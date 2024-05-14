Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував контракт на "яйця по 17 грн", став послом із особливих доручень МЗС, - ЦПК

Колишнього заступника міністра оборони Ростислава Замлинського призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ. За часів головування Резнікова в Міноборони він опікувався питаннями фінансів та внутрішнього аудиту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції.

Як зазначається, про це ЦПК стало відомо з декларації посадовця - у щорічній декларації за 2023 рік він зазначає вже нову посаду у МЗС. Ймовірно призначення відбулося на початку 2024 року.

Раніше саме Замлинський, обіймаючи посаду заступника міністра оборони, опікувався фінансовими питаннями. Саме він у 2022-2023 роках погоджував контракти із закупівлі продуктів харчування для Сил Оборони за завищеними цінами, зокрема відомого контракту із "яйцями по 17".

"Безумством є призначити послом з особливих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло в держазакупівлях Резнікова. Якщо ж посадові обовʼязки Замлинського в будь-який спосіб стосується зброї – таке рішення є злочинним", - зазначив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

За даними ZN.ua, на час розгортання скандалу Замлинський також контролював усі підрозділи Міноборони, які мали б відслідковувати корупційні дії в міністерстві: "включно із антикоруправлінням, внутрішнім аудитом та інспекцією".

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З публічних джерел наразі невідомо - за які саме "особливі доручення" відповідає Замлинський у Міністерстві закордонних справ.

Скандальні закупівлі Міноборони

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.