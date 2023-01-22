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Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив депутатів оборонного комітету відвідати виробництво

харчування

Компанія ТОВ "Актив компані" спростовує висунені проти неї звинувачення у завищених цінах та пропонує депутатам профільних комітетів ВР особисто відвідати виробничі потужності та пересвідчитись у високій якості виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у офіційному пресрелізі компанії.

У тексті пресрелізу зазначається: "Останнім часом ЗМІ активно розповсюджується недостовірна інформація про ТОВ "Актив компані" як контрагента Міністерства оборони України за договором про надання послуг з забезпечення комплектами продуктів харчування військовослужбовців ЗСУ. Наводиться інформація про те що ТОВ "Актив компані" нібито є "прокладкою", знаходиться за адресою масової реєстрації, має статутний капітал у розмірі лише 1000 грн., реалізує продукцію за завищеними цінами.

Вказана інформація є недостовірною, направлена на дискредитацію ТОВ "Актив компані" та Міноборони.

По-перше, у штаті ТОВ "Актив компані" офіційно працевлаштовано 187 працівників.

По-друге, у володінні ТОВ "Актив компані" знаходиться понад 2000 кв.м. складських приміщень, включаючи холодильні камери для зберігання швидкопсувної продукції.

По-третє, у розпорядженні ТОВ "Актив компані" знаходиться понад 70 спеціалізованих вантажних транспортних засобів вантажопідйомністю від 5 до 20 т.

По-четверте, зі складів ТОВ "Актив компані" щоденно відвантажується продуктів харчування в обсязі не менше 120 т.

По-п’яте, фактичне місцезнаходження ТОВ "Актив компані" не відповідає юридичному, з метою збереження життя та здоров'я працівників підприємства, а також його виробничих потужностей.

Стосовно нібито завищення цін на продукти харчування та вартість яєць.

Під час проведення відповідної закупівлі, свої цінові пропозиції на розгляд МО надали більше 14 компаній та запропонували ціни від 151 грн. до 162 грн. за одиницю послуги.

Ціна одиниці послуги за кожним з восьми договорів МО,в тому числі з ТОВ "Актив компані" у 2023 році складає зараз 145,8 грн.

Сама послуга включає вартість одного комплекту продуктів за Каталогом з переліком продуктів більше 400 найменувань (що забезпечує повноцінним харчуванням одного військовослужбовця на добу) та доставку по всій території України, зокрема, і в зону бойових дій. Відповідно до порядку застосування Каталогу продуктів харчування, МО замовляє комплекти продуктів харчування за Каталогом продуктів – це увесь перелік харчових продуктів, що входить до Каталогу продуктів, та закуповується як одне ціле.

Крім того, у вартість Послуги також входить освіження (оновлення) фактично поставлених продуктів харчування, у яких спливає термін зберігання, шляхом їх заміни на аналогічні харчові продукти свіжого виробництва.

Саме тому порівняння цін на окрему одиниць товару у будь-якому супермаркеті із вартістю у контракті - є неправильним та маніпулятивним.

Окремо зауважимо, що ціна на послуги із забезпечення продуктами харчування фіксується на весь рік і не може бути збільшена у разі сезонного подорожчання тих чи інших продуктів.

З дати укладення договору ТОВ "Актив компані" не реалізувало жодне яйце за ціною 17 грн. Укладенню договору з Міноборони передувало проведення судового товарознавчого дослідження у ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса", згідно якого ринкова ціна одного яйця становить 9 грн. за шт.

Хочемо наголосити, що з початку повномасштабного військового вторгнення на територію України з боку країни-агресора, Кабінет Міністрів України прийняв ряд нормативно-правових актів, якими, перш за все, з міркувань безпеки, було затверджений окремий порядок оборонних закупівель на час воєнного стану. Оприлюднення ж зараз чинних контрактів компанії ставить під загрозу подальшу безпечну роботу наших виробничих потужностей та життя і здоров'я наших співробітників. А це більше 180 осіб.

