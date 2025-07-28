Посол Макеев о НАБУ и САП: Германия не будет игнорировать антикоррупционные риски на пути Украины в ЕС

Посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Берлин не будет закрывать глаза на проблемы с антикоррупцией и верховенством права в Украине, поскольку это базовые принципы Евросоюза.

Об этом он сказал в интервью Европейской правде, передает Цензор.НЕТ.

Макеев подчеркнул, комментируя принятие закона №12414, который связывает НАБУ и САП с Офисом генерального прокурора, что подобные решения вызывают беспокойство партнеров.

"Когда ты берешь на себя лидерскую функцию в помощи Украине на этом пути - а Германия именно это делает - то вряд ли стоит ожидать, что будут закрывать глаза на базовые вопросы", - сказал дипломат.

В то же время он сообщил, что Украина и Германия возобновляют межправительственные консультации - формат, который Берлин использует только с избранными партнерами. По его словам, европейская интеграция должна стать ключевой темой в двустороннем взаимодействии.

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