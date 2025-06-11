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Новости Членство Украины в НАТО
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Литва "никогда не откажется" от идеи, что Украина должна быть в НАТО, - министр обороны Шакалиене

Литва выступает за членство Украины в НАТО

В Литве предупредили, что мир находится под угрозой нападения "новой оси" России, Китая, КНДР и Ирана.

Об этом заявила министр обороны Довиле Шакалиене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Она подчеркнула, что Литва "никогда не откажется" от идеи, что Украина должна быть в НАТО.

Министр считает, что окончательное решение о том, какая страна присоединится, должен принимать альянс, а не Путин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о требованиях РФ относительно невступления в НАТО: Они напали, когда Украина имела внеблоковый статус

"Если кто-то другой, кроме Альянса, будет решать, кто является его членом, то доверие к Альянсу будет серьезно подорвано", - считает Шакалиене.

Также она предостерегла, что часть увеличения оборонных расходов НАТО должна быть направлена на вооружение Украины.

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"Восстановление украинской армии базируется не на декларациях, а на реальных возможностях", - добавила министр.

Война России против Украины является частью более широких усилий по дестабилизации, предупредила Шакалиене.

"Новый альянс России, Китая, Северной Кореи и Ирана очень эффективно сотрудничает в своем плане покончить с существующим мировым порядком. Соединенным Штатам и их союзникам и партнерам, возможно, придется сдерживать, а при необходимости - одновременно побеждать и Россию, и Китай", - подытожила она.

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Литва (2510) НАТО (10100) членство в НАТО (1536)


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Тільки нам від цієї ідейної роботи по підтримці ідеї - ні холодно, ні спекотно
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11.06.2025 11:51 Ответить
Країни Балтії, як ніхто, знають і пам'ятають злочини московії у концТаборах ГУЛАГУ!!
Дякуємо Латвії, за дієву підтримку України!!
Слава Україні!
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11.06.2025 11:53 Ответить
Якщо хтось інший, окрім Альянсу, вирішуватиме, хто є його членом, то довіра до Альянсу буде серйозно підірвана
Ну так за фактом вирішує русня. Руками фіцорбанів, які в Альянсі, і без голосу яких нового члена не приєднаєш.
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11.06.2025 11:54 Ответить
всі іспити Україна здала на полі бою.
єдина перепона - страх заходу перед росією.
коли перестануть боятися приймуть нас до обіду ще.
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11.06.2025 12:00 Ответить
Я знаю почему страны Балтии больше всех выступают за это. Первое - они следующие на атаку после Украины, и второе они понимают что нато кроме озабоченности ничего выражать не будет, США вообще будет пытаться догко найти балтию на карте и скажет в конце концов это их проблема что они находятся рядом с рф. Надеятся что хоть Украина им поможет
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11.06.2025 12:18 Ответить
А ви як думали? У кожного - свій інтерес.
Ми їм можемо допомогти. Якщо не тупитимуть і мобілізують грошей, наші допоможуть їм розгорнути дронову галузь за кращими світовими практиками.
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11.06.2025 12:37 Ответить
Чи американці помиратимуть за Ригу та Вільнюс?

У Москві вважають, що США не захищатимуть країни Балтії від «зелених чоловічків» і хочуть це перевірити на практиці - голова німецької розвідки

У Москві є люди, які більше не вірять, що п'ята стаття договору НАТО працює і вони хотіли б це перевірити.

В Кремлі вважають що західні цінності, демократія та верховенство права - реальною загрозою для Росії. І чим більше країни, які межують із Росією, обирають західний шлях, тим більше в Москві бачать загрозу своїй владі - і вживають заходів.

Москва хоче викинути Америку з Європи. Кремль використовує будь-які засоби, щоб досягти цього.

Бомбардувати або розгортати танкові армії Росії не потрібно - достатньо послати в Естонію «зелених чоловічків» нібито для захисту російських пригнічених меншин.

У Москві прораховують: чи відправить американський президент американців помирати за Таллінн, за Ригу, за Вільнюс?

Дякувати Богу, американці сприймають російську загрозу так само серйозно, як і ми, і серйозно ставляться до п'ятої статті. США вимагають щоб Європі потрібно збільшити витрати на оборону. Ефект стримування, який працював у минулому, був обумовлений насамперед силами США. І сили США слід компенсувати силами Європи.

Такий короткий переказ заяв голови Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каля в інтерв'ю Table Today. Висловлювання спікера відредаговані, але їх зміст збережено.
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11.06.2025 12:51 Ответить
 
 