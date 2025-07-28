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Новини Членство України в НАТО
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Посол Макеєв: Нова коаліція в Німеччині підтримує вступ України до НАТО

олексій,макеєв

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв заявив про зміни у позиції Берліна щодо вступу України до НАТО після приходу до влади канцлера Фрідріха Мерца.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що підтримка євроатлантичного курсу України стала офіційною позицією всієї коаліції. Якщо раніше про членство України в Альянсі відкрито говорила лише міністерка закордонних справ Анналена Бербок.

"Вперше на раді Україна-НАТО від німців пролунала теза про членство України в НАТО. Їхні заяви вже йдуть трошки далі, ніж формулювання Альянсу", - зазначив він.

Макеєв зазначив, що українська сторона вже розвиває співпрацю з Міноборони Німеччини та оборонною промисловістю. Він також висловив упевненість у підтримці членства України з боку канцлера Мерца.

Серед ключових прихильників України в уряді Німеччини він назвав міністра оборони Бориса Пісторіуса, міністра фінансів Ларса Клінгбайля, а також віцеканцлера і главу МЗС Йоганна Вадефуля.

На запитання про перспективи припинення блокування вступу України до НАТО з боку Німеччини посол відповів: "Я над цим працюватиму".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Країни Південно-Східної Європи підтримують прагнення України до членства в ЄС і НАТО, - спільна заява

Автор: 

Німеччина (7608) членство в НАТО (1760) Макеєв Олексій (45)


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Яке НАТО. Кандидат повинен не мати територіальних суперечок з країнами-сусідами. Про що мова? Погодувати нездійсненими обіцянками.
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28.07.2025 13:21 Відповісти
В НАТО тільки без ЗЄ і його шобли
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28.07.2025 13:25 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ ПРЕДЛОЖИЛ ПУТИНУ ПЕРЕГОВОРЫ.

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс, поэтому

 ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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28.07.2025 13:26 Відповісти
 
 