Вступ України в НАТО є найкращою безпековою гарантією для Європи - глава МЗС Естонії Цахкна

Вступ України в Північноатлантичний альянс став би найкращою безпековою гарантією не лише для самої країни, а й для всієї Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у коментарі Укрінформу сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

"Найкраща гарантія безпеки для Європи - я говорю не лише про Україну, а й про Європу - це те, що Україна стане повноправним членом НАТО", - сказав міністр.

За його словами, не йдеться про те, що це станеться зараз, але зняти це питання з порядку денного було б величезною помилкою.

"Якщо воно буде знято з порядку денного на майбутнє, ми визнаємо публічно, що керує Альянсом фактично Путін, а не ми. Йдеться це не про безпекові гарантії для України, це - про безпекові гарантії для Європи. Тому що Україна є і буде найпотужнішою військовою силою в Європі, і нам є чого повчитися у неї", - сказав Цахкна.

Водночас він зазначив, що якщо НАТО формально поки не може схвалити членство України, треба формувати коаліцію тих, хто готовий - Коаліцію рішучих. Наразі таку коаліцію очолюють Велика Британія і Франція, і невелика за розміром Естонія, яка межує з Росією, вирішила взяти участь у ній і долучитися військами у разі необхідності.

Естонія на майбутньому саміті НАТО в Гаазі буде відстоювати свою позицію на підтримку членства України в Альянсі, додав глава МЗС.

За його словами, на саміті основна увага буде приділена оборонним можливостям НАТО, ухваленню зобов’язань збільшити витрати до 5% (з яких 3,5% становитимуть стандартні інвестиції в оборону і 1,5% - інші витрати). Естонія вже наступного року виділятиме 5,4% ВВП на оборону.

Політик також висловив сподівання, що НАТО підтвердить свою позицію щодо Росії.

