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Новости Борьба с коррупцией
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Поставщик услуг питания Минобороны опроверг обвинения в завышении цен и пригласил депутатов оборонного комитета посетить производство

харчування

Компания ООО "Актив компани" отрицает выдвинутые против нее обвинения в завышении цен и предлагает депутатам профильных комитетов ВР лично посетить производственные мощности и убедиться в высоком качестве производства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном прессрелизе компании.

В тексте пресс-релиза указывается: "В последнее время в СМИ активно распространяется недостоверная информация об ООО "Актив компани" как контрагенте Министерства обороны Украины по договору о предоставлении услуг по обеспечению комплектами продуктов питания военнослужащих ВСУ. Приводится информация о том, что ООО "Актив компани" якобы является "прокладкой", находится по адресу массовой регистрации, имеет уставной капитал в размере всего 1000 грн., реализует продукцию по завышенным ценам.

Указанная информация недостоверна, направлена на дискредитацию ООО "Актив компани" и Минобороны.

Во-первых, в штате ООО "Актив компани" официально трудоустроены 187 работников.

Во-вторых, во владении ООО "Актив компани" находится более 2000 кв. складских помещений, включая холодильные камеры для хранения скоропортящейся продукции.

В-третьих, в распоряжении ООО "Актив компани" находится более 70 специализированных грузовых транспортных средств грузоподъемностью от 5 до 20 т.

Читайте также: Минобороны заключило соглашение о продовольствии для военных по почти втрое завышенным ценам, - СМИ

В-четвертых, со складов ООО "Актив компани" ежедневно отгружается продуктов питания в объеме не менее 120 т.

В-пятых, фактическое местонахождение ООО "Актив компани" не соответствует юридическому адресу, что объясняется целью сохранения жизни и здоровья работников предприятия, а также его производственных мощностей.

Относительно якобы завышения цен на продукты питания и стоимости яиц.

При проведении соответствующей закупки, свои ценовые предложения на рассмотрение МО предоставили более 14 компаний и предложили цены от 151 грн до 162 грн за единицу услуги.

Цена единицы услуги по каждому из восьми договоров МО, в том числе с ООО "Актив компани" в 2023 году составляет сейчас 145,8 грн.

Сама услуга включает стоимость одного комплекта продуктов по Каталогу с перечнем продуктов более 400 наименований (что обеспечивает полноценное питание одного военнослужащего в сутки) и доставку по всей территории Украины, в частности, и в зону боевых действий. В соответствии с порядком применения Каталога продуктов питания, МО заказывает комплекты продуктов питания по Каталогу продуктов – весь перечень пищевых продуктов, входящий в Каталог продуктов, и закупается как одно целое.

Кроме того, в стоимость Услуги также входит освежение (обновление) фактически поставленных продуктов питания, у которых истекает срок хранения путем их замены на аналогичные пищевые продукты свежего производства.

Именно по изложенным причинам сравнение цен на отдельную единицу товара в любом супермаркете со стоимостью в контракте является неправильным и манипулятивным.

Отдельно заметим, что цена на услуги по обеспечению продуктами питания фиксируется на весь год и не может быть увеличена в случае сезонного удорожания тех или иных продуктов.

С даты заключения договора ООО "Актив компани" не реализовало ни одного яйца по цене 17 грн. Заключению договора с Минобороны предшествовало проведение судебного товароведческого исследования в ННЦ "ИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариус", согласно которому рыночная цена одного яйца составляет 9 грн. за шт.

Хотим отметить, что с начала полномасштабного военного вторжения на территорию Украины со стороны страны-агрессора, Кабинет Министров Украины принял ряд нормативно-правовых актов, которыми, прежде всего, по соображениям безопасности, был утвержден отдельный порядок оборонных закупок на время военного положения. – Речь идет в комментарии. – Обнародование сейчас действующих контрактов компании ставит под угрозу дальнейшую безопасную работу наших производственных мощностей и жизни и здоровья наших сотрудников. А это – более 180 человек.

ООО "Актив компани" обращается к Минобороны Украины, а также к депутатам Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с призывом о расследовании утечки информации с ограниченным доступом и о принятии мер обеспечения работы предприятия, гарантирующего сегодня качественные услуги по организации питания тысячам украинских военнослужащих по всей стране.

