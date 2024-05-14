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Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував контракт на "яйця по 17 грн", став послом із особливих доручень МЗС, - ЦПК

Ростислав Замлинський став послом з особливих доручень МЗС

Колишнього заступника міністра оборони Ростислава Замлинського призначили послом з особливих доручень Міністерства закордонних справ. За часів головування Резнікова в Міноборони він опікувався питаннями фінансів та внутрішнього аудиту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії корупції

Як зазначається, про це ЦПК стало відомо з декларації посадовця - у щорічній декларації за 2023 рік він зазначає вже нову посаду у МЗС. Ймовірно призначення відбулося на початку 2024 року.

Раніше саме Замлинський, обіймаючи посаду заступника міністра оборони, опікувався фінансовими питаннями. Саме він у 2022-2023 роках погоджував контракти із закупівлі продуктів харчування для Сил Оборони за завищеними цінами, зокрема відомого контракту із "яйцями по 17".

"Безумством є призначити послом з особливих доручень посадовця, який закривав очі на корупційне пекло в держазакупівлях Резнікова. Якщо ж посадові обовʼязки Замлинського в будь-який спосіб стосується зброї – таке рішення є злочинним", - зазначив голова правління ЦПК Віталій Шабунін.

За даними ZN.ua, на час розгортання скандалу Замлинський також контролював усі підрозділи Міноборони, які мали б відслідковувати корупційні дії в міністерстві: "включно із антикоруправлінням, внутрішнім аудитом та інспекцією".

Також читайте: Закупівля неякісної амуніції для ЗСУ: експосадовцям Міноборони Шаповалову та Хмельницькому загрожує до 15 років ув’язнення, - ДБР

З публічних джерел наразі невідомо - за які саме "особливі доручення" відповідає Замлинський у Міністерстві закордонних справ.

Скандальні закупівлі Міноборони

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.

Автор: 

МЗС (4112) Міноборони (7333) закупівлі (3360) Центр протидії корупції (265)


