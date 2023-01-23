Компания-поставщик пищи для Минобороны имеет признаки фиктивности. Ни офиса, ни персонала, ни мощностей. Есть только печать, счет и "левый" адрес регистрации, - агент НАБУ Шевченко

Компания-поставщик, попавшая в громкий скандал вокруг поставок продуктов питания для военных по завышенным ценам, должна была прозрачно дать ответы на все вопросы, которые всколыхнули народ.

Об этом написал в фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Что должна сделать компания-поставщик, которая вроде бы честно выиграла рекордный по цифрам тендер, но попала в такой позорный скандал? Да, конечно - немедленно выйти в публичную плоскость и провести пресс-конференцию, на которой честно и прозрачно дать ответы на все вопросы, которые возмутили украинцев - в конце концов, к чему тут тайны? Мы же не о закупках оружия говорим, а о яйцах и картофеле", - отмечает он.

"Впрочем, есть одна проблема: компания "Актив компани", которая "выиграла" тот же тендер на 13 млрд грн, у этой мощной промышленно-аграрной корпорации, о которой никто и никогда не слышал, нет офиса, куда можно было бы пригласить журналистов. Также она не имеет ни складов, ни производственных мощностей. Не имеет персонала, не имеет ТОП-менеджмента. Даже сайта не имеет, а об опыте вообще молчу. Все, что там есть – это фунт-директор, печать, банковский счет и "левый" адрес регистрации, то есть имеем все признаки фиктивной деятельности, но почему-то ни одно (!) должностное лицо МОУ включительно с Министром это не удивило, хотя департамент внутренней безопасности вообще не имел права допускать такую ООО к участию в тендере!" - продолжает Шевченко.

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"Но нам и дальше будут рассказывать о российской информационно-психологической операции и обращаться к СБУ с требованием наказать журналистов. Прекрасно, господин Алексей Резников, - просто замечательно", - резюмирует он.

Напомним, журналист Юрий Николов сообщил, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 млрд грн. По его данным, цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза. Минобороны в ответ заявило: "Сведения СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ".

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