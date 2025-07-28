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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Ключовим автором правок до закону №12414 став "консерва" від "Слуги народу" Бужанський, - Автомайдан

Максим Бужанський

Ключовим автором правок до закону став №12414 Максим Бужанський — народний депутат від "Слуги народу", "консерва", знана своїм українофобством, проросійськими заявами та любов’ю до радянщини.

Про це йдеться в дописі "Автомайдану", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що саме через нього вдалося проштовхнути норми, які, по-перше, не мають жодного стосунку до першочергової теми закону, а по-друге, блискавично подані з порушенням регламенту.

"А тепер нагадаємо вам, хто такий Бужанський. Це нардеп, який публічно відмовився встати під час вшанування героїв Небесної Сотні, називає Майдан "державним переворотом", блокував деколонізацію назв, захищав радянську символіку, ностальгує за СРСР, далі вітає "с дньом побєди" та в кожному другому виступі розганяє тези роспропаганди про зовнішнє управління. Раніше неодноразово відвідував проросійські канали, працював в медведчуківських медіа.ї", - зазначають у фейсбуці "Автомайдану".

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Також там нагадують, що нардеп реєстрував антиукраїнські законопроєкти, зокрема про зменшення обсягу української мови в російськомовних школах, ліквідацію штрафів за порушення мовного законодавства, і навіть хотів дозволити виступи російською мовою у Верховній Раді. А ще хотів скасувати закон про люстрацію, бо ж "права порушують".

"У деклараціях до 2020 року — елітне майно, записане на родичів та третіх осіб: Lexus, годинник Bovet у півмільйона, ювелірка на мільйон, квартири у Дніпрі та Кривому Розі. Далі згадки про родичів регулярно губилися, а у дружини, яка працює у фармкомпанії з казахстанським корінням, чия продукція продається в РФ, з'явилася нова квартира. Попри все, Бужанський залишається незмінним членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. Навіть більше — торік його обрали заступником голови ТСК з розслідування фактів можливої корупції у правоохоронних і судових органах", - йдеться в повідомленні.

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В "Автомайдані" підкреслюють, що "Слуги народу" навіть не намагалися виключити цього персонажа зі своєї фракції. І тут "російські впливи" нікого не бентежать.

"Очевидно, бо він потрібен для брудної роботи, яку потрібно провернути швидко і тихцем. Він — зручний виконавець, через якого ОП може проштовхнути будь-що. А тим часом Бужанський і подібні йому, яких ще тримають у Раді, і далі голосуватимуть від імені народу України", - резюмується в повідомленні.

Також читайте: "Слуга народу" Бужанський привітав "братцев" з "Днем победы" російською мовою

Автор: 

НАБУ (5342) автомайдан (123) САП (2406) Слуга народу (2835) Бужанський Максим (104)


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Топ коментарі
+21
Що таке максім бужанскій вже зрозуміло давним давно. Незрозуміло чому ця істота на щось впливає. Дєрьмак-не підкажеш чому?
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28.07.2025 19:55 Відповісти
+16
"Консерва" 🤡
Він не консерва, він і є суть Слуг Урода, досить себе клоунами виставляти вже.
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28.07.2025 19:59 Відповісти
+10
Бужанський відомий по ток-шоу "Народ проти"Влащенко.Україноненависник,який попав в Раду з шоблом "Уродливі слуги".Мерзотник ще той
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28.07.2025 20:00 Відповісти
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Що таке максім бужанскій вже зрозуміло давним давно. Незрозуміло чому ця істота на щось впливає. Дєрьмак-не підкажеш чому?
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28.07.2025 19:55 Відповісти
Ви вірите, що тупий Бужанскій, який не здатний освоїти українську мову, писав юридичний документ? 😂 Його роблять цапом-відбквайлом вже постфактум. Тому, що навіть для ОПи це вже непотріб, на відміну від Мар'яші Безумної. Знову прикривають Татарова з Єрмаком.
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28.07.2025 20:25 Відповісти
Цікаво,що конкретно в моєму коментарі примусило вас написати те що ви написали?🤔
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28.07.2025 21:03 Відповісти
повна хрінь цей бужанський !
нуль без палочки !

це бужанський почав ще за кілька місяців пресувати Шабуніна ?
це бужанський так пресував детективів НАБУ, що вони звернулися за зняттям побоїв? чи СБУ і Малюк особисто ?
бужанський вже керує СБУ?
це бужанський таємно вніс закон на голосування, примусив депутатів голосувати за нього, та негайно підписати стефанчуком та ЗЄлею ?

Організатор в ОПі, це - Єрмак !
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28.07.2025 21:20 Відповісти
Знову запроваджувати ,,Білу стрілу,,?
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28.07.2025 19:55 Відповісти
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28.07.2025 19:56 Відповісти
от Оманська Гнида 100% консерва.
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28.07.2025 20:22 Відповісти
мені теж смішно з цього бужанського !

.
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28.07.2025 21:21 Відповісти
"Консерва" 🤡
Він не консерва, він і є суть Слуг Урода, досить себе клоунами виставляти вже.
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28.07.2025 19:59 Відповісти
так! але бужанський пішак, а організатор - єрмак!

.
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28.07.2025 21:23 Відповісти
Ключові там Єрмак і його зам Зюзік
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28.07.2025 19:59 Відповісти
як цей покидьок ще на своїх ногах ходить ?
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28.07.2025 20:13 Відповісти
а що йому без нас станеться ?

