Поставщик услуг питания Минобороны опроверг обвинения в завышении цен и пригласил депутатов оборонного комитета посетить производство
Компания ООО "Актив компани" отрицает выдвинутые против нее обвинения в завышении цен и предлагает депутатам профильных комитетов ВР лично посетить производственные мощности и убедиться в высоком качестве производства.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном прессрелизе компании.
В тексте пресс-релиза указывается: "В последнее время в СМИ активно распространяется недостоверная информация об ООО "Актив компани" как контрагенте Министерства обороны Украины по договору о предоставлении услуг по обеспечению комплектами продуктов питания военнослужащих ВСУ. Приводится информация о том, что ООО "Актив компани" якобы является "прокладкой", находится по адресу массовой регистрации, имеет уставной капитал в размере всего 1000 грн., реализует продукцию по завышенным ценам.
Указанная информация недостоверна, направлена на дискредитацию ООО "Актив компани" и Минобороны.
Во-первых, в штате ООО "Актив компани" официально трудоустроены 187 работников.
Во-вторых, во владении ООО "Актив компани" находится более 2000 кв. складских помещений, включая холодильные камеры для хранения скоропортящейся продукции.
В-третьих, в распоряжении ООО "Актив компани" находится более 70 специализированных грузовых транспортных средств грузоподъемностью от 5 до 20 т.
В-четвертых, со складов ООО "Актив компани" ежедневно отгружается продуктов питания в объеме не менее 120 т.
В-пятых, фактическое местонахождение ООО "Актив компани" не соответствует юридическому адресу, что объясняется целью сохранения жизни и здоровья работников предприятия, а также его производственных мощностей.
Относительно якобы завышения цен на продукты питания и стоимости яиц.
При проведении соответствующей закупки, свои ценовые предложения на рассмотрение МО предоставили более 14 компаний и предложили цены от 151 грн до 162 грн за единицу услуги.
Цена единицы услуги по каждому из восьми договоров МО, в том числе с ООО "Актив компани" в 2023 году составляет сейчас 145,8 грн.
Сама услуга включает стоимость одного комплекта продуктов по Каталогу с перечнем продуктов более 400 наименований (что обеспечивает полноценное питание одного военнослужащего в сутки) и доставку по всей территории Украины, в частности, и в зону боевых действий. В соответствии с порядком применения Каталога продуктов питания, МО заказывает комплекты продуктов питания по Каталогу продуктов – весь перечень пищевых продуктов, входящий в Каталог продуктов, и закупается как одно целое.
Кроме того, в стоимость Услуги также входит освежение (обновление) фактически поставленных продуктов питания, у которых истекает срок хранения путем их замены на аналогичные пищевые продукты свежего производства.
Именно по изложенным причинам сравнение цен на отдельную единицу товара в любом супермаркете со стоимостью в контракте является неправильным и манипулятивным.
Отдельно заметим, что цена на услуги по обеспечению продуктами питания фиксируется на весь год и не может быть увеличена в случае сезонного удорожания тех или иных продуктов.
С даты заключения договора ООО "Актив компани" не реализовало ни одного яйца по цене 17 грн. Заключению договора с Минобороны предшествовало проведение судебного товароведческого исследования в ННЦ "ИСЭ им. засл. проф. М.С. Бокариус", согласно которому рыночная цена одного яйца составляет 9 грн. за шт.
Хотим отметить, что с начала полномасштабного военного вторжения на территорию Украины со стороны страны-агрессора, Кабинет Министров Украины принял ряд нормативно-правовых актов, которыми, прежде всего, по соображениям безопасности, был утвержден отдельный порядок оборонных закупок на время военного положения. – Речь идет в комментарии. – Обнародование сейчас действующих контрактов компании ставит под угрозу дальнейшую безопасную работу наших производственных мощностей и жизни и здоровья наших сотрудников. А это – более 180 человек.
ООО "Актив компани" обращается к Минобороны Украины, а также к депутатам Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с призывом о расследовании утечки информации с ограниченным доступом и о принятии мер обеспечения работы предприятия, гарантирующего сегодня качественные услуги по организации питания тысячам украинских военнослужащих по всей стране.
Пользуясь случаем, ООО "Актив компани" приглашает депутатов профильного оборонного комитета посетить мощности нашего предприятия, убедиться в их наличии и высоком качестве производства.
В заключение, выражаем искреннюю надежду на то, что искусственно спровоцированный скандал в СМИ на основе манипуляций с данными и, как следствие, обвинения в якобы наличии коррупционной составляющей в работе нашей компании по контрактам с МО не является спланированной провокацией, направленной на подрыв обороноспособности страны. В противном же случае компания будет обращаться в Службу безопасности Украины с требованием о всестороннем расследовании этого инцидента.
Напомним, журналист Юрий Николов сообщил, что Министерство обороны подписало соглашение на услуги организации питания в 2023 году военных частей, дислоцированных в тыловых регионах, на общую сумму 13,16 млрд грн. По его данным, цены на наиболее ходовые продукты в рамках сделки оказались завышенными в 2-3 раза. Минобороны в ответ заявило: "Сведения СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ".
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Краще би розказали чому до цих пір на передок волонтери везуть продукти харчування?
Чому ніхто їх не питає "...щоб не отравили..."?
Чому, *****...?!!!