ТОВ "Актив компані" звертається до Міноборони України, а також до депутатів Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони і розвідки із закликом про розслідування витоку інформації з обмеженим доступом та про вжиття заходів убезпечення роботи підприємства, яке гарантує сьогодні якісні послуги з організації харчування тисячам українських військовослужбовців по всій країні.

Користуючись нагодою, ТОВ "Актив компані" запрошує депутатів профільного оборонного комітету відвідати потужності нашого підприємства, пересвідчитись у їх наявності та високій якості виробництва.

Насамкінець, висловлюємо щире сподівання на те, що штучно спровокований скандал у ЗМІ на основі маніпуляцій з даними та як наслідок звинувачення у нібито наявності корупційної складової в роботі нашої компанії за контрактами з МО не є спланованою провокацією, направленою на підрив обороноздатності країни. В зворотньому ж випадку, компанія звертатиметься до Служби безпеки України із вимогою про всебічне розслідування цього інциденту.

Нагадаємо, журналіст Юрій Ніколов повідомив, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. За його даними, ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися завищеними у 2-3 рази. Міноборони у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ".

Автор: 

Міноборони (7307) продукти (1130) ЗСУ (7499)


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Топ коментарі
+32
ага. помовчали, поки домовлялися що зробити і, мабуть, переписували екстрено контракти і додатки до них усі вихідні. тепер розродилися.
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22.01.2023 21:14
+32
Я не знаю як коментувати цю хуцпу...
Особливо про доставку у зону бойових дій.
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22.01.2023 21:17
+31
Укладенню договору з Міноборони передувало проведення судового товарознавчого дослідження у ННЦ "ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса", згідно якого ринкова ціна одного яйця становить 9 грн. за шт. Джерело:

