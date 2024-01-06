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Міноборони (5280) продукти (390) Хорватія (189) закупівлі (588)

Яйця для Міноборони по 17 грн: постачальниця харчів для ЗСУ Глиняна купила готелі в Хорватії, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

готель

Постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт.

Про це пише видання "NV Бізнес", інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, знайомі з роботою готельного бізнесу в Спліті джерела видання поінформували про те, що щонайменше три готелі в центрі цього курортного міста у Хорватії отримали нову власницю з України.

Глиняну називають лідеркою одної з найбільших бізнес-груп, що постачають харчі Збройним силам України з грудня 1995 року.

"Донедавна на позиції компаній, що наближені до неї та її родичів, не впливали ані зміни міністрів оборони, ані президентів, ані повномасштабне російське вторгнення на територію України", - пише видання.

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Журналісти з'ясували, що з осені 2023 року жінка стала бенефіціаром компаній "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А у ще одній фірмі "Nazarii d.o.o." вона стала засновницею у 2016 році. Саме ці фірми володіють низкою готелів у Спліті, а саме:

- Бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху;

- Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб;

- Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб;

- Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

У 2023 році в готелі Mirari була проведена реновація, а біля Ora ведеться будівництво. За даними агенцій нерухомості в Спліті, готелі з подібною локацією, що мають 18 і більше номерів, коштують від 2,5−3 млн євро. Тобто для купівлі чотирьох готелів у центрі хорватського міста потрібно більше ніж 10 млн євро.

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"Вона сиділа в холі і активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. Кажуть, що у неї десь біля Білої Церкви є м’ясопереробний завод", – розповів на умовах анонімності співрозмовник видання.

Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були чи є великими постачальниками харчів для військових. Це, зокрема, ТОВ "Преміум компані", ТОВ "Візит", ТОВ "Укрпродакорд ВР" та ТОВ "Гранд консалт" (8,16 млрд грн у 2020–2023 роках).

В актуальних контрактах з Міноборони ціни харчів "Гранд консалту" є завищеними. Зокрема, у підписаному контракті за друге півріччя 2023 року звичайну гречку постачали за ціною 66 грн за кілограм. А в контракті на перші три місяці 2024 року гречка коштує 50 грн за кілограм. Водночас роздрібні ціни на гречку у цей період постійно були у півтора-два рази меншими. Зокрема, у липні гречка коштувала 48 грн, під кінець року ціна опустилась до 32 грн, а подекуди і до 26 грн за кілограм.

Також до складу "білоцерківської групи" входять й інші юрособи, зареєстровані на інших фізосіб. У тому числі ТОВ "Актив компані", яке наприкінці 2022 року отримало найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13,16 млрд грн з яйцями по 17 грн і картоплею по 22 грн. Її власник Олександр Дмитревич є бізнес-партнером онука Глиняної Назарія Березюка. Сам він є власником ТОВ "Міт мікс", бенефіціаром якого раніше була Тетяна Глиняна.

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+65
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06.01.2024 14:59
+65
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06.01.2024 14:59
+51
Володя, ты еще не нажрался?
Твоя шобла еще не нажралась?
Вы хуже русни
****....те у своих
Мрази конченые
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06.01.2024 15:00
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Потужно та незламно, ***
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06.01.2024 15:51 Відповісти
Кожен бізнесмен хоче продати свій товар подорожче. А от чому МО закупляло продукти по такій ціні - то вже друге питання і воно безпосередньо до Резникова, а тепер до Умерова.
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06.01.2024 15:56 Відповісти
Це не бізнес - це бл.....ство на крові.....
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07.01.2024 16:45 Відповісти
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06.01.2024 16:08 Відповісти
https://youtu.be/X1ADfpy1hKg?si=I-6bZDKc_aTA2m6p...

