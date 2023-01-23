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Новини
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Компанія-постачальник їжі для Міноборони має ознаки фіктивності. Ні офісу, ні персоналу, ні потужностей. Є лише печатка, рахунок і "ліва" адреса реєстрації, - агент НАБУ Шевченко

міноборони

Компанія-постачальник, яка втрапила у гучний скандал довкола постачання продуктів харчування для військових за завищеними цінами, мала би прозоро дати відповіді на всі питання, які сколихнули народ.

Про це написав у фейсбуці агент НАБУ Євген Шевченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Що мала би зробити компанія-постачальник, яка начебто чесно виграла рекордний за цифрами тендер, але потрапила у такий ганебний скандал? Так, звісно - негайно вийти в публічну площину і провести пресконференцію, на якій чесно і прозоро дати відповіді на всі запитання, які обурили українців - зрештою, чого тут таємничитись? Ми ж не про закупівлі зброї говоримо, а про яйця та картоплю", - зазначає він.

"Втім, є одна проблема: компанія "Актив компані", яка "виграла" той самий тендер на 13млрд грн, ця потужна промислово-аграрна корпорація, про яку ніхто і ніколи не чув, не має офісу, куди можна було би запросити журналістів. Також вона не має ні складів, ні виробничих потужностей. Не має персоналу, не має ТОП-менеджменту. Навіть сайту не має, а про досвід взагалі мовчу. Все, що там є - це фунт-директор, печатка, банківський рахунок і "ліва" адреса реєстрації, тобто маємо всі ознаки фіктивної діяльності, але чомусь жодну (!) посадову особу МОУ включно з Міністром це не здивувало, хоча департамент внутрішньої безпеки взагалі не мав права допускати таку ТОВ-ку до участі у тендері!" - продовжує Шевченко.

"Але нам і далі будуть розповідати про російську інформаційно-психологічну операцію і звертатись до СБУ з вимогою покарати журналістів. Чудово, пане Олексію Резніков, - просто чудово", - резюмує він.

Читайте також: Арахамія про хабарі на генераторах і скандал у Міноборони: Цієї весни точно саджатимемо активно. Не виходить по-людськи, буде за законами воєнного часу

Компанія-постачальник їжі для Міноборони має ознаки фіктивності. Ні офісу, ні персоналу, ні потужностей. Є лише печатка, рахунок і ліва адреса реєстрації, - агент НАБУ Шевченко 01

Нагадаємо, журналіст Юрій Ніколов повідомив, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. За його даними, ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися завищеними у 2-3 рази. Міноборони у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ".

Автор: 

Міноборони (7307) їжа (428) закупівлі (3351) Шевченко Євген (139) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+57
Ну як вкотре не подякувати виборцям Зеленського.
Хто б грабував армію в часи війни, якби не вони.
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23.01.2023 10:09
+56
От вже той Порошенко на війні наживається. Стоп президент зешмаркля ? А то ні цей честний і вся його ******* зелебобіків
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23.01.2023 10:07
+53
Я так розумію ви виборець гідранта **********? Ну так цей не лошок 42 літній в трусіках говорив що Порошенко наживається на війні і вся його команда. А чим власне займається боневтік з слугами Монако?
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23.01.2023 10:15
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От вже той Порошенко на війні наживається. Стоп президент зешмаркля ? А то ні цей честний і вся його ******* зелебобіків
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23.01.2023 10:07 Відповісти
Я так розумію ви виборець гідранта **********? Ну так цей не лошок 42 літній в трусіках говорив що Порошенко наживається на війні і вся його команда. А чим власне займається боневтік з слугами Монако?
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23.01.2023 10:15 Відповісти
Ви не праві. Не лошок 44 роки. 😊
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23.01.2023 10:17 Відповісти
Какая разніца? 🤔 Узнаю зе-бобіка! 😊
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23.01.2023 10:15 Відповісти
"Актив компані-95"
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23.01.2023 10:14 Відповісти