Це ціна страусиного ??
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22.01.2023 21:16
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тут "послуга" -це десяток яєць ... )
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22.01.2023 22:26 Відповісти
Тут "послуга" - це вартість готової їжі для споживання однією людиною.
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23.01.2023 02:42 Відповісти
Взагалі яйця по 50 грн/дес це нонейм, а вже брендові по 70. Сьогодні спеціально перевірив у Ашан
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22.01.2023 22:11 Відповісти
Ціна яєць Bonevtique зовсім захмарна...
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22.01.2023 23:05 Відповісти
гуртова нижче 5 грн. до чого тут ринкова хз
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22.01.2023 22:12 Відповісти
Пирують злодюжки, бо упевнились - більше їх на Печерських пагорбах не побачать. Того і виникла ця приказка - пир во время чуми.
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22.01.2023 22:17 Відповісти
Тобто я правильно розумію, що за логікою галасливих обурювачів, треба солдат годувати з АТБ, просто щоб відповідальні з військових частин приїзджали і купували з полок, або нехай забирали від менеджерів в АТБ відвантаження. Правильно я розумію, що можна в такому випадку спланувати диверсію і отруїти пів української армії буде? Тобто якщо ГРУ РФ дізнається усю логістику, зможе активувати спецоперацію "Отруєння" і в один день, підмінити яйця з якоїсь птацефабрики на отруйні, бо так вирішило суспільство, що переплачувати за безпеку в умовах військового стану не потрібно? Тобто треба усунути цю секретну "прокладку" і кормити солдат з АТБ. Гарна ідея, десятки тисяч солдат виходить РФ зможе знищити активувавши спецоперацію отруєння. Вау вау вау. Жгітє украінскіє гніди, нехай подохнуть солдати, але ні копійки на заходи безпеки.
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22.01.2023 22:18 Відповісти
..от так людина демонструє свою хворобу!! Ти або дійсно іван-дурак... або дитина!?
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22.01.2023 22:23 Відповісти
Це ви просто ідіоти, але судячи з усього, я бачу так, що фірма що займалася постачанням продуктів до війська, мала бути належно законспірована, і відповідно перевіряти як працівників, так і логістику, перевіряти продукцію, навіть водій має бути не один, а кілька, і можливо спецагентами. Я не розумію в такому випадку, це безпека армії в умовах коли ворог має дуже поширену агентську мережу в країні. Тобто все це може коштувати 7 грн за яйце? Який тупий примітивізм. Нас переможуть, бо наш громадянин тупий дебіл, що не може побачити інші точки зору, а одразу верещить ЗРАДА, грабують.
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22.01.2023 22:30 Відповісти
... ти ідіот з дитинства..чи це наслідок якоїсь хвороби? Те що .читаючи твою маячню... ніхто не сумнівається ..що Іван-дурак...це твоє!
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22.01.2023 22:47 Відповісти
Мдє, якщо таку законспіровану контору звичайні журналісти спалили, то в мене теж сумніви щодо нашої перемоги. Нє?
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22.01.2023 22:55 Відповісти
Всі працівники повинні бути спецагентами,не тільки лиш всі працівники,але й усі призовники,та що там,усе населення!!!
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22.01.2023 22:56 Відповісти
І кури, кури, бл@дь
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22.01.2023 23:05 Відповісти
хлопчик я бачу ти в долях, такий собі замаскований лігіонер під прикритям, 5 років прах грабував ( мав своі ботоферми ) 3 роки зеля дороги будував( ти зараз виконуешь замовленя по методічки), як ви все ******* коли ви вже нажретесь...
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23.01.2023 12:29 Відповісти
Ви маніяк з нав'язливою ідеєю отруєння? Може Вам до лікаря, чи поліцію до Вас?
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23.01.2023 02:44 Відповісти
І знесла курочка яєчко не просте, а золоте - тому і ціна така.
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22.01.2023 22:22 Відповісти
Як вже задовбали коментатори-відбілювачі зе...
Краще би розказали чому до цих пір на передок волонтери везуть продукти харчування?
Чому ніхто їх не питає "...щоб не отравили..."?
Чому, *****...?!!!
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22.01.2023 22:23 Відповісти
Тому, ***** , що волонтери їдуть до "своїх" підрозділів
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22.01.2023 22:40 Відповісти
тому що ти погано читаєш методічку, СВОЇ??? а шо е чужі? я там був і скажу так як би не волонтери то з харчем було б зовсім кепська справа, а зе ботоферми працюють до 20.00 а потім ідуть реальні відгуки народу...
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23.01.2023 12:44 Відповісти
А ти бачу гарно все повичитував , знаєш хто до скількох працює Сам то чому до 20.00 працюєш😃
