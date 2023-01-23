"Яйця по 17 за штуку" Міноборони не закуповувало і не планує, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков спростував інформацію про закупівлю продовольства для ЗСУ за завищеними цінами.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За словами Резнікова, контроль з боку Парламенту і суспільства є невід’ємним елементом демократії, яка відрізняє Україну від нашого ворога.

"Перше. На забезпечення харчуванням військовослужбовців у 2023 році будуть спрямовані десятки мільярдів гривень. Це – великий ринок. Ще трохи більше року тому цей ринок фактично був під контролем монополії. Під час призначення на посаду міністра я взяв публічне зобов’язання – демонополізувати послуги харчування. І ми з командою це зробили ще минулої зими. ...

На даний момент Міноборони уклало контракти з 8 постачальниками на забезпечення послуги харчування. Я продемонструю ці контракти народним депутатам. За кожним з постачальників згідно з договором закріплено певну кількість військових частин. У контрактах прописано норму: якщо якийсь з постачальників не здатен виконати зобов’язання, то інші "підхоплюють" військові частини згідно з визначеним алгоритмом. Постачання харчів скрізь буде гарантовано безперервним, щоб не сталося", - пояснив глава Міноборони.

Він зазначив, що надання послуги харчування здійснюється за принципом "їжа ходить за військовими". Тобто постачальник гарантує доставку продовольства скрізь, де несуть службу підрозділи певної частини.

"Друге. Підкреслю слово "послуги". Міноборони не здійснює закупівлю окремих продуктів. Оборонне відомство купує комплексну послугу з забезпечення харчування. Тобто доставку певного комплекту продуктів до військових частин, а в окремих випадках – і приготування їжі.

Предметом закупівлі є вартість добового раціону для військовослужбовця. Цей раціон має чіткі критерії щодо калорійності та інших параметрів. Постачальники гарантують забезпечення добового раціону за певну суму. Минулого року ця сума складала 120 грн. на військовослужбовця за добу. Цього року ми отримали пропозиції постачальників у діапазоні від 151 до 162 грн. на добу.

У результаті проведення переговорів кінцева вартість послуги забезпечення харчування одного бійця на добу складає 145,8 грн. Хтось дійсно вважає, що ця сума є завищеною? Номінально відбулося зростання вартості послуги на 21,5%. Але цей показник навіть менше рівня інфляції, яка за рік склала 26,6%. Будь-яка господиня знає, як минулого року зросли ціни на різні види продуктів і яка була динаміка. Особливість контрактів Міноборони в тому, що вони укладаються з постачальниками послуг на рік вперед за фіксованою ціною. Тобто це також ризики, які бере на себе бізнес", - продовжив Резніков.

Міністр заявив, що процес укладання контрактів і взяття зобов’язань складається з кількох стадій: "Оголошення потреб Міноборони, надання пропозицій бізнесом, проведення зовнішньої експертизи ціни, узгодження контракту, проведення внутрішньої перевірки, підписання контракту тощо. Фінальною частиною цього процесу є реєстрація підписаного контракту у Державному казначействі. Тільки після реєстрації у казначействі виникають фінансові зобов’язання і можна здійснювати платежі".

Резніков також звернув увагу, що з 2016 року харчування військовослужбовців здійснюється на основі каталогу продуктів, який включає понад 400 позицій. Водночас начпроди на підставі раціону обирають з каталогу продукти, які повинен забезпечити постачальник.

"Коли народні депутати подивляться на контракти з 8 постачальниками, вони побачать, що ціни на одні й ті самі продукти – різні. Так само як відрізняються ціни у торговельних мережах. ... Просто кожен має свою спеціалізацію. Власне виробництво якоїсь групи товарів, або ексклюзивні умови з виробниками. Тому десь м'ясо дешевше, а десь – риба, овочі чи молоко", - пояснив він.

"Ціни на продукти аналізують спеціальні експертні установи, зокрема, Інститут судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України. Вони визначають певний діапазон. Наприклад, на картоплю встановлено діапазон від 7 до 36 грн. за кілограм, оскільки вона буває різних сортів. Це також один з продуктів, на який спостерігаються істотні сезонні коливання ціни. Зараз у медіа величезна кількість спотвореної інформації щодо цін.

Саме видання "Дзеркало тижня" через півтори доби після публікації вирізало кілька позицій зі своєї інфографіки, де містилися некоректні порівняння, по яких вже найбільший розголос. На жаль, зробило це без пояснень. Розуміння некоректності по інших позиціях також прийде.

