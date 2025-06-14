РУС
Членство Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО является лучшей гарантией безопасности для Европы - глава МИД Эстонии Цахкна

Маргус Цахкна о вступлении Украины в НАТО

Вступление Украины в Североатлантический альянс стало бы лучшей гарантией безопасности не только для самой страны, но и для всей Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Укринформу сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

"Лучшая гарантия безопасности для Европы - я говорю не только об Украине, но и о Европе - это то, что Украина станет полноправным членом НАТО", - сказал министр.

По его словам, речь не идет о том, что это произойдет сейчас, но снять этот вопрос с повестки дня было бы огромной ошибкой.

"Если оно будет снято с повестки дня на будущее, мы признаем публично, что руководит Альянсом фактически Путин, а не мы. Речь идет это не о гарантиях безопасности для Украины, это - о гарантиях безопасности для Европы. Потому что Украина есть и будет самой мощной военной силой в Европе, и нам есть чему поучиться у нее", - сказал Цахкна.

В то же время он отметил, что если НАТО формально пока не может одобрить членство Украины, надо формировать коалицию тех, кто готов - Коалицию решительных. Сейчас такую коалицию возглавляют Великобритания и Франция, и небольшая по размеру Эстония, которая граничит с Россией, решила принять участие в ней и присоединиться войсками в случае необходимости.

Эстония на предстоящем саммите НАТО в Гааге будет отстаивать свою позицию в поддержку членства Украины в Альянсе, добавил глава МИД.

По его словам, на саммите основное внимание будет уделено оборонным возможностям НАТО, принятию обязательств увеличить расходы до 5% (из которых 3,5% будут составлять стандартные инвестиции в оборону и 1,5% - другие расходы). Эстония уже в следующем году будет выделять 5,4% ВВП на оборону.

Политик также выразил надежду, что НАТО подтвердит свою позицию в отношении России.

НАТО (10326) Украина (45126) Цахкна Маргус (77)
Топ комментарии
+4
Маргус Цахкна - розумний і адекватний політик - "Йдеться це не про безпекові гарантії для України, це - про безпекові гарантії для Європи. Україна є і буде найпотужнішою військовою силою в Європі, і нам є чого повчитися у неї".
14.06.2025 19:52 Ответить
+2
Халва, халва,халва.......
14.06.2025 20:02 Ответить
+2
для тих хто буде битися з путіним та його русскоязичними недоносками так.
а усілякі угорщини, люксембурги, словаччини та туреччини відсидяться, їм прийняття Україні невигідне.
14.06.2025 20:09 Ответить
Хватить триндіти. Ми - бідні родичі, які нікому і нах не потрібні.
14.06.2025 19:47 Ответить
Країни Балтії - єдині хто в нас зацікавлений
14.06.2025 19:48 Ответить
Тільки в якості щита, не більше.
14.06.2025 19:53 Ответить
Ну так. Давно вже це відомо.
Як відомо що при зелі і при трампові нас туди не приймуть
14.06.2025 19:48 Ответить
Подивіться в Гуглі значення слова ОСКОМА
14.06.2025 19:55 Ответить
Маргус Цахкна - розумний і адекватний політик - "Йдеться це не про безпекові гарантії для України, це - про безпекові гарантії для Європи. Україна є і буде найпотужнішою військовою силою в Європі, і нам є чого повчитися у неї".
14.06.2025 19:52 Ответить
"Україна - не "бідний родич" і не утриманець, а союзник, могутній духом свого народу і мужністю своїх воїнів:

• Україна захищає себе і європейський простір від ядерної імперської диктатури, яка є спільною загрозою для Заходу;

• кожний український солдат, який захищає лінію фронту, зменшує ризик прямої конфронтації НАТО з Росією".
14.06.2025 19:59 Ответить
а нескінченний "незворотній шлях" України в НАТО ще кращою гарантією безпеки для Європи
14.06.2025 19:58 Ответить
Шлях не може бути гарантією чогось .
Шлях це лише шлях ... Гарантією може бути лише кінцевий результат .
14.06.2025 20:04 Ответить
Халва, халва,халва.......
14.06.2025 20:02 Ответить
для тих хто буде битися з путіним та його русскоязичними недоносками так.
а усілякі угорщини, люксембурги, словаччини та туреччини відсидяться, їм прийняття Україні невигідне.
14.06.2025 20:09 Ответить
 
 