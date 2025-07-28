Посол Макеєв про НАБУ і САП: Німеччина не ігноруватиме антикорупційні ризики на шляху України до ЄС

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Берлін не заплющуватиме очі на проблеми з антикорупцією та верховенством права в Україні, оскільки це базові принципи Євросоюзу.

Про це він сказав в інтерв’ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

Макеєв підкреслив, коментуючи ухвалення закону №12414, який пов’язує НАБУ і САП із Офісом генерального прокурора, що подібні рішення викликають занепокоєння партнерів.

"Коли ти береш на себе лідерську функцію в допомозі Україні на цьому шляху - а Німеччина саме це робить - то навряд чи варто очікувати, що будуть заплющувати очі на базові питання", - сказав дипломат.

Водночас він повідомив, що Україна й Німеччина відновлюють міжурядові консультації - формат, який Берлін використовує лише з обраними партнерами. За його словами, європейська інтеграція має стати ключовою темою у двосторонній взаємодії.

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