.
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28.07.2025 21:24 Відповісти
Правда від Зельоних.
Закон про очищення НАБУ і САП від кацапських кротів подав кацапський кріт Бужанський. І ОПЗЖ за нього голосувала.
Проти знищення незалежності антикорупційних органів був корупціонер Порошенко.
Мало того. Корупціонер Порошенко проплатив Майдан, щоб люди на ньому вимагали повернути ефективність антикорупційних органів.
Але лохторат в екстазі. Сильно обурюється, і підтримує, бо проти. Кого і за шо ще не втямили.
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28.07.2025 20:00 Відповісти
Лохторат? Мавпи, які в екстазі від своєї ж тупості
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28.07.2025 20:05 Відповісти
Бужанський відомий по ток-шоу "Народ проти"Влащенко.Україноненависник,який попав в Раду з шоблом "Уродливі слуги".Мерзотник ще той
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28.07.2025 20:00 Відповісти
Так закон же /відхолощений/ з ОПи в ВР підкинули
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28.07.2025 20:02 Відповісти
Отак от в 91-92 роках ми не провели люстрацію не запровадили інститут негромадянства , а тепер маємо от таких підарів і 2-3 втрачених покоління ....
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28.07.2025 20:08 Відповісти
А як можна було тоді провести люстрацію коли народ України проголосував за Кравчука причетного до останьої страти бандерівця в 1989 році а не за бандерівця, як його називали українці, Вячеслава Чорновола?
До речі незаконної страти як і суду, бо двічі за одне і теж не засуджують навіть на рашці.
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28.07.2025 20:28 Відповісти
Коли ми запровадимо інститут негромадянства , одразу проведем люстрацію , всі хто був причетним до злочинів (в т ч за смертний вирок в 89 році бандерівця) будуть засуджені навіть мертві , всі хто мав родичів чекістів , не будуть мати змоги обиратися і т д...
система буде намагатися якомога довше затягувати цю війну, бо кінець війни це і кінець системи, нас вже не надурити манкуртам ... Україна буде серед європейських націй безповоротно!
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28.07.2025 20:37 Відповісти
Ви б свої "маняфантазії" краще б не писали.
Знаємо ми як проходить люстрація в Україні.
Потім Україна тим особам іще гроші повинна буде виплатити за рішенням ЄСПЛ буде платити бо прокурори і слідчі лажи нароблять.
Як живий приклад юлЬка луценко, юлька тимошенко і іще багато багато.
Чого лише бужанський вартий.
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28.07.2025 20:50 Відповісти
Це українофоб кінчена прорашиська мерзота ,місце якому на тюремних нарах.
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28.07.2025 20:09 Відповісти
Ключове - хто привів цю консерву, досі утримує, та ще дає право вносити якісь правки...
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28.07.2025 20:10 Відповісти
подаруйте цьому бужанському самокат ...
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28.07.2025 20:10 Відповісти
Можна просто убити тварюку, я б задонатив
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28.07.2025 20:18 Відповісти
"ключова зелена рука" котра підписала антиукраїнську куйню.Все решту від лукавого і для "вибілення "зеленого зрадника".котрий вчиняє одні за одними антиукраїнські дії
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28.07.2025 20:15 Відповісти
Пиззити, заким не здохне!!!
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28.07.2025 20:17 Відповісти
Еще один агент путина,которого в упор не замечают бакановцы.
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28.07.2025 20:19 Відповісти
Чомусь серед антиукраїнських гнида, більше всього жидів сіоністів-сталіністів, прошу не плутати з євреями
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28.07.2025 20:23 Відповісти
Згоден, євреї це Ізраїль, захід, а жиди це жителі колишнього совка.
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28.07.2025 21:04 Відповісти
Дивно,що бужанскій ще не коло ківи(
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28.07.2025 20:26 Відповісти
Яка ж це консерва? Цеж відкритий україноненависник і кацаполюб.
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28.07.2025 20:28 Відповісти
Бужанський вніс правки?
Ви серйозно?

Він тільки передаст, який ці правки приніс з ОП.
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28.07.2025 20:29 Відповісти
вперЬод
партнОв завьоТ
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28.07.2025 20:32 Відповісти
Мальчік хочєт к Ківі чи Ківє.....
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28.07.2025 20:38 Відповісти
Скажить мені, чим пі.ор бужанський краще зеленьськава ???!!!!!!
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28.07.2025 20:40 Відповісти
Він не роздає наказів ЗСУ, тому кращий
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28.07.2025 20:48 Відповісти
Прокацапське чмо під назвою бужанський - це наслідки перебування ішака при владі. Не буде ішака - не буде і зеленої швалі. Невже це так тяжко зрозуміти.
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28.07.2025 20:45 Відповісти
Мабуть Портнов вже зачекався...
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28.07.2025 20:54 Відповісти
Хто слідкував за цим підо..ом кремлівським з часів Янека не здивовані...непотопляємі ці курви....Сиділо це чмо як тихо з 22 року ...і тут дали йому бойову задачу....
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28.07.2025 20:58 Відповісти
По перше, якщо ви все це знаєте, то чому він ще, ні не депутат, а на волі.
І яким би він бидлом не був, він не міг би сам не тільки написати, а і запропонувати ці зміни. Що йому дали, то він і запропонував
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28.07.2025 20:58 Відповісти
Прикацаплена мерзота
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28.07.2025 21:22 Відповісти
 
 