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23.01.2023 10:23 Відповісти
чмоня научил...
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23.01.2023 10:08 Відповісти
суки *****
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23.01.2023 10:08 Відповісти
Ну як вкотре не подякувати виборцям Зеленського.
Хто б грабував армію в часи війни, якби не вони.
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23.01.2023 10:09 Відповісти
найпаскудніше те, що саме , (в нього два логіни на цьому сайті, тому що він тут блогер) є цим самим виборцем. Принаймі - топ-агітатором заZе.
Зараз він рве... невідомо, чи волосся; і невідомо де... Але рве.
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23.01.2023 10:17 Відповісти
Хм, не встречал на форуме "топ-агитаторов Зе". А можно хотя бы парочку цитат этого самого Шевченко, подтверждающих ваш выссер о том, что он "топил за Зе".?
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23.01.2023 10:48 Відповісти
а що Женя, ти своїм третім логіном сам себе не здатен нарити? Та починай хоч би з лічки твого першого.
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23.01.2023 15:42 Відповісти
Вариант что я не "Женя" не рассматривается? Не удобненько? Мне, честно говоря, фиолетово. Просто не люблю "сиранул и в кусты".
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23.01.2023 16:08 Відповісти
7 мільярдів на місяц перед війною а тут 4 на рік -копійки
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23.01.2023 10:09 Відповісти
слухайте, навіть вузькоокі на АліЕкспрес проводять аудит компаній якщо в них оборот за рік більше декілька мільйонів ... а тут взагалі мільярди ... наче той лисий півень юрист ... а спалився як останній фраєр
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23.01.2023 10:10 Відповісти
Печерский холм
https://telegra.ph/file/d27c20c174a5ec6b375f3.jpg ​​ 🏛️Смотрите как все интересно. Октябрь 2020 г. Издание "Зеркало недели" сообщает сенсацию. На фоне бушевавшего тогда Вагнергейта, во время визита в Великобританию, президент Зеленский тайно встречался с главой английской разведки МИ-6 Ричардом Муром. https://t.me/pecherhill/73 Мы тогда писали, мистер Мур сообщил Зеленскому об утечке информации из его офиса в Москву, и предупредил о серьезных последствиях.

😉Далее последовал многосерийный Вагнергейт, результат которого известен. Офис президента согласился назначить руководителями украинской армии генералов рекомендованных англичанами, т е Залужного и Шапталу. За это англичане обеспечили весьма безболезненное для Зеленского завершение Вагнергейта.

🤦🏼А господин Ермак с тех пор потерял сон и покой.

🇬🇧О том, что информацию "Зеркалу недели" слили сами МИ-6 мы тогда сообщили.

💰Наши дни. Тоже самое "Зеркало недели" публикует сенсацию. Издание сообщает, что Министерство обороны Украины занимается закупкой продовольствия для Вооруженных сил Украины по ценам в 2-3 раза дороже чем в розницу в супермаркетах Киева.

💤Очевидно, история будет иметь продолжение, крайне тяжелое для украинской власти. Давайте не забывать, что президентом Украины Владимир Зеленский стал во многом благодаря делу отца и сына Гладковских, тех самых Свинарчуков. Которые, кстати, сейчас на свободе.

🙅🏻‍♂️Посадить их команда Зеленского не смогла. Она смогла попасться на обворовывании украинских солдат прямо во время острой фазы войны.

📉При чем тут "Зеркало недели"? Да при том, что украинской власти больше не передают приветов. Западные партнеры приступили к уничтожению рейтинга Зеленского, в первую очередь внутри Украины. Естественно делать они это будут мягко, чтобы не вызвать волнений внутри воюющего государства. Однако.

💥Коррупционные скандалы теперь будут повторяться с завидным постоянством. Зеленский не может навести порядок в своем окружении. А Британия и США не желает больше терпеть в руководстве Украины типов вроде Ермака, Тимошенко, Татарова и подобных.