Та лишь бы не Порошенко...хуже не будет, войны не будет..крутой видос от Сергея Пояркова...🔱🇺🇦🥇💪✊🕊️🕊️🕊️
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06.01.2024 16:12 Відповісти
Не , ну причём тут Зеленский и зелёная власть ! Это всё Порошенко виноват !
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06.01.2024 16:18 Відповісти
а представте вышестоящая цепочка сколько украла и что да ничего все продолжается
Это называется геноцид народа умертвление через корупцию и воровство мы сами разрешили чтоб нас убивали эти мародеры
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06.01.2024 16:28 Відповісти
купила чотири готельчіка
один єрмакові
один шиферу
один рєзнікову
та останній собі
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06.01.2024 16:30 Відповісти
Хоч, хто може знайти й знешкодити. Щурі всередині роблять більше лиха, ніж ворог ззовні
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06.01.2024 16:33 Відповісти
Без прокладок, ніяк.
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06.01.2024 16:46 Відповісти
Міністерство крадіїв та корупціонерів
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06.01.2024 16:53 Відповісти
Допоки цей конкретний приклад на призвіще "глиняна" не впаде з висоти власного зросту-на мобілізацію українців немає чого розраховувати.
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06.01.2024 17:18 Відповісти
Одні ризикують життям в окопах, інших хочуть в ті окопи загнати..., щоб влада продовжувала і далі красти... доки влада не змінить свого ставлення до корупції, не почне розстрілювати корупціонерів в окопах нема що робити..., під час війни не має життя корупціонера мати жодної цінності... вкрав у держави, зрадив народ, отримуй кулю в потилицю... тільки тоді люди зрозуміють, що країна міняється, стає справедливою і за неї варта покласти-ризикувати своїм життям на війні...
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06.01.2024 17:23 Відповісти
знову і знову нагадую- це 73% тих без мізків виборців за зелену плісняву, війну, шалену корупцію, смерті українців це ваша 100% провина. Слава ЗСУ!
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06.01.2024 17:24 Відповісти
Це все Порошенко наживається на війні, саме тому вона досі триває!
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06.01.2024 17:31 Відповісти
А Гончаренко бідкається у ВР про нестачу грошей для військових . Так от же де грошики ! І таких пані та панів , як ця пані , ну просто до біса і це тільки за останні декілька років . А за тридцять два ?!
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06.01.2024 17:55 Відповісти
Ночами різьбила, вдень продавала - хатинку купила.
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06.01.2024 18:18 Відповісти
4 доходні хатинки 4 та 5 **((((
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06.01.2024 18:22 Відповісти
тепер хто це все кришуе? так довго триматись біля годівниці це треба супер дах мати
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06.01.2024 18:26 Відповісти
сам по собі факт вдалого бізнесу в Європі української підприємниці це не погано. А по яйцям що перетворились на фаберже відкривайте кримінальні справи і головне доведіть до кінця
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06.01.2024 18:51 Відповісти
Ніх собі новина...!
А ,пане Гетьманцев- то кажете Нова Стратегія-2030...?!!!
Щоб потім із бюджету України ось так...?!!!
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06.01.2024 19:08 Відповісти
Ця війна ніколи не закінчиться…, на тій, маленькій, наживався тільки Порошенко , а на цій наживаються вже всі, навіть нікому невідомі до цієї війни глиняні баби..
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06.01.2024 19:11 Відповісти
яєчко до яєчка
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06.01.2024 19:13 Відповісти
І яєчко від яєчка.. Там усі в тємі ! рєзнікофф звісно трішки заможніший, ну , а сам сонцесяйний... Ну там вже важко уявити ( яник з своїм золотих батоном, що злидень ))).
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06.01.2024 19:22 Відповісти
А ви воюйте. А якшо не воюєте, то сцикуни і ми вас всеодно змусимо.
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06.01.2024 20:10 Відповісти
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06.01.2024 21:14 Відповісти
J.O.

