Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував контракт на "яйця по 17 грн", став послом із особливих доручень МЗС, - ЦПК
Колишнього заступника міністра оборони Ростислава Замлинського призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ. За часів головування Резнікова в Міноборони він опікувався питаннями фінансів та внутрішнього аудиту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.
Як зазначається, про це ЦПК стало відомо з декларації посадовця - у щорічній декларації за 2023 рік він зазначає вже нову посаду у МЗС. Ймовірно призначення відбулося на початку 2024 року.
Раніше саме Замлинський, обіймаючи посаду заступника міністра оборони, опікувався фінансовими питаннями. Саме він у 2022-2023 роках погоджував контракти із закупівлі продуктів харчування для Сил Оборони за завищеними цінами, зокрема відомого контракту із "яйцями по 17".
"Безумством є призначити послом з особливих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло в держазакупівлях Резнікова. Якщо ж посадові обовʼязки Замлинського в будь-який спосіб стосується зброї – таке рішення є злочинним", - зазначив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.
За даними ZN.ua, на час розгортання скандалу Замлинський також контролював усі підрозділи Міноборони, які мали б відслідковувати корупційні дії в міністерстві: "включно із антикоруправлінням, внутрішнім аудитом та інспекцією".
З публічних джерел наразі невідомо - за які саме "особливі доручення" відповідає Замлинський у Міністерстві закордонних справ.
Скандальні закупівлі Міноборони
Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.
Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.
Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.
Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.
Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.
НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.
Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.
Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.
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За допомогою чого захопили, вже з'ясували, ще потрібно з'ясувати завдяки тупості кого це стало можливе.
Бо це ВЛАДА нікчемна. Переобрати їх не можна. А що тоді
Ми повільно вмираємо.
17 лямів ц пшик в порівняння
з сотнями ярдів резніка.
чи ето не то???
ето другоє???
Награбовано більше ніж нам захід допомоги дав.
Щоб вже дипломатам інших країн було навіть гидко дивитися в сторону представників української дипломатії.
Працюють хлопи на перемогу.... залишається тільки питання - на чию саме перемогу
Шмигаль з оточенням, тільки очима в очочках лупає!! На пенсію КРИВАВУ, НАСИДІЛИ, призначенці зелі??? Мабуть треба вносити зміни до законодавства щодо заборони зарахування трудового стажу особам на посадах в ЦОВВ, які призвели у державі до КРОВІ та загибелі ТИСЯЧ Українців та втрати територій України!
За що їм, особам з КМУ ОПУ ВРУ ОДВА після КРИВАВИХ «покращень» ще й Пенсії виплачувати!! Де здоровий глузд??
Если и это выше ваших возможностей, то что мешает провести точно такое же исследование о коррупционере который живёт рядом с вами, коих я уверен масса.
Ви зробили себе самі
Здається, владу в країні захопило ОЗУ
Країни Європи повинні бути пильними, щоб їх не заразили корупцією
Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. (с)
ну не на фронт же
посилати вора..
закривайте інститути для майбутніх дипломатів. вони не потрібні, більше.
тепер, всюди прихильники 95 кварталу.
скрізь, куди тільки дотягнеться Найвеличнівшиве - самі лише втрати, сльози та кров..
йому не потрібні ні рух України до Європи ні до НАТО, а ні Українська Перемога над Московією
- йому потрібно лише Воно - Сонцесяйне, само для себе, крадене бабло, овації обдуреної чи тупорилої публіки та пожиттєве сцарювання аби не відаповідати за усі свої злочини..
ти диви! - ІПСО, Майдан-3 йому вигадали придворні - а найбільшу ІПСО генерують сАме зеленське мародерство та зрада
Екс-заступник міністра оборони Резнікова Ростислав Замлинський, який погодив контракт на "яйця по 17 грн", отримав посаду в МЗС завдяки Зеленському та Кулебі.
Про це стало відомо з його декларацій за 2023 рік, де він вказав уже нову посаду у відомстві - посол з особливих доручень. Ймовірно, його призначення відбулося на початку 2024 року.
За даними видання, за каденції Резнікова саме він протягом 2022-2023 років погоджував контракти на харчування для української армії за завищеними цінами, зокрема скандальний контракт про "яйця по 17 грн".
А потім ми дивуємось, чому ліній оборони немає? Бо ніхто з оточення Зеленського за корупцію на армії, на мільярди доларів, не покараний. Інші продовжують грабувати, а росіяни цим користуються та наступають.
Зеленський - президент програшу та краху держави.
20 ТРАВНЯ ГАРНА ДАТА ДЛЯ ЦЬОГО.