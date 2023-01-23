Профильный комитет ВР оставил Резникова на должности министра обороны
В Верховной Раде прошло заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Обсуждали сообщения о закупках продуктов для военных по завышенным ценам.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN, на заседании выступило руководство Минобороны, представителей НАБУ, ГБР и СБУ.
В частности, министр Алексей Резников рассказал комитету о поставщиках питания для ВСУ и предоставил контракты.
Представители НАБУ, ГБР и СБУ проинформировали комитет о расследовании закупок и поставок питания для военных.
"По результатам заседания комитета - (министр обороны Алексей) Резников на своем месте. Правоохранители должны завершить расследование. Закупки должны быть более прозрачными", - сообщил народный депутат Вадим Ивченко.
Также в комитете инициировали проект закона о частичном открытии информации о закупках в условиях военного положения.
"Интесифицируем меры парламентского контроля по другим направлениям оборонных закупок. В ближайшее время будем разбирать вооружения, боеприпасы, вещевое обеспечение, горюче-смазочные материалы и т.д.", — сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая.
Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза. В ответное ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ".
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Міністр визнав "технічну помилку" в (мінімально) 330 млн. грн. тільки на своїх яйцях (з 4 млрд).
А комітет навіть пальчиком в його сторону не помахав???
Та тільки за одну таку "помилку" можна принаймні 165 професійних кіллерів найняти.
Маємо чекати фейерверк "технічних помилок" в інших міністерствах ???
Передбачувані у своїй безкарності.
Піздінг продовжено
ЄС з трудом виділяє чергові 500 млн., а в Україні тільки одне мін.оборони тирить 100 млн. на одній оборудці!
Вистачить і на 'конвети" слугам!
Кстати, а как там про барИг?
Резніков пішов набагато далі свого боса в офшорних операціях. Якщо Володимир Зеленський після обрання президентом формально відмовився від своїх офшорних компаній, то Олексій Резніков, навпаки, почав скуповувати офшорні компанії, вже будучи віце-прем'єром.
Для яких цілей новому міністру потрібні офшорні компанії, ще належить здогадатися. Схоже, новий міністр оборони не збирається відмовлятися від своїх британських офшорів."