Литва "ніколи не відмовиться" від ідеї, що Україна має бути в НАТО, - міністерка оборони Шакалієне

У Литві попередили, що світ перебуває під загрозою нападу "нової осі" Росії, Китай, КНДР та Ірану.

Про це заявила міністерка оборони Довіле Шакалієне, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Вона наголосила, що Литва "ніколи не відмовиться" від ідеї, що Україна має бути в НАТО.

Міністерка вважає, що остаточне рішення про те, яка країна приєднається, має приймати альянс, а не Путін.

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"Якщо хтось інший, окрім Альянсу, вирішуватиме, хто є його членом, то довіра до Альянсу буде серйозно підірвана", - вважає Шакалієне.

Також вона застерегла, що частина збільшення оборонних витрат НАТО має бути спрямована на озброєння України.

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"Відновлення української армії базується не на деклараціях, а на реальних можливостях", - додала міністерка.

Війна Росії проти України є частиною ширших зусиль з дестабілізації, попередила Шакалієне.

"Новий альянс Росії, Китаю, Північної Кореї та Ірану дуже ефективно співпрацює у своєму плані покінчити з існуючим світовим порядком. Сполученим Штатам та їхнім союзникам і партнерам, можливо, доведеться стримувати, а за необхідності - одночасно перемагати і Росію, і Китай", - підсумувала вона.

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