😎Приготовьтесь. Это лишь первый скандал из череды возможных. Кстати, на действия украинской армии влияния он не окажет.
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23.01.2023 10:10 Відповісти
Десь так. А також, швидкість надання військової допомоги, так само може бути пов'язана з небажанням очищувати зелену команду від корупціонерів і зрадників.
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23.01.2023 10:29 Відповісти
Теж маю таку думку , терпіння рєпнуло !
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23.01.2023 10:51 Відповісти
цитата-Очевидно, история будет иметь продолжение, крайне тяжелое для украинской власти. мені здається, що треба писати-Очевидно, история будет иметь продолжение, крайне тяжелое для украинского народу тому що ця зелена пліснява роз'їдає Україну і це робота 73% зебілів.
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23.01.2023 11:19 Відповісти
Автора цього поста Al Makarsky мабуть ліквідували на Цензорі. Він так і не зміг відповісти хто організував і виконав здачу півночі і півдня України?
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23.01.2023 17:30 Відповісти
https://www.facebook.com/100004437521912/posts/pfbid032LdG35r9Ef7NwaempLQjz37uzixpAVtKJnPJmBEqCYncJ2mSkgwGNQWeVvPajwgMl/?app=fbl це ви про щось таке запитували?

https://www.facebook.com/100004437521912/posts/pfbid032LdG35r9Ef7NwaempLQjz37uzixpAVtKJnPJmBEqCYncJ2mSkgwGNQWeVvPajwgMl/?app=fbl Al Makarski
8 січня 2023

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24.01.2023 10:17 Відповісти
Ні, про ваш інший пост, який співпав за змістом з постом цього пана.
Ви ж уже відповіли фото вождя кварталу і ОПи
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24.01.2023 12:10 Відповісти
У зелені все таке. Під час виборчої кампанії орендували невеличке приміщення. Там стіл з табуреткою і всьо. Після виборів зникли.
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23.01.2023 10:11 Відповісти
А у вас світ чорно-білий? Тільки Зе або Петя? Нагадаю, що у 2019 в 1 турі було 38 кандидатів і кілька нормальних серед них точно були...
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23.01.2023 10:18 Відповісти
100% были,но столько денег на выборную компанию как у зели или пороха у них просто не было
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23.01.2023 12:32 Відповісти
у Юли было потрачено на выборы весной 2019 года вдвое больше денег, чем потратил Ze
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23.01.2023 13:19 Відповісти
У Пети было потрачено более чем в 27 раз больше, чем у Зе
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23.01.2023 18:01 Відповісти
Опудало ти ще не подохло?
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23.01.2023 10:24 Відповісти
шмигаль скаже що це маскування стратегічного підприємства.
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23.01.2023 10:45 Відповісти
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23.01.2023 12:49 Відповісти
Я за Петю не голосував в 14 році. Голосував за Гриценка.
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25.01.2023 14:12 Відповісти
Там унизу є відповідь від компанії, але усе назване нею визиває ще більше питань і недовіру. А для кого вони закупають, бо багато харчуються з комплектів НАТО?
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23.01.2023 10:12 Відповісти
Все, що треба знати про Янєлоха, зелених тварєй і бабломарафон! Про яку відбудову може бути річ після війни? Бабло піліть будуть? Коли в країні так наживаються на війні, то в такої країни нема майбутнього. Крапка.
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23.01.2023 10:13 Відповісти
Такого ж ніколи не було)))). Це якась нова схема
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23.01.2023 10:14 Відповісти
Савпадєніє?Да савпадєніє...
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23.01.2023 10:16 Відповісти
Тому що це потужна таємна оборонна компанія з іноземними виробництвами, чудово існуюча під патронатом ГУР МО.
Кшталту Укроборонпрому, як я розумію.
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23.01.2023 10:20 Відповісти
Так вот ты какой, цветочек аленький...
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23.01.2023 10:22 Відповісти
Є східна поговірка - глупа жінка здається розумною,поки не заговорить...Даремно компанія почала виправдовуватись,як ото процентовщик - пройдисвіт записує в наряд все шо можна і не можна...
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23.01.2023 10:24 Відповісти
Как же это отвратительно, когда большинство цивилизованных стран мира помогают Украине выжить, предоставляя помощь, а примитивные создания, дорвавшиеся до кормушки, даже в такое, критическое для страны время, цинично воруют, используя очевидные и заезженные схемы. Позор!
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23.01.2023 10:24 Відповісти
Так вони накрадуть і звалять жити в іншу країну.
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23.01.2023 10:28 Відповісти
мені взагалі не зрозуміло, на їжі можна стільки красти, навіть якщо постачати
а тут ні, просто гроші в кишеню ...
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23.01.2023 10:49 Відповісти
Ета маніпуляції.
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23.01.2023 10:24 Відповісти
Кладовщика і бухгалтера МО в студію..Хотя ця хфірма і була власноруч зроблена МО
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23.01.2023 10:24 Відповісти
Скорее всего и оформлена на жен чиновников мин.обороны. как бы президенты не менялись чинуши остаются все те же. Мафия вечна.
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23.01.2023 10:53 Відповісти
от бухгалтер и присядет на 1-2 года, а резникофф купит шикарный дворец в теплой стране и получит медальку
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23.01.2023 12:20 Відповісти
МО прогнило наскрізь хабарі процвітають від військомату до передової...
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23.01.2023 10:25 Відповісти
Після перемоги ми вступимо в ЄС та НАТО і тоді не буде корупції, а будуть європейські зарплати.
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23.01.2023 10:27 Відповісти
Боже де таких наївних витесують?
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23.01.2023 11:36 Відповісти
Поміж зелених гієн є такі, які не крадуть?

