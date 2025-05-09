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Новини 9 травня в Україні
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"Слуга народу" Бужанський привітав "братцев" з "Днем победы" російською мовою

Бужанський російською мовою привітав з 9 травня

Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський 9 травня оприлюднив допис російською мовою.

Допис він оприлюднив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Парламентар назвав "Велику вітчизняну" історією "майже кожної української родини".

Бужанський російською мовою привітав з 9 травня

Нагадаємо, у 2023 році рух Чесно повідомляв, що Бужанський був єдиним нардепом у Раді, який проголосував проти встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом.

Дивіться: Данілов порадив піти з політики "слузі народу" Бужанському, який відмовився розмовляти українською в ефірі на ТБ. ВIДЕО

Автор: 

російська мова (308) Бужанський Максим (104)


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Топ коментарі
+36
Тварина
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09.05.2025 16:06
+29
Истинный "слуга народа". Да уж, навыбирали нам дебилы уродов и манкуртов.
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09.05.2025 16:07
+18
А как я должен называть проголосовавших за "мыше братья", "один народ", "надо просто перестать стрелять" и "стереть границы в своей голове"? Дебилы - самое мягкое что можно подобрать.
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09.05.2025 16:18
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Сторінка 2 з 2
Тамбовський вовк тобі братєц, мерзота!
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09.05.2025 18:02 Відповісти
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