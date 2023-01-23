Профильный комитет ВР оставил Резникова на должности министра обороны

В Верховной Раде прошло заседание комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Обсуждали сообщения о закупках продуктов для военных по завышенным ценам.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN, на заседании выступило руководство Минобороны, представителей НАБУ, ГБР и СБУ.

В частности, министр Алексей Резников рассказал комитету о поставщиках питания для ВСУ и предоставил контракты.

Представители НАБУ, ГБР и СБУ проинформировали комитет о расследовании закупок и поставок питания для военных.

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"По результатам заседания комитета - (министр обороны Алексей) Резников на своем месте. Правоохранители должны завершить расследование. Закупки должны быть более прозрачными", - сообщил народный депутат Вадим Ивченко.

Также в комитете инициировали проект закона о частичном открытии информации о закупках в условиях военного положения.

"Интесифицируем меры парламентского контроля по другим направлениям оборонных закупок. В ближайшее время будем разбирать вооружения, боеприпасы, вещевое обеспечение, горюче-смазочные материалы и т.д.", — сообщила заместитель председателя комитета Марьяна Безуглая.

Напомним, 21 января СМИ сообщили, что продовольствие для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза. В ответное ведомство заявило: "Ведомости СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ".

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НАБУ и CАП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам