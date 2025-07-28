Німеччина переходить до нової стадії військової допомоги Україні, - посол Макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Берлін переходить до нової фази військової допомоги Україні - із закупівлею озброєння в українських виробників та створенням спільних оборонних підприємств.

Про це він розповів в інтерв’ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

Макеєв нагадав, що до цього Німеччина проходила кілька етапів - від символічної допомоги до прямих поставок техніки та запуску виробництва для ЗСУ.

Нова стадія передбачає замовлення озброєння за німецькі кошти в Україні, а також спільне виробництво з німецькими компаніями.

За словами Макеєва, вже почалися переговори між українськими й німецькими виробниками, зокрема щодо далекобійного озброєння. "Є українські продукти, які набагато перевищують Taurus за дальністю, хоча, можливо, не за ефективністю", - зазначив він.

Посол висловив сподівання на появу нових альянсів у сфері оборонної промисловості між двома країнами.

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