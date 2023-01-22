Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив депутатів оборонного комітету відвідати виробництво
Компанія ТОВ "Актив компані" спростовує висунені проти неї звинувачення у завищених цінах та пропонує депутатам профільних комітетів ВР особисто відвідати виробничі потужності та пересвідчитись у високій якості виробництва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному пресрелізі компанії.
У тексті пресрелізу зазначається: "Останнім часом ЗМІ активно розповсюджується недостовірна інформація про ТОВ "Актив компані" як контрагента Міністерства оборони України за договором про надання послуг з забезпечення комплектами продуктів харчування військовослужбовців ЗСУ. Наводиться інформація про те що ТОВ "Актив компані" нібито є "прокладкою", знаходиться за адресою масової реєстрації, має статутний капітал у розмірі лише 1000 грн., реалізує продукцію за завищеними цінами.
Вказана інформація є недостовірною, направлена на дискредитацію ТОВ "Актив компані" та Міноборони.
По-перше, у штаті ТОВ "Актив компані" офіційно працевлаштовано 187 працівників.
По-друге, у володінні ТОВ "Актив компані" знаходиться понад 2000 кв.м. складських приміщень, включаючи холодильні камери для зберігання швидкопсувної продукції.
По-третє, у розпорядженні ТОВ "Актив компані" знаходиться понад 70 спеціалізованих вантажних транспортних засобів вантажопідйомністю від 5 до 20 т.
По-четверте, зі складів ТОВ "Актив компані" щоденно відвантажується продуктів харчування в обсязі не менше 120 т.
По-п’яте, фактичне місцезнаходження ТОВ "Актив компані" не відповідає юридичному, з метою збереження життя та здоров'я працівників підприємства, а також його виробничих потужностей.
Стосовно нібито завищення цін на продукти харчування та вартість яєць.
Під час проведення відповідної закупівлі, свої цінові пропозиції на розгляд МО надали більше 14 компаній та запропонували ціни від 151 грн. до 162 грн. за одиницю послуги.
Ціна одиниці послуги за кожним з восьми договорів МО,в тому числі з ТОВ "Актив компані" у 2023 році складає зараз 145,8 грн.
Сама послуга включає вартість одного комплекту продуктів за Каталогом з переліком продуктів більше 400 найменувань (що забезпечує повноцінним харчуванням одного військовослужбовця на добу) та доставку по всій території України, зокрема, і в зону бойових дій. Відповідно до порядку застосування Каталогу продуктів харчування, МО замовляє комплекти продуктів харчування за Каталогом продуктів – це увесь перелік харчових продуктів, що входить до Каталогу продуктів, та закуповується як одне ціле.
Крім того, у вартість Послуги також входить освіження (оновлення) фактично поставлених продуктів харчування, у яких спливає термін зберігання, шляхом їх заміни на аналогічні харчові продукти свіжого виробництва.
Саме тому порівняння цін на окрему одиниць товару у будь-якому супермаркеті із вартістю у контракті - є неправильним та маніпулятивним.
Окремо зауважимо, що ціна на послуги із забезпечення продуктами харчування фіксується на весь рік і не може бути збільшена у разі сезонного подорожчання тих чи інших продуктів.
З дати укладення договору ТОВ "Актив компані" не реалізувало жодне яйце за ціною 17 грн. Укладенню договору з Міноборони передувало проведення судового товарознавчого дослідження у ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса", згідно якого ринкова ціна одного яйця становить 9 грн. за шт.
Хочемо наголосити, що з початку повномасштабного військового вторгнення на територію України з боку країни-агресора, Кабінет Міністрів України прийняв ряд нормативно-правових актів, якими, перш за все, з міркувань безпеки, було затверджений окремий порядок оборонних закупівель на час воєнного стану. Оприлюднення ж зараз чинних контрактів компанії ставить під загрозу подальшу безпечну роботу наших виробничих потужностей та життя і здоров'я наших співробітників. А це більше 180 осіб.
ТОВ "Актив компані" звертається до Міноборони України, а також до депутатів Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки із закликом про розслідування витоку інформації з обмеженим доступом та про вжиття заходів убезпечення роботи підприємства, яке гарантує сьогодні якісні послуги з організації харчування тисячам українських військовослужбовців по всій країні.
Користуючись нагодою, ТОВ "Актив компані" запрошує депутатів профільного оборонного комітету відвідати потужності нашого підприємства, пересвідчитись у їх наявності та високій якості виробництва.
Насамкінець, висловлюємо щире сподівання на те, що штучно спровокований скандал у ЗМІ на основі маніпуляцій з даними та як наслідок звинувачення у нібито наявності корупційної складової в роботі нашої компанії за контрактами з МО не є спланованою провокацією, направленою на підрив обороноздатності країни. В зворотньому ж випадку, компанія звертатиметься до Служби безпеки України із вимогою про всебічне розслідування цього інциденту.
Нагадаємо, журналіст Юрій Ніколов повідомив, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. За його даними, ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися завищеними у 2-3 рази. Міноборони у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ".
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Краще би розказали чому до цих пір на передок волонтери везуть продукти харчування?
Чому ніхто їх не питає "...щоб не отравили..."?
Чому, *****...?!!!