Пользуясь случаем, ООО "Актив компани" приглашает депутатов профильного оборонного комитета посетить мощности нашего предприятия, убедиться в их наличии и высоком качестве производства.

В заключение, выражаем искреннюю надежду на то, что искусственно спровоцированный скандал в СМИ на основе манипуляций с данными и, как следствие, обвинения в якобы наличии коррупционной составляющей в работе нашей компании по контрактам с МО не является спланированной провокацией, направленной на подрыв обороноспособности страны. В противном же случае компания будет обращаться в Службу безопасности Украины с требованием о всестороннем расследовании этого инцидента.

Напомним, журналист Юрий Николов сообщил, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 млрд грн. По его данным, цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза. Минобороны в ответ заявило: "Сведения СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ".

Читайте также: Заблокирована схема масштабного хищения продуктов питания для военных, - ГБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

Минобороны (9288) продукты (1532) ВСУ (6546)


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Топ комментарии
+32
ага. помовчали, поки домовлялися що зробити і, мабуть, переписували екстрено контракти і додатки до них усі вихідні. тепер розродилися.
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22.01.2023 21:14
+32
Я не знаю як коментувати цю хуцпу...
Особливо про доставку у зону бойових дій.
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22.01.2023 21:17
+31
Укладенню договору з Міноборони передувало проведення судового товарознавчого дослідження у ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса", згідно якого ринкова ціна одного яйця становить 9 грн. за шт. Джерело:

Це ціна страусиного ??
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22.01.2023 21:16
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тут "послуга" -це десяток яєць ... )
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22.01.2023 22:26 Ответить
Тут "послуга" - це вартість готової їжі для споживання однією людиною.
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23.01.2023 02:42 Ответить
Взагалі яйця по 50 грн/дес це нонейм, а вже брендові по 70. Сьогодні спеціально перевірив у Ашан
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22.01.2023 22:11 Ответить
Ціна яєць Bonevtique зовсім захмарна...
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22.01.2023 23:05 Ответить
гуртова нижче 5 грн. до чого тут ринкова хз
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22.01.2023 22:12 Ответить
Пирують злодюжки, бо упевнились - більше їх на Печерських пагорбах не побачать. Того і виникла ця приказка - пир во время чуми.
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22.01.2023 22:17 Ответить
Тобто я правильно розумію, що за логікою галасливих обурювачів, треба солдат годувати з АТБ, просто щоб відповідальні з військових частин приїзджали і купували з полок, або нехай забирали від менеджерів в АТБ відвантаження. Правильно я розумію, що можна в такому випадку спланувати диверсію і отруїти пів української армії буде? Тобто якщо ГРУ РФ дізнається усю логістику, зможе активувати спецоперацію "Отруєння" і в один день, підмінити яйця з якоїсь птацефабрики на отруйні, бо так вирішило суспільство, що переплачувати за безпеку в умовах військового стану не потрібно? Тобто треба усунути цю секретну "прокладку" і кормити солдат з АТБ. Гарна ідея, десятки тисяч солдат виходить РФ зможе знищити активувавши спецоперацію отруєння. Вау вау вау. Жгітє украінскіє гніди, нехай подохнуть солдати, але ні копійки на заходи безпеки.
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22.01.2023 22:18 Ответить
..от так людина демонструє свою хворобу!! Ти або дійсно іван-дурак... або дитина!?
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22.01.2023 22:23 Ответить
Це ви просто ідіоти, але судячи з усього, я бачу так, що фірма що займалася постачанням продуктів до війська, мала бути належно законспірована, і відповідно перевіряти як працівників, так і логістику, перевіряти продукцію, навіть водій має бути не один, а кілька, і можливо спецагентами. Я не розумію в такому випадку, це безпека армії в умовах коли ворог має дуже поширену агентську мережу в країні. Тобто все це може коштувати 7 грн за яйце? Який тупий примітивізм. Нас переможуть, бо наш громадянин тупий дебіл, що не може побачити інші точки зору, а одразу верещить ЗРАДА, грабують.
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22.01.2023 22:30 Ответить
... ти ідіот з дитинства..чи це наслідок якоїсь хвороби? Те що .читаючи твою маячню... ніхто не сумнівається ..що Іван-дурак...це твоє!
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22.01.2023 22:47 Ответить
Мдє, якщо таку законспіровану контору звичайні журналісти спалили, то в мене теж сумніви щодо нашої перемоги. Нє?
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22.01.2023 22:55 Ответить
Всі працівники повинні бути спецагентами,не тільки лиш всі працівники,але й усі призовники,та що там,усе населення!!!
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22.01.2023 22:56 Ответить
І кури, кури, бл@дь
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22.01.2023 23:05 Ответить
хлопчик я бачу ти в долях, такий собі замаскований лігіонер під прикритям, 5 років прах грабував ( мав своі ботоферми ) 3 роки зеля дороги будував( ти зараз виконуешь замовленя по методічки), як ви все ******* коли ви вже нажретесь...
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23.01.2023 12:29 Ответить
Ви маніяк з нав'язливою ідеєю отруєння? Може Вам до лікаря, чи поліцію до Вас?
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23.01.2023 02:44 Ответить
І знесла курочка яєчко не просте, а золоте - тому і ціна така.
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22.01.2023 22:22 Ответить
Як вже задовбали коментатори-відбілювачі зе...
Краще би розказали чому до цих пір на передок волонтери везуть продукти харчування?
Чому ніхто їх не питає "...щоб не отравили..."?
Чому, *****...?!!!
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22.01.2023 22:23 Ответить
Тому, ***** , що волонтери їдуть до "своїх" підрозділів
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22.01.2023 22:40 Ответить
тому що ти погано читаєш методічку, СВОЇ??? а шо е чужі? я там був і скажу так як би не волонтери то з харчем було б зовсім кепська справа, а зе ботоферми працюють до 20.00 а потім ідуть реальні відгуки народу...
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23.01.2023 12:44 Ответить
А ти бачу гарно все повичитував , знаєш хто до скількох працює Сам то чому до 20.00 працюєш😃
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23.01.2023 15:00 Ответить
щось звучить усе як з'явлення із зізнанням
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22.01.2023 22:30 Ответить
Как дети. Хрен с ним с ценами, посмотрите на наши виробничи патужнасти. На что именно? Как яйцо из жопы курицы вылазит? Вы обьясните как оно в три раза дорожает пока от жопы до упаковки доходит.
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22.01.2023 22:38 Ответить
Гнилі пусті відмази розраховані на дебілів
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22.01.2023 22:44 Ответить
Якщо так, то афера пройде. А крапку в спробі дибілізації суспільства має поставити хто? Правильно, депутати оборонного комітету, в якому заступницею комітета є Безмізка Маряна а курує прийняттям рішення комітету всім відома Ахламідія. Особливо сподобався пункт про "освіження" продуктів з якого слідує що нас шановні тримають таки за дурнів і якщо цей зашквар закінчиться нічим то мабуть так і є.
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23.01.2023 10:14 Ответить
Диму без вогню не буває. А те, що для зелених зараз дуже сутожно з підсосом лаве, то цілком можливі і зловживання в МО, і он якогось міністра на хабарі в 400 тисяч долярів взяли, і тп смаглюк-василевська намагається англійців примусити інвестувати у відбудову Бучі. І це при тому, що самі ж зелені попереджають про можливий наступ рашистів з півночі, тобто, ту Бучу знову можуть розїбати, але ж деньог дуже хочеться сволоті, інакше який їм сенс було лізти у владу?
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22.01.2023 23:04 Ответить
Та грошей то хочеться, але якщо б тільки в кишеню, то пів біди. А треба ж заплатити слугам, щоб наприймали потрібних законів, у т.ч. і про вибори, щоб правити вічно і стати державою диктатора. Ще пару місяців і Конституційний суд підложать під себе, отоді вже кайф владі. "Хуже не будет", так зелені шмарклі?
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23.01.2023 02:53 Ответить
До чого тут якість ? Мова йде про закупівлю продуктів за цінами значно вищими ніж на загальному ринку споживання, а точніше розкрадання бюджетних коштів...
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22.01.2023 23:13 Ответить
хотілося б щоб перевірили 'агроспецгосп+' , консервацією цього виробника кормлять військових, але те, що в банках на смак лише віддалено нагадує їжу
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22.01.2023 23:16 Ответить
Курячі фаберже. Диму без вогню не буває. Нас чекають дуже цікаві післявоєнні часи. Стільки ще гівна вилізе - просто страх. Потім ми довго не зможемо осягти багатьох речей по перемозі, буде багато болю.
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22.01.2023 23:31 Ответить
Погано коли всі рослідування і суди переноситься на потім, "бо не на часі" А тим часом ворюги, корупціонери та диверсанти набивають кишені та скорочують життя наших захистників реально допомогаючи на ворогові.
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23.01.2023 10:53 Ответить
"Потьомкінская дєрєвня"
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22.01.2023 23:49 Ответить
***** яйца почему 17 а в сильпо по 7 **** потому что вы на них молитесь ？Статья еще сильнее закопала ******
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23.01.2023 00:03 Ответить
Почему яйца по 17? Так ребята из этой канторы эти яйца одевают в яичные бронежилеты с функцией самоликвидации по завершению гарантированного срока хранения. Ну... шоб окружающую среду спасти от яичного загрязнения.
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23.01.2023 09:42 Ответить
Повна дурня, за 4 мільярди відкату, могли б більш грунтовно "спростувати" , але бариги є бариги.. ЗЕбіли як крали так і крадуть в надії що війна все спише, але вони як і пуйло помиляються...
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23.01.2023 00:03 Ответить
Свинарчуки - малые детишки в коротких штанишках против этой ЗЕбанутой срани. Если внимательно присмотреться, то вполне может быть, что за этой фирмочкой прячется свинное рыло Бени КАЛомойского.
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23.01.2023 09:45 Ответить
може бути, що останнім часом його зовсім не чутно...
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23.01.2023 12:51 Ответить
Мне когда-то попадалась инфа, что эта пейсатая тварь сидит в Буковеле. Когда кацапня звизданула по Днепровскому аэропорту, этот ******* блеял Филатову : я-же тебе говорил, что в Днепре аэропорта на будет.
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23.01.2023 14:57 Ответить
Щоб зрозуміти усю цю схему для початку необхідно отримати відповідь на питання: 1.чи налічувався штат з чисельність 187 працівників , 2.придбано обладнання та складські приміщення до участі в тендері, 3.як давно працює названа фірма на ринку таких послуг.Якщо фірма утворена на 2-3 дні до тендеру, то усе стає зрозумілим.