@JohnnOwl

·

1 ч

В ответ

@Shtirlitz53

а коли буде вибачатись Рєзніков, що зробив контент для росії про яйця по 17? Адже кури, що іх знесли вже по Хорватїї бігають.
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06.01.2024 21:16 Відповісти
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06.01.2024 21:19 Відповісти
Нє удівльон. Перемоги України навіть за обрієм не видно. Зелені тварі все для цього зробили, роблять і будуть робити.
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06.01.2024 21:20 Відповісти
Хлопці, ви такі потужні, зробіть хоч щось
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06.01.2024 21:33 Відповісти
Вже роблять - на форумі пишуть 🤣
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06.01.2024 22:17 Відповісти
ТАКЕ ВРАЖЕННЯ ЩО Зе ВЛАДА РОБИТЬ ТАКІ БЄСПРЄДЄЛИ БО МАЄ ЯКИЙСЬ МІЦНИЙ ДАХ.
Потєря страха теж рахується, бабки туманять розум кому хош, але здається українського аналогу Массаду з його ліквідацієй зрадників нам не бачити - нащі люди без дозволу зверху і таргана не задавлять
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06.01.2024 22:16 Відповісти
Якщо знайдеться мій "свинарчук" я піду (з посади)!
Старанно сцяв він у очі телепузикам.
Їх уже сотні і що?
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07.01.2024 06:59 Відповісти
Скоро этих мразей,вместе с тцк народ уничтожать начнет.Суки горите в аду,под свои вопли зрада,зрада.Весь народ вас тварей ненавидит,закрыть в Раде и поджечь вместе с их баблом.
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07.01.2024 08:14 Відповісти
Понятно,что ее не трогали новьіе министрь. Кєш с лимоном занесла и поставляй дальше. Война войной,а гроши по рассписанию.У нас такие расхваленньіе спецслужбьі Буданова,могли бті уничтожить и заводик и часть имущества.
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07.01.2024 08:43 Відповісти
Порохоботы вонючие отрабатывают 30 рублей кремля.
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07.01.2024 10:13 Відповісти
Кто то пилит на закупках продовольствия для армии, кто то заключает контракты с фирмами однодневками на миллиарды на закупку оружия которое не поставляется, кто то заключает контракты на дороги с девушкой по имени Яна Хланта, которая с Резниченко в гражданском браке на миллиарды, кто то за три дня до наложения РНБО санкций на прихвостней Януковича, а именно на фирму Медведчука и жены Кушнира (Киевгорстрой) с главой ОПЗЖ столицы Столара предупреждает и дает возможность перепаковать и перерегистрировать 2 самолёта Медведчука и один Кушнира-Столара, а бизнес партнёр Ермака Колюбаев начинает заходить в долю Медведчука в застройщике Энсо (Медведчук-Столар), в строительные фонды Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп"). Ермак отжал долю Медведчука, которая должна была пойти государству? Самолеты улетели а теперь и мерседес Медведчука который был под арестом тоже исчез.... Выходит материал о коррупции в Киевгорстрое, где Кушнир с семьей умножает холдинг на ноль - реакция правоохранительных органов ноль, так как там крыша ОПЗЖ Ермак с Арахамией крышуют как Кушниров так и завхоза Януковича Кравца все схемы. А кто у нас глава Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку? Правильно Магомедов Руслан - он же внештатный советник Ермака. А кого в ресторане Ишак зафиксировал журналист Украинской правды Ткач? Арахамию и завхоза Януковича Кравца, это только как пример, так что не удивляйтесь маеткам по 20 лямов прихвостней Януковича. А вот например главный столичный ОПЗЖшник и один из проводников русского мира в столице (переименовались в Видновлення Украины) Столар, который является действующим депутатом и проживает 10 месяцев в году в Монако, а почему бы и нет? Видно на лазурном берегу лучше, по этому Столар решил продать свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://www.olx.ua/d/obyavlenie/villa-klassa-lyuks-u-ozera-IDOXrgm.html?reason=observed_ad ), у них войны нету, у них тут распилы на дорогах, на закупках для МО, одели форму милитари, на конвейере видосики для незламних, и воровство как будто завтра не наступит, а потом они поедут домой, кто куда, кто в Москву, кто в Монако.
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07.01.2024 11:30 Відповісти
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