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Новини Членство України в НАТО
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Литва "ніколи не відмовиться" від ідеї, що Україна має бути в НАТО, - міністерка оборони Шакалієне

Литва виступає за членство України в НАТО

 У Литві попередили, що світ перебуває під загрозою нападу "нової осі" Росії, Китай, КНДР та Ірану.

Про це заявила міністерка оборони Довіле Шакалієне, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Вона наголосила, що Литва "ніколи не відмовиться" від ідеї, що Україна має бути в НАТО. 

Міністерка вважає, що остаточне рішення про те, яка країна приєднається, має приймати альянс, а не Путін.

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"Якщо хтось інший, окрім Альянсу, вирішуватиме, хто є його членом, то довіра до Альянсу буде серйозно підірвана", - вважає Шакалієне.

Також вона застерегла, що частина збільшення оборонних витрат НАТО має бути спрямована на озброєння України.

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"Відновлення української армії базується не на деклараціях, а на реальних можливостях", - додала міністерка.

Війна Росії проти України є частиною ширших зусиль з дестабілізації, попередила Шакалієне.

"Новий альянс Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану дуже ефективно співпрацює у своєму плані покінчити з існуючим світовим порядком. Сполученим Штатам та їхнім союзникам і партнерам, можливо, доведеться стримувати, а за необхідності - одночасно перемагати і Росію, і Китай", - підсумувала вона.

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Автор: 

Литва (2456) НАТО (6561) членство в НАТО (1745)


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Тільки нам від цієї ідейної роботи по підтримці ідеї - ні холодно, ні спекотно
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11.06.2025 11:51 Відповісти
Країни Балтії, як ніхто, знають і пам'ятають злочини московії у концТаборах ГУЛАГУ!!
Дякуємо Латвії, за дієву підтримку України!!
Слава Україні!
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11.06.2025 11:53 Відповісти
Якщо хтось інший, окрім Альянсу, вирішуватиме, хто є його членом, то довіра до Альянсу буде серйозно підірвана
Ну так за фактом вирішує русня. Руками фіцорбанів, які в Альянсі, і без голосу яких нового члена не приєднаєш.
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11.06.2025 11:54 Відповісти
всі іспити Україна здала на полі бою.
єдина перепона - страх заходу перед росією.
коли перестануть боятися приймуть нас до обіду ще.
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11.06.2025 12:00 Відповісти
Я знаю почему страны Балтии больше всех выступают за это. Первое - они следующие на атаку после Украины, и второе они понимают что нато кроме озабоченности ничего выражать не будет, США вообще будет пытаться догко найти балтию на карте и скажет в конце концов это их проблема что они находятся рядом с рф. Надеятся что хоть Украина им поможет
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11.06.2025 12:18 Відповісти
А ви як думали? У кожного - свій інтерес.
Ми їм можемо допомогти. Якщо не тупитимуть і мобілізують грошей, наші допоможуть їм розгорнути дронову галузь за кращими світовими практиками.
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11.06.2025 12:37 Відповісти
Чи американці помиратимуть за Ригу та Вільнюс?

У Москві вважають, що США не захищатимуть країни Балтії від «зелених чоловічків» і хочуть це перевірити на практиці - голова німецької розвідки

У Москві є люди, які більше не вірять, що п'ята стаття договору НАТО працює і вони хотіли б це перевірити.

В Кремлі вважають що західні цінності, демократія та верховенство права - реальною загрозою для Росії. І чим більше країни, які межують із Росією, обирають західний шлях, тим більше в Москві бачать загрозу своїй владі - і вживають заходів.

Москва хоче викинути Америку з Європи. Кремль використовує будь-які засоби, щоб досягти цього.

Бомбардувати або розгортати танкові армії Росії не потрібно - достатньо послати в Естонію «зелених чоловічків» нібито для захисту російських пригнічених меншин.

У Москві прораховують: чи відправить американський президент американців помирати за Таллінн, за Ригу, за Вільнюс?

Дякувати Богу, американці сприймають російську загрозу так само серйозно, як і ми, і серйозно ставляться до п'ятої статті. США вимагають щоб Європі потрібно збільшити витрати на оборону. Ефект стримування, який працював у минулому, був обумовлений насамперед силами США. І сили США слід компенсувати силами Європи.

Такий короткий переказ заяв голови Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каля в інтерв'ю Table Today. Висловлювання спікера відредаговані, але їх зміст збережено.
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11.06.2025 12:51 Відповісти
 
 