Саме найцікавіше у їхній відповіді:"вартість Послуги також входить освіження (оновлення) фактично поставлених продуктів харчування, у яких спливає термін зберігання, шляхом їх заміни на аналогічні харчові продукти свіжого виробництва." Джерело:
Питання-чому будуть поставлятися продукти у яких спливає термін зберігання? Ви що маєте закупити на цілий рік і зберігати у себе
Інколи трапляються випадки, коли потрібно замінити товар на свижіший. Так як термін придатності клеїть (підробляє) сам постачальник(!), Товар в деяких випадках починає виглядати дуже сумнівно і аромат відповідний. Так вони і працюють.
Браво журналістам! Бо з іншими вони "парешали".
Що мала би зробити компанія-постачальник, яка начебто чесно виграла рекордний за цифрами тендер, але потрапила у такий ганебний скандал? Так, звісно - негайно вийти в публічну площину і провести прес-конференцію, на якій чесно і прозоро дати відповіді на всі запитання, які обурили українців - зрештою, чого тут таємничитись? Ми ж не про закупівлі зброї говоримо, а про яйця та картоплю.
Втім, є одна проблема: компанія «Актив компані», яка «виграла» той самий тендер на 13млрд.грн, ця потужна промислово-аграрна корпорація, про яку ніхто і ніколи не чув, не має офісу, куди можно було би запросити журналістів. Також вона не має ні складів, ні виробничих потужностей. Не має персоналу, не має ТОП-менеджменту. Навіть сайту не має, а про досвід взагалі мовчу.
Але нам і далі будуть розповідати про російську інформаційно-психологічну операцію і звертатись до СБУ з вимогою покарати журналістів. Чудово, пане https://www.facebook.com/reznikovoleksii?__cft__[0]=AZXzDmuGU5YMb25p6m07eUD1Wzp9I3nFhLW0GvqFzzocROFtwKkUkTVj2ewnQjs4ivw8W_bivSixqWxNAD_baREI-********************************************************************************************************-c&__tn__=-]K-R Резніков Олексій - просто чудово.
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Ціни оприлюдніть і все....
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Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 23.01.2023)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АКТИВ-КОМПАНІ
Сокращенное название
ТОВ "АКТИВ-КОМПАНІ"
Статус юридического лица
(по состоянию на 23.01.2023)
Не пребывает в процессе прекращения
Код ЕГРПОУ
36858573
Дата регистрации
09.12.2009 (13 лет 1 месяц)
Уполномоченное лицо
https://youcontrol.com.ua/ru/check-individuals/default/search-c/?q=%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%92%D0%86%D0%9B%D0%86+%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%86 РАМАЗАШВІЛІ РАМАЗІ https://youcontrol.com.ua/ru/check-individuals/default/search-c/?q=%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%92%D0%86%D0%9B%D0%86+%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%86 РАМАЗАШВІЛІ РАМАЗІ
Размер уставного капитала
74 700,00 грн.
Организационно-правовая форма
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Форма собственности
Негосударственная собственность
Виды деятельности
Основной:
72.10.0 Консультування з питань інформатизації
Другие:
51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36858573/#all-activities Все Виды Деятельности
Контактная информация
Местонахождение юридического лица: Україна, **7, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, будинок ** Телефон:
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Перечень учредителей юридического лица
РАМАЗАШВІЛІ РАМАЗІ
Адрес учредителя: Грузія, М.ЧИАТУРА, ВУЛ. САРІТ,29Грузія, М.ЧИАТУРА, ВУЛ. САРІТ,29
Размер взноса в уставный фонд: 74 700,00 грн
Доля (%): 100,0000%
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Рамазашвілі Рамазі: директор в настоящее время юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/13668863-tov-zodiak-eko товариство з обмеженою відповідальністю "зодіак-еко", код ЕГРПОУ 13668863 Юридический адрес: 01103, місто Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 11 Вид деятельности: 22.11.0: видання книг Дата регистрации: 05.04.1996 Контакты: 246-71-44 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: директор в настоящее время юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/30571661-sektor-e товариство з обмеженою відповідальністю "сектор-е", код ЕГРПОУ 30571661 Юридический адрес: 69063, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Анголенко, будинок 22, офіс 27 Вид деятельности: 45.21.1: будівництво будівель Дата регистрации: 22.10.1999 Контакты: 33268; 33268 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: директор в настоящее время юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/36858573-tov-aktiv-kompani товариство з обмеженою відповідальністю "актив-компані", код ЕГРПОУ 36858573 Юридический адрес: 03057, місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок 18 Вид деятельности: 72.10.0: консультування з питань інформатизації Дата регистрации: 09.12.2009 Контакты: +380443320079 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: учредитель юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/13668863-tov-zodiak-eko товариство з обмеженою відповідальністю "зодіак-еко", код ЕГРПОУ 13668863 Юридический адрес: 01103, місто Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 11 Вид деятельности: 22.11.0: видання книг Дата регистрации: 05.04.1996 Контакты: 246-71-44 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: учредитель юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/36858573-tov-aktiv-kompani товариство з обмеженою відповідальністю "актив-компані", код ЕГРПОУ 36858573 Юридический адрес: 03057, місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок 18 Вид деятельности: 72.10.0: консультування з питань інформатизації Дата регистрации: 09.12.2009 Контакты: +380443320079 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: учредитель юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/30571661-sektor-e товариство з обмеженою відповідальністю "сектор-е", код ЕГРПОУ 30571661 Юридический адрес: 69063, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Анголенко, будинок 22, офіс 27 Вид деятельности: 45.21.1: будівництво будівель Дата регистрации: 22.10.1999 Контакты: 33268; 33268 Статус: Зарегистрировано