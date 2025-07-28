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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Ключевым автором поправок к закону №12414 стал "консерва" от "Слуги народа" Бужанский, - Автомайдан

Максим Бужанский

Ключевым автором поправок к закону стал №12414 Максим Бужанский - народный депутат от "Слуги народа", "консерва", известная своим украинофобством, пророссийскими заявлениями и любовью к советчине.

Об этом говорится в заметке "Автомайдана", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что именно через него удалось протолкнуть нормы, которые, во-первых, не имеют никакого отношения к первоочередной теме закона, а во-вторых, молниеносно поданы с нарушением регламента.

"А теперь напомним вам, кто такой Бужанский. Это нардеп, который публично отказался встать во время чествования героев Небесной Сотни, называет Майдан "государственным переворотом", блокировал деколонизацию названий, защищал советскую символику, ностальгирует по СССР, дальше поздравляет "с днем победы" и в каждом втором выступлении разгоняет тезисы роспропаганды о внешнем управлении. Ранее неоднократно посещал пророссийские каналы, работал в медведчуковских медиа", - отмечают в фейсбуке "Автомайдана".

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Также там напоминают, что нардеп регистрировал антиукраинские законопроекты, в частности об уменьшении объема украинского языка в русскоязычных школах, ликвидации штрафов за нарушение языкового законодательства, и даже хотел разрешить выступления на русском языке в Верховной Раде. А еще хотел отменить закон о люстрации, потому что "права нарушают".

"В декларациях до 2020 года - элитное имущество, записанное на родственников и третьих лиц: Lexus, часы Bovet в полмиллиона, ювелирка на миллион, квартиры в Днепре и Кривом Роге. Далее упоминания о родственниках регулярно терялись, а у жены, которая работает в фармкомпании с казахстанскими корнями, чья продукция продается в РФ, появилась новая квартира. Несмотря на все, Бужанский остается неизменным членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Более того - в прошлом году его избрали заместителем председателя ВСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах", - говорится в сообщении.

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В "Автомайдане" подчеркивают, что "Слуги народа" даже не пытались исключить этого персонажа из своей фракции. И здесь "российские влияния" никого не смущают.

"Очевидно, потому что он нужен для грязной работы, которую нужно провернуть быстро и втихаря. Он - удобный исполнитель, через которого ОП может протолкнуть что угодно. А тем временем Бужанский и подобные ему, которых еще держат в Раде, и дальше будут голосовать от имени народа Украины", - резюмируется в сообщении.

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Автор: 

НАБУ (4457) автомайдан (423) САП (2237) Слуга народа (2648) Бужанский Максим (104)


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Топ комментарии
+27
Що таке максім бужанскій вже зрозуміло давним давно. Незрозуміло чому ця істота на щось впливає. Дєрьмак-не підкажеш чому?
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28.07.2025 19:55 Ответить
+18
"Консерва" 🤡
Він не консерва, він і є суть Слуг Урода, досить себе клоунами виставляти вже.
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28.07.2025 19:59 Ответить
+12
Ключові там Єрмак і його зам Зюзік
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28.07.2025 19:59 Ответить
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Що таке максім бужанскій вже зрозуміло давним давно. Незрозуміло чому ця істота на щось впливає. Дєрьмак-не підкажеш чому?
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28.07.2025 19:55 Ответить
Ви вірите, що тупий Бужанскій, який не здатний освоїти українську мову, писав юридичний документ? 😂 Його роблять цапом-відбквайлом вже постфактум. Тому, що навіть для ОПи це вже непотріб, на відміну від Мар'яші Безумної. Знову прикривають Татарова з Єрмаком.
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28.07.2025 20:25 Ответить
Цікаво,що конкретно в моєму коментарі примусило вас написати те що ви написали?🤔
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28.07.2025 21:03 Ответить
Нууу, можливо неправильно сприйняв оце : "Незрозуміло чому ця істота на щось впливає..." Бо я не вірю, що ця істота на щось впливає, окрім як на унітаз, коли випорожнюється.
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28.07.2025 21:49 Ответить
повна хрінь цей бужанський !
нуль без палочки !

це бужанський почав ще за кілька місяців пресувати Шабуніна ?
це бужанський так пресував детективів НАБУ, що вони звернулися за зняттям побоїв? чи СБУ і Малюк особисто ?
бужанський вже керує СБУ?
це бужанський таємно вніс закон на голосування, примусив депутатів голосувати за нього, та негайно підписати стефанчуком та ЗЄлею ?

Організатор в ОПі, це - Єрмак !
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28.07.2025 21:20 Ответить
Знову запроваджувати ,,Білу стрілу,,?
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28.07.2025 19:55 Ответить
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28.07.2025 19:56 Ответить
от Оманська Гнида 100% консерва.
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28.07.2025 20:22 Ответить
мені теж смішно з цього бужанського !

.
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28.07.2025 21:21 Ответить
"Консерва" 🤡
Він не консерва, він і є суть Слуг Урода, досить себе клоунами виставляти вже.
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28.07.2025 19:59 Ответить
так! але бужанський пішак, а організатор - єрмак!

.
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28.07.2025 21:23 Ответить
Ключові там Єрмак і його зам Зюзік
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28.07.2025 19:59 Ответить
як цей покидьок ще на своїх ногах ходить ?
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28.07.2025 20:13 Ответить
а що йому без нас станеться ?

