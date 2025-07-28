Посол Макеєв: Нова коаліція в Німеччині підтримує вступ України до НАТО

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив про зміни у позиції Берліна щодо вступу України до НАТО після приходу до влади канцлера Фрідріха Мерца.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що підтримка євроатлантичного курсу України стала офіційною позицією всієї коаліції. Якщо раніше про членство України в Альянсі відкрито говорила лише міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

"Вперше на раді Україна-НАТО від німців пролунала теза про членство України в НАТО. Їхні заяви вже йдуть трошки далі, ніж формулювання Альянсу", - зазначив він.

Макеєв зазначив, що українська сторона вже розвиває співпрацю з Міноборони Німеччини та оборонною промисловістю. Він також висловив упевненість у підтримці членства України з боку канцлера Мерца.

Серед ключових прихильників України в уряді Німеччини він назвав міністра оборони Бориса Пісторіуса, міністра фінансів Ларса Клінгбайля, а також віцеканцлера і главу МЗС Йоганна Вадефуля.

На запитання про перспективи припинення блокування вступу України до НАТО з боку Німеччини посол відповів: "Я над цим працюватиму".

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