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23.01.2023 15:00 Відповісти
щось звучить усе як з'явлення із зізнанням
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22.01.2023 22:30 Відповісти
Как дети. Хрен с ним с ценами, посмотрите на наши виробничи патужнасти. На что именно? Как яйцо из жопы курицы вылазит? Вы обьясните как оно в три раза дорожает пока от жопы до упаковки доходит.
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22.01.2023 22:38 Відповісти
Гнилі пусті відмази розраховані на дебілів
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22.01.2023 22:44 Відповісти
Якщо так, то афера пройде. А крапку в спробі дибілізації суспільства має поставити хто? Правильно, депутати оборонного комітету, в якому заступницею комітета є Безмізка Маряна а курує прийняттям рішення комітету всім відома Ахламідія. Особливо сподобався пункт про "освіження" продуктів з якого слідує що нас шановні тримають таки за дурнів і якщо цей зашквар закінчиться нічим то мабуть так і є.
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23.01.2023 10:14 Відповісти
Диму без вогню не буває. А те, що для зелених зараз дуже сутожно з підсосом лаве, то цілком можливі і зловживання в МО, і он якогось міністра на хабарі в 400 тисяч долярів взяли, і тп смаглюк-василевська намагається англійців примусити інвестувати у відбудову Бучі. І це при тому, що самі ж зелені попереджають про можливий наступ рашистів з півночі, тобто, ту Бучу знову можуть розїбати, але ж деньог дуже хочеться сволоті, інакше який їм сенс було лізти у владу?
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22.01.2023 23:04 Відповісти
Та грошей то хочеться, але якщо б тільки в кишеню, то пів біди. А треба ж заплатити слугам, щоб наприймали потрібних законів, у т.ч. і про вибори, щоб правити вічно і стати державою диктатора. Ще пару місяців і Конституційний суд підложать під себе, отоді вже кайф владі. "Хуже не будет", так зелені шмарклі?
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23.01.2023 02:53 Відповісти
До чого тут якість ? Мова йде про закупівлю продуктів за цінами значно вищими ніж на загальному ринку споживання, а точніше розкрадання бюджетних коштів...
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22.01.2023 23:13 Відповісти
хотілося б щоб перевірили 'агроспецгосп+' , консервацією цього виробника кормлять військових, але те, що в банках на смак лише віддалено нагадує їжу
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22.01.2023 23:16 Відповісти
Курячі фаберже. Диму без вогню не буває. Нас чекають дуже цікаві післявоєнні часи. Стільки ще гівна вилізе - просто страх. Потім ми довго не зможемо осягти багатьох речей по перемозі, буде багато болю.
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22.01.2023 23:31 Відповісти
Погано коли всі рослідування і суди переноситься на потім, "бо не на часі" А тим часом ворюги, корупціонери та диверсанти набивають кишені та скорочують життя наших захистників реально допомогаючи на ворогові.
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23.01.2023 10:53 Відповісти
"Потьомкінская дєрєвня"
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22.01.2023 23:49 Відповісти
***** яйца почему 17 а в сильпо по 7 **** потому что вы на них молитесь ？Статья еще сильнее закопала ******
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23.01.2023 00:03 Відповісти
Почему яйца по 17? Так ребята из этой канторы эти яйца одевают в яичные бронежилеты с функцией самоликвидации по завершению гарантированного срока хранения. Ну... шоб окружающую среду спасти от яичного загрязнения.
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23.01.2023 09:42 Відповісти
Повна дурня, за 4 мільярди відкату, могли б більш грунтовно "спростувати" , але бариги є бариги.. ЗЕбіли як крали так і крадуть в надії що війна все спише, але вони як і пуйло помиляються...
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23.01.2023 00:03 Відповісти
Свинарчуки - малые детишки в коротких штанишках против этой ЗЕбанутой срани. Если внимательно присмотреться, то вполне может быть, что за этой фирмочкой прячется свинное рыло Бени КАЛомойского.
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23.01.2023 09:45 Відповісти
може бути, що останнім часом його зовсім не чутно...
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23.01.2023 12:51 Відповісти
Мне когда-то попадалась инфа, что эта пейсатая тварь сидит в Буковеле. Когда кацапня звизданула по Днепровскому аэропорту, этот ******* блеял Филатову : я-же тебе говорил, что в Днепре аэропорта на будет.
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23.01.2023 14:57 Відповісти
Щоб зрозуміти усю цю схему для початку необхідно отримати відповідь на питання: 1.чи налічувався штат з чисельність 187 працівників , 2.придбано обладнання та складські приміщення до участі в тендері, 3.як давно працює названа фірма на ринку таких послуг.Якщо фірма утворена на 2-3 дні до тендеру, то усе стає зрозумілим.

