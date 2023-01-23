Компания-поставщик пищи для Минобороны имеет признаки фиктивности. Ни офиса, ни персонала, ни мощностей. Есть только печать, счет и "левый" адрес регистрации, - агент НАБУ Шевченко
Компания-поставщик, попавшая в громкий скандал вокруг поставок продуктов питания для военных по завышенным ценам, должна была прозрачно дать ответы на все вопросы, которые всколыхнули народ.
Об этом написал в фейсбуке агент НАБУ Евгений Шевченко, передает Цензор.НЕТ.
"Что должна сделать компания-поставщик, которая вроде бы честно выиграла рекордный по цифрам тендер, но попала в такой позорный скандал? Да, конечно - немедленно выйти в публичную плоскость и провести пресс-конференцию, на которой честно и прозрачно дать ответы на все вопросы, которые возмутили украинцев - в конце концов, к чему тут тайны? Мы же не о закупках оружия говорим, а о яйцах и картофеле", - отмечает он.
"Впрочем, есть одна проблема: компания "Актив компани", которая "выиграла" тот же тендер на 13 млрд грн, у этой мощной промышленно-аграрной корпорации, о которой никто и никогда не слышал, нет офиса, куда можно было бы пригласить журналистов. Также она не имеет ни складов, ни производственных мощностей. Не имеет персонала, не имеет ТОП-менеджмента. Даже сайта не имеет, а об опыте вообще молчу. Все, что там есть – это фунт-директор, печать, банковский счет и "левый" адрес регистрации, то есть имеем все признаки фиктивной деятельности, но почему-то ни одно (!) должностное лицо МОУ включительно с Министром это не удивило, хотя департамент внутренней безопасности вообще не имел права допускать такую ООО к участию в тендере!" - продолжает Шевченко.
"Но нам и дальше будут рассказывать о российской информационно-психологической операции и обращаться к СБУ с требованием наказать журналистов. Прекрасно, господин Алексей Резников, - просто замечательно", - резюмирует он.
Напомним, журналист Юрий Николов сообщил, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 млрд грн. По его данным, цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза. Минобороны в ответ заявило: "Сведения СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ".
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Хто б грабував армію в часи війни, якби не вони.
Зараз він рве... невідомо, чи волосся; і невідомо де... Але рве.
https://telegra.ph/file/d27c20c174a5ec6b375f3.jpg 🏛️Смотрите как все интересно. Октябрь 2020 г. Издание "Зеркало недели" сообщает сенсацию. На фоне бушевавшего тогда Вагнергейта, во время визита в Великобританию, президент Зеленский тайно встречался с главой английской разведки МИ-6 Ричардом Муром. https://t.me/pecherhill/73 Мы тогда писали, мистер Мур сообщил Зеленскому об утечке информации из его офиса в Москву, и предупредил о серьезных последствиях.
😉Далее последовал многосерийный Вагнергейт, результат которого известен. Офис президента согласился назначить руководителями украинской армии генералов рекомендованных англичанами, т е Залужного и Шапталу. За это англичане обеспечили весьма безболезненное для Зеленского завершение Вагнергейта.
🤦🏼А господин Ермак с тех пор потерял сон и покой.
🇬🇧О том, что информацию "Зеркалу недели" слили сами МИ-6 мы тогда сообщили.
💰Наши дни. Тоже самое "Зеркало недели" публикует сенсацию. Издание сообщает, что Министерство обороны Украины занимается закупкой продовольствия для Вооруженных сил Украины по ценам в 2-3 раза дороже чем в розницу в супермаркетах Киева.
💤Очевидно, история будет иметь продолжение, крайне тяжелое для украинской власти. Давайте не забывать, что президентом Украины Владимир Зеленский стал во многом благодаря делу отца и сына Гладковских, тех самых Свинарчуков. Которые, кстати, сейчас на свободе.
🙅🏻♂️Посадить их команда Зеленского не смогла. Она смогла попасться на обворовывании украинских солдат прямо во время острой фазы войны.
📉При чем тут "Зеркало недели"? Да при том, что украинской власти больше не передают приветов. Западные партнеры приступили к уничтожению рейтинга Зеленского, в первую очередь внутри Украины. Естественно делать они это будут мягко, чтобы не вызвать волнений внутри воюющего государства. Однако.
💥Коррупционные скандалы теперь будут повторяться с завидным постоянством. Зеленский не может навести порядок в своем окружении. А Британия и США не желает больше терпеть в руководстве Украины типов вроде Ермака, Тимошенко, Татарова и подобных.
😎Приготовьтесь. Это лишь первый скандал из череды возможных. Кстати, на действия украинской армии влияния он не окажет.
https://www.facebook.com/100004437521912/posts/pfbid032LdG35r9Ef7NwaempLQjz37uzixpAVtKJnPJmBEqCYncJ2mSkgwGNQWeVvPajwgMl/?app=fbl Al Makarski
8 січня 2023
Ви ж уже відповіли фото вождя кварталу і ОПи
Кшталту Укроборонпрому, як я розумію.
а тут ні, просто гроші в кишеню ...
Зелений Халімон. Прибарахляється так, що і правнукам вистачить.
Зато Зеленський збір на армію започаткував, а від новорічного звернення дідо плакав, баба плакав і собачка теж сіла і заплакала..
И мы все прекрасно знаем какая будет реакция системы. Система 100500 раз докажет, что не зря называется "коррупционным днищем".
Главный и важнейший вопрос: Что, плять, со всем этим делать? Вернее даже не "что", а КАК?
Надо уделять внимание завышенной цене продуктов, а имущество с персоналом - дело такое, можно арендовать помещения, можно по субподряду слить свои обязательства другим фирмам.
НАБУ нужно эффективнее собирать улики, всё проверить и потом выступать. Странновато выглядит, что от таких серьёзных обвинений можно "отбрехаться" всего лишь на пресс-конференции - НАБУ это не гражданский контроль, должно быть уголовное расследование и суд с прокурором.
down to the potatoe -farmer,
the higher the possibillity of leaks
informational and money wise.
Why a post-box company?
Perhaps to protect suppliers like China
and India, even Belarus.
Putin still could win that war,
and suppliers could get in *******.
Scenario: Putin occupies Ukraine,
and every small potato farmer
gets sent to Gulag for supporting
a "fascist" regime.
Now, the small potato farmer just sold
to a civil company,
not a state-owned military one.
Then there would be just one "Jesus" sent to Gulag,
and none of his desciples.
Також цікаво, чи є відповідна заява до НАБУ від тих хто вважає що вібдувся/відбувається злочин?
😛