Саме найцікавіше у їхній відповіді:"вартість Послуги також входить освіження (оновлення) фактично поставлених продуктів харчування, у яких спливає термін зберігання, шляхом їх заміни на аналогічні харчові продукти свіжого виробництва." Джерело:
Питання-чому будуть поставлятися продукти у яких спливає термін зберігання? Ви що маєте закупити на цілий рік і зберігати у себе
Інколи трапляються випадки, коли потрібно замінити товар на свижіший. Так як термін придатності клеїть (підробляє) сам постачальник(!), Товар в деяких випадках починає виглядати дуже сумнівно і аромат відповідний. Так вони і працюють.
Браво журналістам! Бо з іншими вони "парешали".
Що мала би зробити компанія-постачальник, яка начебто чесно виграла рекордний за цифрами тендер, але потрапила у такий ганебний скандал? Так, звісно - негайно вийти в публічну площину і провести прес-конференцію, на якій чесно і прозоро дати відповіді на всі запитання, які обурили українців - зрештою, чого тут таємничитись? Ми ж не про закупівлі зброї говоримо, а про яйця та картоплю.
Втім, є одна проблема: компанія «Актив компані», яка «виграла» той самий тендер на 13млрд.грн, ця потужна промислово-аграрна корпорація, про яку ніхто і ніколи не чув, не має офісу, куди можно було би запросити журналістів. Також вона не має ні складів, ні виробничих потужностей. Не має персоналу, не має ТОП-менеджменту. Навіть сайту не має, а про досвід взагалі мовчу.
Але нам і далі будуть розповідати про російську інформаційно-психологічну операцію і звертатись до СБУ з вимогою покарати журналістів. Чудово, пане https://www.facebook.com/reznikovoleksii?__cft__[0]=AZXzDmuGU5YMb25p6m07eUD1Wzp9I3nFhLW0GvqFzzocROFtwKkUkTVj2ewnQjs4ivw8W_bivSixqWxNAD_baREI-********************************************************************************************************-c&__tn__=-]K-R Резніков Олексій - просто чудово.
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Ціни оприлюдніть і все....
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Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 23.01.2023)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АКТИВ-КОМПАНІ
Сокращенное название
ТОВ "АКТИВ-КОМПАНІ"
Статус юридического лица
(по состоянию на 23.01.2023)
Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ
36858573
Дата регистрации
09.12.2009 (13 лет 1 месяц)
Уполномоченное лицо
https://youcontrol.com.ua/ru/check-individuals/default/search-c/?q=%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%92%D0%86%D0%9B%D0%86+%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%86 РАМАЗАШВІЛІ РАМАЗІ https://youcontrol.com.ua/ru/check-individuals/default/search-c/?q=%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%92%D0%86%D0%9B%D0%86+%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%86 РАМАЗАШВІЛІ РАМАЗІ
Размер уставного капитала
74 700,00 грн.
Организационно-правовая форма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
72.10.0 Консультування з питань інформатизації
Другие:
51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36858573/#all-activities Все Виды Деятельности
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: Україна, **7, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, будинок ** Телефон:
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Перечень учредителей юридического лица
РАМАЗАШВІЛІ РАМАЗІ
Адрес учредителя: Грузія, М.ЧИАТУРА, ВУЛ. САРІТ,29Грузія, М.ЧИАТУРА, ВУЛ. САРІТ,29
Размер взноса в уставный фонд: 74 700,00 грн
Доля (%): 100,0000%
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Рамазашвілі Рамазі: директор в настоящее время юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/13668863-tov-zodiak-eko товариство з обмеженою відповідальністю "зодіак-еко", код ЕГРПОУ 13668863 Юридический адрес: 01103, місто Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 11 Вид деятельности: 22.11.0: видання книг Дата регистрации: 05.04.1996 Контакты: 246-71-44 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: директор в настоящее время юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/30571661-sektor-e товариство з обмеженою відповідальністю "сектор-е", код ЕГРПОУ 30571661 Юридический адрес: 69063, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Анголенко, будинок 22, офіс 27 Вид деятельности: 45.21.1: будівництво будівель Дата регистрации: 22.10.1999 Контакты: 33268; 33268 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: директор в настоящее время юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/36858573-tov-aktiv-kompani товариство з обмеженою відповідальністю "актив-компані", код ЕГРПОУ 36858573 Юридический адрес: 03057, місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок 18 Вид деятельности: 72.10.0: консультування з питань інформатизації Дата регистрации: 09.12.2009 Контакты: +380443320079 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: учредитель юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/13668863-tov-zodiak-eko товариство з обмеженою відповідальністю "зодіак-еко", код ЕГРПОУ 13668863 Юридический адрес: 01103, місто Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 11 Вид деятельности: 22.11.0: видання книг Дата регистрации: 05.04.1996 Контакты: 246-71-44 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: учредитель юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/36858573-tov-aktiv-kompani товариство з обмеженою відповідальністю "актив-компані", код ЕГРПОУ 36858573 Юридический адрес: 03057, місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок 18 Вид деятельности: 72.10.0: консультування з питань інформатизації Дата регистрации: 09.12.2009 Контакты: +380443320079 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: учредитель юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/30571661-sektor-e товариство з обмеженою відповідальністю "сектор-е", код ЕГРПОУ 30571661 Юридический адрес: 69063, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Анголенко, будинок 22, офіс 27 Вид деятельности: 45.21.1: будівництво будівель Дата регистрации: 22.10.1999 Контакты: 33268; 33268 Статус: Зарегистрировано