Саме найцікавіше у їхній відповіді:"вартість Послуги також входить освіження (оновлення) фактично поставлених продуктів харчування, у яких спливає термін зберігання, шляхом їх заміни на аналогічні харчові продукти свіжого виробництва." Джерело:
Питання-чому будуть поставлятися продукти у яких спливає термін зберігання? Ви що маєте закупити на цілий рік і зберігати у себе
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23.01.2023 00:03 Ответить
Ви абсолютно праві. Я колись працював у подібній структурі.
Інколи трапляються випадки, коли потрібно замінити товар на свижіший. Так як термін придатності клеїть (підробляє) сам постачальник(!), Товар в деяких випадках починає виглядати дуже сумнівно і аромат відповідний. Так вони і працюють.
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23.01.2023 09:16 Ответить
Ось о це і є- перекладання власноі відповдальності за отриманий товар / виготовлений власними силами сумнівної якості на кінцевого споживача тобто мовою народу: витягнути будяка з дупи не понести ніяких витрат та ще й наваритися
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23.01.2023 12:55 Ответить
тварюки, гірші за кацапів
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23.01.2023 00:12 Ответить
Ало 73%! Це вже "свінарчуки", чи ще нє?
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23.01.2023 00:23 Ответить
Порошенко вже майже 4 (чотири) роки, як не президент. Що там відносно "діамантових" прокурорів? Як там просуваються справи відносно його "годівниць"?
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23.01.2023 09:21 Ответить
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ "ЗАБУЛИ" СКАЗАТИ. УЖІ НА ПАТЕЛЬНІ.
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23.01.2023 03:52 Ответить
о патриотизме заговорили... значит, проворовались...
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23.01.2023 06:00 Ответить
Це безуглу запросять з комітету оборони
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23.01.2023 08:35 Ответить
Накажуть не вора а того хто вказав на нього.... "інші часи, асфальт, шашличок " .... все як "мріяли" в Україні.....
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23.01.2023 08:41 Ответить
Ще один фоп сергієнко (Полтавська паскуда). Це був попередній постачальник. Цензор про нього писав.
Браво журналістам! Бо з іншими вони "парешали".
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23.01.2023 09:00 Ответить
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?__cft__[0]=AZXzDmuGU5YMb25p6m07eUD1Wzp9I3nFhLW0GvqFzzocROFtwKkUkTVj2ewnQjs4ivw8W_bivSixqWxNAD_baREI-********************************************************************************************************-c&__tn__=-UC%2CP-R Євген Шевченко

Що мала би зробити компанія-постачальник, яка начебто чесно виграла рекордний за цифрами тендер, але потрапила у такий ганебний скандал? Так, звісно - негайно вийти в публічну площину і провести прес-конференцію, на якій чесно і прозоро дати відповіді на всі запитання, які обурили українців - зрештою, чого тут таємничитись? Ми ж не про закупівлі зброї говоримо, а про яйця та картоплю.

