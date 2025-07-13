Країни Південно-Східної Європи підтримують прагнення України до членства в ЄС і НАТО, - спільна заява

Країни Південно-Східної Європи заявили, що підтримуватимуть Україну у напрямку члентства у Європейському Союзі та на незворотному шляху до члентства в НАТО.

Про це йдеться в комюніке, ухваленому на другій міністерській зустрічі "Україна - Південно-Східна Європа" в Дубровнику (Хорватія), повідомляє пресслужба МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

На зустрічі був присутній міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, який виступив спільно з главою МЗС Хорватії як співорганізатор.

Ухвалене учасниками зустрічі комюніке складається із 20 пунктів.

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"Після понад 1200 днів незаконного, неспровокованого та невиправданого повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну, ми, як міністри, відповідальні за зовнішню політику наших країн, підтверджуємо нашу непохитну відданість підтримці України та вирішенню викликів, що стоять перед нашим регіоном", - сказано в заяві.

У документі учасники зустрічі висловили беззастережну підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальні води.

Також у комюніке рішуче засуджується триваюче незаконне повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну.

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Окрім цього, у заяві йдеться про підтримку України на її шляху до повноцінної євроатлантичної інтеграції.

"Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО, і вітали б запрошення Україні вступити до НАТО, коли союзники погодяться і будуть виконані умови. Членство в НАТО залишається найкращим економічно ефективним варіантом безпеки для України. Ні Росія, ні будь-яка інша держава, яка не є членом НАТО, не має права вето на розширення Альянсу. Ми повністю підтримуємо право України обирати власні механізми безпеки та вирішувати своє майбутнє, вільне від зовнішнього втручання", - сказано в комюніке.

Підписали комюніке Хорватія, Україна, Молдова, Чорногорія, Албанія, Північна Македонія, Румунія, Словенія, Республіка, Косово та Боснія і Герцоговина.

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