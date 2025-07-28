Германия переходит к новой стадии военной помощи Украине, - посол Макеев

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Берлин переходит к новой фазе военной помощи Украине - с закупкой вооружения у украинских производителей и созданием совместных оборонных предприятий.

Об этом он рассказал в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

Макеев напомнил, что до этого Германия проходила несколько этапов - от символической помощи до прямых поставок техники и запуска производства для ВСУ.

Новая стадия предусматривает заказ вооружения за немецкие средства в Украине, а также совместное производство с немецкими компаниями.

По словам Макеева, уже начались переговоры между украинскими и немецкими производителями, в частности по дальнобойному вооружению. "Есть украинские продукты, которые намного превышают Taurus по дальности, хотя, возможно, не по эффективности", - отметил он.

Посол выразил надежду на появление новых альянсов в сфере оборонной промышленности между двумя странами.

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