Саме найцікавіше у їхній відповіді:"вартість Послуги також входить освіження (оновлення) фактично поставлених продуктів харчування, у яких спливає термін зберігання, шляхом їх заміни на аналогічні харчові продукти свіжого виробництва." Джерело:
Питання-чому будуть поставлятися продукти у яких спливає термін зберігання? Ви що маєте закупити на цілий рік і зберігати у себе
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23.01.2023 00:03 Відповісти
Ви абсолютно праві. Я колись працював у подібній структурі.
Інколи трапляються випадки, коли потрібно замінити товар на свижіший. Так як термін придатності клеїть (підробляє) сам постачальник(!), Товар в деяких випадках починає виглядати дуже сумнівно і аромат відповідний. Так вони і працюють.
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23.01.2023 09:16 Відповісти
Ось о це і є- перекладання власноі відповдальності за отриманий товар / виготовлений власними силами сумнівної якості на кінцевого споживача тобто мовою народу: витягнути будяка з дупи не понести ніяких витрат та ще й наваритися
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23.01.2023 12:55 Відповісти
тварюки, гірші за кацапів
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23.01.2023 00:12 Відповісти
Ало 73%! Це вже "свінарчуки", чи ще нє?
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23.01.2023 00:23 Відповісти
Порошенко вже майже 4 (чотири) роки, як не президент. Що там відносно "діамантових" прокурорів? Як там просуваються справи відносно його "годівниць"?
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23.01.2023 09:21 Відповісти
СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ "ЗАБУЛИ" СКАЗАТИ. УЖІ НА ПАТЕЛЬНІ.
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23.01.2023 03:52 Відповісти
о патриотизме заговорили... значит, проворовались...
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23.01.2023 06:00 Відповісти
Це безуглу запросять з комітету оборони
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23.01.2023 08:35 Відповісти
Накажуть не вора а того хто вказав на нього.... "інші часи, асфальт, шашличок " .... все як "мріяли" в Україні.....
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23.01.2023 08:41 Відповісти
Ще один фоп сергієнко (Полтавська паскуда). Це був попередній постачальник. Цензор про нього писав.
Браво журналістам! Бо з іншими вони "парешали".
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23.01.2023 09:00 Відповісти
https://www.facebook.com/yevhenshevchenko9000?__cft__[0]=AZXzDmuGU5YMb25p6m07eUD1Wzp9I3nFhLW0GvqFzzocROFtwKkUkTVj2ewnQjs4ivw8W_bivSixqWxNAD_baREI-********************************************************************************************************-c&__tn__=-UC%2CP-R Євген Шевченко