Втім, є одна проблема: компанія «Актив компані», яка «виграла» той самий тендер на 13млрд.грн, ця потужна промислово-аграрна корпорація, про яку ніхто і ніколи не чув, не має офісу, куди можно було би запросити журналістів. Також вона не має ні складів, ні виробничих потужностей. Не має персоналу, не має ТОП-менеджменту. Навіть сайту не має, а про досвід взагалі мовчу.
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23.01.2023 09:16 Ответить
Все, що там є - це фунт-директор, печатка, банківський рахунок і «ліва» адреса реєстрації, тобто маємо всі ознаки фіктивної діяльності, але чомусь жодну (!) посадову особу МОУ включно з Міністром це не здивувало, хоча департамент внутрішньої безпеки взагалі не мав права допускати таку ТОВ-ку до участі у тендері!

Але нам і далі будуть розповідати про російську інформаційно-психологічну операцію і звертатись до СБУ з вимогою покарати журналістів. Чудово, пане https://www.facebook.com/reznikovoleksii?__cft__[0]=AZXzDmuGU5YMb25p6m07eUD1Wzp9I3nFhLW0GvqFzzocROFtwKkUkTVj2ewnQjs4ivw8W_bivSixqWxNAD_baREI-********************************************************************************************************-c&__tn__=-]K-R Резніков Олексій - просто чудово.
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23.01.2023 09:18 Ответить
С каких это пор и в какой стране оптовые цены выше розничных?! За идиотов нас держите?
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23.01.2023 09:21 Ответить
Тобто фірма виграла тендер завдяки постачанню продуктів харчування термін придатності яких добігає кінця?Оригінально. А от "освіжування " звучить якось непереконливо. Краще ВЕЛИКЕ ОСВІЖУВАННЯ і стає зрозуміліше.
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23.01.2023 09:31 Ответить
180 человек штат, склад 20 на 100 метров, 70 машин и все это на контракт в 13 миллиардов. Ребята, вам самим не смешно рассказывать такие сказки? И где сравнение цен? Где чёткое объяснение разницы?
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23.01.2023 09:52 Ответить
окуїти.187 працівників і установчий фонд 1000грн?Їм би більше пасувала назав "Рога і копита"
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23.01.2023 10:04 Ответить
А який статутний капітал? ГНИДИ!
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23.01.2023 10:06 Ответить
Какая в задницу рыночная цена за яйцо в 9 грн. В магазинах типа сильпо можно купить по 5 а на базаре 7-8грн
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23.01.2023 10:14 Ответить
Нас опять обозвали "дебилами". Все у нас хорошо и справедливо и мы просто придумываем повод пожаловаться на чиновников, которые только и думают о нашем благополучии((
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23.01.2023 10:15 Ответить
воры,пойманы при совершении военного преступления..... Виселица
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23.01.2023 10:20 Ответить
Було б непогано звернутися до фахівців відомих продовольчих корпорацій, що працюють в Україні (до "Рошен" не варто, бо звинуватять в упередженості), як, наприклад, "Нестле", "Макдональдс", KFC, аби вони подивилися й прокоментували цю жуйню. Одне можна відмести з ходу - розслідувачі особливо наголошували, що контракт не стосується харчування у зоні бойових дій, а ці шустряки на факт доставки у цю зону, таки, напирають.
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23.01.2023 10:29 Ответить
один уже стену строил.дыма без огня не бывает.
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23.01.2023 10:37 Ответить
Вы цены в Польше видели??? Пора тварей вешать за разбой в тылу...
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23.01.2023 10:45 Ответить
Жодного запиту за 8 років не мали від Актив Компані, щодо придбання спеціалізованого транспорту. Дуже цікаво, на чому/яким транспортом/обладнанням відбувалось перевезення харчування для ЗСУ.
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23.01.2023 10:55 Ответить
Бокариус... Самое коррумпированное кажись место. У 99% пострадавших от кого-то отпадает какое либо желание защитить себя путем проведения єкспертизы при одном ознакомлении с ценами. Одним словом - бюро только для богатых и власть-деньги имущих. И еще и монополист на экспертизу - практически пахан судейской мафии.
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23.01.2023 10:55 Ответить
Зеленский! Или ты их, этих мародеров ненасытных, или народ - тебя! Чтобы этого понять, тебе даже не нужно с Ермаком советоваться. Что делать - знаешь! Сам показал в фильме, в отличие от рояля - с двух рук! Война ведь - каждый день гибнет больше, чем в эту Верховну Зраду и в Кабмин на заработки ходят.
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23.01.2023 11:01 Ответить
Статутний капитал - 1000 грн, кушайте лошье

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/40209490/ https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/40209490/

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23.01.2023 11:05 Ответить
курячі яйця по цінам яєць Фаберже, це вже початок "Канца епохі бєднасті"? Чи кульмінація "Епохі заробітка на крові"?
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23.01.2023 11:07 Ответить
3,14здеж от начала и до конца. в накладных за январь яйца по 17 гривен за шт. Освежают они яйца млядь ))) да за 17 гривен можно 3 свежих купить в ближайшем магазине по РОЗНИЧНОЙ цене.
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23.01.2023 11:59 Ответить
Я щось не зрозумів. Це отією кількістю людей та транспортних засобів, складів вони "обгрунтовують" що вони "не прокладка"?! Та цього вистачить лише на те, щоб максимум 2-3 полки забезпечувати харчами. І якщо ОДНЕ яйце обійдеться не у 17, а у, наприклад 15-16 грн це не грабіж?! І чим це супермаркетам, торгівельним мережам "легше" аніж цій таки ПРОКЛАДЦІ?! У них теж буває просрочка яку доводиться викидати, у них великі витрати на сервіс, утримання торговельних приміщень, тих самих складів та транспорту, ТИСЯЧІ й ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ робітників, охорона і т.д., не кажучи вже про податки й збори й утримання ЗА СВІЙ КОШТ "пунктів незламності". Тож брешуть скотиняки та є реальними "баригами"! ТАКІ "виправдання" не приймаються!!!
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23.01.2023 12:00 Ответить
запрошують різні комітети щоб домовитись, бо яснуюча "криша" не можете порішати...

Ціни оприлюдніть і все....
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23.01.2023 12:15 Ответить
крутили ті яйця, викручували.. та дослідили шо, таки, по дев'ять, хоча достатньо зайти в будь-який магазин де воно по 5,50
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23.01.2023 12:16 Ответить
аааа, то ціна фіксується на рік! Це вони передбачливо встановили 17 грн за яйко, шоп не прогоріти
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23.01.2023 12:26 Ответить
ідєя Зє!льоних марадьорів: клієнт на цену согласілся, і нєчєго обсуждать
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23.01.2023 12:28 Ответить
так шо ж недостовірного??? статутний капітал - тищу грн., кількість робітників, приміщень та техніки до статутного капіталу не мають стосунку. Ціни завищені. Так що ж вони ОПРОВЄРГАЮТ???
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23.01.2023 12:33 Ответить
Ничего вы не понимаете. По задумке нашего руководства злосчастная смета на прокорм нашего войска должна была быть перехвачега вражеской разведкой и доставлена на анализ аналитикам ГРУ, которые должны были прийти к выводу о том, что в Украине таки найдено золото Полуботка, которого хватит на десятилетия ведения войны любой интенсивности. Поэтому надежд на истощение ресурсов противника нет и нужно сдаваться. Эх, какое ИПСО журналюги сорвали!
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23.01.2023 12:45 Ответить
Це все балачкі, а ось ДОКУМЕНТ:

https://ibb.co/0qHqSLW
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23.01.2023 14:54 Ответить
Контрагент ТОВ "АКТИВ-КОМПАНІ" зарегистрирована 09.12.2009 по юридическому адресу Україна, **7, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, будинок **. Руководителем организации является РАМАЗАШВІЛІ РАМАЗІ. Размер уставного капитала составляет 74 700,00 грн.. На момент последнего обновления данных 23.01.2023 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 23.01.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АКТИВ-КОМПАНІ

