСІ МОВЧАТЬ ? А ДЕ треба ще " співати пісень "?
Прийде час ВИБОРІВ.. тоді й " заспіваєте"
А зараз тільки на Армію і надія.. та на те, що Старший брат не закриє очі на безлад..
з часом дійде до висновків і оцінок.. отоді і агітуймо, шукаємо однодумців і вирішуємо Долю Країни.
Розумію злість і безсилля пана ... співчуваю .. як співчувають і мені
Дякую
помітно.
Що "контора" застосувала генератор імен..
та й бажання "майдану" у час війни -це її бажання
з МАВіками..
"троянським конем"
ну як вам таке, ЗеБiли? бубочка та слуги все ще нi в чому не винуватi?
все ще Порошенко барига? i як вам бiзнес на кровi ?
https://media.tenor.com/Hcjs0-DgEHoAAAAd/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.gif