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"Слуга народу" Бужанський привітав "братцев" з "Днем победы" російською мовою
Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський 9 травня оприлюднив допис російською мовою.
Допис він оприлюднив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Парламентар назвав "Велику вітчизняну" історією "майже кожної української родини".
Нагадаємо, у 2023 році рух Чесно повідомляв, що Бужанський був єдиним нардепом у Раді, який проголосував проти встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом.
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ALEX 13 #375637
показати весь коментар09.05.2025 18:02 Відповісти Мені подобається 0
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