Що мала би зробити компанія-постачальник, яка начебто чесно виграла рекордний за цифрами тендер, але потрапила у такий ганебний скандал? Так, звісно - негайно вийти в публічну площину і провести прес-конференцію, на якій чесно і прозоро дати відповіді на всі запитання, які обурили українців - зрештою, чого тут таємничитись? Ми ж не про закупівлі зброї говоримо, а про яйця та картоплю.

Втім, є одна проблема: компанія «Актив компані», яка «виграла» той самий тендер на 13млрд.грн, ця потужна промислово-аграрна корпорація, про яку ніхто і ніколи не чув, не має офісу, куди можно було би запросити журналістів. Також вона не має ні складів, ні виробничих потужностей. Не має персоналу, не має ТОП-менеджменту. Навіть сайту не має, а про досвід взагалі мовчу.
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23.01.2023 09:16 Відповісти
Все, що там є - це фунт-директор, печатка, банківський рахунок і «ліва» адреса реєстрації, тобто маємо всі ознаки фіктивної діяльності, але чомусь жодну (!) посадову особу МОУ включно з Міністром це не здивувало, хоча департамент внутрішньої безпеки взагалі не мав права допускати таку ТОВ-ку до участі у тендері!

Але нам і далі будуть розповідати про російську інформаційно-психологічну операцію і звертатись до СБУ з вимогою покарати журналістів. Чудово, пане https://www.facebook.com/reznikovoleksii?__cft__[0]=AZXzDmuGU5YMb25p6m07eUD1Wzp9I3nFhLW0GvqFzzocROFtwKkUkTVj2ewnQjs4ivw8W_bivSixqWxNAD_baREI-********************************************************************************************************-c&__tn__=-]K-R Резніков Олексій - просто чудово.
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23.01.2023 09:18 Відповісти
С каких это пор и в какой стране оптовые цены выше розничных?! За идиотов нас держите?
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23.01.2023 09:21 Відповісти
Тобто фірма виграла тендер завдяки постачанню продуктів харчування термін придатності яких добігає кінця?Оригінально. А от "освіжування " звучить якось непереконливо. Краще ВЕЛИКЕ ОСВІЖУВАННЯ і стає зрозуміліше.
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23.01.2023 09:31 Відповісти
180 человек штат, склад 20 на 100 метров, 70 машин и все это на контракт в 13 миллиардов. Ребята, вам самим не смешно рассказывать такие сказки? И где сравнение цен? Где чёткое объяснение разницы?
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23.01.2023 09:52 Відповісти
окуїти.187 працівників і установчий фонд 1000грн?Їм би більше пасувала назав "Рога і копита"
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23.01.2023 10:04 Відповісти
А який статутний капітал? ГНИДИ!
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23.01.2023 10:06 Відповісти
Какая в задницу рыночная цена за яйцо в 9 грн. В магазинах типа сильпо можно купить по 5 а на базаре 7-8грн
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23.01.2023 10:14 Відповісти
Нас опять обозвали "дебилами". Все у нас хорошо и справедливо и мы просто придумываем повод пожаловаться на чиновников, которые только и думают о нашем благополучии((
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23.01.2023 10:15 Відповісти
воры,пойманы при совершении военного преступления..... Виселица
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23.01.2023 10:20 Відповісти
Було б непогано звернутися до фахівців відомих продовольчих корпорацій, що працюють в Україні (до "Рошен" не варто, бо звинуватять в упередженості), як, наприклад, "Нестле", "Макдональдс", KFC, аби вони подивилися й прокоментували цю жуйню. Одне можна відмести з ходу - розслідувачі особливо наголошували, що контракт не стосується харчування у зоні бойових дій, а ці шустряки на факт доставки у цю зону, таки, напирають.
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23.01.2023 10:29 Відповісти
один уже стену строил.дыма без огня не бывает.
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23.01.2023 10:37 Відповісти
Вы цены в Польше видели??? Пора тварей вешать за разбой в тылу...
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23.01.2023 10:45 Відповісти
Жодного запиту за 8 років не мали від Актив Компані, щодо придбання спеціалізованого транспорту. Дуже цікаво, на чому/яким транспортом/обладнанням відбувалось перевезення харчування для ЗСУ.
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23.01.2023 10:55 Відповісти
Бокариус... Самое коррумпированное кажись место. У 99% пострадавших от кого-то отпадает какое либо желание защитить себя путем проведения єкспертизы при одном ознакомлении с ценами. Одним словом - бюро только для богатых и власть-деньги имущих. И еще и монополист на экспертизу - практически пахан судейской мафии.
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23.01.2023 10:55 Відповісти
Зеленский! Или ты их, этих мародеров ненасытных, или народ - тебя! Чтобы этого понять, тебе даже не нужно с Ермаком советоваться. Что делать - знаешь! Сам показал в фильме, в отличие от рояля - с двух рук! Война ведь - каждый день гибнет больше, чем в эту Верховну Зраду и в Кабмин на заработки ходят.
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23.01.2023 11:01 Відповісти
Статутний капитал - 1000 грн, кушайте лошье

https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/40209490/ https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/40209490/

