Посол Макеєв: Нова коаліція в Німеччині підтримує вступ України до НАТО
Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив про зміни у позиції Берліна щодо вступу України до НАТО після приходу до влади канцлера Фрідріха Мерца.
Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що підтримка євроатлантичного курсу України стала офіційною позицією всієї коаліції. Якщо раніше про членство України в Альянсі відкрито говорила лише міністерка закордонних справ Анналена Бербок.
"Вперше на раді Україна-НАТО від німців пролунала теза про членство України в НАТО. Їхні заяви вже йдуть трошки далі, ніж формулювання Альянсу", - зазначив він.
Макеєв зазначив, що українська сторона вже розвиває співпрацю з Міноборони Німеччини та оборонною промисловістю. Він також висловив упевненість у підтримці членства України з боку канцлера Мерца.
Серед ключових прихильників України в уряді Німеччини він назвав міністра оборони Бориса Пісторіуса, міністра фінансів Ларса Клінгбайля, а також віцеканцлера і главу МЗС Йоганна Вадефуля.
На запитання про перспективи припинення блокування вступу України до НАТО з боку Німеччини посол відповів: "Я над цим працюватиму".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому
ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339