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Новости Война
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Профильный комитет ВР оставил Резникова на должности министра обороны

резніков

В Верховной Раде прошло заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Обсуждали сообщения о закупках продуктов для военных по завышенным ценам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN, на заседании выступило руководство Минобороны, представителей НАБУ, ГБР и СБУ.

В частности, министр Алексей Резников рассказал комитету о поставщиках питания для ВСУ и предоставил контракты.

Представители НАБУ, ГБР и СБУ проинформировали комитет о расследовании закупок и поставок питания для военных.

Читайте: НАБУ о скандальных закупках для Минобороны: Информация исследуется в уголовном производстве, начатом до ее публикации

"По результатам заседания комитета - (министр обороны Алексей) Резников на своем месте. Правоохранители должны завершить расследование. Закупки должны быть более прозрачными", - сообщил народный депутат Вадим Ивченко.

Также в комитете инициировали проект закона о частичном открытии информации о закупках в условиях военного положения.

"Интесифицируем меры парламентского контроля по другим направлениям оборонных закупок. В ближайшее время будем разбирать вооружения, боеприпасы, вещевое обеспечение, горюче-смазочные материалы и т.д.", — сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза. В ответное ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ".

Также читайте: "Яйца по 17 за штуку" Минобороны не закупало и не планирует, - Резников

НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам

ВР (29228) комитет (560) Минобороны (9291) еда (352) закупки (749) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+43
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23.01.2023 17:55
+42
Запад в полном **** от этого, но стиснув зубы, продолжит помогать. Так как кацапьё потом полезет в страны Балтии, Польшу и дальше, а они обязаны их защищать. Зелёное дерьмо это знает, поэтому спокойно продолжать воровать
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23.01.2023 17:58
+40
міністр хороший.

тільки краде, про оборону не думав до війни та нібельмеса в дронах не розбирається.

а так хороший.
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23.01.2023 17:53
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свята трійця зеленський шмигаль стефанчук.. а кожен мае по тищі архангелов яки несуть .то біш обкрадають державу і нас украінців..абсолюжтно на всему гешефт. святі мародери евреі
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23.01.2023 18:21 Ответить
цей мародер тепер каже що то ціна за кілограм яець. тпрожив 67 років но такого ще не чув.. про сорта чув. про породу чув..но те що евреі в украіні купують яйця килограмами не чув. але й мерзотник
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23.01.2023 18:16 Ответить
резников і шмигаль, вони часом неродичі? Схожі як два однояйцеві хробака, лисі в окулярах і крадуть обидва мілліонами, крадуть, бо всі зелені крадуть, а хто не краде?Головне -ніякої відповідальності.
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23.01.2023 18:17 Ответить
Где то там глубоко глубоко в душе была надежда что есть хоть капелька у них совести,но опять мой внутренний голос меня ****..л
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23.01.2023 18:18 Ответить
Господи! Це ж яке позорище на весь світ!
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23.01.2023 18:19 Ответить
Та скільки там того світу (( Саме гидке що сором Україні , а ці злодюги потім до Іспанії , італії та Лондона у свої вілли та квартири переберуться і будуть мемуари писати як вони світ від кацапів рятували ((
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23.01.2023 18:27 Ответить
Пропаща година для України і гірка доля !!! Люди ,що нам робити ,людоньки !!! безмозгла вирішує долю оборони України !!!
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23.01.2023 18:22 Ответить
Цей адвокат зумів зажистити третій тур у Помаранчевому 2004 му . На деякий час відсторонив від влади хазяїна Єрмака у ВР 3х скликань - маю на увазі Януковоща завербованого рашистам. То у когось є сумніви у виборі МІНІСТРА ОБОРОНИ ЄРМАКОМ на саму кормушну посаду під час війни . Продюсери вони такі - хороший адвокат , це їхнє всьо . То як би Резніков не захистив ЄРМАКОВОРЮГ ТА ЩЕ Й ПІД КРИШЕЮ БЕЗУГЛОЇ. Завтра дивимося та служаємо наприклад Романа Костерка д цього комітету
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24.01.2023 02:10 Ответить
незаменимий мародер працюе по профілю
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23.01.2023 18:26 Ответить
Тобто крадіть, але розумніше.
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23.01.2023 18:29 Ответить
Потрошку і таємно крадуть всюди, але тільки у нас крадуть відкрито, багато і нахабно.
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23.01.2023 19:04 Ответить
Ворон ворону глаз не выклюет.
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23.01.2023 18:30 Ответить
Хто ж його посадить - він же памятник!
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23.01.2023 18:35 Ответить
меняю по номиналу яйцо на две скумбрии.
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23.01.2023 18:35 Ответить
"золотий дощ" з "золотих яєц" рєзніка, шо пролився в очі членів профільного комітета ради, виявився дуже плодотворним! )) в ролях: зевс - резніков, даная - комітєтчики і комі.єтчиці)
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23.01.2023 18:36 Ответить
Далі,мабуть,ковбасу будуть купувати метрами(якщо яйця кілограмами)
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23.01.2023 18:37 Ответить
А чому б і ні? В Україні є така контора "Море пива", так вони вже давно пиво на кілограми продають. А сам прикол знаєш у чому. В одному літрі тари різне пиво має різну щільність....ОТО АФЕРИСТИ.
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23.01.2023 18:47 Ответить
Повний триндець.
Міністр визнав "технічну помилку" в (мінімально) 330 млн. грн. тільки на своїх яйцях (з 4 млрд).