Адже порівнюються неспівставні речі. Ціни за банку чи пляшку фасованої продукції з ціною за кілограм. Ціни за літр з ціною за кілограм. Ціни за вагу нетто з ціною за вагу брутто, та ін", - наголосив міністр.

За словами Резнікова, те, що в публікації "Дзеркала тижня" було пораховано як 0,2% вартості контракту – це приготування їжі постачальником у кількох військових частинах, де з різних причин готують зовнішні підрядники. А зовсім не доставка продуктів: "Це ще одна груба помилка, яка вводить в оману".

"П’яте. Поясню на яйцях.Коли народні депутати будуть порівнювати ціни на курячі яйця у контрактах з різними постачальниками, вони побачать, що у 7 постачальників ціна коливається у діапазоні між 80 грн. до 90,6 грн. за десяток. Порівняйте з ціною у супермаркетах зараз. Підкреслю – це стала ціна на весь 2023 рік з умовою доставки у Львів чи під Бахмут.

Лише в документі, оприлюдненому у ЗМІ, вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 грн. за штуку. На чому збудували теорію змови. Насправді це – звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Яйця – єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці, де все було приведено до одиниці виміру на вагу, в іншу таблицю.

Відповідно до нормативів кілограм яєць – це близько двох десятків штук в залежності від гатунку (вага яйця за стандартом повинна складати від 42 г до 60 г). Ціна 170 грн. за кілограм яєць – це 85 грн. за десяток. Що в межах показників інших постачальників та повністю відповідає ринковій ціні. Інститут імені Бокаріуса у якості рекомендованої зазначив ціну 90 грн. за десяток. Усі бажаючі можуть зважити кілограм яєць і порахувати, скільки це штук. "Яйця по 17 за штуку" Міноборони не закуповувало і не планує", - наголосив Резніков.

Він додав, що помилку компанії з переведенням штук в кілограми було помічено ще в кінці грудня, як і деякі технічні помилки в інших договорах. Після чого керівник підрозділу був відсторонений.

"На засіданні комітету я продемонструю народним депутатам офіційний лист компанії-постачальника, яка визнає помилку і просить внести відповідні зміни", - сказав міністр.

"Станом на зараз по усім контрактам завершуються додаткові внутрішні перевірки, військові частини звіряють з каталогом, виправляються технічні помилки, готуються додаткові угоди щодо постачання у межах доведених параметрів державного бюджету тощо. Після чого документи будуть зареєстровані у Держказначействі. Тобто де-юре оприлюдненого у ЗМІ документу ще не існує. Жодної копійки по ньому не витрачено. Заяви, що Міноборони "вкрало" чи "намагалося вкрасти" мільярди – це повна маячня", - додав він.

"Шосте. Питання, яке мені останніми дня ставили найчастіше – чому це виринуло зараз? Публічне вкидання інформації про начебто завищені у 2-3 рази ціни почалося ще в середині минулого тижня. Тобто не після, а до Рамштайну, саме коли тривало уточнення домовленостей. Той, хто передав один з контрактів та додатки для оприлюднення, як мінімум - вчинив службовий злочин. Цю особу буде обов’язково встановлено і притягнуто до відповідальності. Для цього підготовлено відповідні матеріали в СБУ. Зокрема, буде з’ясовано мотиви.Оскільки жодної фактичної складової у претензіях немає, крім маніпуляцій, найочевиднішою ціллю виглядає спроба підриву довіри до Міноборони у дуже відповідальний момент. А це вже - не просто службовий злочин", - наголосив очільник Міноборони.

"На моє прохання голова Комітету Олександр Завітневич запросив на засідання представників НАБУ та ДБР, щоб усі були "на одній сторінці". Також я запропоную народним депутатам розглянути можливість створення тимчасової слідчої комісії щодо процесу закупівель, якщо інші інструменти парламентського контролю вони вважатимуть недостатніми. Це створить додаткове навантаження на Міноборони, але ми готові йти на це. Тому що впевнені у своїй правоті.

Свою позицію я озвучував неодноразово: нульова толерантність до корупції. Саме за моєю ініціативою Держаудитслужба розпочала перевірку Міноборони. Якщо буде доведено, що хтось з посадовців зловживає, він отримає згідно закону", - підсумував Резніков.

Нагадаємо, журналіст Юрій Ніколов повідомив, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, які дислоковані у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. За його даними, ціни на найбільш ходові харчі у межах угоди виявилися завищеними у 2-3 рази. Міноборони у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ".

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