Сокращенное название

ТОВ "АКТИВ-КОМПАНІ"

Статус юридического лица
(по состоянию на 23.01.2023)

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

36858573

Дата регистрации

09.12.2009 (13 лет 1 месяц)

Уполномоченное лицо

https://youcontrol.com.ua/ru/check-individuals/default/search-c/?q=%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%92%D0%86%D0%9B%D0%86+%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%86 РАМАЗАШВІЛІ РАМАЗІ https://youcontrol.com.ua/ru/check-individuals/default/search-c/?q=%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%92%D0%86%D0%9B%D0%86+%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%86 РАМАЗАШВІЛІ РАМАЗІ

Размер уставного капитала

74 700,00 грн.

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:
72.10.0 Консультування з питань інформатизації

Другие:
51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36858573/#all-activities Все Виды Деятельности

Контактная информация

Местонахождение юридического лица: Україна, **7, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, будинок ** Телефон:
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23.01.2023 16:02 Ответить
Учредитель Рамази Рамазашвили гражданин Грузии
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Перечень учредителей юридического лица

РАМАЗАШВІЛІ РАМАЗІ

Адрес учредителя: Грузія, М.ЧИАТУРА, ВУЛ. САРІТ,29Грузія, М.ЧИАТУРА, ВУЛ. САРІТ,29

Размер взноса в уставный фонд: 74 700,00 грн

Доля (%): 100,0000%
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23.01.2023 16:16 Ответить
Список фирм в Украине зарегеных на Рамазашвили в Украине.
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Рамазашвілі Рамазі: директор в настоящее время юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/13668863-tov-zodiak-eko товариство з обмеженою відповідальністю "зодіак-еко", код ЕГРПОУ 13668863 Юридический адрес: 01103, місто Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 11 Вид деятельности: 22.11.0: видання книг Дата регистрации: 05.04.1996 Контакты: 246-71-44 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: директор в настоящее время юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/30571661-sektor-e товариство з обмеженою відповідальністю "сектор-е", код ЕГРПОУ 30571661 Юридический адрес: 69063, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Анголенко, будинок 22, офіс 27 Вид деятельности: 45.21.1: будівництво будівель Дата регистрации: 22.10.1999 Контакты: 33268; 33268 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: директор в настоящее время юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/36858573-tov-aktiv-kompani товариство з обмеженою відповідальністю "актив-компані", код ЕГРПОУ 36858573 Юридический адрес: 03057, місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок 18 Вид деятельности: 72.10.0: консультування з питань інформатизації Дата регистрации: 09.12.2009 Контакты: +380443320079 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: учредитель юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/13668863-tov-zodiak-eko товариство з обмеженою відповідальністю "зодіак-еко", код ЕГРПОУ 13668863 Юридический адрес: 01103, місто Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 11 Вид деятельности: 22.11.0: видання книг Дата регистрации: 05.04.1996 Контакты: 246-71-44 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: учредитель юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/36858573-tov-aktiv-kompani товариство з обмеженою відповідальністю "актив-компані", код ЕГРПОУ 36858573 Юридический адрес: 03057, місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок 18 Вид деятельности: 72.10.0: консультування з питань інформатизації Дата регистрации: 09.12.2009 Контакты: +380443320079 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: учредитель юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/30571661-sektor-e товариство з обмеженою відповідальністю "сектор-е", код ЕГРПОУ 30571661 Юридический адрес: 69063, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Анголенко, будинок 22, офіс 27 Вид деятельности: 45.21.1: будівництво будівель Дата регистрации: 22.10.1999 Контакты: 33268; 33268 Статус: Зарегистрировано
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23.01.2023 16:19 Ответить
Почему тыловые службы ВСУ не заключают договора непосредственно с производителями продовольствия? Прицефабрик у нас полно,продуктовых предприятий,фермерских хозяйств, тоже не мало..В прошлом, служа в СА, когда солдату положено было к завтраку по одному диетическому яйцу, их начпрод доставлял прямо с близлежащего прицекомбината..
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23.01.2023 15:51 Ответить
Хлопотно и "А НАВАР?".
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23.01.2023 16:04 Ответить
В Сільпо ціна одного яйця 5.99гр. Так це уже з націнкою. Тобто у них повинна бути по 4 гр. Так не тільуи яйця
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24.01.2023 08:07 Ответить
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