Ключовим автором правок до закону №12414 став "консерва" від "Слуги народу" Бужанський, - Автомайдан
Ключовим автором правок до закону став №12414 Максим Бужанський — народний депутат від "Слуги народу", "консерва", знана своїм українофобством, проросійськими заявами та любов’ю до радянщини.
Про це йдеться в дописі "Автомайдану", передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що саме через нього вдалося проштовхнути норми, які, по-перше, не мають жодного стосунку до першочергової теми закону, а по-друге, блискавично подані з порушенням регламенту.
"А тепер нагадаємо вам, хто такий Бужанський. Це нардеп, який публічно відмовився встати під час вшанування героїв Небесної Сотні, називає Майдан "державним переворотом", блокував деколонізацію назв, захищав радянську символіку, ностальгує за СРСР, далі вітає "с дньом побєди" та в кожному другому виступі розганяє тези роспропаганди про зовнішнє управління. Раніше неодноразово відвідував проросійські канали, працював в медведчуківських медіа.ї", - зазначають у фейсбуці "Автомайдану".
Також там нагадують, що нардеп реєстрував антиукраїнські законопроєкти, зокрема про зменшення обсягу української мови в російськомовних школах, ліквідацію штрафів за порушення мовного законодавства, і навіть хотів дозволити виступи російською мовою у Верховній Раді. А ще хотів скасувати закон про люстрацію, бо ж "права порушують".
"У деклараціях до 2020 року — елітне майно, записане на родичів та третіх осіб: Lexus, годинник Bovet у півмільйона, ювелірка на мільйон, квартири у Дніпрі та Кривому Розі. Далі згадки про родичів регулярно губилися, а у дружини, яка працює у фармкомпанії з казахстанським корінням, чия продукція продається в РФ, з'явилася нова квартира. Попри все, Бужанський залишається незмінним членом Комітету з питань правоохоронної діяльності. Навіть більше — торік його обрали заступником голови ТСК з розслідування фактів можливої корупції у правоохоронних і судових органах", - йдеться в повідомленні.
В "Автомайдані" підкреслюють, що "Слуги народу" навіть не намагалися виключити цього персонажа зі своєї фракції. І тут "російські впливи" нікого не бентежать.
"Очевидно, бо він потрібен для брудної роботи, яку потрібно провернути швидко і тихцем. Він — зручний виконавець, через якого ОП може проштовхнути будь-що. А тим часом Бужанський і подібні йому, яких ще тримають у Раді, і далі голосуватимуть від імені народу України", - резюмується в повідомленні.
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нуль без палочки !
це бужанський почав ще за кілька місяців пресувати Шабуніна ?
це бужанський так пресував детективів НАБУ, що вони звернулися за зняттям побоїв? чи СБУ і Малюк особисто ?
бужанський вже керує СБУ?
це бужанський таємно вніс закон на голосування, примусив депутатів голосувати за нього, та негайно підписати стефанчуком та ЗЄлею ?
Організатор в ОПі, це - Єрмак !
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Він не консерва, він і є суть Слуг Урода, досить себе клоунами виставляти вже.
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Закон про очищення НАБУ і САП від кацапських кротів подав кацапський кріт Бужанський. І ОПЗЖ за нього голосувала.
Проти знищення незалежності антикорупційних органів був корупціонер Порошенко.
Мало того. Корупціонер Порошенко проплатив Майдан, щоб люди на ньому вимагали повернути ефективність антикорупційних органів.
Але лохторат в екстазі. Сильно обурюється, і підтримує, бо проти. Кого і за шо ще не втямили.
До речі незаконної страти як і суду, бо двічі за одне і теж не засуджують навіть на рашці.
система буде намагатися якомога довше затягувати цю війну, бо кінець війни це і кінець системи, нас вже не надурити манкуртам ... Україна буде серед європейських націй безповоротно!
Знаємо ми як проходить люстрація в Україні.
Потім Україна тим особам іще гроші повинна буде виплатити за рішенням ЄСПЛ буде платити бо прокурори і слідчі лажи нароблять.
Як живий приклад юлЬка луценко, юлька тимошенко і іще багато багато.
Чого лише бужанський вартий.
Ви серйозно?
Він тільки передаст, який ці правки приніс з ОП.
партнОв завьоТ
І яким би він бидлом не був, він не міг би сам не тільки написати, а і запропонувати ці зміни. Що йому дали, то він і запропонував