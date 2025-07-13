Страны Юго-Восточной Европы поддерживают стремление Украины к членству в ЕС и НАТО, - совместное заявление

Страны Юго-Восточной Европы заявили, что будут поддерживать Украину в направлении членства в Европейском Союзе и на необратимом пути к членству в НАТО.

Об этом говорится в коммюнике, принятом на второй министерской встрече "Украина - Юго-Восточная Европа" в Дубровнике (Хорватия), сообщает пресс-служба МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

На встрече присутствовал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который выступил совместно с главой МИД Хорватии как соорганизатор.

Принятое участниками встречи коммюнике состоит из 20 пунктов.

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"После более 1200 дней незаконного, неспровоцированного и неоправданного полномасштабного военного вторжения России в Украину, мы, как министры, ответственные за внешнюю политику наших стран, подтверждаем нашу непоколебимую приверженность поддержке Украины и решению вызовов, стоящих перед нашим регионом", - сказано в заявлении.

В документе участники встречи выразили безоговорочную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды.

Также в коммюнике решительно осуждается продолжающееся незаконное полномасштабное военное вторжение РФ в Украину.

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Кроме этого, в заявлении говорится о поддержке Украины на ее пути к полноценной евроатлантической интеграции.

"Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО, и приветствовали бы приглашение Украине вступить в НАТО, когда союзники согласятся и будут выполнены условия. Членство в НАТО остается лучшим экономически эффективным вариантом безопасности для Украины. Ни Россия, ни любое другое государство, не являющееся членом НАТО, не имеет права вето на расширение Альянса. Мы полностью поддерживаем право Украины выбирать собственные механизмы безопасности и решать свое будущее, свободное от внешнего вмешательства", - сказано в коммюнике.

Подписали коммюнике Хорватия, Украина, Молдова, Черногория, Албания, Северная Македония, Румыния, Словения, Республика, Косово и Босния и Герцоговина.

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