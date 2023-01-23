Компанія-постачальник їжі для Міноборони має ознаки фіктивності. Ні офісу, ні персоналу, ні потужностей. Є лише печатка, рахунок і "ліва" адреса реєстрації, - агент НАБУ Шевченко

Компанія-постачальник, яка втрапила у гучний скандал довкола постачання продуктів харчування для військових за завищеними цінами, мала би прозоро дати відповіді на всі питання, які сколихнули народ.

Про це написав у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Що мала би зробити компанія-постачальник, яка начебто чесно виграла рекордний за цифрами тендер, але потрапила у такий ганебний скандал? Так, звісно - негайно вийти в публічну площину і провести пресконференцію, на якій чесно і прозоро дати відповіді на всі запитання, які обурили українців - зрештою, чого тут таємничитись? Ми ж не про закупівлі зброї говоримо, а про яйця та картоплю", - зазначає він.

"Втім, є одна проблема: компанія "Актив компані", яка "виграла" той самий тендер на 13млрд грн, ця потужна промислово-аграрна корпорація, про яку ніхто і ніколи не чув, не має офісу, куди можна було би запросити журналістів. Також вона не має ні складів, ні виробничих потужностей. Не має персоналу, не має ТОП-менеджменту. Навіть сайту не має, а про досвід взагалі мовчу. Все, що там є - це фунт-директор, печатка, банківський рахунок і "ліва" адреса реєстрації, тобто маємо всі ознаки фіктивної діяльності, але чомусь жодну (!) посадову особу МОУ включно з Міністром це не здивувало, хоча департамент внутрішньої безпеки взагалі не мав права допускати таку ТОВ-ку до участі у тендері!" - продовжує Шевченко.

"Але нам і далі будуть розповідати про російську інформаційно-психологічну операцію і звертатись до СБУ з вимогою покарати журналістів. Чудово, пане Олексію Резніков, - просто чудово", - резюмує він.

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Нагадаємо, журналіст Юрій Ніколов повідомив, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. За його даними, ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися завищеними у 2-3 рази. Міноборони у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ".