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НАБУ о скандальных закупках для Минобороны: Информация исследуется в уголовном производстве, начатом до ее публикации

харчування

Изложенная в СМИ информация о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал НАБУ.

"Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных, сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до обнародования в медиа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди прочего, следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

Предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 191 УК Украины. Расследование продолжается. Остальные детали составляют тайну следствия.

Читайте: "Яйца по 17 за штуку" Минобороны не закупало и не планирует, - Резников

НАБУ (4218) Минобороны (9291) еда (352) закупки (749)


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Топ комментарии
+17
А на це що Рєзніков буде квакати? Буде на НАБУ жалитись?
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23.01.2023 16:16
+16
Якби не було публікації , то ''досліджували б'' до "другого пришестя''
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23.01.2023 16:29
+10
А він вже какнув, що ціну на яйця закладено в кілограмах!
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23.01.2023 16:50
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А на це що Рєзніков буде квакати? Буде на НАБУ жалитись?
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23.01.2023 16:16 Ответить
А він вже какнув, що ціну на яйця закладено в кілограмах!
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23.01.2023 16:50 Ответить
Я извиняюсь, а можно вам самим работать, САМОСТОЯТЕЛЬНО, без СМИ?... Или наши журналисты делают вашу работу за вас? Тогда зачем вы нужны? Генпрокурора это тоже касается кстати
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23.01.2023 16:18 Ответить
Едь на рашу там всем рот власти заткнули будет все как ты хочешь
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23.01.2023 16:19 Ответить
Інформація досліджується у кримінальному провадженні, розпочатому до її публікації Джерело:
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23.01.2023 16:20 Ответить
Якби не було публікації , то ''досліджували б'' до "другого пришестя''
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23.01.2023 16:29 Ответить
НАБУ і САП? От якби не було САП а йшло через Генпрокуратуру - тоді так.
По друге вас не влаштовує те що є провадження
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23.01.2023 16:40 Ответить
Тут такой момент. Нет ничего сложного в том, чтобы оформить задним числом дело.
Сейчас, после общественного резонанса, они вполне могут заявить будто "та ладно, мы знали и работали над этим" и ты не проверишь, так ли это.
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23.01.2023 16:42 Ответить
Зараз лікарняний «заднім» числом не відкриєш, а ви за кримінальне провадження. Крім того завжди є ризик, що про це («заднє число») стане відомо.
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23.01.2023 16:49 Ответить
Это простому смертному тяжко. Но, как известно, что не позволено простому смертному, то легко сделает чиновник на высокой должности.
Риск есть. Если не делиться, да.
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23.01.2023 16:58 Ответить
Ви про що?!
Тут давно відомо, що офісом преЗа керує агент ФСБ-і нічого!
Зовсім!
А тут якесь провадження!
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24.01.2023 09:10 Ответить
я про те, що в цих процесах з'явилися нові «гравці», візит директора ЦРУ, Джонсона, заяви Брінк і процеси що пішли синхронно цьому *********** на роздуми.
Звісно, далеко не факт, що «справедливість» візьме верх.
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24.01.2023 16:52 Ответить
Кримінальні провадження реєструються в електронному реєстрі з вільним доступом для ознайомлення. Звичайно, все можна зробити, але навіщо. Навіщо комусь з НАБУ або САП ризикувати, бо це кримінал. До того ж, ні в чому подібному згадані структури раніше помічені не були.
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23.01.2023 17:16 Ответить
Деньги. Янык до судебного процесса был президентом и официально ни в чем замечен не был.
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24.01.2023 10:48 Ответить
І хто буде платити за реєстрацію "заднім числом", кому це потрібно? Повну хєрню пишите. І з пам'яттю проблеми. Бо у Яника було дві судимості по молодості, офіційно. А неофіційно було відомо стільки, що не перелічити. А проти НАБУ у вас (та і у будь-кого) нічого нема, що офіційно, що неофіційно. Були мутняки в САП за часів керівництва Холодницького.
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24.01.2023 11:34 Ответить
Тот, кому заплатили до того, чтобы оно (дело) заведено не было. Ну или просто прикажет - нижестоящему подчинённому. Вот такой вот намек, да.
Никаких проблем с памятью. С момента избрания и до момента бегства и суда на должности Президента - у него не было ни единой судимости.
И вот, забавный момент:
Вчера в 17:52 Вы пишете:
Навіщо комусь з НАБУ або САП ризикувати, бо це кримінал. До того ж, ні в чому подібному згадані структури раніше помічені не були.
Уже сегодня в 11:34
Були мутняки в САП за часів керівництва Холодницького.
Интересно, что Вы можете написать завтра с такой тенденцией?)).

