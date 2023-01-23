НАБУ о скандальных закупках для Минобороны: Информация исследуется в уголовном производстве, начатом до ее публикации

Изложенная в СМИ информация о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал НАБУ.

"Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных, сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до обнародования в медиа", - говорится в сообщении.

Как отмечается, среди прочего, следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.

Предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 191 УК Украины. Расследование продолжается. Остальные детали составляют тайну следствия.

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