А комітет навіть пальчиком в його сторону не помахав???

Та тільки за одну таку "помилку" можна принаймні 165 професійних кіллерів найняти.

Маємо чекати фейерверк "технічних помилок" в інших міністерствах ???
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23.01.2023 18:39 Ответить
Чого ще чекати від злодійської влади...
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23.01.2023 18:40 Ответить
От комитета Безуглой я вообще ничего не ожидаю.
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23.01.2023 18:40 Ответить
Юрій Швець це дослівно передбачив( Золоті яйця залишаться, а "розслідувати" буде Мар"яшка.
Передбачувані у своїй безкарності.
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23.01.2023 18:42 Ответить
ІБАНИЙ СТИД! ПРОФКОМІТЕТ ПОТРЕБУЄ УТИЛІЗАЦІЇ ЧЕРЕЗ КУЛЮ В ЛОБ!
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23.01.2023 18:44 Ответить
«А шо ви нам зробите??»

Піздінг продовжено
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23.01.2023 18:44 Ответить
рєзніков зберіг свої яйця!
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23.01.2023 18:51 Ответить
Вчера яйца по 5 но крупные сегодня 17 мелкие,,,
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23.01.2023 18:57 Ответить
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23.01.2023 19:28 Ответить
Сусідні новини:
ЄС з трудом виділяє чергові 500 млн., а в Україні тільки одне мін.оборони тирить 100 млн. на одній оборудці!
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23.01.2023 19:00 Ответить
І фсьо
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23.01.2023 19:14 Ответить
а це вже злочинне угрупування -рєзніков, профільний комітет та інша шантрапа.
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23.01.2023 19:15 Ответить
А куда ж мы без пархатых.
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23.01.2023 19:20 Ответить
Резникав это латентная мардовская кансерва, каторая сидела на подсосе мардовскава бабла.
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23.01.2023 19:49 Ответить
Ложили вони на всіх і на все те,чим боневтік на пінанінє грає.
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23.01.2023 19:22 Ответить
Де вони найдуть більшого злодія чим він ?
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23.01.2023 19:23 Ответить
Це ж скiлькi вiн вкрав? Можна вже хатинку купувати в Альпах ... розбiгуться по Европах , а нас повбивають кацапи -людожери
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23.01.2023 19:27 Ответить
Судя по цене это не куриные ,а петушиные яйца и профильный комитет в это свято верит.
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23.01.2023 19:29 Ответить
Безугла спустила на тормозах вагнергейт, так що досвід є
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23.01.2023 19:34 Ответить
73 процента видимо не против такого решения
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23.01.2023 19:39 Ответить
Непоганий відкат ОПі і зезиденту!
Вистачить і на 'конвети" слугам!
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23.01.2023 19:43 Ответить
Бо, як заявив Рєзніков, в закупівлях МО ціна 17грн за й яйце вказана помилково! Це ціна за 1кг яєць! Орден герою!
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23.01.2023 19:56 Ответить
Ахахаха. Хто б сумнівався після Запоріжської гуманітарки.
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23.01.2023 20:35 Ответить
Да, Безуглая, этот светоч украинского парламентаризма, разберется. Гребанный стыд в воюющей стране, деньги которой на закупки того же питания для военных выделяют другие страны.

Кстати, а как там про барИг?
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23.01.2023 20:44 Ответить
кубло мародерів коли судитимуть? по весні, так сказав агрохамія, це значить ще не все розокрала влада зеленої плісняви.
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23.01.2023 20:51 Ответить
Ворон ворону.
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23.01.2023 21:13 Ответить
"Олексій Резніков потрапив в команду Зеленського завдяки знайомству з главою адміністрації президента Андрієм Єрмаком.

Резніков пішов набагато далі свого боса в офшорних операціях. Якщо Володимир Зеленський після обрання президентом формально відмовився від своїх офшорних компаній, то Олексій Резніков, навпаки, почав скуповувати офшорні компанії, вже будучи віце-прем'єром.

Для яких цілей новому міністру потрібні офшорні компанії, ще належить здогадатися. Схоже, новий міністр оборони не збирається відмовлятися від своїх британських офшорів."
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23.01.2023 22:11 Ответить
Ещё не всё порешено.... ещё не всё сворован0...
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23.01.2023 23:08 Ответить
Піймали, то хай повернуть 4 млрд та й ідуть собі
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24.01.2023 11:55 Ответить
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