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Топ коментарі
+36
А ви чого очікували? арешту, слідства. суду, вироку та гарний термін ув'язнення? От ви, шановна громада, сама наївна простота.
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14.05.2024 08:27
+31
А потім дивуються чому в армію і досі збирають волонтери, а ворог заходить на суверенні території як до себе додому.
Бо це ВЛАДА нікчемна. Переобрати їх не можна. А що тоді
Ми повільно вмираємо.
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14.05.2024 08:28
+24
Лише одні яйця мільярди принесли. А скільки ще на закупівлях, дорогах, ремонтах вкрадено. Скільки на пшениці. Скільки на людях, яких просіюють крізь сито мобілізації.
Награбовано більше ніж нам захід допомоги дав.
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14.05.2024 08:29
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А ви чого очікували? арешту, слідства. суду, вироку та гарний термін ув'язнення? От ви, шановна громада, сама наївна простота.
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14.05.2024 08:27 Відповісти
Сволота, роблять що захочуть, і на всіх їм наплювати. У них, як у риб почався жор.
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14.05.2024 08:33 Відповісти
Владу в країні захопила купка шахраїв. Зроблено це за допомогою брехні і маніпуляцій, поширюваних медійними каналами, підконтрольними злочинцю, який знаходиться в розшуку за звинуваченнями в шахрайствах і корупції, і якого покриває та сама злочинна влада. В цьому також брали участь медійні канали, підконтрольні агентам російського імперського уряду.
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14.05.2024 08:42 Відповісти
Потрібна більш глибша аналітика.
За допомогою чого захопили, вже з'ясували, ще потрібно з'ясувати завдяки тупості кого це стало можливе.
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14.05.2024 08:52 Відповісти
Завдяки тупості мудрого нарІда.
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14.05.2024 09:13 Відповісти
Вам ще невідомо про 73%? Дуже дивно ...
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14.05.2024 11:34 Відповісти
Моє питання мало виглядати, як риторичне, якщо що)
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14.05.2024 11:48 Відповісти
А потім дивуються чому в армію і досі збирають волонтери, а ворог заходить на суверенні території як до себе додому.
Бо це ВЛАДА нікчемна. Переобрати їх не можна. А що тоді
Ми повільно вмираємо.
показати весь коментар
14.05.2024 08:28 Відповісти
Ми не повільно вмираємо, нас планомірно, жорстко, за допомогою ракет, бомб, снарядів, мін і дронів знищують кожен день кацапи, розривючи на шмаття..., а одне, яке допомогло ворогу в цім діянні, відпустило борідку і кожного дня гундосить, що ми помстимося, ми переможемо, розвівши навколо себе бариг і мародерів, антимйднівців і любітєлєй "русского мира", любітєлей кацапської церкви.
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14.05.2024 09:13 Відповісти
Мала на увазі, що це розтягнуто у часі. Тобто не за два дні і не за тиждень. Але тенденція вже намітилась.
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14.05.2024 09:18 Відповісти
то ***** судять свинарчука????
17 лямів ц пшик в порівняння
з сотнями ярдів резніка.
чи ето не то???
ето другоє???
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14.05.2024 08:28 Відповісти
Лише одні яйця мільярди принесли. А скільки ще на закупівлях, дорогах, ремонтах вкрадено. Скільки на пшениці. Скільки на людях, яких просіюють крізь сито мобілізації.
Награбовано більше ніж нам захід допомоги дав.
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14.05.2024 08:29 Відповісти
А хто судить Свинарчука? П'ять років лише терендять про якісь суди. А потім тихо замнуть. Бо немає складу злочину.
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14.05.2024 10:33 Відповісти
Сваіх нє брасают...
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14.05.2024 08:28 Відповісти
Андрій Борисович провели розслідування - чувак нівчому невінуват. За шо ж його тіраніть?
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14.05.2024 08:31 Відповісти
Це-ж скільки бабла воно могло вкрасти? ЗЕбануті такими цінними кадрами дорожать. блазень-же кукурікав, що у нього і його ЗЕбанутої братви закінчиться епоха бідності і вони вже не будуть на сміттезвалищах пляшки збирати. А цей дрищ вміє красти.
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14.05.2024 08:31 Відповісти
Пий, кради, їби гусей - ти слуга країни цей!
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14.05.2024 08:57 Відповісти
П"ємо, крадемо, спимо з ******* - ця країна для нас з вами! А про зоофілію не треба, гроші ж є!
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14.05.2024 10:55 Відповісти
новини з дискотеки сєрлєща...
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14.05.2024 08:32 Відповісти
Ось така сьогодні влада, яка тирить зі столу військових, що захищають їх дупи, а після того, як їх схопили з руку, то не на кічу, а відразу послом.
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14.05.2024 08:32 Відповісти
Зато дружно поржалі і сдєлалі сєбя вмєстє.
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14.05.2024 08:44 Відповісти
Хто б ще мав сумнів, дипломатичний корпус треба підсилювати такими персонажами
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14.05.2024 08:33 Відповісти
Все вірно
Щоб вже дипломатам інших країн було навіть гидко дивитися в сторону представників української дипломатії.
Працюють хлопи на перемогу.... залишається тільки питання - на чию саме перемогу
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14.05.2024 08:57 Відповісти
Зелена влада, злочинна влада..
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14.05.2024 08:33 Відповісти
Такої жорстокої до крадіїв влади ще не було в Україні...справжні зелені безжалістні звірі...
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14.05.2024 08:33 Відповісти
мразі до мразєй
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14.05.2024 08:33 Відповісти
Узок круг потужних менеджерiв.
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14.05.2024 08:33 Відповісти
Добряче з потрібними людьми поділився
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14.05.2024 08:35 Відповісти
Треба було до синьогубова
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14.05.2024 08:36 Відповісти
Розтикують своїх заробітчан Зеля з ОПУ, час їх збігає до кінця, ось і ще одне прилаштували…
Шмигаль з оточенням, тільки очима в очочках лупає!! На пенсію КРИВАВУ, НАСИДІЛИ, призначенці зелі??? Мабуть треба вносити зміни до законодавства щодо заборони зарахування трудового стажу особам на посадах в ЦОВВ, які призвели у державі до КРОВІ та загибелі ТИСЯЧ Українців та втрати територій України!

