Яйця для Міноборони по 17 грн: постачальниця харчів для ЗСУ Глиняна купила готелі в Хорватії, - ЗМІ

Постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт.

Про це пише видання "NV Бізнес", інформує Цензор.НЕТ.

Як повідомляється, знайомі з роботою готельного бізнесу в Спліті джерела видання поінформували про те, що щонайменше три готелі в центрі цього курортного міста у Хорватії отримали нову власницю з України.

Глиняну називають лідеркою одної з найбільших бізнес-груп, що постачають харчі Збройним силам України з грудня 1995 року.

"Донедавна на позиції компаній, що наближені до неї та її родичів, не впливали ані зміни міністрів оборони, ані президентів, ані повномасштабне російське вторгнення на територію України", - пише видання.

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Журналісти з'ясували, що з осені 2023 року жінка стала бенефіціаром компаній "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А у ще одній фірмі "Nazarii d.o.o." вона стала засновницею у 2016 році. Саме ці фірми володіють низкою готелів у Спліті, а саме:

- Бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху;

- Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб;

- Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб;

- Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

У 2023 році в готелі Mirari була проведена реновація, а біля Ora ведеться будівництво. За даними агенцій нерухомості в Спліті, готелі з подібною локацією, що мають 18 і більше номерів, коштують від 2,5−3 млн євро. Тобто для купівлі чотирьох готелів у центрі хорватського міста потрібно більше ніж 10 млн євро.

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"Вона сиділа в холі і активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. Кажуть, що у неї десь біля Білої Церкви є м’ясопереробний завод", – розповів на умовах анонімності співрозмовник видання.

Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були чи є великими постачальниками харчів для військових. Це, зокрема, ТОВ "Преміум компані", ТОВ "Візит", ТОВ "Укрпродакорд ВР" та ТОВ "Гранд консалт" (8,16 млрд грн у 2020–2023 роках).

В актуальних контрактах з Міноборони ціни харчів "Гранд консалту" є завищеними. Зокрема, у підписаному контракті за друге півріччя 2023 року звичайну гречку постачали за ціною 66 грн за кілограм. А в контракті на перші три місяці 2024 року гречка коштує 50 грн за кілограм. Водночас роздрібні ціни на гречку у цей період постійно були у півтора-два рази меншими. Зокрема, у липні гречка коштувала 48 грн, під кінець року ціна опустилась до 32 грн, а подекуди і до 26 грн за кілограм.

Також до складу "білоцерківської групи" входять й інші юрособи, зареєстровані на інших фізосіб. У тому числі ТОВ "Актив компані", яке наприкінці 2022 року отримало найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13,16 млрд грн з яйцями по 17 грн і картоплею по 22 грн. Її власник Олександр Дмитревич є бізнес-партнером онука Глиняної Назарія Березюка. Сам він є власником ТОВ "Міт мікс", бенефіціаром якого раніше була Тетяна Глиняна.

Нагадаємо, 21 січня ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.