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Новости Военная помощь Украине
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Германия переходит к новой стадии военной помощи Украине, - посол Макеев

Германия передаст Украине танки Leopard, IRIS-T и БМП в 2025 году

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Берлин переходит к новой фазе военной помощи Украине - с закупкой вооружения у украинских производителей и созданием совместных оборонных предприятий.

Об этом он рассказал в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

Макеев напомнил, что до этого Германия проходила несколько этапов - от символической помощи до прямых поставок техники и запуска производства для ВСУ.

Новая стадия предусматривает заказ вооружения за немецкие средства в Украине, а также совместное производство с немецкими компаниями.

По словам Макеева, уже начались переговоры между украинскими и немецкими производителями, в частности по дальнобойному вооружению. "Есть украинские продукты, которые намного превышают Taurus по дальности, хотя, возможно, не по эффективности", - отметил он.

Посол выразил надежду на появление новых альянсов в сфере оборонной промышленности между двумя странами.

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Deutsche Soldaten und Unteroffiziere?
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28.07.2025 13:43 Ответить
Öffnen die Mädchen die Fenster und die Türen.
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28.07.2025 13:49 Ответить
Ei warum? Ei darum!
Ei warum? Ei darum!
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28.07.2025 13:57 Ответить
Вы нам деньги- мы вам отчеты про "40% и больше, изготовленного оружия". Комар носа не подточит, емае.
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28.07.2025 13:47 Ответить
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28.07.2025 13:52 Ответить
 
 