За що їм, особам з КМУ ОПУ ВРУ ОДВА після КРИВАВИХ «покращень» ще й Пенсії виплачувати!! Де здоровий глузд??
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14.05.2024 08:37 Відповісти
Зелена саранча, жере Україну !
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14.05.2024 08:39 Відповісти
Ще один "заброньований". Еліта.
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14.05.2024 08:39 Відповісти
Вчера дорогими яйцами вертел,сегодня особый *** посол,завтра будет продавать лохам электрику и газ по три цены,шоу кровавого шапито продолжается.
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14.05.2024 08:40 Відповісти
ПрофессиАнальный яйцекрад.
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14.05.2024 08:40 Відповісти
а зграя слухає та "жре" - краде. На цій владі вже нема де тавро ставити
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14.05.2024 08:42 Відповісти
Посол з особливих яєць...🙃
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14.05.2024 08:43 Відповісти
Ось так у лісок і пішов....як і всі колі коклєти. Смєтуни ви де?
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14.05.2024 08:50 Відповісти
По німеччинам та польшам шукайте
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14.05.2024 08:59 Відповісти
А какая охрана у этого человека? Если и есть что то, вряд ли что серьезное 24/7. Если он виноват и у вас есть к нему претензии, почему бы вам и/или вашим друзьям не разобрать эту тему лично с ним? Если это выше ваших возможностей, то вы могли бы по крайней мере изучить все его маршруты, адреса его и его родственников и выложить это в свободный доступ.
Если и это выше ваших возможностей, то что мешает провести точно такое же исследование о коррупционере который живёт рядом с вами, коих я уверен масса.
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14.05.2024 08:51 Відповісти
Гарна порада. А ти сходи та Марджорі Грін з Рамасвамі хоч ляща дай.
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14.05.2024 08:56 Відповісти
І що ви нам зробите?(с)
Ви зробили себе самі
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14.05.2024 08:52 Відповісти
Это ******, товарищи.
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14.05.2024 08:56 Відповісти
Теперь пускай зелёные ушлёпри рассказывают, что ОП не в ДОЛЕ .
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14.05.2024 08:56 Відповісти
Доля ОПи 90%, 10% - зе.
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14.05.2024 09:07 Відповісти
Замість відправити його до в"язниці, його відправили послом.
Здається, владу в країні захопило ОЗУ
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14.05.2024 09:02 Відповісти
Це все давно вже стало нормою на яку не звертають уваги.
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14.05.2024 09:02 Відповісти
Посол із особливих доручень, це про що?
Країни Європи повинні бути пильними, щоб їх не заразили корупцією
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14.05.2024 09:05 Відповісти
Зеленські, Замлинські...
Все Айсберги, Вайсберги, Айзенберги, всякие там Рабиновичи. (с)
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14.05.2024 09:06 Відповісти
Закони для бідних тільки.
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14.05.2024 09:12 Відповісти
нє
ну не на фронт же
посилати вора..
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14.05.2024 09:14 Відповісти
Сподівався шо все ж таки піде у розвідники - ні, діпломат, особливий. Теж непогано.
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14.05.2024 09:17 Відповісти
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14.05.2024 09:20 Відповісти
))) ... мда... ну и цирк
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14.05.2024 09:23 Відповісти
от вам, зе!шобло доканало наш дип корпус.
закривайте інститути для майбутніх дипломатів. вони не потрібні, більше.
тепер, всюди прихильники 95 кварталу.
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14.05.2024 09:25 Відповісти
Иого ж НАБУ мали тягати за яиця - або в нього вони зі сталі - або в НАБУ руки слабенькі
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14.05.2024 09:26 Відповісти
І що ж він тепер буде робити? За кордоном яйця не прийнято красти. Як людина-злодій буде жити?
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14.05.2024 09:38 Відповісти
Ввн буде вивозити туди награбоване 95-м кагалом
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14.05.2024 09:49 Відповісти
Відставні ЗСУшники повинні створити свій комітет безпеки країниі і відсіювати таких персонажів.
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14.05.2024 09:39 Відповісти
а ми виходить "терпіли"..
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14.05.2024 09:40 Відповісти
Поц по особливим дорученням - вивозити награбоване зешоблою
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14.05.2024 09:48 Відповісти
Домовлятись пр відкати. Куля в лоб. Крупнокаліберна.
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14.05.2024 09:55 Відповісти
73%
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14.05.2024 09:50 Відповісти
Ценный кадр. Беречь надо.
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14.05.2024 10:09 Відповісти
То пристрелити краще - вони ж без охорони.
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14.05.2024 10:35 Відповісти
Русские своих не бросают.
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14.05.2024 10:24 Відповісти
Мені будь-ласка 2кг.540гр. яєць.
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14.05.2024 10:32 Відповісти
й...бані підари
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14.05.2024 10:53 Відповісти
от вони справжні ухилянти...
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14.05.2024 11:25 Відповісти
Дивно,і чому ж у українців нема мотивації захищати цей корумпований концтабір?
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14.05.2024 11:27 Відповісти
😄
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14.05.2024 12:51 Відповісти
зеленське руйнує Україну!
скрізь, куди тільки дотягнеться Найвеличнівшиве - самі лише втрати, сльози та кров..
йому не потрібні ні рух України до Європи ні до НАТО, а ні Українська Перемога над Московією
- йому потрібно лише Воно - Сонцесяйне, само для себе, крадене бабло, овації обдуреної чи тупорилої публіки та пожиттєве сцарювання аби не відаповідати за усі свої злочини..
ти диви! - ІПСО, Майдан-3 йому вигадали придворні - а найбільшу ІПСО генерують сАме зеленське мародерство та зрада
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14.05.2024 12:02 Відповісти
Без емоцій. Цьому члену дали дипімунітет, щоб безперешкодно ганяв по сталіцам і контроліровал обстановку з кубишками і приводіл в чувство реальності должніков дуета. Поповнював касу.
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14.05.2024 12:10 Відповісти
НОВИНИ ПРАВДИ: блог Олешко | УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ
Екс-заступник міністра оборони Резнікова Ростислав Замлинський, який погодив контракт на "яйця по 17 грн", отримав посаду в МЗС завдяки Зеленському та Кулебі.

