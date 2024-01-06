Яйця для Міноборони по 17 грн: постачальниця харчів для ЗСУ Глиняна купила готелі в Хорватії, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт.
Про це пише видання "NV Бізнес", інформує Цензор.НЕТ.
Як повідомляється, знайомі з роботою готельного бізнесу в Спліті джерела видання поінформували про те, що щонайменше три готелі в центрі цього курортного міста у Хорватії отримали нову власницю з України.
Глиняну називають лідеркою одної з найбільших бізнес-груп, що постачають харчі Збройним силам України з грудня 1995 року.
"Донедавна на позиції компаній, що наближені до неї та її родичів, не впливали ані зміни міністрів оборони, ані президентів, ані повномасштабне російське вторгнення на територію України", - пише видання.
Журналісти з'ясували, що з осені 2023 року жінка стала бенефіціаром компаній "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А у ще одній фірмі "Nazarii d.o.o." вона стала засновницею у 2016 році. Саме ці фірми володіють низкою готелів у Спліті, а саме:
- Бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху;
- Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб;
- Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб;
- Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.
У 2023 році в готелі Mirari була проведена реновація, а біля Ora ведеться будівництво. За даними агенцій нерухомості в Спліті, готелі з подібною локацією, що мають 18 і більше номерів, коштують від 2,5−3 млн євро. Тобто для купівлі чотирьох готелів у центрі хорватського міста потрібно більше ніж 10 млн євро.
"Вона сиділа в холі і активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. Кажуть, що у неї десь біля Білої Церкви є м’ясопереробний завод", – розповів на умовах анонімності співрозмовник видання.
Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були чи є великими постачальниками харчів для військових. Це, зокрема, ТОВ "Преміум компані", ТОВ "Візит", ТОВ "Укрпродакорд ВР" та ТОВ "Гранд консалт" (8,16 млрд грн у 2020–2023 роках).
В актуальних контрактах з Міноборони ціни харчів "Гранд консалту" є завищеними. Зокрема, у підписаному контракті за друге півріччя 2023 року звичайну гречку постачали за ціною 66 грн за кілограм. А в контракті на перші три місяці 2024 року гречка коштує 50 грн за кілограм. Водночас роздрібні ціни на гречку у цей період постійно були у півтора-два рази меншими. Зокрема, у липні гречка коштувала 48 грн, під кінець року ціна опустилась до 32 грн, а подекуди і до 26 грн за кілограм.
Також до складу "білоцерківської групи" входять й інші юрособи, зареєстровані на інших фізосіб. У тому числі ТОВ "Актив компані", яке наприкінці 2022 року отримало найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13,16 млрд грн з яйцями по 17 грн і картоплею по 22 грн. Її власник Олександр Дмитревич є бізнес-партнером онука Глиняної Назарія Березюка. Сам він є власником ТОВ "Міт мікс", бенефіціаром якого раніше була Тетяна Глиняна.
Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.
Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.
Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.
Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.
Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.
НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.
Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.
Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.
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Это называется геноцид народа умертвление через корупцию и воровство мы сами разрешили чтоб нас убивали эти мародеры
один єрмакові
один шиферу
один рєзнікову
та останній собі
А ,пане Гетьманцев- то кажете Нова Стратегія-2030...?!!!
Щоб потім із бюджету України ось так...?!!!
@JohnnOwl
·
1 ч
В ответ
@Shtirlitz53
а коли буде вибачатись Рєзніков, що зробив контент для росії про яйця по 17? Адже кури, що іх знесли вже по Хорватїї бігають.
Потєря страха теж рахується, бабки туманять розум кому хош, але здається українського аналогу Массаду з його ліквідацієй зрадників нам не бачити - нащі люди без дозволу зверху і таргана не задавлять
Старанно сцяв він у очі телепузикам.
Їх уже сотні і що?