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23.01.2023 11:05 Відповісти
курячі яйця по цінам яєць Фаберже, це вже початок "Канца епохі бєднасті"? Чи кульмінація "Епохі заробітка на крові"?
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23.01.2023 11:07 Відповісти
3,14здеж от начала и до конца. в накладных за январь яйца по 17 гривен за шт. Освежают они яйца млядь ))) да за 17 гривен можно 3 свежих купить в ближайшем магазине по РОЗНИЧНОЙ цене.
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23.01.2023 11:59 Відповісти
Я щось не зрозумів. Це отією кількістю людей та транспортних засобів, складів вони "обгрунтовують" що вони "не прокладка"?! Та цього вистачить лише на те, щоб максимум 2-3 полки забезпечувати харчами. І якщо ОДНЕ яйце обійдеться не у 17, а у, наприклад 15-16 грн це не грабіж?! І чим це супермаркетам, торгівельним мережам "легше" аніж цій таки ПРОКЛАДЦІ?! У них теж буває просрочка яку доводиться викидати, у них великі витрати на сервіс, утримання торговельних приміщень, тих самих складів та транспорту, ТИСЯЧІ й ДЕСЯТКИ ТИСЯЧ робітників, охорона і т.д., не кажучи вже про податки й збори й утримання ЗА СВІЙ КОШТ "пунктів незламності". Тож брешуть скотиняки та є реальними "баригами"! ТАКІ "виправдання" не приймаються!!!
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23.01.2023 12:00 Відповісти
запрошують різні комітети щоб домовитись, бо яснуюча "криша" не можете порішати...

Ціни оприлюдніть і все....
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23.01.2023 12:15 Відповісти
крутили ті яйця, викручували.. та дослідили шо, таки, по дев'ять, хоча достатньо зайти в будь-який магазин де воно по 5,50
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23.01.2023 12:16 Відповісти
аааа, то ціна фіксується на рік! Це вони передбачливо встановили 17 грн за яйко, шоп не прогоріти
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23.01.2023 12:26 Відповісти
ідєя Зє!льоних марадьорів: клієнт на цену согласілся, і нєчєго обсуждать
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23.01.2023 12:28 Відповісти
так шо ж недостовірного??? статутний капітал - тищу грн., кількість робітників, приміщень та техніки до статутного капіталу не мають стосунку. Ціни завищені. Так що ж вони ОПРОВЄРГАЮТ???
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23.01.2023 12:33 Відповісти
Ничего вы не понимаете. По задумке нашего руководства злосчастная смета на прокорм нашего войска должна была быть перехвачега вражеской разведкой и доставлена на анализ аналитикам ГРУ, которые должны были прийти к выводу о том, что в Украине таки найдено золото Полуботка, которого хватит на десятилетия ведения войны любой интенсивности. Поэтому надежд на истощение ресурсов противника нет и нужно сдаваться. Эх, какое ИПСО журналюги сорвали!
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23.01.2023 12:45 Відповісти
Це все балачкі, а ось ДОКУМЕНТ:

https://ibb.co/0qHqSLW
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23.01.2023 14:54 Відповісти
Контрагент ТОВ "АКТИВ-КОМПАНІ" зарегистрирована 09.12.2009 по юридическому адресу Україна, **7, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, будинок **. Руководителем организации является РАМАЗАШВІЛІ РАМАЗІ. Размер уставного капитала составляет 74 700,00 грн.. На момент последнего обновления данных 23.01.2023 статус организации - Не пребывает в процессе прекращения.

Полное наименование юридического лица
(по состоянию на 23.01.2023)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ АКТИВ-КОМПАНІ

Сокращенное название

ТОВ "АКТИВ-КОМПАНІ"

Статус юридического лица
(по состоянию на 23.01.2023)

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

36858573

Дата регистрации

09.12.2009 (13 лет 1 месяц)

Уполномоченное лицо

https://youcontrol.com.ua/ru/check-individuals/default/search-c/?q=%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%92%D0%86%D0%9B%D0%86+%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%86 РАМАЗАШВІЛІ РАМАЗІ https://youcontrol.com.ua/ru/check-individuals/default/search-c/?q=%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A8%D0%92%D0%86%D0%9B%D0%86+%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%97%D0%86 РАМАЗАШВІЛІ РАМАЗІ

Размер уставного капитала

74 700,00 грн.

