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Новини Військова допомога Україні
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Німеччина переходить до нової стадії військової допомоги Україні, - посол Макеєв

Німеччина передасть Україні танки Leopard, IRIS-T та БМП у 2025 році

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив, що Берлін переходить до нової фази військової допомоги Україні - із закупівлею озброєння в українських виробників та створенням спільних оборонних підприємств.

Про це він розповів в інтерв’ю Європейській правді, передає Цензор.НЕТ.

Макеєв нагадав, що до цього Німеччина проходила кілька етапів - від символічної допомоги до прямих поставок техніки та запуску виробництва для ЗСУ.

Нова стадія передбачає замовлення озброєння за німецькі кошти в Україні, а також спільне виробництво з німецькими компаніями.

За словами Макеєва, вже почалися переговори між українськими й німецькими виробниками, зокрема щодо далекобійного озброєння. "Є українські продукти, які набагато перевищують Taurus за дальністю, хоча, можливо, не за ефективністю", - зазначив він.

Посол висловив сподівання на появу нових альянсів у сфері оборонної промисловості між двома країнами.

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Автор: 

Німеччина (7608) Макеєв Олексій (45) війна в Україні (5411)


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Топ коментарі
+5
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28.07.2025 13:52 Відповісти
+2
Deutsche Soldaten und Unteroffiziere?
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28.07.2025 13:43 Відповісти
+2
Вы нам деньги- мы вам отчеты про "40% и больше, изготовленного оружия". Комар носа не подточит, емае.
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28.07.2025 13:47 Відповісти
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Deutsche Soldaten und Unteroffiziere?
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28.07.2025 13:43 Відповісти
Öffnen die Mädchen die Fenster und die Türen.
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28.07.2025 13:49 Відповісти
Ei warum? Ei darum!
Ei warum? Ei darum!
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28.07.2025 13:57 Відповісти
Pritin kapituliren
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28.07.2025 16:09 Відповісти
тобто прутін. Він же міхалич, він же куйло, він же цвєтіков
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28.07.2025 16:15 Відповісти
Putin ist Scheiße.
Pritin kaput.
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28.07.2025 16:37 Відповісти
Вы нам деньги- мы вам отчеты про "40% и больше, изготовленного оружия". Комар носа не подточит, емае.
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28.07.2025 13:47 Відповісти
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28.07.2025 13:52 Відповісти
Це дуже добре для зелених. Зібрали міліони євро на виробництво виключно на папері. Прилетів як би шахед и все забомблено. Виробництво наче зруйновано шахедом - гроші в карман.
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28.07.2025 15:56 Відповісти
в цей час череп Гітлера: "************"!
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28.07.2025 16:04 Відповісти
 
 