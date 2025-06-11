Литва "никогда не откажется" от идеи, что Украина должна быть в НАТО, - министр обороны Шакалиене

В Литве предупредили, что мир находится под угрозой нападения "новой оси" России, Китая, КНДР и Ирана.

Об этом заявила министр обороны Довиле Шакалиене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Она подчеркнула, что Литва "никогда не откажется" от идеи, что Украина должна быть в НАТО.

Министр считает, что окончательное решение о том, какая страна присоединится, должен принимать альянс, а не Путин.

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"Если кто-то другой, кроме Альянса, будет решать, кто является его членом, то доверие к Альянсу будет серьезно подорвано", - считает Шакалиене.

Также она предостерегла, что часть увеличения оборонных расходов НАТО должна быть направлена на вооружение Украины.

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"Восстановление украинской армии базируется не на декларациях, а на реальных возможностях", - добавила министр.

Война России против Украины является частью более широких усилий по дестабилизации, предупредила Шакалиене.

"Новый альянс России, Китая, Северной Кореи и Ирана очень эффективно сотрудничает в своем плане покончить с существующим мировым порядком. Соединенным Штатам и их союзникам и партнерам, возможно, придется сдерживать, а при необходимости - одновременно побеждать и Россию, и Китай", - подытожила она.

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