Организационно-правовая форма

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Форма собственности

Негосударственная собственность

Виды деятельности

Основной:
72.10.0 Консультування з питань інформатизації

Другие:
51.19.0 Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту 74.13.0 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки 74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/36858573/#all-activities Все Виды Деятельности

Контактная информация

Местонахождение юридического лица: Україна, **7, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, будинок ** Телефон:
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23.01.2023 16:02 Відповісти
Учредитель Рамази Рамазашвили гражданин Грузии
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Перечень учредителей юридического лица

РАМАЗАШВІЛІ РАМАЗІ

Адрес учредителя: Грузія, М.ЧИАТУРА, ВУЛ. САРІТ,29Грузія, М.ЧИАТУРА, ВУЛ. САРІТ,29

Размер взноса в уставный фонд: 74 700,00 грн

Доля (%): 100,0000%
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23.01.2023 16:16 Відповісти
Список фирм в Украине зарегеных на Рамазашвили в Украине.
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Рамазашвілі Рамазі: директор в настоящее время юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/13668863-tov-zodiak-eko товариство з обмеженою відповідальністю "зодіак-еко", код ЕГРПОУ 13668863 Юридический адрес: 01103, місто Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 11 Вид деятельности: 22.11.0: видання книг Дата регистрации: 05.04.1996 Контакты: 246-71-44 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: директор в настоящее время юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/30571661-sektor-e товариство з обмеженою відповідальністю "сектор-е", код ЕГРПОУ 30571661 Юридический адрес: 69063, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Анголенко, будинок 22, офіс 27 Вид деятельности: 45.21.1: будівництво будівель Дата регистрации: 22.10.1999 Контакты: 33268; 33268 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: директор в настоящее время юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/36858573-tov-aktiv-kompani товариство з обмеженою відповідальністю "актив-компані", код ЕГРПОУ 36858573 Юридический адрес: 03057, місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок 18 Вид деятельности: 72.10.0: консультування з питань інформатизації Дата регистрации: 09.12.2009 Контакты: +380443320079 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: учредитель юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/13668863-tov-zodiak-eko товариство з обмеженою відповідальністю "зодіак-еко", код ЕГРПОУ 13668863 Юридический адрес: 01103, місто Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 11 Вид деятельности: 22.11.0: видання книг Дата регистрации: 05.04.1996 Контакты: 246-71-44 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: учредитель юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/36858573-tov-aktiv-kompani товариство з обмеженою відповідальністю "актив-компані", код ЕГРПОУ 36858573 Юридический адрес: 03057, місто Київ, вулиця Олександра Довженка, будинок 18 Вид деятельности: 72.10.0: консультування з питань інформатизації Дата регистрации: 09.12.2009 Контакты: +380443320079 Статус: Зарегистрировано Рамазашвілі Рамазі: учредитель юридического лица: https://edr-info.com/ru/company/30571661-sektor-e товариство з обмеженою відповідальністю "сектор-е", код ЕГРПОУ 30571661 Юридический адрес: 69063, Запорізька область, місто Запоріжжя, вулиця Анголенко, будинок 22, офіс 27 Вид деятельности: 45.21.1: будівництво будівель Дата регистрации: 22.10.1999 Контакты: 33268; 33268 Статус: Зарегистрировано
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23.01.2023 16:19 Відповісти
Почему тыловые службы ВСУ не заключают договора непосредственно с производителями продовольствия? Прицефабрик у нас полно,продуктовых предприятий,фермерских хозяйств, тоже не мало..В прошлом, служа в СА, когда солдату положено было к завтраку по одному диетическому яйцу, их начпрод доставлял прямо с близлежащего прицекомбината..
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23.01.2023 15:51 Відповісти
Хлопотно и "А НАВАР?".
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23.01.2023 16:04 Відповісти
В Сільпо ціна одного яйця 5.99гр. Так це уже з націнкою. Тобто у них повинна бути по 4 гр. Так не тільуи яйця
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24.01.2023 08:07 Відповісти
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