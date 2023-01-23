НАБУ о скандальных закупках для Минобороны: Информация исследуется в уголовном производстве, начатом до ее публикации
Изложенная в СМИ информация о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал НАБУ.
"Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных, сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до обнародования в медиа", - говорится в сообщении.
Как отмечается, среди прочего, следствие проверяет закупки более чем на 13 млрд грн.
Предварительная правовая квалификация – ч. 5 ст. 191 УК Украины. Расследование продолжается. Остальные детали составляют тайну следствия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
По друге вас не влаштовує те що є провадження
Сейчас, после общественного резонанса, они вполне могут заявить будто "та ладно, мы знали и работали над этим" и ты не проверишь, так ли это.
Риск есть. Если не делиться, да.
Тут давно відомо, що офісом преЗа керує агент ФСБ-і нічого!
Зовсім!
А тут якесь провадження!
Звісно, далеко не факт, що «справедливість» візьме верх.
Никаких проблем с памятью. С момента избрания и до момента бегства и суда на должности Президента - у него не было ни единой судимости.
И вот, забавный момент:
Вчера в 17:52 Вы пишете:
Навіщо комусь з НАБУ або САП ризикувати, бо це кримінал. До того ж, ні в чому подібному згадані структури раніше помічені не були.
Уже сегодня в 11:34
Були мутняки в САП за часів керівництва Холодницького.
Интересно, что Вы можете написать завтра с такой тенденцией?)).
Эдак и в НАБУ найдутся. Если вдумчиво поискать. С амиталом натрия да потом полиграфом проверить. А таких проверок НИКТО не проводил, никаких публичных данных по этому поводу нет. А должно - потому как в НАБУ работают люди, которые могут совершать преступления.
1.тобто потрібно розстрілювати корупціонерів, як пособников ворога БЕЗ СУДА У ПРОДАЖНИХ СУДЕЙ ( хотя судей Тєж можно розстріляти )
2. Повна зачистка агентів фсб і консервів , звільнення з державних посад всіх хто мае родню в раше, телефонуе до раши, вчился у раши
3. ще пропоную звернути УВАГУ , що накануне Ромштайну в корупційний скандали втягнуто керівництво КАБМІНу , керівництво МО, і вбито керівництво МВД
«СЛУЧАЙНОСТЬ ? НЕ ДУМАЮ»
1. После суда, вердикт которого основан на результатах медикаментозного и технического (для сверки, последовательно) допросов. В случае признания наличия вины - получить данные об активах и вернуть их государству. После чего - повесить. Пули жалко.
При чем все вышеуказанные действия должны быть публичными.
2. Опять же. Провести медикаментозный и технический допрос. Агентов - включить в обменный фонд и обменять на азовцев. Тех, у кого родственники оказывают влияние - принудительно выселить в РФ. Те, кто несмотря на это остался чист - то за что их увольнять? Пусть работают. С регулярными проверками, конечно.
3. Допускаю ту вероятность что Вы намекаете. Только вот эти скандалы - не на пустом месте.
приймаю Вас у партію « НА ГИЛЯКУ ВОРОГІВ»
Часть 5. Дії, передбачені частинами першою, другою, третьою або четвертою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
а потрібно лиш прочитати договір закупок
сказати людям, правда чи ьрехня
думаю, правда...
И венчает этот список воров, наивеличайший Боневтик.
І не важно - по чому самі брали
Або буде команда (порада) зверху ...., або самі вирішать - як , інші заробляють так , а ми що не можемо не лохи якійсь - бізнес має йти