Эдак и в НАБУ найдутся. Если вдумчиво поискать. С амиталом натрия да потом полиграфом проверить. А таких проверок НИКТО не проводил, никаких публичных данных по этому поводу нет. А должно - потому как в НАБУ работают люди, которые могут совершать преступления.
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24.01.2023 11:42 Ответить
Такого, як ви нафантазували - не було, була інша історія, але ж і керівник вже геть не той. Обговорювати вигадані вами конструкції далі вже не буду. Вибачайте.
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24.01.2023 12:56 Ответить
Мародери
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23.01.2023 16:18 Ответить
..так тут групавуха в военное время светит..Минимум расстрел
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23.01.2023 16:21 Ответить
))) работалі на опєрєженіє. наблюдали як крадуть, ну нічого не робили
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23.01.2023 16:25 Ответить
Пропоную усі корупційні скандали розглядати тількі через призму російських спецоперацій фсб .

1.тобто потрібно розстрілювати корупціонерів, як пособников ворога БЕЗ СУДА У ПРОДАЖНИХ СУДЕЙ ( хотя судей Тєж можно розстріляти )

2. Повна зачистка агентів фсб і консервів , звільнення з державних посад всіх хто мае родню в раше, телефонуе до раши, вчился у раши

3. ще пропоную звернути УВАГУ , що накануне Ромштайну в корупційний скандали втягнуто керівництво КАБМІНу , керівництво МО, і вбито керівництво МВД

«СЛУЧАЙНОСТЬ ? НЕ ДУМАЮ»
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23.01.2023 16:28 Ответить
Нельзя без суда. Украина - правовое государство, читаем Конституцию. Но можно данный процесс... оптимизировать.
1. После суда, вердикт которого основан на результатах медикаментозного и технического (для сверки, последовательно) допросов. В случае признания наличия вины - получить данные об активах и вернуть их государству. После чего - повесить. Пули жалко.
При чем все вышеуказанные действия должны быть публичными.
2. Опять же. Провести медикаментозный и технический допрос. Агентов - включить в обменный фонд и обменять на азовцев. Тех, у кого родственники оказывают влияние - принудительно выселить в РФ. Те, кто несмотря на это остался чист - то за что их увольнять? Пусть работают. С регулярными проверками, конечно.
3. Допускаю ту вероятность что Вы намекаете. Только вот эти скандалы - не на пустом месте.
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23.01.2023 16:40 Ответить
« После чего - повесить.» Золоті слова
приймаю Вас у партію « НА ГИЛЯКУ ВОРОГІВ»
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23.01.2023 17:03 Ответить
Стаття 191.

Часть 5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -

караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
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23.01.2023 16:33 Ответить
Вони самы себе не порсадять Робить висновки
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23.01.2023 16:37 Ответить
Цікаво, що буде "журналісту", якщо все буде спрастовано?
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23.01.2023 16:41 Ответить
Не задержали, а я сам к вам шёл! (c)
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23.01.2023 16:55 Ответить
Цікаво коли це Яйця стали міряти на кіло... За сценарієм 95... Супер, та ще й у будь яку точку - це на південний полюс теж...
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23.01.2023 16:56 Ответить
НАБУ вже тиждень розслідує цю закупку???????????
а потрібно лиш прочитати договір закупок
сказати людям, правда чи ьрехня
думаю, правда...
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23.01.2023 16:57 Ответить
Це зелений -6 п2 КПКУ .
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23.01.2023 17:34 Ответить
Надо ли удивляться, что пуйло решил напасть? Он же знает что у шапито-95, вор на воре и вором погоняет. И не удивлюсь если на каждого вора шапито-95, у пуйла есть папочка с перечнем взяток и воровства.
И венчает этот список воров, наивеличайший Боневтик.
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23.01.2023 17:36 Ответить
пуйло напало в 2014 і до 2022 загинуло багато людей, не треба їх зневажати
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23.01.2023 17:49 Ответить
Тепер підкоригують всі ціни і звинуватять цього журналіста в неправдивому викладі. Влада бреше і краже, мародиреть гуманітарку і в очі бреше українцям, а през. робить вигляд, що це поодинокі випадки, як же мило...
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23.01.2023 17:36 Ответить
Боюся , що ціни підкоректують у супермаркетах
І не важно - по чому самі брали
Або буде команда (порада) зверху ...., або самі вирішать - як , інші заробляють так , а ми що не можемо не лохи якійсь - бізнес має йти
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23.01.2023 18:28 Ответить
думаю що саме НАБУ злило інфу журналісту бо відчуло що справу можуть поховати
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23.01.2023 17:48 Ответить
Таємниця слідства? МО ще той гнидник.
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23.01.2023 18:03 Ответить
Видно кілограмяєчний рєзніков надавив на сапи, апи.
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23.01.2023 19:21 Ответить
Необходимо вернуть все госзакупки , не только ВСУ ,на конкурсной основе ПРОЗОРО.. КАК было при Яценюке и Порошенко.. Там тоже воруют ,но хоть не так нагло и объёмно!!!
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23.01.2023 20:16 Ответить
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24.01.2023 08:21 Ответить
Резнікова - слідом за русссским карабльом!
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24.01.2023 10:32 Ответить
 
 