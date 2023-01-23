"Яйца по 17 за штуку" Минобороны не закупало и не планирует, - Резников

Министр обороны Алексей Резников опроверг информацию о закупке продовольствия для ВСУ по завышенным ценам.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

По словам Резникова, контроль со стороны Парламента и общества является неотъемлемым элементом демократии, отличающей Украину от нашего врага.

"Первое. На обеспечение питанием военнослужащих в 2023 году будут направлены десятки миллиардов гривен. Это – большой рынок. Еще чуть больше года назад этот рынок фактически был под контролем монополии. Во время назначения на должность министра я взял публичное обязательство – демонополизировать услуги питания. И мы с командой это сделали еще прошлой зимой.

В настоящее время Минобороны заключило контракты с 8 поставщиками на обеспечение услуги питания. Я продемонстрирую эти контракты народным депутатам. За каждым из поставщиков согласно договору закреплено определенное количество воинских частей. В контрактах прописана норма: если какой-либо из поставщиков не способен выполнить обязательства, то другие "подхватывают" воинские части согласно определенному алгоритму. Поставка продовольствия везде будет гарантирована непрерывной, что бы ни произошло", - объяснил глава Минобороны.

Он отметил, что предоставление услуги питания осуществляется по принципу "еда ходит за военными". То есть поставщик гарантирует доставку продовольствия везде, где несут службу подразделения определенной части.

"Второе. Подчеркну слово "услуги". Минобороны не осуществляет закупку отдельных продуктов. Оборонное ведомство покупает комплексную услугу по обеспечению питания. То есть доставку определенного комплекта продуктов в воинские части, а в отдельных случаях - и приготовление пищи.

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Предмет закупки - стоимость суточного рациона для военнослужащего. Этот рацион имеет четкие критерии по калорийности и другим параметрам. Поставщики гарантируют обеспечение дневного рациона за определенную сумму. В прошлом году эта сумма составляла 120 грн на военнослужащего в сутки. В этом году мы получили предложения поставщиков в диапазоне от 151 до 162 грн в сутки.

В результате проведения переговоров конечная стоимость услуги по обеспечению питания одного бойца в сутки составляет 145,8 грн. Кто-то действительно считает, что эта сумма завышена? Номинально произошел рост стоимости услуги на 21,5%. Но этот показатель даже меньше уровня инфляции, которая за год составила 26,6%. Любая хозяйка знает, как в прошлом году выросли цены на разные виды продуктов и какова была динамика. Особенность контрактов Минобороны состоит в том, что они заключаются с поставщиками услуг на год вперед по фиксированной цене. То есть это тоже риски, которые берет на себя бизнес", - продолжил Резников.

Министр заявил, что процесс заключения контрактов и взятие обязательств состоит из нескольких стадий: "Объявление потребностей Минобороны, предоставление предложений бизнесом, проведение внешней экспертизы цены, согласование контракта, проведение внутренней проверки, подписание контракта и т.д. Финальной частью этого процесса является регистрация подписанного контракта. Только после регистрации в казначействе возникают финансовые обязательства и можно осуществлять платежи".

Резников также обратил внимание, что с 2016 года питание военнослужащих осуществляется на основе каталога продуктов, включающего более 400 позиций. В то же время начпроды на основании рациона выбирают из каталога продукты, которые должен обеспечить поставщик.

"Когда народные депутаты посмотрят на контракты с 8 поставщиками, они увидят, что цены на одни и те же продукты – разные. Так же как отличаются цены в торговых сетях. ... Просто каждый имеет свою специализацию. Собственно производство какой-то группы товаров, или эксклюзивные условия с производителями, поэтому где-то мясо дешевле, а где-то – рыба, овощи или молоко", - пояснил он.

"Цены на продукты анализируют специальные экспертные учреждения, в частности, Институт судебных экспертиз им. засл. проф. М.С. Бокариуса Министерства юстиции Украины. Они определяют определенный диапазон. Например, на картофель установлен диапазон от 7 до 36 грн. за килограмм, поскольку она бывает разных сортов, это также один из продуктов, на который наблюдаются существенные сезонные колебания цены, сейчас в медиа огромное количество искаженной информации о ценах.

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Само издание "Зеркало недели" через полтора дня после публикации вырезало несколько позиций по своей инфографике, где содержались некорректные сравнения, по которым уже самая большая огласка. К сожалению, это сделало без объяснений. Понимание некорректности по другим позициям тоже придет.

