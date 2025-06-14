Вступление Украины в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Европы - глава МИД Эстонии Цахкна

Вступление Украины в Североатлантический альянс стало бы лучшей гарантией безопасности не только для самой страны, но и для всей Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Лучшая гарантия безопасности для Европы - я говорю не только об Украине, но и о Европе - это то, что Украина станет полноправным членом НАТО", - сказал министр.

По его словам, речь не идет о том, что это произойдет сейчас, но снять этот вопрос с повестки дня было бы огромной ошибкой.

"Если оно будет снято с повестки дня на будущее, мы признаем публично, что руководит Альянсом фактически Путин, а не мы. Речь идет это не о гарантиях безопасности для Украины, это - о гарантиях безопасности для Европы. Потому что Украина есть и будет самой мощной военной силой в Европе, и нам есть чему поучиться у нее", - сказал Цахкна.

В то же время он отметил, что если НАТО формально пока не может одобрить членство Украины, надо формировать коалицию тех, кто готов - Коалицию решительных. Сейчас такую коалицию возглавляют Великобритания и Франция, и небольшая по размеру Эстония, которая граничит с Россией, решила принять участие в ней и присоединиться войсками в случае необходимости.

Эстония на предстоящем саммите НАТО в Гааге будет отстаивать свою позицию в поддержку членства Украины в Альянсе, добавил глава МИД.

По его словам, на саммите основное внимание будет уделено оборонным возможностям НАТО, принятию обязательств увеличить расходы до 5% (из которых 3,5% будут составлять стандартные инвестиции в оборону и 1,5% - другие расходы). Эстония уже в следующем году будет выделять 5,4% ВВП на оборону.

Политик также выразил надежду, что НАТО подтвердит свою позицию в отношении России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва "никогда не откажется" от идеи, что Украина должна быть в НАТО, - министр обороны Шакалиене