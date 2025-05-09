"Слуга народу" Бужанський привітав "братцев" з "Днем победы" російською мовою

Нардеп "Слуги народу" Максим Бужанський 9 травня оприлюднив допис російською мовою.

Допис він оприлюднив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Парламентар назвав "Велику вітчизняну" історією "майже кожної української родини".

Нагадаємо, у 2023 році рух Чесно повідомляв, що Бужанський був єдиним нардепом у Раді, який проголосував проти встановлення 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом.

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