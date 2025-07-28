УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10886 відвідувачів онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
1 334 5

Посол Макеєв про НАБУ і САП: Німеччина не ігноруватиме антикорупційні ризики на шляху України до ЄС

олексій,макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Берлін не заплющуватиме очі на проблеми з антикорупцією та верховенством права в Україні, оскільки це базові принципи Євросоюзу.

Про це він сказав в інтерв’ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

Макеєв підкреслив, коментуючи ухвалення закону №12414, який пов’язує НАБУ і САП із Офісом генерального прокурора, що подібні рішення викликають занепокоєння партнерів.

"Коли ти береш на себе лідерську функцію в допомозі Україні на цьому шляху - а Німеччина саме це робить - то навряд чи варто очікувати, що будуть заплющувати очі на базові питання", - сказав дипломат.

Водночас він повідомив, що Україна й Німеччина відновлюють міжурядові консультації - формат, який Берлін використовує лише з обраними партнерами. За його словами, європейська інтеграція має стати ключовою темою у двосторонній взаємодії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина переходить до нової стадії військової допомоги Україні, - посол Макеєв

Автор: 

Німеччина (7608) членство в ЄС (1345) Макеєв Олексій (45)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лише персональні санкції від ЄС до кожного депутата проголосувашого за корупційний закон шахрайським методом. Персональні санкції по забороні в*їзду і діяльності на території ЄС як депутатів так і членів їхніх родин.
Лише це врятує Україну від корупції.
показати весь коментар
28.07.2025 14:03 Відповісти
Доповнення: негайна депортація ВСІХ членів родини ВСІХ депутатів, які в даний часі за кордоном.
показати весь коментар
28.07.2025 14:26 Відповісти
І я вже писав, чому ЄС не вводить персональні санкції проти наших корупціонерів та депутатів? Якби вводили персональні санкції , то вони так швидко би голосували за потрібні закони , що понос був би помалий
показати весь коментар
28.07.2025 14:41 Відповісти
Щоденний сором ...
показати весь коментар
28.07.2025 14:26 Відповісти
Дам сотку баксів шоб побачити це на живо. Хто це зробить не має значення.
показати весь коментар
28.07.2025 16:16 Відповісти
 
 