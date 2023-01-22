Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив депутатів оборонного комітету відвідати виробництво

Компанія ТОВ "Актив компані" спростовує висунені проти неї звинувачення у завищених цінах та пропонує депутатам профільних комітетів ВР особисто відвідати виробничі потужності та пересвідчитись у високій якості виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному пресрелізі компанії.

У тексті пресрелізу зазначається: "Останнім часом ЗМІ активно розповсюджується недостовірна інформація про ТОВ "Актив компані" як контрагента Міністерства оборони України за договором про надання послуг з забезпечення комплектами продуктів харчування військовослужбовців ЗСУ. Наводиться інформація про те що ТОВ "Актив компані" нібито є "прокладкою", знаходиться за адресою масової реєстрації, має статутний капітал у розмірі лише 1000 грн., реалізує продукцію за завищеними цінами.

Вказана інформація є недостовірною, направлена на дискредитацію ТОВ "Актив компані" та Міноборони.

По-перше, у штаті ТОВ "Актив компані" офіційно працевлаштовано 187 працівників.

По-друге, у володінні ТОВ "Актив компані" знаходиться понад 2000 кв.м. складських приміщень, включаючи холодильні камери для зберігання швидкопсувної продукції.

По-третє, у розпорядженні ТОВ "Актив компані" знаходиться понад 70 спеціалізованих вантажних транспортних засобів вантажопідйомністю від 5 до 20 т.

По-четверте, зі складів ТОВ "Актив компані" щоденно відвантажується продуктів харчування в обсязі не менше 120 т.

По-п’яте, фактичне місцезнаходження ТОВ "Актив компані" не відповідає юридичному, з метою збереження життя та здоров'я працівників підприємства, а також його виробничих потужностей.

Стосовно нібито завищення цін на продукти харчування та вартість яєць.

Під час проведення відповідної закупівлі, свої цінові пропозиції на розгляд МО надали більше 14 компаній та запропонували ціни від 151 грн. до 162 грн. за одиницю послуги.

Ціна одиниці послуги за кожним з восьми договорів МО,в тому числі з ТОВ "Актив компані" у 2023 році складає зараз 145,8 грн.

Сама послуга включає вартість одного комплекту продуктів за Каталогом з переліком продуктів більше 400 найменувань (що забезпечує повноцінним харчуванням одного військовослужбовця на добу) та доставку по всій території України, зокрема, і в зону бойових дій. Відповідно до порядку застосування Каталогу продуктів харчування, МО замовляє комплекти продуктів харчування за Каталогом продуктів – це увесь перелік харчових продуктів, що входить до Каталогу продуктів, та закуповується як одне ціле.

Крім того, у вартість Послуги також входить освіження (оновлення) фактично поставлених продуктів харчування, у яких спливає термін зберігання, шляхом їх заміни на аналогічні харчові продукти свіжого виробництва.

Саме тому порівняння цін на окрему одиниць товару у будь-якому супермаркеті із вартістю у контракті - є неправильним та маніпулятивним.

Окремо зауважимо, що ціна на послуги із забезпечення продуктами харчування фіксується на весь рік і не може бути збільшена у разі сезонного подорожчання тих чи інших продуктів.

З дати укладення договору ТОВ "Актив компані" не реалізувало жодне яйце за ціною 17 грн. Укладенню договору з Міноборони передувало проведення судового товарознавчого дослідження у ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса", згідно якого ринкова ціна одного яйця становить 9 грн. за шт.

Хочемо наголосити, що з початку повномасштабного військового вторгнення на територію України з боку країни-агресора, Кабінет Міністрів України прийняв ряд нормативно-правових актів, якими, перш за все, з міркувань безпеки, було затверджений окремий порядок оборонних закупівель на час воєнного стану. Оприлюднення ж зараз чинних контрактів компанії ставить під загрозу подальшу безпечну роботу наших виробничих потужностей та життя і здоров'я наших співробітників. А це більше 180 осіб.

ТОВ "Актив компані" звертається до Міноборони України, а також до депутатів Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки із закликом про розслідування витоку інформації з обмеженим доступом та про вжиття заходів убезпечення роботи підприємства, яке гарантує сьогодні якісні послуги з організації харчування тисячам українських військовослужбовців по всій країні.

Користуючись нагодою, ТОВ "Актив компані" запрошує депутатів профільного оборонного комітету відвідати потужності нашого підприємства, пересвідчитись у їх наявності та високій якості виробництва.

Насамкінець, висловлюємо щире сподівання на те, що штучно спровокований скандал у ЗМІ на основі маніпуляцій з даними та як наслідок звинувачення у нібито наявності корупційної складової в роботі нашої компанії за контрактами з МО не є спланованою провокацією, направленою на підрив обороноздатності країни. В зворотньому ж випадку, компанія звертатиметься до Служби безпеки України із вимогою про всебічне розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, журналіст Юрій Ніколов повідомив, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. За його даними, ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися завищеними у 2-3 рази. Міноборони у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ".