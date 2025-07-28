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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Посол Макеев о НАБУ и САП: Германия не будет игнорировать антикоррупционные риски на пути Украины в ЕС

олексий,макеев

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Берлин не будет закрывать глаза на проблемы с антикоррупцией и верховенством права в Украине, поскольку это базовые принципы Евросоюза.

Об этом он сказал в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

Макеев подчеркнул, комментируя принятие закона №12414, который связывает НАБУ и САП с Офисом генерального прокурора, что подобные решения вызывают беспокойство партнеров.

"Когда ты берешь на себя лидерскую функцию в помощи Украине на этом пути - а Германия именно это делает - то вряд ли стоит ожидать, что будут закрывать глаза на базовые вопросы", - сказал дипломат.

В то же время он сообщил, что Украина и Германия возобновляют межправительственные консультации - формат, который Берлин использует только с избранными партнерами. По его словам, европейская интеграция должна стать ключевой темой в двустороннем взаимодействии.

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Автор: 

Германия (7179) членство в ЕС (1105) Макеев Алексей (34)


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Лише персональні санкції від ЄС до кожного депутата проголосувашого за корупційний закон шахрайським методом. Персональні санкції по забороні в*їзду і діяльності на території ЄС як депутатів так і членів їхніх родин.
Лише це врятує Україну від корупції.
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28.07.2025 14:03 Ответить
Доповнення: негайна депортація ВСІХ членів родини ВСІХ депутатів, які в даний часі за кордоном.
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28.07.2025 14:26 Ответить
І я вже писав, чому ЄС не вводить персональні санкції проти наших корупціонерів та депутатів? Якби вводили персональні санкції , то вони так швидко би голосували за потрібні закони , що понос був би помалий
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28.07.2025 14:41 Ответить
Щоденний сором ...
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28.07.2025 14:26 Ответить
 
 