Ведь сравниваются несопоставимые вещи. Цены на банку или бутылку фасованной продукции с ценой за килограмм. Цены на литр с ценой за килограмм. Цены за вес нетто с ценой за вес брутто и др.", - подчеркнул министр.

По словам Резникова, то, что в публикации "Зеркала недели" было сочтено как 0,2% стоимости контракта – это приготовление пищи поставщиком в нескольких воинских частях, где по разным причинам готовят внешние подрядчики. А совсем не доставка продуктов: "Это еще одна грубая ошибка, вводящая в заблуждение".

"Пятое. Объясню на яйцах. Когда народные депутаты будут сравнивать цены на куриные яйца в контрактах с разными поставщиками, они увидят, что у 7 поставщиков цена колеблется в диапазоне между 80 грн до 90,6 грн за десяток. Сравните с ценой в супермаркетах сейчас. Подчеркну – это постоянная цена на весь 2023 год с условием доставки во Львов или под Бахмут.

Только в документе, обнародованном в СМИ, указана аномальная цена, которую восприняли как 17 грн за штуку. На чем выстроили теорию заговора. На самом деле это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик. Яйца – единственная категория из каталога, которая в приложении к сделке рассчитывается в штуках. Поставщик указал цену не за штуки, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено в единицу измерения на вес, в другую таблицу.

Согласно нормативам килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта (вес яйца по стандарту должен составлять от 42 г до 60 г). Цена 170 грн за килограмм яиц – это 85 грн за десяток. Что в пределах показателей других поставщиков полностью соответствует рыночной цене. Институт имени Бокариуса в качестве рекомендованной отметил цену 90 грн за десяток. Все желающие могут взвесить килограмм яиц и сосчитать, сколько это штук. "Яйца по 17 за штуку" Минобороны не закупало и не планирует", - подчеркнул Резников.

Он добавил, что ошибка компании с переводом штук в килограмы была замечена еще в конце декабря, как и некоторые технические ошибки в других договорах. После чего руководитель подразделения был отстранен.

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"На заседании комитета я продемонстрирую народным депутатам официальное письмо компании-поставщика, которая признает ошибку и просит внести соответствующие изменения", – сказал министр.

"На сегодня по всем контрактам завершаются дополнительные внутренние проверки, воинские части сверяют с каталогом, исправляются технические ошибки, готовятся дополнительные соглашения по поставкам в пределах доказанных параметров государственного бюджета и т.д. После чего документы будут зарегистрированы в Госказначействе. То есть де-юре обнародованного в СМИ документа еще не существует. Никакой копейки по нему не израсходовано. Заявления, что Минобороны "украло" или "пыталось украсть" миллиарды - это полный бред", - добавил он.

"Шестое. Вопрос, который мне в последние дни ставили чаще всего - почему это возникло сейчас? Публичный вброс информации о якобы завышенных в 2-3 раза ценах начался еще в середине прошлой недели. То есть не после, а в Рамштайн, именно когда продолжалось уточнение договоренностей. Тот, кто передал один из контрактов и приложения для обнародования, как минимум - совершил служебное преступление. Это лицо будет обязательно установлено и привлечено к ответственности. Для этого подготовлены соответствующие материалы в СБУ. В частности, будут выяснены мотивы. Поскольку никакой фактической составляющей в претензиях нет, кроме манипуляций, наиболее очевидной целью является попытка подрыва доверия к Минобороны в очень ответственный момент. А это уже - не просто служебное преступление", - подчеркнул глава Минобороны.

"По моей просьбе председатель Комитета Александр Завитневич пригласил на заседание представителей НАБУ и ГБР, чтобы все были "на одной странице". Также я предложу народным депутатам рассмотреть возможность создания временной следственной комиссии по процессу закупок, если другие инструменты парламентского контроля они сочтут недостаточными. Это создаст дополнительную нагрузку на Минобороны, но мы готовы идти на это, потому что уверены в своей правоте.

Свою позицию я озвучивал не раз: нулевая толерантность к коррупции. Именно по моей инициативе Госаудитслужба приступила к проверке Минобороны. Если будет доказано, что кто-то из чиновников злоупотребляет, он получит по закону", - подытожил Резников.

Напомним, журналист Юрий Николов сообщил, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 млрд грн. По его данным, цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза. Минобороны в ответ заявило: "Сведения СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ".

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