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23.01.2023 10:28 Відповісти
Чомусь мудрій, нібито український, нарід наобирав керувати собою самих халімонів, арахамій, татарових, єрмаків.
Зелений Халімон. Прибарахляється так, що і правнукам вистачить.

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23.01.2023 10:31 Відповісти
Ай яке нове загадкове обличчя ,ай яке обличчя ,правда мудрийнаріт?
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23.01.2023 12:30 Відповісти
У Януковича були золоті батони,а Зеленського золоті яйця
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23.01.2023 10:35 Відповісти
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23.01.2023 10:35 Відповісти
Это твой пердеж - сотрясение воздуха, как и передеж твоего клована в видосиках про пАбеду над корупцией
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23.01.2023 10:53 Відповісти
Гнида лживая и подлая верещук делала большие удивленные глаза ,* про какую такую коррупцию нам говорит Запад*
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23.01.2023 12:33 Відповісти
А от і Женєчка вомбатів літописець підтягнувся. Дуже вчасно, хто б сумнівався.
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23.01.2023 10:45 Відповісти
13 лярдів компанії що є лише на папері. Такого навіть янукович не мочив..
Зато Зеленський збір на армію започаткував, а від новорічного звернення дідо плакав, баба плакав і собачка теж сіла і заплакала..
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23.01.2023 10:47 Відповісти
Арахамія вже відмазує цю банду , до весни хай він чекає , а народ правду має знати негайно і щоб злодії були наказані по законах війни .А брехунам не місце при владі .
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23.01.2023 10:49 Відповісти
Це клятий Порошенко змусив МО підписати ганебний контракт, а директор-фунт це кореш Порошенко, я впевнен, що кровавий слід тягнеться від розвідника під прикриттям Кіреева прямісенько до його вбивці - здогалайтесь до кого.. Я мовчу за провокаційний хабар чеснейшей людині в 400К$..
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23.01.2023 10:49 Відповісти
Система характеризуется не ошибками, а РЕАКЦИЕЙ на эти ошибки.
И мы все прекрасно знаем какая будет реакция системы. Система 100500 раз докажет, что не зря называется "коррупционным днищем".
Главный и важнейший вопрос: Что, плять, со всем этим делать? Вернее даже не "что", а КАК?
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23.01.2023 10:51 Відповісти
Это называется "прокладка", которая прикрывает настоящего получателя выгоды. Может, они до этого выполнили другие контракты, всё-таки существуют почти с начала рашистской агрессии 8-летней давности.

Надо уделять внимание завышенной цене продуктов, а имущество с персоналом - дело такое, можно арендовать помещения, можно по субподряду слить свои обязательства другим фирмам.

