Литва "никогда не откажется" от идеи, что Украина должна быть в НАТО, - министр обороны Шакалиене
В Литве предупредили, что мир находится под угрозой нападения "новой оси" России, Китая, КНДР и Ирана.
Об этом заявила министр обороны Довиле Шакалиене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Она подчеркнула, что Литва "никогда не откажется" от идеи, что Украина должна быть в НАТО.
Министр считает, что окончательное решение о том, какая страна присоединится, должен принимать альянс, а не Путин.
"Если кто-то другой, кроме Альянса, будет решать, кто является его членом, то доверие к Альянсу будет серьезно подорвано", - считает Шакалиене.
Также она предостерегла, что часть увеличения оборонных расходов НАТО должна быть направлена на вооружение Украины.
"Восстановление украинской армии базируется не на декларациях, а на реальных возможностях", - добавила министр.
Война России против Украины является частью более широких усилий по дестабилизации, предупредила Шакалиене.
"Новый альянс России, Китая, Северной Кореи и Ирана очень эффективно сотрудничает в своем плане покончить с существующим мировым порядком. Соединенным Штатам и их союзникам и партнерам, возможно, придется сдерживать, а при необходимости - одновременно побеждать и Россию, и Китай", - подытожила она.
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Дякуємо Латвії, за дієву підтримку України!!
Слава Україні!
Ну так за фактом вирішує русня. Руками фіцорбанів, які в Альянсі, і без голосу яких нового члена не приєднаєш.
єдина перепона - страх заходу перед росією.
коли перестануть боятися приймуть нас до обіду ще.
Ми їм можемо допомогти. Якщо не тупитимуть і мобілізують грошей, наші допоможуть їм розгорнути дронову галузь за кращими світовими практиками.
У Москві вважають, що США не захищатимуть країни Балтії від «зелених чоловічків» і хочуть це перевірити на практиці - голова німецької розвідки
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В Кремлі вважають що західні цінності, демократія та верховенство права - реальною загрозою для Росії. І чим більше країни, які межують із Росією, обирають західний шлях, тим більше в Москві бачать загрозу своїй владі - і вживають заходів.
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Такий короткий переказ заяв голови Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каля в інтерв'ю Table Today. Висловлювання спікера відредаговані, але їх зміст збережено.