Про це стало відомо з його декларацій за 2023 рік, де він вказав уже нову посаду у відомстві - посол з особливих доручень. Ймовірно, його призначення відбулося на початку 2024 року.

За даними видання, за каденції Резнікова саме він протягом 2022-2023 років погоджував контракти на харчування для української армії за завищеними цінами, зокрема скандальний контракт про "яйця по 17 грн".

А потім ми дивуємось, чому ліній оборони немає? Бо ніхто з оточення Зеленського за корупцію на армії, на мільярди доларів, не покараний. Інші продовжують грабувати, а росіяни цим користуються та наступають.

Зеленський - президент програшу та краху держави.
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14.05.2024 12:32 Відповісти
Ексзаступник Резнікова Замлинський, який погоджував контракт на "яйця по 17 грн", став послом із особливих доручень МЗС, Джерело: ЦЮ ВЛАДУ ТРЕБА ВІДСТОРОНЯТИ ВІД УПРАВЛІННЯ УКРАЇНОЮ, БО ДАЛІ БУДЕ ТІЛЬКИ ГІРШЕ.
20 ТРАВНЯ ГАРНА ДАТА ДЛЯ ЦЬОГО.
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14.05.2024 12:50 Відповісти
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14.05.2024 12:53 Відповісти
 
 