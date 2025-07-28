Ключевым автором поправок к закону №12414 стал "консерва" от "Слуги народа" Бужанский, - Автомайдан
Ключевым автором поправок к закону стал №12414 Максим Бужанский - народный депутат от "Слуги народа", "консерва", известная своим украинофобством, пророссийскими заявлениями и любовью к советчине.
Об этом говорится в заметке "Автомайдана", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что именно через него удалось протолкнуть нормы, которые, во-первых, не имеют никакого отношения к первоочередной теме закона, а во-вторых, молниеносно поданы с нарушением регламента.
"А теперь напомним вам, кто такой Бужанский. Это нардеп, который публично отказался встать во время чествования героев Небесной Сотни, называет Майдан "государственным переворотом", блокировал деколонизацию названий, защищал советскую символику, ностальгирует по СССР, дальше поздравляет "с днем победы" и в каждом втором выступлении разгоняет тезисы роспропаганды о внешнем управлении. Ранее неоднократно посещал пророссийские каналы, работал в медведчуковских медиа", - отмечают в фейсбуке "Автомайдана".
Также там напоминают, что нардеп регистрировал антиукраинские законопроекты, в частности об уменьшении объема украинского языка в русскоязычных школах, ликвидации штрафов за нарушение языкового законодательства, и даже хотел разрешить выступления на русском языке в Верховной Раде. А еще хотел отменить закон о люстрации, потому что "права нарушают".
"В декларациях до 2020 года - элитное имущество, записанное на родственников и третьих лиц: Lexus, часы Bovet в полмиллиона, ювелирка на миллион, квартиры в Днепре и Кривом Роге. Далее упоминания о родственниках регулярно терялись, а у жены, которая работает в фармкомпании с казахстанскими корнями, чья продукция продается в РФ, появилась новая квартира. Несмотря на все, Бужанский остается неизменным членом Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Более того - в прошлом году его избрали заместителем председателя ВСК по расследованию фактов возможной коррупции в правоохранительных и судебных органах", - говорится в сообщении.
В "Автомайдане" подчеркивают, что "Слуги народа" даже не пытались исключить этого персонажа из своей фракции. И здесь "российские влияния" никого не смущают.
"Очевидно, потому что он нужен для грязной работы, которую нужно провернуть быстро и втихаря. Он - удобный исполнитель, через которого ОП может протолкнуть что угодно. А тем временем Бужанский и подобные ему, которых еще держат в Раде, и дальше будут голосовать от имени народа Украины", - резюмируется в сообщении.
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нуль без палочки !
це бужанський почав ще за кілька місяців пресувати Шабуніна ?
це бужанський так пресував детективів НАБУ, що вони звернулися за зняттям побоїв? чи СБУ і Малюк особисто ?
бужанський вже керує СБУ?
це бужанський таємно вніс закон на голосування, примусив депутатів голосувати за нього, та негайно підписати стефанчуком та ЗЄлею ?
Організатор в ОПі, це - Єрмак !
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Він не консерва, він і є суть Слуг Урода, досить себе клоунами виставляти вже.
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Закон про очищення НАБУ і САП від кацапських кротів подав кацапський кріт Бужанський. І ОПЗЖ за нього голосувала.
Проти знищення незалежності антикорупційних органів був корупціонер Порошенко.
Мало того. Корупціонер Порошенко проплатив Майдан, щоб люди на ньому вимагали повернути ефективність антикорупційних органів.
Але лохторат в екстазі. Сильно обурюється, і підтримує, бо проти. Кого і за шо ще не втямили.
До речі незаконної страти як і суду, бо двічі за одне і теж не засуджують навіть на рашці.
система буде намагатися якомога довше затягувати цю війну, бо кінець війни це і кінець системи, нас вже не надурити манкуртам ... Україна буде серед європейських націй безповоротно!
Знаємо ми як проходить люстрація в Україні.
Потім Україна тим особам іще гроші повинна буде виплатити за рішенням ЄСПЛ буде платити бо прокурори і слідчі лажи нароблять.
Як живий приклад юлЬка луценко, юлька тимошенко і іще багато багато.
Чого лише бужанський вартий.
Ви серйозно?
Він тільки передаст, який ці правки приніс з ОП.
партнОв завьоТ
І яким би він бидлом не був, він не міг би сам не тільки написати, а і запропонувати ці зміни. Що йому дали, то він і запропонував
А луценко юлій має намір ідти в парламент при найближчій нагоді.
Як "ветиринар" із убд.