.
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28.07.2025 21:24 Ответить
Правда від Зельоних.
Закон про очищення НАБУ і САП від кацапських кротів подав кацапський кріт Бужанський. І ОПЗЖ за нього голосувала.
Проти знищення незалежності антикорупційних органів був корупціонер Порошенко.
Мало того. Корупціонер Порошенко проплатив Майдан, щоб люди на ньому вимагали повернути ефективність антикорупційних органів.
Але лохторат в екстазі. Сильно обурюється, і підтримує, бо проти. Кого і за шо ще не втямили.
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28.07.2025 20:00 Ответить
Лохторат? Мавпи, які в екстазі від своєї ж тупості
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28.07.2025 20:05 Ответить
Бужанський відомий по ток-шоу "Народ проти"Влащенко.Україноненависник,який попав в Раду з шоблом "Уродливі слуги".Мерзотник ще той
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28.07.2025 20:00 Ответить
Так закон же /відхолощений/ з ОПи в ВР підкинули
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28.07.2025 20:02 Ответить
Отак от в 91-92 роках ми не провели люстрацію не запровадили інститут негромадянства , а тепер маємо от таких підарів і 2-3 втрачених покоління ....
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28.07.2025 20:08 Ответить
А як можна було тоді провести люстрацію коли народ України проголосував за Кравчука причетного до останьої страти бандерівця в 1989 році а не за бандерівця, як його називали українці, Вячеслава Чорновола?
До речі незаконної страти як і суду, бо двічі за одне і теж не засуджують навіть на рашці.
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28.07.2025 20:28 Ответить
Коли ми запровадимо інститут негромадянства , одразу проведем люстрацію , всі хто був причетним до злочинів (в т ч за смертний вирок в 89 році бандерівця) будуть засуджені навіть мертві , всі хто мав родичів чекістів , не будуть мати змоги обиратися і т д...
система буде намагатися якомога довше затягувати цю війну, бо кінець війни це і кінець системи, нас вже не надурити манкуртам ... Україна буде серед європейських націй безповоротно!
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28.07.2025 20:37 Ответить
Ви б свої "маняфантазії" краще б не писали.
Знаємо ми як проходить люстрація в Україні.
Потім Україна тим особам іще гроші повинна буде виплатити за рішенням ЄСПЛ буде платити бо прокурори і слідчі лажи нароблять.
Як живий приклад юлЬка луценко, юлька тимошенко і іще багато багато.
Чого лише бужанський вартий.
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28.07.2025 20:50 Ответить
Естонія провела і ми проведем...
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28.07.2025 22:21 Ответить
Це українофоб кінчена прорашиська мерзота ,місце якому на тюремних нарах.
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28.07.2025 20:09 Ответить
Ключове - хто привів цю консерву, досі утримує, та ще дає право вносити якісь правки...
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28.07.2025 20:10 Ответить
подаруйте цьому бужанському самокат ...
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28.07.2025 20:10 Ответить
Можна просто убити тварюку, я б задонатив
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28.07.2025 20:18 Ответить
"ключова зелена рука" котра підписала антиукраїнську куйню.Все решту від лукавого і для "вибілення "зеленого зрадника".котрий вчиняє одні за одними антиукраїнські дії
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28.07.2025 20:15 Ответить
Пиззити, заким не здохне!!!
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28.07.2025 20:17 Ответить
Еще один агент путина,которого в упор не замечают бакановцы.
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28.07.2025 20:19 Ответить
Чомусь серед антиукраїнських гнида, більше всього жидів сіоністів-сталіністів, прошу не плутати з євреями
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28.07.2025 20:23 Ответить
Згоден, євреї це Ізраїль, захід, а жиди це жителі колишнього совка.
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28.07.2025 21:04 Ответить
Дивно,що бужанскій ще не коло ківи(
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28.07.2025 20:26 Ответить
Яка ж це консерва? Цеж відкритий україноненависник і кацаполюб.
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28.07.2025 20:28 Ответить
Бужанський вніс правки?
Ви серйозно?

Він тільки передаст, який ці правки приніс з ОП.
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28.07.2025 20:29 Ответить
вперЬод
партнОв завьоТ
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28.07.2025 20:32 Ответить
Мальчік хочєт к Ківі чи Ківє.....
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28.07.2025 20:38 Ответить
Скажить мені, чим пі.ор бужанський краще зеленьськава ???!!!!!!
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28.07.2025 20:40 Ответить
Він не роздає наказів ЗСУ, тому кращий
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28.07.2025 20:48 Ответить
Прокацапське чмо під назвою бужанський - це наслідки перебування ішака при владі. Не буде ішака - не буде і зеленої швалі. Невже це так тяжко зрозуміти.
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28.07.2025 20:45 Ответить
Мабуть Портнов вже зачекався...
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28.07.2025 20:54 Ответить
Хто слідкував за цим підо..ом кремлівським з часів Янека не здивовані...непотопляємі ці курви....Сиділо це чмо як тихо з 22 року ...і тут дали йому бойову задачу....
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28.07.2025 20:58 Ответить
По перше, якщо ви все це знаєте, то чому він ще, ні не депутат, а на волі.
І яким би він бидлом не був, він не міг би сам не тільки написати, а і запропонувати ці зміни. Що йому дали, то він і запропонував
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28.07.2025 20:58 Ответить
Прикацаплена мерзота
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28.07.2025 21:22 Ответить
Бужанський -це наш мозговий центр !
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28.07.2025 21:37 Ответить
да в той вр просто большинство ***** на *****е................................................
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28.07.2025 21:47 Ответить
тепер ця влада валять на бужанського, що це він винуватець, а не зельонський-бідоносець.
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28.07.2025 22:14 Ответить
Коли Естонія провела?
А луценко юлій має намір ідти в парламент при найближчій нагоді.
Як "ветиринар" із убд.
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28.07.2025 22:28 Ответить
 
 