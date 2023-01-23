Компанія-постачальник їжі для Міноборони має ознаки фіктивності. Ні офісу, ні персоналу, ні потужностей. Є лише печатка, рахунок і "ліва" адреса реєстрації, - агент НАБУ Шевченко
Компанія-постачальник, яка втрапила у гучний скандал довкола постачання продуктів харчування для військових за завищеними цінами, мала би прозоро дати відповіді на всі питання, які сколихнули народ.
Про це написав у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Що мала би зробити компанія-постачальник, яка начебто чесно виграла рекордний за цифрами тендер, але потрапила у такий ганебний скандал? Так, звісно - негайно вийти в публічну площину і провести пресконференцію, на якій чесно і прозоро дати відповіді на всі запитання, які обурили українців - зрештою, чого тут таємничитись? Ми ж не про закупівлі зброї говоримо, а про яйця та картоплю", - зазначає він.
"Втім, є одна проблема: компанія "Актив компані", яка "виграла" той самий тендер на 13млрд грн, ця потужна промислово-аграрна корпорація, про яку ніхто і ніколи не чув, не має офісу, куди можна було би запросити журналістів. Також вона не має ні складів, ні виробничих потужностей. Не має персоналу, не має ТОП-менеджменту. Навіть сайту не має, а про досвід взагалі мовчу. Все, що там є - це фунт-директор, печатка, банківський рахунок і "ліва" адреса реєстрації, тобто маємо всі ознаки фіктивної діяльності, але чомусь жодну (!) посадову особу МОУ включно з Міністром це не здивувало, хоча департамент внутрішньої безпеки взагалі не мав права допускати таку ТОВ-ку до участі у тендері!" - продовжує Шевченко.
"Але нам і далі будуть розповідати про російську інформаційно-психологічну операцію і звертатись до СБУ з вимогою покарати журналістів. Чудово, пане Олексію Резніков, - просто чудово", - резюмує він.
Нагадаємо, журналіст Юрій Ніколов повідомив, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. За його даними, ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися завищеними у 2-3 рази. Міноборони у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ".
Будь ласка, зачекайте...
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Хто б грабував армію в часи війни, якби не вони.
Зараз він рве... невідомо, чи волосся; і невідомо де... Але рве.
https://telegra.ph/file/d27c20c174a5ec6b375f3.jpg 🏛️Смотрите как все интересно. Октябрь 2020 г. Издание "Зеркало недели" сообщает сенсацию. На фоне бушевавшего тогда Вагнергейта, во время визита в Великобританию, президент Зеленский тайно встречался с главой английской разведки МИ-6 Ричардом Муром. https://t.me/pecherhill/73 Мы тогда писали, мистер Мур сообщил Зеленскому об утечке информации из его офиса в Москву, и предупредил о серьезных последствиях.
😉Далее последовал многосерийный Вагнергейт, результат которого известен. Офис президента согласился назначить руководителями украинской армии генералов рекомендованных англичанами, т е Залужного и Шапталу. За это англичане обеспечили весьма безболезненное для Зеленского завершение Вагнергейта.
🤦🏼А господин Ермак с тех пор потерял сон и покой.
🇬🇧О том, что информацию "Зеркалу недели" слили сами МИ-6 мы тогда сообщили.
💰Наши дни. Тоже самое "Зеркало недели" публикует сенсацию. Издание сообщает, что Министерство обороны Украины занимается закупкой продовольствия для Вооруженных сил Украины по ценам в 2-3 раза дороже чем в розницу в супермаркетах Киева.
💤Очевидно, история будет иметь продолжение, крайне тяжелое для украинской власти. Давайте не забывать, что президентом Украины Владимир Зеленский стал во многом благодаря делу отца и сына Гладковских, тех самых Свинарчуков. Которые, кстати, сейчас на свободе.
🙅🏻♂️Посадить их команда Зеленского не смогла. Она смогла попасться на обворовывании украинских солдат прямо во время острой фазы войны.
📉При чем тут "Зеркало недели"? Да при том, что украинской власти больше не передают приветов. Западные партнеры приступили к уничтожению рейтинга Зеленского, в первую очередь внутри Украины. Естественно делать они это будут мягко, чтобы не вызвать волнений внутри воюющего государства. Однако.
💥Коррупционные скандалы теперь будут повторяться с завидным постоянством. Зеленский не может навести порядок в своем окружении. А Британия и США не желает больше терпеть в руководстве Украины типов вроде Ермака, Тимошенко, Татарова и подобных.
😎Приготовьтесь. Это лишь первый скандал из череды возможных. Кстати, на действия украинской армии влияния он не окажет.
https://www.facebook.com/100004437521912/posts/pfbid032LdG35r9Ef7NwaempLQjz37uzixpAVtKJnPJmBEqCYncJ2mSkgwGNQWeVvPajwgMl/?app=fbl Al Makarski
8 січня 2023
Ви ж уже відповіли фото вождя кварталу і ОПи
Кшталту Укроборонпрому, як я розумію.
а тут ні, просто гроші в кишеню ...
Зелений Халімон. Прибарахляється так, що і правнукам вистачить.
Зато Зеленський збір на армію започаткував, а від новорічного звернення дідо плакав, баба плакав і собачка теж сіла і заплакала..
И мы все прекрасно знаем какая будет реакция системы. Система 100500 раз докажет, что не зря называется "коррупционным днищем".
Главный и важнейший вопрос: Что, плять, со всем этим делать? Вернее даже не "что", а КАК?
Надо уделять внимание завышенной цене продуктов, а имущество с персоналом - дело такое, можно арендовать помещения, можно по субподряду слить свои обязательства другим фирмам.
НАБУ нужно эффективнее собирать улики, всё проверить и потом выступать. Странновато выглядит, что от таких серьёзных обвинений можно "отбрехаться" всего лишь на пресс-конференции - НАБУ это не гражданский контроль, должно быть уголовное расследование и суд с прокурором.
down to the potatoe -farmer,
the higher the possibillity of leaks
informational and money wise.
Why a post-box company?
Perhaps to protect suppliers like China
and India, even Belarus.
Putin still could win that war,
and suppliers could get in *******.
Scenario: Putin occupies Ukraine,
and every small potato farmer
gets sent to Gulag for supporting
a "fascist" regime.
Now, the small potato farmer just sold
to a civil company,
not a state-owned military one.
Then there would be just one "Jesus" sent to Gulag,
and none of his desciples.
Також цікаво, чи є відповідна заява до НАБУ від тих хто вважає що вібдувся/відбувається злочин?
😛