НАБУ нужно эффективнее собирать улики, всё проверить и потом выступать. Странновато выглядит, что от таких серьёзных обвинений можно "отбрехаться" всего лишь на пресс-конференции - НАБУ это не гражданский контроль, должно быть уголовное расследование и суд с прокурором.
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23.01.2023 10:56 Відповісти
Вчора на Радіо "НВ" був ефір Юрія Ніколова стосовно цієї справи. Він два рази наголосив, що має підстави для впевненості, що міністр Рєзников "в темі". Також було сказано, що за тиждень до публікації вони зверталися до МО і фірми-підрядника за роз'ясненнями, жодної відповіді не отримали. І, я так зрозумів, що розслідувачі не "пальцем зроблені" і мають у запасі ще матеріали, на випадок "наїзду".
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23.01.2023 12:16 Відповісти
https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/40209490/
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23.01.2023 11:04 Відповісти
Людям --війна ,а владі --нажива. В Україні міняється тільки фігури при владі ,а як крали ,так і крадуть .Слів нема , тільки --злоба ... ,ми гинемо в окопах ,а влада ---Краде .
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23.01.2023 11:07 Відповісти
Какие офисы,какое майно,какие банковские рахунки,какие крупные компании,заявится взяточник из податковой и всего этого не станет мгновенно,без крыши бизнес,даже мелкий,это смертельный риск.
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23.01.2023 11:18 Відповісти
Зеленые паскуды во время кровавой жестокой войны уже свои потные волосатые ладошки уже и в карман армии залезли , мало им воровства на дорогах ,гуманитарку ****** просто вагонами ,фурами,пароходами ,****** абсолютно везде и всё ,*прозорро*им ,конечно, ни к чему . Как вы думаете ,резникова героем Украины сделают в этом году или после победы? Ара хам так погрозил пальчиком *ой смотрите ,будем принимать меры* .Этих тварей пора сносить нах ,иначе конец стране будет. *мудрийнарит* ,эге-гей ,как там ржется по-приколу,пдрсы?
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23.01.2023 11:36 Відповісти
Hmmmm .... the more parts of a chain
down to the potatoe -farmer,
the higher the possibillity of leaks
informational and money wise.

Why a post-box company?

Perhaps to protect suppliers like China
and India, even Belarus.

Putin still could win that war,
and suppliers could get in *******.

Scenario: Putin occupies Ukraine,
and every small potato farmer
gets sent to Gulag for supporting
a "fascist" regime.

Now, the small potato farmer just sold
to a civil company,
not a state-owned military one.

Then there would be just one "Jesus" sent to Gulag,
and none of his desciples.
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23.01.2023 12:08 Відповісти
Стосовно "ми ж не про закупівлі зброї говоримо, а про яйця та картоплю" мені здається, не все так просто, якщо знати кількість яєць та картоплі то можна більш-менш точно вирахувати кількість особового складу, а це має бути таємною інформацією.

Також цікаво, чи є відповідна заява до НАБУ від тих хто вважає що вібдувся/відбувається злочин?
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23.01.2023 12:20 Відповісти
...так это и так ясно что фантом....
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23.01.2023 12:23 Відповісти
Нє ,ну це вже занадто жорсткі умови, нелюдські... зброю красти --- не можна! , БК --- не можна!! Картоплю, стару добру, гнилу картоплю -- і то не можна! Ну куди чесному інтенданту податись??! В кріпту якусь ,прости Господи?!
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23.01.2023 12:31 Відповісти
Об этой компашке я на цензоре писал ещё месяц назад без всяких НАБУ и СБУ с МВД и ДБР...вояки блин

😛
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23.01.2023 12:41 Відповісти
а хіба ознаки фіктивності - то злочин??? Яйця по 17 грн - ось де злочин!!! Бо такою ціною Зє!льона плєсєнь виводить з бюджету до трьох чвертей коштів, що осідають на їх рахунках
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23.01.2023 12:41 Відповісти
Кому війна, кому - мати рідна.
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23.01.2023 12:54 Відповісти
Браво, терпіння в міжнародних партнерів України закінчується. Лід тронувся, а з ним зникне і зебульбашка яка зробила багато горя українцям.
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23.01.2023 13:22 Відповісти
А кто фирму оформлял уже в Монако ?
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23.01.2023 14:01 Відповісти
Не дуже гарна новина насправді. Постачальник їжі - це серйозно, тому треба відповідально до цього ставитися. Я, наприклад, контролюю своє харчування й намагаюсь не вживати продуктів, які можуть хоч якось нашкодити. Та не буду заперечувати, я люблю гарно поїсти. Хочу поділитися https://retsepty.in.ua/recipe/yak-pryhotuvaty-hrechanyky-z-miasom-prostyi-retsept/ як зробити гречаники з фаршем Тут легкі та смачні рецепти з зображеннями. Мені найбільше подобається, що на цьому ресурсі пропонують покрокове приготування.
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25.09.2023 10:06 Відповісти
 
 